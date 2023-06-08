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Разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) "Сириус", в некотором смысле напоминающий MQ-9 Reaper производства США, недавно прошел летные испытания, что свидетельствует о возобновлении застопорившейся программы российской компании "Кронштадт".

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В западных источниках фигурируют следующие данные о БПЛА "Иноходец-RU": Размах крыла составляет 16 метров. Дрон может нести до 250 кг полезной нагрузки. Крейсерская скорость составляет 120 километров в час (75 миль в час, 65 узлов), а максимальная скорость находится в пределах 200 километров в час (120 миль в час, 110 узлов). Дрон способен находиться в воздухе не менее 24 часов, но при условии, что полезная нагрузка будет снижена до 70 кг. Дальность полета дрона составляет 1 440 км, а летать он может на высоте до 7 500 м. Бортовой радиолокатор с синтезированной апертурой (SAR) способен обнаруживать движущиеся цели и активность противника на местности сквозь плотную облачность и/или в условиях плохой видимости.

Военные специалисты давно говорят о том, что ВКС РФ не хватает боевых беспилотников среднего/высотного класса дальнего радиуса действия (MALE/HALE), способных наносить удары сразу по нескольким целям на поле боя. Ударный беспилотный летательный аппарат "Сириус", разрабатываемый российской компанией "Кронштадт"(г. Санкт-Петербург), является модернизированной модификацией боевого дрона "Орион". Второе название беспилотника - "Иноходец-RU".

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"Сириус" приводится в движение двумя турбовентиляторными двигательными установками, в то время как у американского MQ-9 Reaper только один двигатель. Заявленная для него максимальная продолжительность полета составляет приблизительно 24 часа.

Аэродинамический потолок самолета - 7500 метров, крейсерская скорость - 180 километров в час, запас хода - 3000 километров, такую информацию сообщил главнокомандующий Воздушно-космическими силами Сергей Суровикин, которого процитировали множество российских телеграмм-каналов. Кроме того, различные СМИ сообщили, что этот летательный аппарат оснащен собственной системой спутниковой связи.

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"Сириус" способен нести суммарную боевую нагрузку от 300 до 400 килограмм. В рамках форума "Армия-2020" он был представлен рядом с такими вооружениями, как управляемые авиационные бомбы ФАБ-100, КАБ-100 и ОФАБ-250.

По утверждению некоторых российских военных корреспондентов спектр вооружений также включает: управляемые и неуправляемые авиационные ракеты класса "воздух-поверхность". С большой долей вероятности это будут легкая многоцелевая управляемая ракета (ЛМУР / "Изделие 305"), "Вихрь" или "Атака".

Предполагается, что "Иноходец-RU" обладает широкими возможностями для быстрого реагирования, подавляя в том числе мощные высококоординированные контрудары. При этом в одном из прошлогодних докладов говорилось, что у беспилотника есть скрытое преимущество. Согласно этому сообщению, Россия испытывала БПЛА "Орион", и "Сириус" в составе единой "пилотируемой разведывательно-ударной системы". Спутниковая связь БПЛА "Сириус" увеличивает потенциал тандема Су-30/беспилотник или Су-35/беспилотник.

Потенциал и преимущества

О том, как "Иноходец-РУ" будет использоваться в спецоперации, и как такие системы помогут российским ВКС, можно судить по тому, как помогали Киеву американские "мрачные жнецы" и "глобальные ястребы".

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Совершая полеты к югу от Крыма над акваторией Черного моря, американские дроны в режиме реального времени обеспечивали разведку, наблюдение и рекогносцировку (ISR) российских средств противовоздушной обороны, военно-морских объектов и сухопутных подразделений посредством бортового оборудования радиоэлектронной поддержки (РЭП) и оптической разведки.

С их помощью 5 и 26 декабря прошлого года были нанесены удары по авиабазам ВКС России в Энгельсе и Дягилево, а также атакованы корабли Черноморского флота России в конце октября 2022 года, 23 марта, 24 апреля и 24 мая.

Таким образом, постоянное присутствие беспилотного летательного аппарата тяжелого класса с мощными сенсорными устройствами, способного осуществлять непрерывный мониторинг за перемещениями наземных сил Украины в безопасном пространстве России, открывает перед российскими военными стратегами массу возможностей. Информация, которая будет передаваться российским наземным средствам в сочетании с авиационными платформами, такими как Су-34М, Су-35С и Су-30СМ, может найти самое разнообразное применение.

Прежде всего, они могут использоваться для повышения обороноспособности, когда на любое изменение в маневрах ВСУ можно оперативно отреагировать, пресекая даже высококоординированные мощные контрудары.

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Или же, являясь ударными авиа-платформами, способными нести управляемые боеприпасы, "Сириус" может уничтожать цели сразу после их идентификации, не прибегая к помощи наземных или воздушных систем.

Но вот что интересно, дрон может работать и в связке с последним, поскольку в отчетах за август 2022 года говорилось, что компания "Кронштадт" испытала свои БПЛА «Орион» и «Сириус» в составе разведывательно-ударного контура с пилотируемой авиацией. Первый управляемый самолетом ведет разведку целей, а второй наносит по ним удары.

Ракета "Вихрь-1" работает на твердом топливе. Ее боевая часть представляет собой тандемно-кумулятивный заряд весом 8-12 кг обеспечивающий сквозное пробитие гомогенной брони (за динамической защитой) в 1 000 мм. Дальность поражения от 800 метров до 10 километров, высота применения от 10 метров до 4 000 метров (Для вертолета Ка-52 «Аллигатор») Кроме того, "Иноходец-РУ" может получить управляемые авиабомбы ФАБ-100 и КАБ-100, ОФАБ-250. Все три соответствуют требованиям по максимальной полезной нагрузке. Однако информация о том, войдут ли эти боеприпасы в состав ударных БПЛА "Иноходец-РУ", пока не подтверждена. На фотографии представлен авиационный противотанковый ракетный комплекс "Вихрь-1".

Наличие спутникового приемника, увеличивает радиус действия БПЛА, а также значительно расширяет возможности как беспилотника, так и пилотируемой авиации, включая Су-35С или Су-30СМ ВКС РФ. Посредством канала передачи данных фронтовые бомбардировщики смогут полностью перепоручить функции наземного наблюдения беспилотным машинам, что упростит задачи авиационного зондирования и применения оружия. Бортовые управляемые и неуправляемые снаряды БПЛА могут выступать в качестве дополнительной боевой нагрузки.

Кроме того, не исключено, что истребители Су-35С, вооруженные противорадиолокационными ракетами Х-31 (Х-31), предназначенными для уничтожения систем противовоздушной обороны противника (ПВО), могут отправить "Сириусы" на украинскую территорию и заставить системы ЗРК С-300 или "Бук" включить свои радиолокаторы.

Бортовой радиолокатор с синтезированной апертурой (SAR) способен обнаруживать движущиеся цели и активность противника на местности сквозь плотную облачность и/или в условиях плохой видимости.