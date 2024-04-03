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Bublik1
Магазины Amazon без продавцов ушли в минус после того, как вместо ИИ наняли 1000 индусов
Amazon попыталась решить проблему некачественного ИИ в магазинах Just Walk Out при помощи живых сотрудников, но такой подход принёс убытки

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В интернете довольно часто можно увидеть неутешительные прогнозы аналитиков, рассказывающих о неминуемом наступлении ИИ. Якобы, умные алгоритмы уже захватывают мир, а следующий шаг приведёт к потере рабочих мест для сотен миллионов людей по всей планете. Первыми на себе влияние умных алгоритмов почувствуют программисты и сотрудники колл-центров. Искусственный интеллект будет писать код лучше человека и отвечать на вопросы быстрее и точнее оператора. Скорее всего вы не раз пользовались услугами банковских ботов, а значит знакомы с ужасной тупостью умных алгоритмов. Компьютер оказывается понимать простые вопросы, ну а из-за повсеместного внедрения ИИ получить консультацию человека становится всё труднее. Проблема налицо, а многие руководители крупных компаний хотят снизить затраты путём замены людей на умные алгоритмы. Этим ребятам кажется такая идея вполне рабочей, вот только пока всё сводится к неудачным экспериментам и финансовым потерям. 

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Как сообщает издание The Information, даже такой гигант как Amazon не осилил создание действительно продвинутого искусственного интеллекта, способного взять на себя обслуживание людей. Напомним, какое-то время назад руководство американской корпорации представило новый формат розничной торговли. Речь шла о магазинах Just Walk Out, в которых покупатели брали с полок товары, шли к кассе, где стояли сканеры, а после платили нужную сумму и спокойно забирали покупки на выходе. Судя по всему, технология оказалась сырой, поскольку покупатели начали жаловаться на не совсем умный ИИ на кассе. Чаще всего компьютер нормально справлялся со своими задачами, но иногда возникали случаи, когда конечная сумма завышалась или занижалась. Платить меньше покупатели были не против, а вот когда сумма на кассе вдруг становилась больше, то клиенты отказывались забирать товары, заваливая службу поддержки Amazon письмами. Бывало, что сумма автоматически списывалась с карты, а в итоге требовалось подключать живых специалистов, часть из которых также была благополучно уволена. Люди не справлялись с работой, поэтому руководство американской компании пошло на любопытную уловку. 

Журналисты выяснили, что от глупого ИИ сразу же решено было оказаться. В магазинах поставили больше камер, а вместо машин на кассе сидели люди. Amazon наняла 1000 индусов, а о подмене никуда не сообщалось. Проблему с ошибками удалось решить, а вот скорость работы у индусов оказалась намного ниже, чем у указанного выше умного алгоритма. Мало того, компьютерная система не требовала заработной платы, тогда как 1000 индусов оказали на бизнес Amazon негативное влияние. Чуть позднее стало понятно, что магазины Just Walk Out не окупаются, а в конечном итоге руководство американской корпорации решило отказаться от спорного эксперимента. Технологию ещё предстоит довести до ума, ну а индусам придётся искать новое место работы. В настоящее время магазины Just Walk Out продолжат работать только в Британии, тогда как все торговые точки в США закроют. Ну а руководство Amazon и не думает сдаваться, ведь инженеры разработали ещё одну любопытную технологию. 

Речь идёт о Dash Cart, представляющей собой необычную корзину для покупок. Такую корзину в форме тележки покупатель будет брать перед входом в магазин, а после совершать покупки в привычном режиме. Каждый раз, когда в корзину будет попадать новый товар, в дело вступит встроенная система из множества камер. Dash Cart самостоятельно проанализирует покупки, а на кассе самообслуживания покупатель просто заплатит в специальный автомат наличные или карточкой. Предполагается, что такая система позволит избежать неточностей, а также полностью заменит живых продавцов. Эксперты полагают, что в будущем магазины действительно перейдут на полное самообслуживание, но попытки Amazon бежать впереди паровоза немного удивляют. В настоящее время технологии не способны полностью заменить человека, а наиболее логично было бы сократить число сотрудников, обучив оставшихся более эффективно обслуживать клиентов при поддержке ИИ. Радикальные меры Amazon кажутся нелогичными, а эксперименты не приносят результата. При этом тратятся огромные средства, а технологии стоят на месте. Не стоит забывать, что во многих американских городах наблюдается высокий уровень преступности. Даже живые охранники не всегда могут уследить за воришками, выносящими из магазинов товары на сотни долларов. Ну а если надеяться на корзину, то покупатели и вовсе будут прятать покупки в карманах и проносить мимо умной корзины. Что делать с воришками, неясно, ведь в этом случае снова потребуются живые охранники, а также те, кто будет следить за порядком в магазине. Остаётся снова нанять индусов, хотя на этот раз 1000 человек явно не справится с поставленными задачами. 

#amazon #just walk out
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Amazon использовали тысячи индийцев вместо ИИ в проекте бескассовых магазинов «Взял и иди»
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