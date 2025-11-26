Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Breaking news
Представлен Snapdragon 8 Gen 5 с заметным ростом быстродействия на фоне Snapdragon 8 Gen 3
Новинка имеет 8 ядер CPU и GPU Adreno 840.

Компания Qualcomm выпускает свой новый чипсет Snapdragon 8 Gen 5, позиционируемый в качестве более доступного варианта флагмана линейки, Snapdragon 8 Elite Gen 5, и призванный обеспечить производительность топового уровня, пишет издание GSMArena.

Субфлагманский чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 выпускается по 3-нм техпроцессу и снабжается CPU Oryon третьего поколения с двумя основными ядрами, достигающими тактовой частоты 3.8 ГГц, и шестью производительными ядрами с частотой до 3.32 ГГц. Новинка оснащена тем же графическим процессором Adreno 840, что и Snapdragon 8 Elite Gen 5, поддерживая Frame Motion Engine 3.0, но лишившись высокопроизводительной памяти Adreno (HPM).

Кроме того, SoC обладает нейропроцессором Hexagon от Qualcomm, фирменным процессором обработки сигналов Spectra ISP и 5G-модемом Snapdragon X80, унаследованным от флагманской модели прошлого поколения, Snapdragon 8 Elite.

По данным Qualcomm, чипсет Snapdragon 8 Gen 5 быстрее топового чипа прошлых лет, Snapdragon 8 Gen 3, на 36 % относительно CPU, а также обеспечивает увеличение быстродействия на 11 % в разрезе графического процессора и на 46 % в задачах с использованием ИИ. Также заявлено о возросшей на 13 % общей энергоэффективности.

Источник фото: GSMArena

Первым смартфоном, оснащённым новейшим чипсетом от Qualcomm, как ожидается, станет OnePlus Ace 6T, а чуть позже к нему присоединятся модели от других производителей.

#snapdragon 8 gen 5
Источник: gsmarena.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Первая за 70 лет новая станция Кольцевой линии московского метро готова на 35%
+
В Воронежской области завершается строительство одного из крупнейших в РФ молочных комплексов
+
Tom's Hardware назвали топ-5 бюджетных процессоров для сборки игрового ПК в ноябре 2025 года
1
В Санкт-Петербурге изготовили и испытали десятое рабочее колесо для модернизации Воткинской ГЭС
+
Battlefield 6 стал лидером по доходам и числу активных игроков в октябре 2025 года
+
ВМС Швеции решили перевооружиться и планируют приобрести четыре фрегата
+
Итальянские истребители Eurofighter перехватили самолёт специального назначения Ту-134А-4
5
В Италии магазин MediaMarkt случайно продал планшеты iPad за €15 и теперь просит вернуть устройства
+
Зимой чистка автомобиля от снега может обернуться штрафом до 3000 рублей
5
Британцы массово подают заявки на переезд в Россию по визе «общих ценностей»
19
Под Петербургом стартовал мегапроект по строительству второй кольцевой автодороги (КАД-2)
+
TNI: Дрон С-70 «Охотник» усилит боевые возможности Су-57 и способен вызвать беспокойство Пентагона
+
Вашингтон ужесточил позицию по Украине
22
В Казахстане обнаружен крупный город бронзового века возрастом 3600 лет
1
Производитель российского электромобиля «Атом» получил высший мировой сертификат безопасности
+
Комплект оперативной памяти DDR 5 на 64 ГБ теперь стоит как современная игровая консоль
2
Археологи обнаружили под римским городом сооружение древнее Парфенона
+
В «Ростехе» заявили о лидерстве России в производстве снарядов и авиабомб
+
В России собираются самостоятельно построить и запустить новую космическую станцию к 2033 году
+
Археологи раскопали в Казахстане большой город возрастом 3000 лет
+

Популярные статьи

Лучшие комбинации процессора, материнской платы, ОЗУ и видеокарты для игровых ПК в конце 2025 года
7
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 5750 512Mb GDDR5 - последняя безЛизовая
8
Тайный подрядчик PlayStation — как Implicit Conversions превратилась в фабрику эксклюзивов Sony
2
Xbox 360 против PlayStation 3 — как железо определило дальнейшую историю Microsoft и Sony
1
Ждать, дождаться и снова ждать: история долгожданных произведений. Часть 2
1

Сейчас обсуждают

dimkahon
15:37
На такой уже можно смело было гонять Метро 2033 в HD... моя 9800gt на тот момент еле-еле тащила на хаях.
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 5750 512Mb GDDR5 - последняя безЛизовая
HWSCRU
15:34
Играл на такой в Skyrim, когда он только вышел.
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 5750 512Mb GDDR5 - последняя безЛизовая
dimkahon
15:31
Да-да, вот сидел, зырил тик-ток и ВНЕЗАПНО пропало изображение. MSI пусть проверит карту на предмет правленых биосов с разлоченными лимитами.
Пользователь Reddit рассказал об очередном случае оплавления разъёма 12V-2x6 на видеокарте RTX 5090
Водитель автобуса Мадуро
15:31
Маэстро ты спалился, эту фразу ты произносишь каждый раз когда Фельдшер несет всякую ересь
Вашингтон ужесточил позицию по Украине
Терминатор
15:31
Вы что цены в магазине падают.
Правительство РФ выделит 3 миллиарда рублей на покупку оборудования для выпуска отечественных чипов
HWSCRU
15:28
Не все доживут до выхода HL3, а кто доживет будет завидовать мертвым. :)
Ждать, дождаться и снова ждать: история долгожданных произведений. Часть 2
Руслан Знамов
15:22
Из ниоткуда в никуда, пришла лицемерная три четырнадцать здулина ...
Мизулина направила обращения в ФСБ и МВД в связи с продажей запрещенных товаров на маркетплейсах
m31m82
15:21
Статья ваще ниачом, как можно быть таким лосиом??
Xbox 360 против PlayStation 3 — как железо определило дальнейшую историю Microsoft и Sony
Windmark_
14:38
Опять все разворуют и распилят как всегда 😁
Правительство РФ выделит 3 миллиарда рублей на покупку оборудования для выпуска отечественных чипов
AndreySE-VL
14:12
Легко деньги достались, легко с деньгами и расстались. Старая-же поговорка ))
MLID: Steam Deck 2 может быть представлена одновременно с процессорами AMD Zen 7
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter