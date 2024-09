Новинки упоминаются на официальном сайте компании.

Компания Lenovo работает над двумя новыми портативными игровыми консолями серии Legion Go, о чём свидетельствует утечка характеристик док-станции Legion Go, в которой и упоминаются две новинки, сообщает издание Neowin.

Lenovo Legion Go Gen One. Источник фото: Neowin

На странице, обнаруженной на официальном сайте Lenovo и посвящённой возможностям док-станции Legion Go, в списке поддерживаемых устройств указаны две модели игровых консолей, ещё не представленные на рынке, а именно Legion Go Gen Two и Legion Go Lite.

Ожидается, что Legion Go Lite будет представлять собой компактное устройство, оснащённое 7-дюймовым экраном и процессором AMD Ryzen Z1 с шестью ядрами Zen 4 и четырьмя вычислительными блоками RDNA 3. Отмечается, что в связи с более компактными размерами новинка может лишиться съёмного контроллера.

Старшей модели, Legion Go Gen Two, приписывается наличие процессора AMD Ryzen Z2 Extreme, который, согласно слухам, получит восемь ядер Zen 5 и шестнадцать вычислительных блоков RDNA 3.5.

Не стоит забывать, что в ассортименте AMD также есть процессоры Ryzen 8000, а Intel недавно презентовала мобильные модели Lunar Lake, что может привлечь внимание со стороны Lenovo.

О дате запуска новинок точной информации в настоящий момент не предоставляется, но предполагается, что дебют портативных игровых консолей Lenovo Legion Go Gen Two и Legion Go Lite состоится в следующем году.