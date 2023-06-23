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Как российский Су-57 сумел избежать "ловушки стоимости", погубившей программы F-22 и F-35 – MWM

Почему российский Су-57 получился таким “дешевым”, в отличие от американских F-22 и F-35, разбирались западные военные эксперты
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Разработка российского истребителя пятого поколения Су-57 "Преступник" сопровождалась неоднократными задержками, пишут эксперты американского военно-аналитического журнала Military Watch Magazine. И хотя первоначально предполагалось, что первая эскадрилья будет сформирована к 2015 году, а к 2025 году в стране должно было появиться более 200 истребителей и еще около 100 отправится на экспорт, программа заметно отстала от графика.

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Су‑57 – многофункциональный комплекс фронтовой авиации пятого поколения

В настоящее время на вооружении находится всего десять истребителей Су-57, при этом ожидается, что к 2028 году в строй будет введено еще 76 единиц. Тем не менее, согласно прогнозам, производство истребителя будет расширено до масштабов, превышающих все существующие классы российских боевых самолетов. Это позволит удовлетворить требования не только Российских ВКС, столкнувшихся с активным развертыванием истребителей 5-го поколения НАТО у своих границ, но и крупнейших партнеров. В первую очередь речь идет об Алжире и Индии, которые планируют приобрести Су-57 в больших количествах.

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 Су-57 был разработан как преемник советского тяжелого истребителя завоевания превосходства в воздухе Су-27 "Фланкер", поступившего на вооружение в 1984 году. Эта надежная крылатая машина, наряду с ее различными модификациями, сегодня эксплуатируется 19 странами, 16 из которых импортировали самолеты из России. Благодаря этому, считает MWM, Су-57 получил весьма широкую клиентскую базу по всему миру - особенно большой интерес к российской машине пятого поколения проявляют страны Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.

Cy-35 ВКС РФ наводят ужас на летчиков ВСУ: Киев требует от Запада американские F-16 — СМИ

 И хотя Су-57 отстает по уровню малозаметности от своих американских и китайских аналогов (серьезно?), он обладает значительными преимуществами по целому ряду показателей, считает MWM. Сюда можно отнести высокую выносливость и отличную маневренность, способность поражать цели на больших дальностях, ну и конечно передовые сенсорные технологии. Шесть радаров и система IRST обеспечивают высочайший уровень ситуационной осведомленности и потенциал радиоэлектронной борьбы, а РЛС L-диапазона АФАР обеспечивают идеальные возможности для поражения малозаметных целей.

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Кроме того, этот истребитель - единственный из своего поколения, который был задействован в высокоинтенсивных боевых действиях против государственного субъекта. При этом во время боевых действий на Украине Су-57 не только наносил удары с воздуха по поверхности, но и проводил гораздо более сложные операции, включая подавление украинских средств противовоздушной обороны. Сообщается также, что Су-57 участвовал в воздушных боях за пределами дальности визуальной видимости.

Су-27 (заводской шифр Т-10С; по кодификации НАТО: Flanker-B — «Фланкер-Б»)

Учитывая, что в обозримом будущем Су-57 продолжит участвовать в боевых действиях против украинских формирований, а соответственно против растущего количества техники, поставляемой Западом, ожидается, что опыт, полученный в СВО, позволит России доработать конструкцию истребителя. Это может потенциально повысить его привлекательность на мировых рынках.

Также высказывались предположения, что, если Украина получит от НАТО F-16 - самый распространенный класс боевых самолетов на Западе - ВКС РФ смогут задействовать для их уничтожения Су-57, что еще больше повысит репутацию российских крылатых машин. Су-57 способен "безопасно" наносить удары по F-16, находясь далеко за пределами досягаемости американских истребителей.

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Конечно, Су-57 обладает целым рядом достоинств, которых нет у других истребителей пятого поколения, однако одним из наиболее привлекательных преимуществ, скорее всего, остается его эксплуатационная стоимость. По оценкам экспертов, это самый недорогой истребитель пятого поколения. При этом стоимость летного часа Су-57 примерно в два раза ниже, чем у более амбициозного советского предшественника МиГ 1.42, и в несколько раз ниже, чем у гораздо более легкого однодвигательного американского конкурента F-35

Индия, получившая удар в спину от Пентагона во время Каргильской вонйы отказывается от GPS в пользу национальной системы NаvlС;

При цене примерно в 35 миллионов долларов за один самолет (в зависимости от курса рубля), это делает его весьма доступным для крупномасштабных закупок. Правда, сюда не входят расходы на топливо, обучение, вооружение, запасные части и инфраструктуру для технического обслуживания. Однако более важным является тот факт, что стоимость срока службы Су-57 сопоставима со стоимостью Су-27 Flanker. Таким образом, ВКС РФ постепенно один за другим смогут заменить истребители четвертого поколения на их преемников поколения пять.

Важным фактором, способствующим решению этой задачи, является интеграция новых двигателей "Сатурн 30". В отличие от предшествующих моделей АЛ-31 и АЛ-41, которыми оснащались "Фланкеры", они имеют более низкую эксплуатационную стоимость. Другим аспектом стало внедрение инновационных решений, в частности, радиопоглощающего стекловолокна, в результате чего отпала необходимость в нанесении специальных покрытий, как это делается на американских истребителях.

F-22 и F-35 значительно дороже, в отличие от своих предшественников четвертого поколения F-15 и F-16. (По некоторым оценкам, стоимость часа летной эксплуатации F-22 и F-35 выше на 60-100% чем для F-15 и F-16). Следовательно, в США переход к пятому поколению требует как сокращения парка самолетов, так и значительного увеличения финансирования. Однако в России дела обстоят совершенно иначе - несмотря на жесткие санкции Запада замена Су-27 на Су-57 по-прежнему остается экономически оправданной, считают эксперты MWM.

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Су-35 (по кодификации НАТО: Flanker-Е+ — «Фланкер-Э+»)

К примеру, эксплуатационные расходы в течение всего срока службы F-22 оцениваются более чем в 800 миллионов долларов США, и это без учета модернизации. Из этой суммы на долю летных издержек приходится только 140 миллионов долларов США. Именно высокая стоимость технического обслуживания явилась важным фактором, побудившим ВВС США отменить большую часть заказов и начать постепенный вывод самолетов из эксплуатации на десятилетия раньше положенного срока

С другой стороны, операторов старых самолетов класса Flanker, таких как Су-27, построенных еще в начале века, сталкиваются с повышенными эксплуатационными расходами, которые только увеличиваются из-за длительного срока их использования. В этом случае приобретение Су-57 может стать более предпочтительным вариантом, так как позволит сэкономить средства на эксплуатацию.

 Это особенно актуально для ВВС Алжира, где в первую очередь Су-57 потенциально заменят МиГ-25 - еще более старый и тяжелый класс перехватчиков с самыми высокими эксплуатационными издержками в мире. 

Увеличение эксплуатационных расходов зачастую приводит к снижению коэффициента готовности, что особенно заметно на примерах американских самолетов F-22 и F-35. При этом простой в эксплуатации F-16 остается доступным в гораздо больших количествах. То есть в случае с российским Су-57 его коэффициент готовности, скорее всего, будет находится на высоком уровне, сопоставимом с Су-27.

Хотя "Фланкер" всегда был дорогим в использовании из-за его огромных размеров и веса – Су-27 один из самых больших и тяжелых истребителей в мире - снижение затрат на техническое обслуживание и ремонт стало главным преимуществом программы Су-57. Это именно то, чего не удалось достичь ни одной из аналогичных программ за рубежом.

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россия сша специальная военная операция f-16 f-35 су-57 су-35 су-27 f-22
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