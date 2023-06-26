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В августе 2023 года в Южной Африке пройдет встреча лидеров Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР - группы стран, известных под акронимом БРИКС. На повестке дня стоит вопрос о создании новой совместной валюты BRICS.

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Страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южно-Африканская Республика) работают над созданием новой валюты, условно названной валютой БРИКС, в качестве альтернативы американскому доллару. Идея заключается в том, чтобы предоставить странам, уставшим от "тирании доллара" как мировой резервной валюты, (на его долю в настоящее время приходится около 60 процентов всех мировых резервов), новый финансовый инструмент.

Саммит БРИКС проходит в то время, когда страны по всему миру сталкиваются с меняющимся геополитическим ландшафтом, который бросает вызов традиционному доминированию Запада.

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И хотя страны БРИКС уже более десяти лет пытаются уменьшить свою зависимость от доллара, западные санкции против Российской Федерации в связи с началом специальной военной операции на Украине ускорили этот процесс.

Между тем, рост процентных ставок и недавний кризис с повышением потолка долга в США вызвали обеспокоенность в других странах по поводу их долговых обязательств, деноминированных в долларах, а также обесценивания американской валюты в случае дефолта крупнейшей экономики мира.

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Учитывая вышесказанное, новой валюте БРИКС придется столкнуться с серьезными препятствиями, прежде чем она станет реальностью. Однако дискуссии о валюте подтверждают, что страны БРИКС стремятся найти и сформулировать новые концепции по изменению международных отношений, а также эффективно скоординировать свою политику в соответствии с этими стратегиями.

Динамика дедолларизации

Поскольку 88% международных сделок осуществляется в американской валюте, а на доллар приходится 58% мировых валютных резервов, глобальное доминирование доллара неоспоримо. Однако дедолларизация - или снижение зависимости экономики от доллара США в международной торговле и финансах - ускорилась после начала военного конфликта на Украине.

Страны БРИКС реализуют широкий спектр инициатив по снижению зависимости от американской валюты. За последний год Россия, Китай и Бразилия стали активнее использовать в трансграничных операциях национальные валюты. Ирак, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты также рассматривают альтернативы доллару. Более того, центральные банки многих государств стремятся перевести свои валютные резервы из доллара в золото.

Все страны БРИКС по разным причинам критикуют доминирующее положение доллара. Российские чиновники выступают за отказ от доллара, прежде всего, чтобы нейтрализовать последствия санкций.

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Из-за рестрикций Запада российские банки не могут использовать SWIFT - глобальную систему обмена сообщениями, позволяющую осуществлять переводы денежных средств за границу. Напомним, в прошлом году Запад заморозил российские активы на сумму примерно в 330 миллиардов долларов США.

Хотя валюта БРИКС вряд ли полностью вытеснит доллар, она представляет собой растущую угрозу сложившемуся экономическому миропорядку. Если участникам БРИКС удастся создать альтернативную валюту, пользующуюся широким спросом, это подорвет господство доллара и позволит БРИКС в большей степени влиять на развитие мировой экономики. На фотографии лидеры БРИКС во время саммита 2022 года. Li Tao/Xinhua via Getty Images.

Между тем, в октябре 2022 года Луис Инасиу Лула да Силва одержал победу на президентских выборах. Лула - сторонник БРИКС, давно добивавшийся снижения зависимости Бразилии от американской валюты и ее уязвимости к доллару. Сегодня он подтвердил свою позицию в отношении дедолларизации и заговорил о создании новой валюты, которая будет обеспечена не золотом, а реальными ресурсами.

Правительство Китая также высказало свою обеспокоенность доминированием доллара, назвав его "главным источником нестабильности и неопределенности в мировой экономике". Пекин прямо обвинил Федеральную резервную систему в поднятии процентных ставок, что привело к беспорядкам на международном финансовом рынке и значительному обесцениванию других валют. Совместно с другими странами БРИКС Китай подверг критике использование санкций в качестве геополитического инструмента.

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Призыв к дедолларизации и созданию новой валюты БРИКС мог бы смягчить подобные угрозы. При этом эксперты в США "глубоко расходятся во мнениях" относительно ее перспектив. Так, например, министр финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен считает, что большинство государств не смогут найти пути обхода использования доллара в качестве резервной валюты, так как американский доллар пока еще остается доминирующей валютой в мировой экономике. Однако бывший специальный советник и экономист Белого дома Джозеф Салливан полагает, что валюта БРИКС может положить конец доминированию доллара.

Валютные амбиции

Хотя разговоры о введении валюты БРИКС приобретают все большую популярность, информация о различных рассматриваемых моделях пока ограничена.

Самым смелым вариантом стало бы создание чего-то похожего на евро - единую валюту, принятую 11 странами-членами Европейского союза в 1999 году. Однако договориться о создании единой валюты будет непросто, учитывая диспропорции в экономиках и сложную политическую ситуацию внутри БРИКС.

Чтобы новая валюта заработала, странам БРИКС необходимо согласовать механизм обменного курса, создать эффективные платежные системы и хорошо регулируемый, стабильный и ликвидный финансовый рынок. Для того чтобы валюта БРИКС получила международное признание, необходимо накопить богатый опыт ее использования и убедить другие страны в ее надежности.

