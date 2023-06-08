Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Ударный тандем: Россия бросает в бой истребители Су-30 и Су-35 в связке с БПЛА "Иноходец"

Российские разведывательно-ударные беспилотники "Иноходец", способные работать в тандеме с Су-35 и Су-30, готовы к боевым действиям на Украине
[ ] для раздела Блоги
+
iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок
Слив RTX 4060 Ti Gigabyte <b>по цене</b> 3060 Ti
ВТРОЕ упала цена SSD 2Tb Netac
-39% на Xiaomi 12X 128Gb - смотри цену
- 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti
-38% на 55" TV Samsung QLED, 4K Ultra HD
В два раза упала цена Kingston Renegade 32Gb
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) "Сириус", в некотором смысле напоминающий MQ-9 Reaper производства США, недавно прошел летные испытания, что свидетельствует о возобновлении застопорившейся программы российской компании "Кронштадт".

реклама

В западных источниках фигурируют следующие данные о БПЛА "Иноходец-RU":  Размах крыла составляет 16 метров. Дрон может нести до 250 кг полезной нагрузки. Крейсерская скорость составляет 120 километров в час (75 миль в час, 65 узлов), а максимальная скорость находится в пределах 200 километров в час (120 миль в час, 110 узлов). Дрон способен находиться в воздухе не менее 24 часов, но при условии, что полезная нагрузка будет снижена до 70 кг. Дальность полета дрона составляет 1 440 км, а летать он может на высоте до 7 500 м. Бортовой радиолокатор с синтезированной апертурой (SAR) способен обнаруживать движущиеся цели и активность противника на местности сквозь плотную облачность и/или в условиях плохой видимости.

Военные специалисты давно говорят о том, что ВКС РФ не хватает боевых беспилотников среднего/высотного класса дальнего радиуса действия (MALE/HALE), способных наносить удары сразу по нескольким целям на поле боя. Ударный беспилотный летательный аппарат "Сириус", разрабатываемый российской компанией "Кронштадт"(г. Санкт-Петербург), является модернизированной модификацией боевого дрона "Орион". Второе название беспилотника - "Иноходец-RU".

рекомендации
-30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать
-40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать
На порядок упала цена компа MSI на i7 12700
-8000р на 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке
-21% на RTX 4090 MSI - цены идут вниз в рублях
-20% на 14Tb WD - смотри цену
В ДВА раза упала цена 50" TV LG 4K Ultra HD
-28% на 32Gb Сorsair Dominator
-33% на 85" TV 4K Ultra HD Samsung - смотри цену
В ДВА раза упала цена на хороший холодос Midea
38% скидка на 34" LG UltraGear IPS GTG 5 мс
Вдвое снижена цена REALME C31 4/64Gb
-30% на SSD Kingston 4Tb - смотри цену
-35% на INFINIX Zero X pro 8/128Gb в Ситилинке
В два раза упала цена Kingston Renegade 32Gb
-35% на Lenovo Legion с 3070 и Ryzen 5 5600G
-30% на MSI Infinite Core i5 16Gb DDR4 512Gb SSD

"Сириус" приводится в движение двумя турбовентиляторными двигательными установками, в то время как у американского MQ-9 Reaper только один двигатель. Заявленная для него максимальная продолжительность полета составляет приблизительно 24 часа.

Соединённые штаты разрабатывают новую модификацию зенитно-ракетного комплекса «Пэтриот», способную остановить гиперзвуковые ракеты Х-47 "Кинжал"

Аэродинамический потолок самолета - 7500 метров, крейсерская скорость - 180 километров в час, запас хода - 3000 километров, такую информацию сообщил главнокомандующий Воздушно-космическими силами Сергей Суровикин, которого процитировали множество российских телеграмм-каналов. Кроме того, различные СМИ сообщили, что этот летательный аппарат оснащен собственной системой спутниковой связи.

реклама

"Сириус" способен нести суммарную боевую нагрузку от 300 до 400 килограмм. В рамках форума "Армия-2020" он был представлен рядом с такими вооружениями, как управляемые авиационные бомбы ФАБ-100, КАБ-100 и ОФАБ-250.

По утверждению некоторых российских военных корреспондентов спектр вооружений также включает: управляемые и неуправляемые авиационные ракеты класса "воздух-поверхность". С большой долей вероятности это будут легкая многоцелевая управляемая ракета (ЛМУР / "Изделие 305"), "Вихрь" или "Атака".

Предполагается, что "Иноходец-RU" обладает широкими возможностями для быстрого реагирования, подавляя в том числе мощные высококоординированные контрудары. При этом в одном из прошлогодних докладов говорилось, что у беспилотника есть скрытое преимущество. Согласно этому сообщению, Россия испытывала БПЛА "Орион", и "Сириус" в составе единой "пилотируемой разведывательно-ударной системы". Спутниковая связь БПЛА "Сириус" увеличивает потенциал тандема Су-30/беспилотник или Су-35/беспилотник.

