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Игра на нервах США - Авианосец НОАК Шаньдун установил рекорд по вылетам самолётов в районе базы Гуам

По оценкам Пентагона, за прошедшую неделю с авианосца "Шаньдун" было совершено около 210 боевых вылетов, 140 из которых пришлись на истребители J-15. Эти учения уже превзошли январский рекорд Ляонина - 320 вылетов за 15 дней.
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Второй авианосец ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) "Шаньдун" был развернут для интенсивных боевых учений в западной части Тихого океана. Об этом пишет англоязычный военный журнал Military Watch Magazin.

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Перспективный атомный тяжелый авианесущий крейсер Военно-морских сил Народно-освободительной армия Китая (ВМС НОАК)

После участия в масштабном имитационном ударе по Тайваню в качестве демонстрации своей мощи Соединенным Штатам и их региональным партнерам, "Шаньдун" направился в район американской военно-морской базы Гуам (Вторая островная линия). Авианосец "Шаньдун" был принят на вооружение в 2019 году и за исключением кораблей ВМС США является главным претендентом на звание крупнейшего в мире. Его наибольшее водоизмещение составляет 70 000 тонн, на его борту находится 32 тяжелых истребителя J-15,  различные вспомогательные вертолеты и ударные дроны.

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 Во время последнего похода "Шаньдун" сопровождали два эсминца, Type 055 и Type 052D, два фрегата Type 054A. Кроме того Пентагон не исключает вероятность присутствия нескольких подводных лодок, впрочем, эта информация не подтверждена. Два корабля комплексного снабжения Type 901 и Type 903 также сопровождали ударную группу, что позволило авианесущему крейсеру и надводным боевым кораблям оставаться в море гораздо дольше, несмотря на значительные расходы ресурсов во время учений.

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Учения НОАК близ острова Гуам были интерпретированы некоторыми аналитиками на Западе как демонстрация силы, направленная против Соединенных Штатов. Ведь именно здесь находятся американские военно-воздушные и военно-морские базы, так необходимые Пентагону для поддержания своего "масштабного военного присутствия в Азиатско-Тихоокеанском регионе". (А вовсе не для сдерживания России и Китая, как заявил в марте этого года глава военного ведомства Сергей Шойгу). Так, например, в октябре 2017 года бомбардировщики H-6 Народно-освободительной армии Китая провели репетицию авиаудара вблизи Гуама, и это в тот момент, пишет АТ, когда обострение ситуации на Корейском полуострове достигла своего апогея.

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Тогда КНР пыталась обозначить красную линию против возможных американских ударов по территории своего ближайшего соседа и союзника - Северной Кореи. В то время КНДР сама моделировала ракетную атаку на Гуам, который предположительно должен был стать главной мишенью тактического ЯУ в случае начала войны со стороны США. В декабре 2021 года корабли "Шаньдун" и "Ляонин" приступили к первым крупным совместным учениям в Тихом океане. 

Китайский авианосец "Шаньдун" с истребителями J-15. Оба первых авианосца НОАК "Ляонин" и "Шаньдун" используют советскую систему трамплинного взлета без катапульты и посадки на аэрофинишер.

В мае 2022 года с авианосца "Ляонин" было совершено более 100 вылетов вблизи Окинавы - еще одного крупного военного объекта Пентагона. В декабре 2022 авианесущий крейсер "Ляонин" совершил дальний поход к острову Гуам, где также провел серию крупных тренировок. Благодаря обычным дизельным силовым установкам и отсутствию сложных систем запуска самолетов оба корабля могут достаточно долго находиться в море без необходимости длительного технического обслуживания или ремонта. Это отчасти объясняет, почему оба корабля способны поддерживать активное присутствие в дальнем море практически одновременно, пишет АТ, в отличии от кораблей ВМС США.

По оценкам американских военных экспертов, за неделю с 10 по 17 апреля "Шаньдун" совершил около 210 вылетов боевой авиации, 140 из которых пришлись на долю истребителей J-15. Это самые насыщенные учения в дальнем море, когда-либо проводившиеся китайским авианосцем. Они превзошли январский рекорд "Ляонина" - 320 вылетов за 15 дней.

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Оба китайских авианосца с лета 2021 года проводят гораздо больше времени в дальних морских походах, после того как официальный Пекин сообщил об этом в мае того же года. И примерно в тоже время пилоты НОАК начали усиленно готовиться к ночным операциям. Хотя в настоящее время Пекин располагает только двумя крейсерами способными нести самолеты с неподвижным крылом, оба корабля продемонстрировали очень высокий уровень боеготовности и потенциал для интенсивных вылетов. Ожидается, что этот опыт будет очень полезен по мере роста флота НОАК и начала эксплуатации более крупных кораблей современного класса.

Третий авианосец Китая "Фуцзянь" относится к совершенно другому типу кораблей. Судно представляет собой супер-авианосец с плоской палубой, катапультной системой запуска и возможностью размещения почти вдвое большего количества истребителей, а также гораздо более широкого спектра вспомогательных самолетов, включая платформы воздушного обнаружения и наведения, такие как самолет ДРЛО KJ-600. Ожидается, что потенциал "Фуцзянь" по запуску и возврату нескольких самолетов одновременно будет способствовать проведению гораздо более масштабных учений, чем те, на которые способны "Ляонин" или "Шаньдун". За рубежом у "Фуцзянь" практически не будет равных соперников, за исключением быть может кораблей класса "Джеральд Форд" ВМС США.

Китайский авианосец "Ляонин". В части вооружения судно оснащено зенитно-ракетными установками. Речь идет о трех семиствольных 30-мм орудиях Type 1130. Ракетное вооружение представлено тремя 18-зарядными HHQ-10 (FL-3000N). На борту корабля дислоцируется группа из 30 самолетов J-15, а также 24 самолета Changhe Z-8.

Авианосцы "Шаньдун", его предшественник "Ляонин", а также новейший "Фуцзянь" - все это корабли с конвенциональными силовыми установками, отлично подходящие для обеспечения безопасности Китая в западной части АТР и, в частности, для противодействия проецированию силы Запада на Восточную Азию, для чего дополнительные мощности атомных кораблей не считаются востребованными.

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Тем не менее, высказывались предположения, что позднее в этом десятилетии НОАК может быть заложен еще один, более крупный класс кораблей с ядерными силовыми установками для проведения операций за пределами АТР, способными оказать поддержку союзникам и обеспечить безопасность торговых путей. Это может показаться особенно актуальным, если принять во внимание тот факт, что в США и среди западных партнеров по НАТО все чаще звучат призывы рассматривать нападения на китайские торговые суда (кстати, крупнейшие в мире) как допустимый сценарий военного времени.

Вряд ли такое решение обойдется без инцидента: гражданские суда Ирана, Северной Кореи и России не однократно подвергались нападениям западных военных кораблей в международных водах и страдали из-за отсутствия глобального военно-морского присутствия, пишет АТ.

 Закладка атомного авианосца может совпасть с планируемым принятием на вооружение Военно-воздушными силами Народно-освободительной армии Китая первых стратегических бомбардировщиков H-20, которые будут способны проводить расширенные операции далеко за пределами Азиатско-Тихоокеанского региона.

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