Анонсированная несколько часов назад технология Nvidia DLSS 5 встретила не слишком тёплый приём со стороны геймеров, которые выделили целый ряд её недостатков. Основным недочётом новой технологии, по мнению целого ряда пользователей, является заметное изменение внешнего вида героев и игровых сцен, порой до неузнаваемости. Некоторые разработчики, в свою очередь, поспешили успокоить геймеров и выступили в защиту DLSS 5.

Источник фото: Wccftech

Как сообщает издание Wccftech, не осталась в стороне и компания Bethesda, представители которой в социальных сетях уверили пользователей, что продемонстрированные игровые сцены с использованием DLSS 5 являются предварительными, и разработчики внесут целый ряд изменений перед публичным релизом, чтобы добиться лучшего результата. Также в компании отметили, что включение DLSS 5 является опциональным.

Ранее издание Digital Foundry сообщало, что Тодд Говард высоко оценил долгую историю сотрудничества компании с Nvidia и заявил о потрясающих визуальных улучшениях после активации DLSS 5 в Starfield, отметив, что всегда хотел, чтобы его игры выглядели именно так, но не мог добиться этого из-за технических ограничений.



