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Пентагон: Китай создает кибероружие для захвата вражеских спутников - вот как это может работать

В документах Пентагона, ставших достоянием гласности, говорится, что Китай пытается реализовать доселе невиданную технологию - захватить контроль над спутниками США или сделать их работу неэффективной
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В одном из недавно опубликованных документов Пентагона содержалась информация о том, что Пекин активно разрабатывает сложные кибернетические средства способные нарушить работу военных спутников связи. И хотя эта информация не подтверждена, она, безусловно, имеет все шансы на существование, поэтому многие суверенные государства и крупные коммерческие компании уже давно изучают способы защиты от возможных угроз.

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Спутники могут стать мишенью в случае противостояния между Соединенными Штатами и Китаем. На фото спутник космической связи на низкой околоземной орбите. Элементы этого изображения предоставлены НАСА. Иллюстрация: aappp via Shutterstock / The Conversation. Journal Asiatimes.

Сегодня спутниковая связь используется практически во всех сферах нашей деятельности: в финансовых операциях, навигации, прогнозировании погоды и предоставлении интернет-услуг в самых отдаленных уголках земного шара. На орбите постоянно находится огромное количество спутников. Возьмем, к примеру спутники Starlink компании SpaceX - их тысячи. Поэтому потеря одного или двух спутников не вызовет серьезных проблем.

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Однако, если рассматривать потенциал военных спутников, то передача оперативной информации имеет первостепенное, можно сказать, жизненно важное значение для систем раннего предупреждения и разведки. Отсюда вопрос: насколько легко нарушить работу таких систем?

Китайская военно-космическая программа развивается более быстрыми темпами, по сравнению с любой другой страной. Вспомним, первый успешный запуск Китай осуществил в 1970 году (спутника «Дунфан Хун-1»), но уже  в 1999 году его космическая программа совершила стремительный прорыв благодаря запуску корабля "Шэньчжоу-1", который стал первым в серии беспилотных, а затем и пилотируемых космических полетов.

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В период с 2010 по 2019 год Китай осуществил более 200 запусков космических аппаратов. В 2022 году он установил рекорд, запустив 53 ракеты-носителя. Причем все 53 были успешными и выполнили задачи все на 100%. Таким образом, Китайское национальное космическое управление (CNSA) стало крупнейшим игроком в мировой космической индустрии и накопило огромный опыт в области спутниковой связи.

Просочившийся документ указывает на то, что китайцы ищут возможность "захватить контроль над спутниками НАТО, нарушить их работоспособность или сделать их неспособными поддерживать системы связи, вооружений или разведки, наблюдения и рекогносцировки". Впрочем, не исключено, что США и другие страны также разрабатывают подобные технологии.

Многие из нас знают, что спутники вращаются вокруг нашей планеты на разных орбитах. Самые низкие стабильные орбиты находятся от поверхности Земли на высоте порядка 300 километров, Международная космическая станция и космический телескоп "Хаббл" расположены в 500 километрах над уровнем моря, а геостационарные и геосинхронные спутники на высоте 36 000 км (то есть на удалении примерно в шесть раз большем, чем радиус Земли).

Разрушительные испытания противоспутниковых ракет порождают огромное количество космического мусора, который может создать угрозу для других спутников и пилотируемых космических кораблей. Photo: Atalayar. Journal Asiatimes.

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Концепция физического похищения или захвата спутника до сих пор считалась практически невыполнимой задачей, хотя и фигурировала в знаменитом фильме, "Живешь только дважды", когда большой неопознанный объект поглотил советский космический корабль.

В последние несколько лет на орбиту были выведены небольшие космические аппараты, разработанные для удаления космического мусора. Однако на практике захват полностью исправного и действующего спутника сопряжен с большими трудностями.  Тем не менее, теоретически существует возможность нарушить и перехватить спутниковую связь. Вот три таких способа 

           
               

Западные технологические корпорации не способны противостоять китайскому рынку чипов - Asia Times

1.Сатурация – насыщение.

