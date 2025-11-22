Сервис продолжает набирать популярность - в ноябре его аудитория перевалила за 55 миллионов человек.

Национальный мессенджер Max и мобильная платформа «Аврора» теперь полностью совместимы. Приложение уже появилось в магазине RuStore, откуда его могут свободно скачать пользователи отечественных смартфонов и планшетов. Это особенно актуально для сотрудников РЖД, «Аэрофлота», «Ростелекома» и «Почты России», которые используют устройства на этой системе для рабочих задач.

Сам сервис продолжает набирать популярность, о чём говорит свежая статистика: в ноябре его аудитория перевалила за 55 миллионов человек. Создатели Max также напоминают, что вся инфраструктура платформы находится внутри страны. Кроме того, приложение входит в реестр отечественного ПО - это должно служить подтверждением его надёжности и полного соответствия законам РФ.

В руководстве «Открытой мобильной платформы» интеграцию называют важным шагом к созданию независимой цифровой среды, благодаря которому, по утверждению представителей VK, «сотни тысяч» владельцев устройств на «Авроре» получили доступ к привычному общению. При этом разработчики делают особую ставку на безопасность: для защиты переписки применяют технологии «Лаборатории Касперского», а сейчас дополнительно тестируют инструменты «Сбера» для борьбы с мошенниками.