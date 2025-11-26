Новинка имеет 8 ядер CPU и GPU Adreno 840.

Компания Qualcomm выпускает свой новый чипсет Snapdragon 8 Gen 5, позиционируемый в качестве более доступного варианта флагмана линейки, Snapdragon 8 Elite Gen 5, и призванный обеспечить производительность топового уровня, пишет издание GSMArena.

Субфлагманский чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 выпускается по 3-нм техпроцессу и снабжается CPU Oryon третьего поколения с двумя основными ядрами, достигающими тактовой частоты 3.8 ГГц, и шестью производительными ядрами с частотой до 3.32 ГГц. Новинка оснащена тем же графическим процессором Adreno 840, что и Snapdragon 8 Elite Gen 5, поддерживая Frame Motion Engine 3.0, но лишившись высокопроизводительной памяти Adreno (HPM).

Кроме того, SoC обладает нейропроцессором Hexagon от Qualcomm, фирменным процессором обработки сигналов Spectra ISP и 5G-модемом Snapdragon X80, унаследованным от флагманской модели прошлого поколения, Snapdragon 8 Elite.

По данным Qualcomm, чипсет Snapdragon 8 Gen 5 быстрее топового чипа прошлых лет, Snapdragon 8 Gen 3, на 36 % относительно CPU, а также обеспечивает увеличение быстродействия на 11 % в разрезе графического процессора и на 46 % в задачах с использованием ИИ. Также заявлено о возросшей на 13 % общей энергоэффективности.

Источник фото: GSMArena

Первым смартфоном, оснащённым новейшим чипсетом от Qualcomm, как ожидается, станет OnePlus Ace 6T, а чуть позже к нему присоединятся модели от других производителей.