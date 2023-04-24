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Западные технологические гиганты неспособны противостоять китайскому рынку микросхем - Asia Times

Американские компании Applied Materials, Lam Research и немецкая Siemens несмотря на жесткие санкции США приняли участие в Международной выставке и конференции по полупроводникам в Гуандуне, Китай
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Американские технологические титаны Илон Маск и Тим Кук оказались под угрозой преследования со стороны властей за свои бизнес-связи с Китаем. Однако они далеко не единственные руководителей западных технологических корпораций, которые пытаются защитить свои с таким трудом завоеванные рынки в КНР на фоне все более враждебных политических настроений внутри США.

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Американские компании Applied Materials, Lam Research и немецкая Siemens несмотря на жесткие санкции США приняли участие в Международной выставке и конференции по полупроводникам в Гуандуне, Китай.

Американские компании Applied Materials, Lam Research и KLA, специализирующиеся на производстве оборудования для выпуска полупроводников, приняли участие в 25-й ежегодной конференции China IC Manufacturing Annual Conference and Supply Chain Innovation Forum, проходившей в Гуанчжоу с 17 по 19 апреля. Их участие особенно заметным, поскольку в условиях усиливающихся санкций со стороны США Пекин все больше внимание уделяет самодостаточности своих технологий и безопасности цепочки поставок.

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По данным международной отраслевой ассоциации SEMI, в 2022 году на Китай приходилось 26% продаж оборудования для производства полупроводников. Несмотря на то, что китайские производители чипового оборудования пока не конкурентоспособны на мировых рынках, они все же получили "золотой шанс" именно благодаря экспортным ограничениям США.

Спонсорами и организаторами мероприятия выступили Китайская ассоциация полупроводниковой промышленности, а также другие национальные и региональные организации, специализирующиеся на материалах, производстве полупроводниковых пластин, упаковке, тестировании и финансах.  Кроме того, в мероприятии участвовали несколько китайских и зарубежных производителей, академические и исследовательские институты, а также поставщики инфраструктуры. Среди них немецкие Siemens и Zeiss, японские Hitachi и Disco.

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Среди обсуждаемых тем - разработка интегральных микросхем (ИС) и автоматизация электронного проектирования (EDA), инновационные материалы, атомно-слоевое осаждение (ALD) и прочие специализированные технологии обработки, а также включая центральные процессоры (CPU), программируемые вентильные матрицы (FPGA), системы-на-кристалле (SOC), силовые и комбинированные полупроводники, включая карбид кремния, автомобильные ИС и сенсоры.

Это именно те сферы деятельности, которые китайские компании должны освоить в первую очередь для того, чтобы создать независимую полупроводниковую промышленность, невосприимчивую к санкциям США.

Провинция Гуандун постепенно превращается в новый инновационный центр разработки и производства полупроводниковых изделий. Сегодня здесь реализуется или находится на стадии планирования около 40 проектов, связанных с полупроводниками. Общая стоимость инвестиций составляет 500 млрд. юаней (72,6 млрд. долларов США). Это почти на 40% больше, по сравнению с $52,7 млрд, выделенных американской полупроводниковой промышленности в рамках закона CHIPS, принятого администрацией Байдена.

Открывая конференцию, вице-губернатор провинции Гуандун Ван Си обратил внимание присутствующих на то, что провинция ежегодно инвестирует в полупроводники порядка 145 миллиардов долларов, что составляет примерно треть от общего объема импорта микросхем в Китай. Именно такими "высокими возможностями" по импортозамещения и объясняется присутствие на конференции иностранных компаний, производящих оборудование для выпуска микрочипов.

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Соединенные Штаты призывают производителей инструментов для литографии прекратить экспорт своей продукции в Китай. Иллюстрация: Facebook.

Ван Си - ученый-материаловед, член Китайской академии наук. Ранее он занимал пост президента Шанхайского института микросистем и информационных технологий, являлся заместителем председателя Китайской ассоциации науки и техники и президентом Шанхайского института перспективных исследований.

В 2001 году он стал членом Компартии Китая (КПК), а в 2019 году был избран заместителем министра науки и техники. Сегодня, будучи вице-губернатором и членом Постоянного комитета КПК провинции Гуандун, Ван Си курирует вопросы по строительству комплекса полупроводниковой промышленности, который дополнит аналогичные предприятия в Пекине и Шанхае.

Американский поставщик оборудования для производства пластин, компания Lam Research, в своем отчета за март пишет, что общий низкий спрос со стороны производителей интегральных микросхем памяти был успешно компенсирован "китайским рынком". В региональном аспекте в этом квартале на долю Китая пришлось около 22% продаж компании.

