Прецедентом стало дело 20-летнего парня, который читал статьи о запрещённых организациях по дороге на работу.

В России состоялся первый случай вынесения наказания за целенаправленный интерес к деятельности незаконных группировок. Суд города Каменск-Уральский обязал 20-летнего местного жителя Сергея Глухих выплатить три тысячи рублей, признав его виновным по новой административной статье, карающей за поиск экстремистского контента. О вынесении такого решения журналистам сообщил юрист Сергей Барсуков, представляющий интересы молодого человека.

Поводом для разбирательства стал интерес обвиняемого к публикациям о «Русском добровольческом корпусе» (РДК) и батальоне «Азов» — оба формирования официально признаны в РФ террористическими и запрещены. Адвокат пояснил, что инцидент произошёл ещё 24 сентября, когда его клиент ехал в общественном транспорте на работу и просматривал различные страницы в браузере своего смартфона.

Сам Сергей Глухих вину категорически отрицает, настаивая на «случайном характере» своих действий. По версии защиты, молодой человек просто наткнулся на символику и материалы запрещённых организаций во время сёрфинга в Сети, посмотрел их и закрыл вкладку, не пытаясь целенаправленно искать подобную информацию. Юрист уже заявил о твёрдом намерении обжаловать постановление в вышестоящей инстанции, так как считает вынесенное решение незаконным и необоснованным.