Потенциал и преимущества

О том, как "Иноходец-РУ" будет использоваться в спецоперации, и как такие системы помогут российским ВКС, можно судить по тому, как помогали Киеву американские "мрачные жнецы" и "глобальные ястребы".

реклама

Совершая полеты к югу от Крыма над акваторией Черного моря, американские дроны в режиме реального времени обеспечивали разведку, наблюдение и рекогносцировку (ISR) российских средств противовоздушной обороны, военно-морских объектов и сухопутных подразделений посредством бортового оборудования радиоэлектронной поддержки (РЭП) и оптической разведки.

С их помощью 5 и 26 декабря прошлого года были нанесены удары по авиабазам ВКС России в Энгельсе и Дягилево, а также атакованы корабли Черноморского флота России в конце октября 2022 года, 23 марта, 24 апреля и 24 мая.

Почему МиГ-29 времен холодной войны лучше приспособлены для сдерживания российской боевой авиации на Украине, чем американские F-16

Таким образом, постоянное присутствие беспилотного летательного аппарата тяжелого класса с мощными сенсорными устройствами, способного осуществлять непрерывный мониторинг за перемещениями наземных сил Украины в безопасном пространстве России, открывает перед российскими военными стратегами массу возможностей. Информация, которая будет передаваться российским наземным средствам в сочетании с авиационными платформами, такими как Су-34М, Су-35С и Су-30СМ, может найти самое разнообразное применение.

Прежде всего, они могут использоваться для повышения обороноспособности, когда на любое изменение в маневрах ВСУ можно оперативно отреагировать, пресекая даже высококоординированные мощные контрудары.

реклама

Или же, являясь ударными авиа-платформами, способными нести управляемые боеприпасы, "Сириус" может уничтожать цели сразу после их идентификации, не прибегая к помощи наземных или воздушных систем.

Но вот что интересно, дрон может работать и в связке с последним, поскольку в отчетах за август 2022 года говорилось, что компания "Кронштадт" испытала свои БПЛА «Орион» и «Сириус» в составе разведывательно-ударного контура с пилотируемой авиацией. Первый управляемый самолетом ведет разведку целей, а второй наносит по ним удары.

Ракета "Вихрь-1" работает на твердом топливе. Ее боевая часть представляет собой тандемно-кумулятивный заряд весом 8-12 кг обеспечивающий сквозное пробитие гомогенной брони (за динамической защитой) в 1 000 мм. Дальность поражения от 800 метров до 10 километров, высота применения от 10 метров до 4 000 метров (Для вертолета Ка-52 «Аллигатор») Кроме того, "Иноходец-РУ" может получить управляемые авиабомбы ФАБ-100 и КАБ-100, ОФАБ-250. Все три соответствуют требованиям по максимальной полезной нагрузке. Однако информация о том, войдут ли эти боеприпасы в состав ударных БПЛА "Иноходец-РУ", пока не подтверждена. На фотографии представлен авиационный противотанковый ракетный комплекс "Вихрь-1".

Наличие спутникового приемника, увеличивает радиус действия БПЛА, а также значительно расширяет возможности как беспилотника, так и пилотируемой авиации, включая Су-35С или Су-30СМ ВКС РФ. Посредством канала передачи данных фронтовые бомбардировщики смогут полностью перепоручить функции наземного наблюдения беспилотным машинам, что упростит задачи авиационного зондирования и применения оружия. Бортовые управляемые и неуправляемые снаряды БПЛА могут выступать в качестве дополнительной боевой нагрузки.

Кроме того, не исключено, что истребители Су-35С, вооруженные противорадиолокационными ракетами Х-31 (Х-31), предназначенными для уничтожения систем противовоздушной обороны противника (ПВО), могут отправить "Сириусы" на украинскую территорию и заставить системы ЗРК С-300 или "Бук" включить свои радиолокаторы.

 Бортовой радиолокатор с синтезированной апертурой (SAR) способен обнаруживать движущиеся цели и активность противника на местности сквозь плотную облачность и/или в условиях плохой видимости.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

россия украина спецоперация спецоперация на украине су-35 су-30 бпла &quot;иноходец&quot; бпла &quot;сириус&quot;
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Gaming X Trio
36
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z790 Tomahawk WIFI
8
Обзор звуковых карт Creative Sound Blaster
130
Обзор сетевого хранилища TerraMaster F4-423
11
Обзор USB-разветвителя Streamplify HUB CTRL 7
3
Главные игры мая 2023 года
16
Обзор и тестирование блока питания MSI MPG A1000G PCIE5
30
Обзор робота-пылесоса ILIFE T10s
+
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Ti Gaming X Trio
29
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom Mini IT8
24

Интересные материалы

Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Gaming X Trio
7 июня 2023 36

