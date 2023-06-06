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Почему Южная Корея всеми силами пытается заполучить ядерное оружие

США будет крайне сложно подавить растущие ядерные амбиции Сеула, поскольку 75% населения страны поддерживают разработку собственного ядерного оружия
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Государственный визит президента Южной Кореи Юн Сук Ёля в Вашингтон для встречи с его американским коллегой Джо Байденом в апреле 2023 года был приурочен к 70-летию альянса между Соединенными Штатами и Южной Кореей. Об этом рассказывает Дженнифер Ан - научный эксперт по изучению проблем Кореи в Совете по международным отношениям (англ. Council on Foreign Relations, CFR).

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Соединенным Штатам будет крайне сложно подавить растущие ядерные амбиции Южной Кореи, поскольку 75% населения страны поддерживает разработку собственных ядерных вооружений. Council on Foreign Relations, CFR.

В рамках визита лидеры двух стран отметили важность американо-южнокорейских отношений и углубления сотрудничества по вопросам, имеющим полуостровное, региональное и глобальное значение. В ходе саммита особое внимание было уделено обнародованию Вашингтонской декларации, в соответствии с которой была создана Американо-южнокорейская консультативная группа по вопросам ядерной безопасности (Nuclear Consultative Group, NCG). Декларация является своеобразной реакцией на ряд важных внутренних и региональных процессов.

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В Южной Корее дебаты о разработки ядерного оружия получили широкий общественный резонанс после того, как в январе 2023 года президент Юн высказался о перспективах создания в стране ядерной программы. Результаты опросов в Республике Корея показывают, что процент сторонников получения ядерного оружия в стране в зависимости от регионов колеблется от 60 до 75 процентов.

Факторы, определяющие настроения южнокорейской общественности, включают обеспокоенность по поводу расширенных обязательств Вашингтона по сдерживанию КНДР, а также вопроса о том, будут ли Соединенные Штаты защищать Южную Корею, если Северная будет одновременно угрожать и континентальным штатам США.

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Сторонники нуклеаризации также призывают к созданию баланса с ядерным арсеналом Северной Кореи, большей автономии и самостоятельности в отношении возможностей Сеула защитить страну перед лицом растущих региональных и глобальных вызовов безопасности.

На региональном уровне Северная Корея продолжает наращивать свой конвенциальный потенциал. За первые пять месяцев 2023 года страна провела шесть испытаний баллистических ракет малой дальности, а также три испытания крылатых ракет и три испытания межконтинентальных баллистических ракет (МБР).

Результаты испытаний, (в которых использовались различные стартовые площадки и системы доставки) свидетельствуют о стремлении КНДР к дальнейшему прогрессу в рамках своей программы вооружений путем практической реализации потенциальных сценариев использования ядерного оружия.

Подобные достижения также свидетельствуют о том, что Северная Корея считает необходимым продолжать укреплять свои ядерные силы и поддерживать их готовность для противодействия тому, что она рассматривает как долгосрочные военные угрозы для выживания, пишет эксперт.

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В ответ на растущую угрозу, исходящую от северокорейской ядерной программы, США, Япония и Южная Корея расширили трехстороннее сотрудничество в области безопасности путем проведения военных учений.

Американские ракеты на экспозиции военного музея в Сеуле, Южная Корея. Council on Foreign Relations, CF. Фотография представлена Агентством Франс Пресс, AFP / Филипп Лопес

В 2023 году все три страны провели совместные военные учения по противоракетной обороне, противолодочной войне, поисково-спасательных операциях и морской противоракетной обороне. Цель учений - повысить оперативную совместимость вооруженных сил и продемонстрировать региональное трехстороннее сотрудничество.

Текущие дискуссии о том, что Соединенные Штаты, Япония и Южная Корея будут делиться данными системы предупреждения о ракетном нападении со стороны КНДР в режиме реального времени, еще больше подчеркивают усилия трех стран по укреплению сдерживания в регионе.

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Вашингтонская декларация не отражает фундаментальных изменений в ядерной политике Соединенных Штатов по отношению к Южной Корее, как, например, передислокация ядерных боеприпасов США или совместное использование ядерных активов Пентагона. Скорее, данный документ призван снизить градус озабоченности Сеула по отношению к Пхеньяну, а также к оборонным обязательствам Соединенных Штатов посредством совместного планирования, расширенных консультаций, военных игр и учений.

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Ядерная консультативная группа (NCG) предусматривает усиление роли Южной Кореи в консультациях и координациях с Соединенными Штатами против потенциальной ядерной атаки Севера. Это решает проблемы правозащитников Южной Кореи, которые с начала 2000-х годов выступали за усиление усилий альянса по расширенному сдерживанию и интеграции ядерного сдерживания США в более широкие рамки, подобные Группе ядерного планирования НАТО.

В этом смысле противники развития ядерной программы в Южной Корее и ее умеренные сторонники теперь получили конкретный договор, на который можно ссылаться в дебатах относительно независимого приобретения или создания ядерного оружия.

Однако такое соглашение может оказаться неприемлемым для решения проблемы уязвимости населения Южной Кореи перед растущим ядерным арсеналом КНДР. Оно также не успокоит защитников нуклеаризации, желающих возвращения американского ядерного оружия или поддержки со стороны Вашингтона южнокорейской программы создания ядерного оружия.Напомним, что в марте Корейская Народно-Демократическая Республика провела успешное испытание беспилотного подводного аппарата с ядерной боеголовкой. Новая торпеда, подобно российскому "Посейдону", способна вызвать радиоактивное цунами. Государственные средства массовой информации Северной Кореи утверждают, что лидер Ким Чен Ын "лично руководил" испытанием имитации подводного ядерного стратегического оружия 21 марта 2023 года. Фотография представлена американским телеканалом CNN / Screengrab.

Для некоторых приверженцев ядерной программы, вероятно, только контроль над ядерным оружием со стороны Сеула - независимо от того, принадлежит ли оно Соединенным Штатам или Южной Корее - позволит разрешить текущую проблему. Способность консультативной группы подавить стремление Южной Кореи к ядерному оружию может зависеть только от скорости и надежности ее реализации.

Хотя Вашингтонская декларация, возможно, и сдвинула с мертвой точки решение накопившихся вопросов относительно обязательств США по обороне Южной Кореи, южнокорейцы будут постоянно задаваться вопросом - сможет ли расширенное сдерживание Вашингтона в будущем оказаться под угрозой, и как южнокорейский оборонный потенциал должен развиваться вместе с угрозами региональной безопасности.

Предстоящие президентские выборы в Соединенных Штатах и реакция международного сообщества на продолжающиеся испытания КНДР, вероятно, внесут определенный вклад в то, какой путь выберут власти Южной Кореи, подводит итог Дженнифер Ан.

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