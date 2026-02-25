Похожие случаи происходили и ранее.

Выход из строя блока питания является достаточно неприятным событием для многих пользователей, так как в случае отсутствия подменного БП придётся ждать возврата или замены устройства по гарантии, не имея возможности пользоваться ПК, но в некоторых случаях ожидание может окупиться, как и произошло с участником платформы Reddit под ником NabiCook.

Как сообщает пользователь, у его блока питания MSI MEG Ai1300P PCIE5 начали наблюдаться проблемы с защитным механизмом OVP по линиям 3,3/5 В, что вынудило его отправить БП по гарантии. Спустя некоторое время пришло сообщение от MSI, в котором производитель уведомлял пострадавшего клиента, что аналогичной модели в наличии нет, поэтому предлагается замена на MSI MEG Ai1600T PCIE5.

Источник фото: NabiCook/Reddit

Пользователь был очень рад данному исходу событий и немедленно согласился. Предложение MSI действительно является выгодным, так как MEG Ai1300P PCIE5 имеет номинальную мощностью 1300 Вт, сертификат 80 PLUS Platinum и стоит от 360 долларов США, тогда как MEG Ai1600T PCIE5 обладает мощностью 1600 Вт и сертификатом 80 PLUS Titanium, а его стоимость составляет от 680 долларов.

Ранее похожими историями делились и другие пользователи, которые отмечали, что в случае отсутствия на складе производителя модели, которая отправляется по гарантии, компания может заменить её на устройство с аналогичными или более высокими характеристиками.