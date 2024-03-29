8 лет назад в продажу поступила видеокарта GeForce GTX 1060. Это был настоящий прорыв, а геймеры по всему миру оценили технические возможности новинки NVIDIA. Главным индикатором оставался магазин Steam, в котором свыше 15% любителей компьютерных игр в какой-то момент владели GeForce GTX 1060. Видеокарта была чрезвычайно популярна, а её жизненный цикл оказался действительно большим. Даже сегодня GeForce GTX 1060 справляется со стрелялками, но уже с большим трудом тянет новинки последних лет.

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С тех пор NVIDIA выпустила несколько поколений графических чипов, а в конце осени 2024 планирует порадовать энтузиастов новой линейкой видеокарт. Скорее всего, наследница GeForce GTX 1060 выйдет весной 2025, но в данном случае у нас достаточно материала для сравнения, ведь в продаже можно встретить три поколения графических чипов. Сегодня мы хотим предложить вашему вниманию результаты любопытного тестирования, проведённого авторами сайта ComputerBase. Эти ребята взяли 4 серии видеокарт NVIDIA и попытались выяснить реальный прирост быстродействия за 8 лет. В тесте участвовали: GeForce GTX 1060, GeForce RTX 2060, GeForce RTX 3060 12 ГБ и GeForce RTX 4060.

Подробные результаты тестирования вы можете увидеть по ссылке, где авторы изучили быстродействие каждой из видеокарт в 13 различных играх. Мы же предлагаем вам сводный график, на основании которого сделаем выводы, а после разберём целесообразность покупки каждой из видеокарт здесь и сейчас. Добавим, что тесты проводились в разрешении 1080р, где использовался процессор Ryzen 7 7800X3D и прокачанная оперативная память DDR5-6400. Как видите, в среднем GeForce GTX 1060 набирает порядка 40 кадров в секунду, тогда как GeForce RTX 2060 предлагает довольно солидные 72 fps. Если принять показатели GeForce GTX 1060 за 100%, то можно сделать вывод, что прирост между двумя поколениями составил 79%. Всего 84 кадра в секунду набирает GeForce RTX 3060, ну а это самый скромный прирост быстродействия между поколениями, который характеризуется прибавкой на уровне 17%. GeForce RTX 3060 стала настоящим компромиссом, но получили в подарок от дядюшки Хуанга 12 Гб видеопамяти. А вот более новая GeForce RTX 4060 располагает всего 8 Гб памяти, но выжимает из всех участвующих в тестировании игр 102 кадра в секунду. Это плюс 22% к показателю GeForce RTX 3060, что также выглядит довольно скромным результатом.

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Тесты выглядят весьма показательно и раскрывают максимальный потенциал каждой из видеокарт. Важно понимать, что реальный владелец GeForce GTX 1060 никогда не сможет добиться на своей видеокарте такого же количества кадров в секунду, поскольку не имеет доступа к процессору уровня Ryzen 7 7800X3D. Именно поэтому рассчитывать на более чем 25-30 fps не приходится, но нас с вами интересуют эталонные цифры. Как видите, за 8 лет эволюции среднего ценового сегмента NVIDIA добилась примерно 2.5-кратного прироста быстродействия. Это не так много, как нам бы с вами хотелось, а прогресс остановился только потому, что в последние годы мы не видим действительно значимых прорывов. К сожалению, два новых поколения GPU выглядят крайне разочаровывающе, а сегодня вся надежда на то, что переход на 3-нм технологические нормы позволит увеличить производительность новой GeForce RTX 5060 хотя бы на 40%. Также добавим, что в обычных условиях геймерам удаётся добиться прироста быстродействия между GeForce RTX 3060 и GeForce RTX 4060 на уровне 10%, поэтому не принимайте результаты в качестве призыва к действию. Видеокарта последнего поколения выглядит крайне сомнительно, а об её преимуществах мы напишем ниже.

Ну а теперь давайте к ценам. За порядком изношенную GeForce GTX 1060 просят 13 500 рублей. Если заглянуть на вторичный рынок (например, на Авито), то можно найти и дешевле, но в этом случае видеокарту вам продаст незнакомый человек, который никак за неё не отвечает. Видеокарта может проработать ещё несколько лет, но не исключено, что перед вами обычный мошенник. Выбор за вами, а мы лишь констатируем, что возможность сэкономить имеется. Учитывайте, что GeForce GTX 1060 на процессоре уровня Ryzen 5 3600Х будет выдавать не больше 30 кадров в секунду, а жизненный цикл видеокарты сильно ограничен. Фактически, она подходит только для игр на средних настройках графики, а требовательные новинки могут разочаровать падением фрамрейта. Для своего времени GeForce GTX 1060 была настоящим прорывом, но сегодня покупать такую видеокарту даже за 10 тысяч рублей мы бы вам не рекомендовали.

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А вот GeForce RTX 2060 выглядит очень уверенно. За бывшую в употреблении карту просят дешевле 20 тысяч рублей, а это неплохая возможность для экономных геймеров купить актуальный инструмент для запуска любых игр. Если предположить, что недорогой системный блок располагает указанным выше процессором Ryzen 5 3600Х, то GeForce RTX 2060 гарантирует не меньше 50 кадров в секунду. Для большинства геймеров будет достаточно, но не стоит забывать, что жизненный цикл этой видеокарты находится на финальных этапах, а через пару лет вам придётся думать о покупке более мощного решения. Кстати, данная модель также ранее использовалась, а магазин даёт 7 дней на возврат. Неясно, насколько интенсивно ранее работала GeForce RTX 2060, а значит не исключено, что она несколько лет копала криптовалюту на ферме. Магазин уверяет, что провёл техническое обслуживание, ну а на стороне покупателя в данном случае закон и небольшая гарантия.

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За новенькую GeForce RTX 3060 просят 31 тысячу рублей, но прирост быстродействия по сравнению с указанной выше GeForce RTX 2060 очень маленький. С недорогим процессором разницу можно и не заметить, хотя наличие 12 Гб видеопамяти всё же позволяет надеяться на то, что видеокарта останется актуальна даже через 2 года. За более новую GeForce RTX 4060 придётся выложить почти 40 тысяч рублей, ну а учитывая скромный прирост количества кадров в секунду по сравнению с GeForce RTX 3060, брать такую видеокарту мы вам не советуем. Фактически, она должна стоить не больше 30 тысяч, поскольку предлагает небольшой прирост быстродействия и сниженное количество памяти. С GeForce RTX 4060 вы сможете без проблем запускать все игры в 1080р ещё 3 года, а в будущем стоимость её должна немного снизиться.

Довольно интересно выглядит таблица сравнения характеристик всех четырёх видеокарт. Изучать все пункты мы не будем, ведь этим вы можете заняться самостоятельно. Отметим, что характерным признаком острой экономии является размер кристалла. На GeForce GTX 1060 ядро занимало 200 мм2, тогда как GeForce RTX 2060 получила огромный кристалл площадью 445 мм2. После этого NVIDIA начала экономить, постепенно снижая площадь. На GeForce RTX 3060 показатель достигает 276 мм2, тогда как более новая GeForce RTX 4060 получила крошечное ядро площадью 146 мм2. Раньше такое было доступно только на откровенно бюджетных графических чипах, а значит неудивительно, что прирост быстродействия между поколениями фактически замедлился. Прирост транзисторов с 4.4 миллиарда до 18.9 миллиарда был обеспечен снижением технологических норм производства с 16-нм до 4-нм, ну а в текущем поколении большого прорыва на данном направлении не ожидается (переход с 4-нм на 3-нм узел). За счёт повышения скоростных характеристик используемой памяти удалось немного повысить пропускную частоту, но снижение шины памяти со 192 бит до 128 бит оказало негативное влияние на показатели быстродействия GeForce RTX 4060. Путём сильного урезания всех компонентов инженерам NVIDIA удалось добиться снижения энергопотребления до 115 Вт, но жертва была слишком высокой. Будем надеяться, что следующая GeForce RTX 5060 окажется не такой посредственной, как GeForce RTX 4060 и GeForce RTX 3060, поскольку это будет означать полный застой на рынке видеокарт среднего ценового сегмента. Большая часть пользователей покупает именно такие решения, ну а без инноваций и прироста быстродействия улучшение графики в играх невозможно. Изучить подробные результаты вы можете по ссылке: https://www.computerbase.de/2024-03/grafikkarten-generationen-test-geforce-gtx-1060-rtx-2060-3060-4060-vergleich/