Запуск программы предварительного тестирования ожидается в декабре.

Samsung готовится к запуску программы предварительного тестирования своей новейшей версии прошивки One UI 8.5, о чём свидетельствует появление первой бета-сборки на официальном сервере южнокорейской компании, пишет издание Android Authority.

Источник фото: Viva Digital

Бета-версия One UI 8.5, обнаруженная информатором Tarun Vats, имеет номер сборки S938NKSU7ZYKP/S938NOKR7ZYKP/S938NKSU7CYKP и предназначена для серии Galaxy S25. Если Samsung будет следовать своей стратегии, то этап предварительного тестирования стартует со второй или третьей недели декабря.

Ожидается, что первыми бета-версию One UI 8.5 получат обладатели смартфонов серии Galaxy S25 в Южной Корее, а спустя несколько дней список стран расширится США, Индией, Германией и Великобританией.

Ранее говорилось, что программа предварительного тестирования One UI 8.5 стартует в ноябре текущего года, но чуть позже стало известно, что запуск был отложен из-за изменений в линейке Galaxy S26, представители которой первыми получат стабильную версию прошивки.