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Поступают сведения об уничтожении ЗРК Iris-T с помощью «Ланцета» во время отражения наступления ВСУ — фото
28
Der Spiegel: Шольц разрушает экономику Германии, а мигранты и рецессия тянут страну на дно
12
Старший офицер ВСУ: украинская армия получит десятки батарей западных систем ПВО, таких как Patriot
26
ВС РФ захватили оборудование противника, вызвавшее обоснованную тревогу у российских инженеров
5
Intel представила видеокарты Arc Pro A60 и A60M предназначенные для рабочих станций
+
Bloomberg: Из-за разрушения Каховской ГЭС мировые цены на пшеницу значительно выросли
5
Пригожин в своём характерном стиле прокомментировал видео Минобороны РФ с уничтожением танков Leopard
60
ChatGPT-4 теперь доступен всем бесплатно, но есть один нюанс
14
Российская авиация потрепала три бригады ВСУ
1
Инсайдеры назвали 72 смартфона Xiaomi, которые получат прошивку MIUI 15 на базе Android 14
4
Пригожин поблагодарил российских солдат и заявил, что наступление ВСУ продолжится
2
Российские силы сумели отбить 8 атак ВСУ на Бахмут, где поразили и французские колёсные танки АMX-10
4
Касперский рассказал о шпионе Триангуляция для iPhone, а Apple отрицает слежку за россиянами
+
ВСУ начали разведку боем на Мелитопольском направлении
6
По данным NVIDIA, только 18% обладателей видеокарт располагают решениями с уровнем производительности GeForce RTX 3060 и выше
15
Российский спецназ сумел заполучить крошечный беспилотник "Black Hornet" в Новой Таволжанке
2
ASUS представила видеокарту GeForce RTX 4070 Atlas Shark
+
В этом месяце начнётся промышленное производство смартфонов серии iPhone 15
1
Гендир Sony: препятствия для широкого распространения облачных игр слишком высоки на сегодня
+
Зеленский сильно разочарован реакцией международных организаций на разрушение Каховской ГЭС
5

Популярные статьи

Как Linux не оставил и малейшего шанса на победу Windows в одном сравнительном тестировании
42
Assassin's Creed: Возвращение к корням и новые горизонты
+
Индия не позволит Китаю превратить Тайвань во вторую Украину - EAT
22
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Gaming X Trio
35
Как собрать мощный и тихий игровой компьютер без переплаты и использования «водянки»
10
Краткое тестирование в игре Planet of Lana
1
Windows 10 Professional на первой летней распродаже стоит всего $6.22, а Office 2021 от $13.85
Humble Choice - лучшая игровая подписка современности
7
Морпехи США используют тактику ВСУ против армии Китая
7
Мои впечатления от игры Risen 3 Titan Lords. Часть 1
+

Сейчас обсуждают

ЧатоБот
21:43
Выйдь на Днепр, чей там всхрюк раздаётся Над великою русской рекой? Этот всхрюк у них песней зовётся, То свiдомых ведут на убой.
Генштаб ВСУ опровергает начало контрнаступления, но западная пресса считает иначе
scroooge
21:43
Ну так купи себе такой)
Брендовый ПК на базе российских комплектующих готов потеснить AMD и Intel
ЧатоБот
21:33
Отличная новость!
Брендовый ПК на базе российских комплектующих готов потеснить AMD и Intel
Евгений Сом
21:29
Может ты баран безмозглый? ))) Открою тебе секрет европейцы покупают с НДС. Да и курс там не тот т.к. на торговлю с Россией забили. По нормальному курсу будет 141К а если по нормальной цене для европе...
Готовится снижение цен на старшие платы серии GeForce RTX 4000
ЧатоБот
21:29
Выйдь на Днепр - чей там всхрюк раздаётся Над великою русской рекой? Этот всхрюк у них песней зовётся, То свiдомых ведут на убой.
Генштаб ВСУ опровергает начало контрнаступления, но западная пресса считает иначе
Китя.
21:27
Ведёшь у зеленых все не так видео карта не та игра не та проц не тот. Вот еще игра. https://disk.yandex.ru/d/Hdv0IdQF2eciMg давай еще по тестим с теми же настройками.
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Gaming X Trio
XAM
21:26
13900F на 200вт - топ башни за глаза. Мощи - любой АМД всосет.
Как собрать мощный и тихий игровой компьютер без переплаты и использования «водянки»
89602337537 помогли
21:19
**Предостовляем услуги взлома** **И ddos атак сайтов** 1.Социальные сети мессенджеры почты удаление КИ >>> Тел. 8-963-891-17-69 >>>E-mail: 89602337537.alexei@gmail.com Работаем 24/7 Алексей теги:#вз...
Как управлять ПК с телефона - создаем удаленный рабочий стол и получаем бесплатный пульт для компьютера из смартфона (Android, IOS)
Миша Князев
21:12
Ну, смотрите, я сам не фанат красных и зелёных. Я бы взял че нибудь от нвидиа, потому что на амд видяхах видеочип может сдохнуть в любой момент. Если брать карту от зелёных то стоит смотреть в сторону...
GeForce RTX 4060 Ti vs Radeon RX 6700 – стоит ли переплачивать 7000р за трассировку лучей и DLSS 3.0
Saf- Saf
21:11
Поступают сведения об уничтожении ЗРК Iris-T с помощью «Ланцета» во время отражения наступления ВСУ — фото
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем