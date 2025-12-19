Новинка снабжена встроенными динамиками

Компания KTC презентовала свой новый монитор H27E6S с высокой частотой обновления и встроенными динамиками по доступной цене, пишет издание ITHome.

Сообщается, что монитор KTC H27E6S снабжается 27-дюймовой панелью Fast IPS с разрешением QHD (2560x1440 точек), временем отклика 1 мс, сертификатом HDR400 и коэффициентом статической контрастности 1000:1. Стандартная частота обновления новинки составляет 240 Гц, а максимальная достигает 275 Гц.

Источник фото: ITHome

Заявленный охват цветовых пространств DCI-P3 и sRGB составляет 95 и 100% соответственно. Для снижения нагрузки на глаза устройство снабжено фильтром синего цвета. Также имеется матовое антибликовое покрытие. Набор портов для подключения представлен двумя HDMI 2.0, двумя DisplayPort 1.4, одним USB 2.0 и 3,5-мм аудиоразъёмом. Кроме того, модель имеет встроенные динамики. Новинка оснащена поворотной подставкой с возможностью регулировки высоты и наклона. Стоимость монитора KTC H27E6S в китайской рознице составляет 999 юаней (140 долларов США).