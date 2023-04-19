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Второй авианосец ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) "Шаньдун" был развернут для интенсивных боевых учений в западной части Тихого океана. Об этом пишет англоязычный военный журнал Military Watch Magazin.

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Перспективный атомный тяжелый авианесущий крейсер Военно-морских сил Народно-освободительной армия Китая (ВМС НОАК)

После участия в масштабном имитационном ударе по Тайваню в качестве демонстрации своей мощи Соединенным Штатам и их региональным партнерам, "Шаньдун" направился в район американской военно-морской базы Гуам (Вторая островная линия). Авианосец "Шаньдун" был принят на вооружение в 2019 году и за исключением кораблей ВМС США является главным претендентом на звание крупнейшего в мире. Его наибольшее водоизмещение составляет 70 000 тонн, на его борту находится 32 тяжелых истребителя J-15, различные вспомогательные вертолеты и ударные дроны.

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Во время последнего похода "Шаньдун" сопровождали два эсминца, Type 055 и Type 052D, два фрегата Type 054A. Кроме того Пентагон не исключает вероятность присутствия нескольких подводных лодок, впрочем, эта информация не подтверждена. Два корабля комплексного снабжения Type 901 и Type 903 также сопровождали ударную группу, что позволило авианесущему крейсеру и надводным боевым кораблям оставаться в море гораздо дольше, несмотря на значительные расходы ресурсов во время учений.

Учения НОАК близ острова Гуам были интерпретированы некоторыми аналитиками на Западе как демонстрация силы, направленная против Соединенных Штатов. Ведь именно здесь находятся американские военно-воздушные и военно-морские базы, так необходимые Пентагону для поддержания своего "масштабного военного присутствия в Азиатско-Тихоокеанском регионе". (А вовсе не для сдерживания России и Китая, как заявил в марте этого года глава военного ведомства Сергей Шойгу). Так, например, в октябре 2017 года бомбардировщики H-6 Народно-освободительной армии Китая провели репетицию авиаудара вблизи Гуама, и это в тот момент, пишет АТ, когда обострение ситуации на Корейском полуострове достигла своего апогея.

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Тогда КНР пыталась обозначить красную линию против возможных американских ударов по территории своего ближайшего соседа и союзника - Северной Кореи. В то время КНДР сама моделировала ракетную атаку на Гуам, который предположительно должен был стать главной мишенью тактического ЯУ в случае начала войны со стороны США. В декабре 2021 года корабли "Шаньдун" и "Ляонин" приступили к первым крупным совместным учениям в Тихом океане.

Китайский авианосец "Шаньдун" с истребителями J-15. Оба первых авианосца НОАК "Ляонин" и "Шаньдун" используют советскую систему трамплинного взлета без катапульты и посадки на аэрофинишер.

В мае 2022 года с авианосца "Ляонин" было совершено более 100 вылетов вблизи Окинавы - еще одного крупного военного объекта Пентагона. В декабре 2022 авианесущий крейсер "Ляонин" совершил дальний поход к острову Гуам, где также провел серию крупных тренировок. Благодаря обычным дизельным силовым установкам и отсутствию сложных систем запуска самолетов оба корабля могут достаточно долго находиться в море без необходимости длительного технического обслуживания или ремонта. Это отчасти объясняет, почему оба корабля способны поддерживать активное присутствие в дальнем море практически одновременно, пишет АТ, в отличии от кораблей ВМС США.

По оценкам американских военных экспертов, за неделю с 10 по 17 апреля "Шаньдун" совершил около 210 вылетов боевой авиации, 140 из которых пришлись на долю истребителей J-15. Это самые насыщенные учения в дальнем море, когда-либо проводившиеся китайским авианосцем. Они превзошли январский рекорд "Ляонина" - 320 вылетов за 15 дней.

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Оба китайских авианосца с лета 2021 года проводят гораздо больше времени в дальних морских походах, после того как официальный Пекин сообщил об этом в мае того же года. И примерно в тоже время пилоты НОАК начали усиленно готовиться к ночным операциям. Хотя в настоящее время Пекин располагает только двумя крейсерами способными нести самолеты с неподвижным крылом, оба корабля продемонстрировали очень высокий уровень боеготовности и потенциал для интенсивных вылетов. Ожидается, что этот опыт будет очень полезен по мере роста флота НОАК и начала эксплуатации более крупных кораблей современного класса.

Третий авианосец Китая "Фуцзянь" относится к совершенно другому типу кораблей. Судно представляет собой супер-авианосец с плоской палубой, катапультной системой запуска и возможностью размещения почти вдвое большего количества истребителей, а также гораздо более широкого спектра вспомогательных самолетов, включая платформы воздушного обнаружения и наведения, такие как самолет ДРЛО KJ-600. Ожидается, что потенциал "Фуцзянь" по запуску и возврату нескольких самолетов одновременно будет способствовать проведению гораздо более масштабных учений, чем те, на которые способны "Ляонин" или "Шаньдун". За рубежом у "Фуцзянь" практически не будет равных соперников, за исключением быть может кораблей класса "Джеральд Форд" ВМС США.

Китайский авианосец "Ляонин". В части вооружения судно оснащено зенитно-ракетными установками. Речь идет о трех семиствольных 30-мм орудиях Type 1130. Ракетное вооружение представлено тремя 18-зарядными HHQ-10 (FL-3000N). На борту корабля дислоцируется группа из 30 самолетов J-15, а также 24 самолета Changhe Z-8.

Авианосцы "Шаньдун", его предшественник "Ляонин", а также новейший "Фуцзянь" - все это корабли с конвенциональными силовыми установками, отлично подходящие для обеспечения безопасности Китая в западной части АТР и, в частности, для противодействия проецированию силы Запада на Восточную Азию, для чего дополнительные мощности атомных кораблей не считаются востребованными.

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Тем не менее, высказывались предположения, что позднее в этом десятилетии НОАК может быть заложен еще один, более крупный класс кораблей с ядерными силовыми установками для проведения операций за пределами АТР, способными оказать поддержку союзникам и обеспечить безопасность торговых путей. Это может показаться особенно актуальным, если принять во внимание тот факт, что в США и среди западных партнеров по НАТО все чаще звучат призывы рассматривать нападения на китайские торговые суда (кстати, крупнейшие в мире) как допустимый сценарий военного времени.

Вряд ли такое решение обойдется без инцидента: гражданские суда Ирана, Северной Кореи и России не однократно подвергались нападениям западных военных кораблей в международных водах и страдали из-за отсутствия глобального военно-морского присутствия, пишет АТ.

Закладка атомного авианосца может совпасть с планируемым принятием на вооружение Военно-воздушными силами Народно-освободительной армии Китая первых стратегических бомбардировщиков H-20, которые будут способны проводить расширенные операции далеко за пределами Азиатско-Тихоокеанского региона.