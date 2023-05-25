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Почему удар российского "Кинжала" по ЗРК Patriot в Киеве сильно обнадежил Северную Корею - MWM

На этот вопрос попытался ответить писатель, военный аналитик и эксперт по Восточной Азии А. Б. Абрамс
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Гиперзвуковой удар России по американскому ЗРК Patriot в Киеве - очень хороший сигнал для Северной Кореи

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16 мая российские ВКС провели успешную операцию по уничтожению ракетного комплекса Patriot, охраняющего столицу Украины - Киев. Издание MWM пишет, что ударные истребители МиГ-31К, оснащенные гиперзвуковыми баллистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал", впервые в истории продемонстрировали всему миру свою уникальную способность - подавлять западные системы ПВО дальнего радиуса действия. 

Учитывая потенциальную роль КN-23 в обеспечении более эффективных ударов другими вооружениями, например, менее живучим системам класса "Скад", Абрамс пишет: "Уничтожив американскую ЗРК "Пэтриот", "Кинжалы" стали своего рода "мультипликатором силы" обеспечив тем самым возможность нанесения более успешных ударов менее современными или дозвуковыми боеприпасами. На фотографии залп северокорейских комплексов KN-23. Journal militarywatchmagazine.

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Операция, проведенная русскими, впервые заставила усомниться в десятилетиями существовавших утверждениях о неуязвимости американских систем ПВО перед современными видами баллистических ракет. Такие комплексы, как "Кинжал", ОТРК "Искандер-М", на базе которого он был создан, и даже их "прародительница", советская система ОТР-23 "Ока", считаются "практически невозможными для перехвата" современными западными средствами ПВО.

Данные ракеты отличаются исключительной живучестью в полете благодаря целому ряду характеристик, включая полубаллистические траектории с апогеем в 50 километров, способность совершать сложные маневры на протяжении всего полета и конечно гиперзвуковую скорость, близкую к 10 Махам - все это намного превосходит параметры такой системы перехвата, как ЗРК "Пэтриот". Способность "Кинжалов" уничтожить "Патриот" и уклониться от 32 выстрелов ракет класса "земля-воздух", предназначенных для их перехвата, указывает на то, что прогнозы относительно полной неуязвимости таких ракет, скорее всего, оправдались. Это имеет серьезные перспективы для гораздо большего арсенала российских систем класса "Искандер-М", которые сегодня составляют основу тактического ударного потенциала России.

ВПК России увеличил производство гиперзвуковых комплексов "Кинжал" в пять раз - MilitaryWatch

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Потенциал "Кинжала" несет весьма позитивные последствия не только для Российской Федерации и иностранных покупателей "Искандера-М" - Алжира и Армении, но и для Северной Кореи, которая с 2019 года развернула очень быстро растущий арсенал ракетных систем, во многом схожих по возможностям с "Искандером"

В частности, пишет издание, по своим возможностям на оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М", очень похожа корейская ракета KN-23. Но с ключевыми отличиями, включая немного меньшую дальность стрельбы и более разнообразный ассортимент пусковых установок, включая колесные, гусеничные, рельсовые и даже подводные пусковые системы, в то время как "Искандеры" используют шасси высокой проходимости МЗКТ-7930 белорусского производства.

По своему потенциалу KN-23 напоминает оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М", который для преодоления противоракетной обороны противника движется по квазибаллистической траектории. На фотографии испытания северокорейской ракеты KN-23B с увеличенной боевой частью весом 2500 килограмм. Journal militarywatchmagazine.

Как отмечает эксперт по безопасности в Восточной Азии А. Б. Абрамс: "Нейтрализация "Кинжалом" ЗРК Patriot в Киеве указывает на то, что северокорейские ракеты KN-23 с большой вероятностью могут сделать то же самое с Patriot, THAAD и другими средствами ПВО Запада, развернутых в Южной Корее и Японии. ( Абрамс владеет китайским, корейским и другими языками Восточной Азии. ОН провел много времени в Северной Корее, изучал корейский язык в университете в Пхеньяне и имеет много контактов с корейцами в КНДР и за границей).

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Тот факт, что на терминальной стадии полета Кинжал все равно имеет гиперзвуковую скорость, предвещает большие перспективы для гиперзвуковых глайдеров, которые Северная Корея впервые представила в сентябре 2021 года. Абрамс пишет, что корейские глайдеры движутся на гиперзвуке по всей траектории полета. Их чрезвычайно трудно обнаружить и тем более перехватить, гораздо сложнее, чем российские "Кинжалы".

ВКС России с помощью гиперзвукового комплекса "Кинжал" наказали Вашингтон в Киеве

Абрамс отметил, что Северная Корея на протяжении десятилетий разрабатывала средства и меры для повышения живучести своих ракет, в том числе путем создания маневрирующих при входе в атмосферу ракет первого поколения типа "Скад", которые в свое время были экспортированы в Сирию с целью противодействия американским комплексам "Пэтриот", развернутых Израилем.

Рассуждая о способности легко преодолевать западные системы противовоздушной обороны, Абрамс отмечает: "Способность преодолевать комплексы ПРО США и их союзников гораздо важнее для безопасности Северной Кореи, чем для России, не только потому, что такие системы обороны в гораздо больших масштабах развернуты в Азиатско-Тихоокеанском регионе, чем в Европе или Арктике, но и потому, что КНДР в большей степени полагается на потенциал баллистических ракет для своей защиты, чем РФ". Ранее он подробно рассказывал о том, как инвестиции Пхеньяна в системы, подобные KN-23, послужили основной причиной отказа США от развертывания новых истребителей F-35 в Южной Корее (а именно, предоставили возможность наносить удары по аэродромам Юга).Он вновь повторил этот тезис в качестве иллюстрации того, как современные надводные системы класса "поверхность- поверхность" могут быть использованы страной для компенсации отсутствия у нее современного военно-воздушного флота.

Сравнение российского оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" и корейской ракеты KN-23. Слева: "Искандер-М" с видимым кабельным планом; справа: кабельный план ракеты KN-23 расположен выше. Возможно, это предполагает наличие более крупной боевой части, например, ядерной боеголовки.

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Рассматривая потенциальную роль ракет KN-23 в обеспечении более эффективных ударов другими видами боеприпасов, например, менее живучими системами типа "Скад", Абрамс пишет: Уничтожив западную систему Patriot, "Кинжалы" превратились в своего рода мультипликатор силы и тем самым обеспечили возможность нанесения более успешных ударов менее современными или дозвуковыми ракетами. Аналогичным образом может поступить и Северная Корея, задействовав баллистические ракеты малой дальности (БРМД) KN-23, для нейтрализации противовоздушной обороны противника. Таким образом, территории, на которые направлены эти ракеты, станут более уязвимыми перед ударами ее более мощных ракетных комплексов". 

Поэтому успешное применение ВКС РФ системы "Кинжал", а также множество предыдущих достижений с использованием комплекса "Искандер-М" вселяют в Северную Корею надежду на то, что ее инвестиции могут иметь жизненно важное значение для асимметричного сдерживания, а в перспективе и для отражения атак со стороны США. Именно это является главной целью вооруженных сил КНДР на протяжении многих десятков лет. Это особенно важно в условиях, когда Соединенные Штаты не только быстро наращивают и модернизируют свои силы по всему региону АТР, но и не однократно угрожали своему противнику нападением, которое в некоторых случаях включало планы по нанесению массированных ядерных ударов.

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сша кинжал северная корея кндр х-47м2 искандер-м kn-23
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