Монитор KTC H27E6S с 27-дюймовой QHD-панелью Fast IPS и частотой до 275 Гц оценён в $140
Новинка снабжена встроенными динамиками

Компания KTC презентовала свой новый монитор H27E6S с высокой частотой обновления и встроенными динамиками по доступной цене, пишет издание ITHome.

Сообщается, что монитор KTC H27E6S снабжается 27-дюймовой панелью Fast IPS с разрешением QHD (2560x1440 точек), временем отклика 1 мс, сертификатом HDR400 и коэффициентом статической контрастности 1000:1. Стандартная частота обновления новинки составляет 240 Гц, а максимальная достигает 275 Гц.

Источник фото: ITHome

Заявленный охват цветовых пространств DCI-P3 и sRGB составляет 95 и 100% соответственно. Для снижения нагрузки на глаза устройство снабжено фильтром синего цвета. Также имеется матовое антибликовое покрытие. Набор портов для подключения представлен двумя HDMI 2.0, двумя DisplayPort 1.4, одним USB 2.0 и 3,5-мм аудиоразъёмом. Кроме того, модель имеет встроенные динамики. Новинка оснащена поворотной подставкой с возможностью регулировки высоты и наклона. Стоимость монитора KTC H27E6S в китайской рознице составляет 999 юаней (140 долларов США).

#ktc h27e6s
Источник: ithome.com
Сейчас обсуждают

Родион Вестов
12:08
Ага, циферки на экране. А вот когда ему понадобились 50 лярдов денег, два года в судах судился, чтобы ему разрешил совет директоров их взять. Вроде его деньги, а вроде и не совсем).
Илон Маск стал первым человеком в истории с состоянием cвыше 700 миллиардов долларов
Родион Вестов
12:07
Скупщики метала, приготовились к приемке.
Австралия завершила передачу Украине 49 танков M1A1 Abrams спустя почти два года
Родион Вестов
12:04
Как говорит мой отец, писте..ь не мешки таскать.
Американский стартап планирует создать 50 тысяч военных роботов к 2027 году
George Mendel
12:02
Соскучились по толстым? Вы что из леса вышли? У кого таких сейчас нет? Вот прямо беспроблемные они -
ТОП-6 проблем сверхтонких смартфонов
slikts
11:59
Сначала НА всех тявкают, потом вооружаются - страшно!
Румыния приобретает компоненты ЗРК Patriot за $168 млн
Foxcon
11:23
Народ, а что делать с меню ПУСК в 11, после обновления? После последнего обновления оно мне очень не нравится и кажется это будет "последней соломинкой сломавшей спину осла", серьезно рассматриваю ва...
5 причин отказаться от Windows 11 еще на год и продолжать пользоваться Windows 10
Dentarg
11:14
Кроме NPU нужно ещё добавить одно супер ядро для однопотока. Итого 5 видов ядер + ещё видеовстройка.
Процессоры Intel Core Ultra 400K Nova Lake-S получат до 52 ядер
Dentarg
11:13
Поиграли и хватит.
Видеокарты Nvidia RTX 5060 Ti 16 ГБ могут снять с производства из-за стоимости видеопамяти
Сергей Абакумов
11:06
А потом Тайвань внезапно мирным путём присоединится к Китаю, представляете какой подрыв жёп будет за океаном. А если серьезно то план такой, достроить передовые фабрики в штатах и устроить заварушку,...
США объявили о крупнейшей в истории продаже оружия Тайваню на $11,1 млрд
Overseer man
11:05
Пусть горит в аду со всем масонством.
Илон Маск стал первым человеком в истории с состоянием cвыше 700 миллиардов долларов