Вероятность создание валюты подобной евро странами БРИКС пока маловероятна; так как ни одна из стран-участниц не проявляет желания отказаться от использования своих национальных валют. Скорее, цель состоит в том, чтобы на первом этапе создать эффективную интегрированную платежную систему для трансграничных операций, а уже затем вводить новую валюту.

Валюта БРИКС станет реальным финансовым механизмом для стран, обеспокоенных агрессивной экспансией доллара США в качестве инструмента внешней политики. Используя валюту БРИКС, страны могли бы избежать санкций и ограничений, которые вводит Вашингтон ограничивая доступ к американскому доллару. Однако на пути создания валюты БРИКС существует масса препятствий, включая разногласия по поводу роли каждой страны-участницы и тот факт, что их экономики все еще сильно зависят от доллара. Тем не менее, становится все более очевидно, что страны БРИКС играют все большую роль в формировании будущей мировой экономики и бросают вызов режиму, установленному США. Валюта БРИКС - Окно в новый мир развития глобальной экономики. Фото: Rodger Bosch / AFP via Getty Images / The Conversation

Предпосылки для этого уже существуют. Так, в 2010 году был запущен Механизм межбанковского сотрудничества (ММС БРИКС) для облегчения трансграничных платежей между банками стран-участниц в национальных валютах. Кроме того, страны БРИКС создают единую платежную систему "BRICS pay", позволяющую осуществлять оплаты и переводы между участниками союза без конвертации нацвалют в доллары.

Кроме того, ведутся разговоры о создании криптовалюты БРИКС, а также о стратегическом сотрудничестве в разработке цифровых валют Центробанков для обеспечения совместимости валют и экономической интеграции. Поскольку многие страны выразили заинтересованность в присоединении к БРИКС, скорее всего, в ближайшее время группа расширит свои усилия по дедолларизации.

От концепции БРИКС к реалиям нашего мира

Безусловно, некоторые из наиболее амбициозных прошлых инициатив группы по созданию крупных проектов БРИКС, параллельных инфраструктурам государств незападного мира, потерпели неудачу. Такие масштабные идеи, как создание кредитно-рейтингового агентства БРИКС (2018 год) или прокладка подводного кабеля соединяющего все страны альянса, так и не были реализованы.

При этом попытки полностью отказаться от доллара не увенчались успехом как на многостороннем, так и на двустороннем уровне, пишут западные эксперты. В учредительном документе Нового банка развития созданного членами БРИКС в 2014 году было указано, что НБР будет развивать финансирование проектов в национальных валютах стран, в которых они осуществляются.

Тем не менее, в 2023 году НБР по-прежнему зависим от доллара. Финансирование в национальных валютах составляет около 22% портфеля банка. Правда, его новый президент выразил уверенность, что к 2026 году этот показатель увеличится до 30%

Аналогичные проблемы существуют и в двусторонних попытках отказа от доллара. Россия и Индия пытаются разработать механизм торговли в местных валютах, который позволил бы индийским импортерам платить за дешевую российскую нефть и уголь в рупиях. Однако эти переговоры были поставлены на паузу после того, как Москва охладела к идее накопления рупий. В настоящий момент стороны ищут альтернативные варианты оплаты в торговле, подробности не раскрываются.

Процесс дедолларизации набирает обороты. Новая валюта БРИКС бросает серьезный вызов установленному экономическому миропорядку и задает новый тренд в дедолларизации. Вытесняя доллар, валюта БРИКС превращается в угрозу для глобального лидерства Соединенных Штатов, считают западные эксперты. Photo: Wikimedia Commons

В то же время, несмотря на препятствия на пути дедолларизации, не следует сбрасывать со счетов стремление БРИКС действовать активно - в прошлом эта организация была известна своими способностями "бросать вызов ожиданиям", пишет Михаэла Папа, адъюнкт-профессор из университета Тафтса.

Несмотря на многочисленные разногласия между пятью странами, блоку удалось сформировать совместную политику и выстоять в таких крупных кризисах, как пограничные столкновения между Китаем и Индией в 2020-21 годах или военный конфликт на Украине. БРИКС углубляет свое сотрудничество, инвестирует в новые финансовые институты и постоянно расширяет круг политических вопросов, которыми занимается.

Сегодня альянс располагает огромной сетью взаимосвязанных механизмов, объединяющих правительственные круги, бизнес, ученых, аналитические центры и других заинтересованных участников из разных стран мира.

Даже если на валютном фронте не произойдет никаких серьезных подвижек, существует множество вопросов, по которым министры финансов стран БРИКС, а также руководители центральных банков регулярно координируют свои действия - именно в этом заключается огромный потенциал развития нового финансового сотрудничества.

Несомненно, разговоры о новой валюте БРИКС сами по себе являются важным показателем намерений многих государств отказаться от доллара. Однако сосредоточившись исключительно на валюте БРИКС США рискуют не увидеть леса за деревьями, считает Михаэла Папа.

Новый мировой экономический порядок не появится в одночасье благодаря новой валюте БРИКС или отказу от доллара. Однако потенциально он может зародиться благодаря приверженности БРИКС к координации своей политики и внедрению инноваций, - что собственно и демонстрирует данная валютная инициатива.