Это самый простой способ. Спутники транслируют сигналы из космоса в определенном диапазоне радио- или микроволновых частот. "Бомбардируя" (насыщая сигнал нечётными гармоникам) приемную станцию или сам спутник, можно эффективно подавить сигнал. Это особенно эффективно при получении информации о местоположении.

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2. Глушение сигнала

Такой метод позволяет перенаправить сигнал связи в сторону от спутника или наземной станции управления. Для этого необходимо создать мощные помехи, чтобы "убедить" передающие или принимающие устройства в том, что генерируемая помеха является основным сигналом, , поскольку средства связи будут реагировать на самый мощный источник.  Этот метод помех лучше всего работает, когда помехи не содержат какой-либо информации, и приемник воспринимает их как отсутствие передачи данных (при этом человек слышит тишину или просто тональный сигнал).

3. Передача команд

Это довольно сложная процедура. Оригинальный сигнал должен быть заглушен или подавлен, а заменяющий его сигнал должен быть способен точно передать информацию и таким образом "обмануть" спутник. Для этого обычно требуется знать ключ шифрования, а также корректные команды и правильный синтаксис. Такого рода информацию невозможно просто так взять и получить путем проб и ошибок, - необходимы знания систем запуска и технологий процессов компаний.

Спутники-зомби — это спутники, которые перестали выходить на связь и их объявляют неработоспособными, "мертвыми". Некоторые из них через какое-то время могут "воскреснуть" и частично или полностью восстановив свои функции. Image: Твиттер. Journal Asiatimes.

Чтобы легче разобраться в этих трех приемах, представьте, что вы находитесь в ресторане, а ваш собеседник сидит напротив вас. Вы с ним нормально общаетесь, но вдруг фоновая музыка становится очень громкой. Вы можете разобрать лишь некоторые слова, но далеко не все — это и есть насыщение или сатурация. 

Затем мимо проходит официант и начинает громко разговаривать с вами, отвлекая ваше внимание — это уже глушение.

Далее ваш товарищ, ну предположим, вышел на улицу покурить, а у вас звонит телефон. Звонок вроде бы от него, но на самом деле от мошенника, который похитил его телефон и выдает себя за него — это передача команд.

Из этого примера хорошо видно, что последний вариант гораздо сложнее реализовать, но и потенциал для "разрушительных действий" у него намного больше. Если вы сможете обмануть спутник и заставите его "поверить", что вы являетесь истинным источником команд, то связь можно будет не только заблокировать, но и отправить на наземные станции ложную информацию и изображения.

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Спутники-зомби — это спутники, которые перестали выходить на связь. По сути, он не может выполнять свои функции и просто вращается по орбите с минимальными шансами на восстановление. Такое нередко случается во время корональных выбросов массы, когда Солнце выбрасывает большое количество энергетически заряженных частиц. Они воздействуют на спутники, вызывая скачки напряжения. В некоторых случаях это приводит к получению недостоверной информации, но также может привести к потере связи.

Самым известным из таких случаев был американский телекоммуникационный спутник Galaxy 15, который в 2010 году потерял связь с наземной станцией, но продолжал передавать сообщения абонентам.

Разумеется, человек пока не может воспроизвести такие процессы как корональные выбросы массы, а вот перехватить сигналы вполне реально. Документ, попавший в сеть, не содержит каких-либо доказательств того, что Китай или Соединенные Штаты в настоящее время так или иначе продвинулись в этой области. Возможно это просто бурные фантазии экспертов из Пентагона, направленные на то, чтобы выбить еще несколько сотен миллионов долларов на борьбу с угрозой Китая.

Можно лишь сказать одно: наши представления о физике атмосферы и распространении волн в верхних слоях атмосферы, будут стремительно расширяться по мере того, как эти знания будут приобретать все более важное значение.

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