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В ходе селекторного совещания с участием аналитиков генеральный директор Тим Арчер заявил, что правительство Соединенных Штатов уточнило правила, регламентирующие экспортные поставки в Китай. Поэтому теперь "мы можем поставлять некоторые продукты, которые первоначально были исключены из наших прогнозов". В отличии от Lam Research компания Seagate - крупнейший в мире производитель жестких дисков (HDD) - выбрала диаметрально противоположный подход и теперь расплачивается за это.

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Так, 19 апреля Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли США объявило о наложении штрафа на компанию Seagate в размере $300 млн за поставку около 7,4 млн жестких дисков на сумму свыше $1,1 млрд китайскому технологическому гиганту Huawei в период с августа 2020 года по сентябрь 2021 года в нарушение требований экспортного контроля США. Это самый крупный административный штраф, наложенный за всю историю BIS. Ниже приводятся выдержки из уведомления о наложении штрафа:

"В августе 2020 года BIS ввела ограничения на некоторые товары иностранного производства, связанные с деятельностью Huawei... Несмотря на это, компания Seagate продолжала вести бизнес с Huawei несмотря на то, что два ее ближайших конкурента прекратили продажу HDD китайской компании. В результате Seagate стала единственным поставщиком жестких дисков для Huawei.

Впоследствии Seagate заключила с Huawei трехлетнее соглашение о стратегическом партнерстве, в котором Seagate была названа "стратегическим поставщиком Huawei", а сама компания получила "приоритет перед другими производителями HDD".

"Две другие компании, способные производить жесткие диски, оперативно - и публично - заявили властям США о прекращении работы с Huawei. Из этих трех компаний только Seagate отказалась прекращать продажи и сделки с участием Huawei. Денежный штраф BIS в размере 300 миллионов долларов США более чем в два раза превышает чистую прибыль компании за предполагаемый незаконный экспорт в Huawei или с ее участием". Этими двумя производителями HDD являются Western Digital и Toshiba. По данным аналитической компании Trendfocus, в первом квартале 2023 года компания Seagate занимала примерно 45% мирового рынка жестких дисков, за ней следовали Western Digital с 36% и Toshiba с 19%.

BIS уличила производителя жестких дисков Seagate в несоблюдении технологических санкций в отношении Китая. Теперь компания Seagate заплатит штраф в 300 млн. долларов США за продажу жестких дисков Китаю. Image: Twitter

Но, чем выше доля рынка, пишет издание Asia Times, тем серьезнее проблемы, особенно в условиях резкого сокращения глобального спроса на HDD. В годовом исчислении поставки упали примерно на 34% у компании Seagate и примерно на 37% у Western Digital и Toshiba. Это объясняется как долгосрочной тенденцией в пользу твердотельных накопителей (SSD), так и текущим спадом на рынках ПК и корпоративных систем хранения данных.

В твердотельных накопителях для хранения информации вместо вращающихся металлических дисков используется флэш-память NAND. Южнокорейская компания Samsung, крупнейший в мире производитель флэш-памяти NAND, в 2018 году продала свой бизнес по производству жестких дисков компании Seagate. Компания Kioxia, дочка Toshiba, в партнерстве с Western Digital занимает второе место в мире по производству флэш-памяти NAND.

Поставки жестких дисков достигли пика в 2010 году и с тех пор постепенно снизились более чем на 75%. С 2012 года поставки SSD выросли более чем в 10 раз, обогнав HDD и достигнув ценового паритета при все более высоких уровнях емкости хранения данных. Не имея подвижных частей: дисков, шпинделей и двигателей, твердотельные накопители намного легче и более устойчивы к вибрациям, чем HDD. Есть основания полагать, что SSD продолжат вытеснять жесткие диски во всех приложениях, кроме быть может самых топовых, - но скорее всего и там, если HDD будут недоступны.

По злой иронии судьбы, BIS наложила свой самый крупный в истории штраф в случае с устаревшим продуктом, который практически не имеет отношения к национальной безопасности и значение которого в технологическом плане неуклонно снижается.

Разумеется, это была публичная порка типа "чтобы другим неповадно было". По словам журналиста АТ: "Это решение является сигналом к тому, что все компании должны неукоснительно соблюдать экспортные правила BIS...".

В частности, для производства и тестирования жестких дисков компания Seagate использовала установки для травления и осаждения ионным лучом (RIBE), физического осаждения из паровой фазы (PVD) и лазерной системы контроля поверхности (все они включены в список экспортных ограничений BIS). В Huawei поставлялся только конечный продукт.

За три месяца с января по март включительно (третий финансовый квартал компании) компания Seagate отчиталась об операционных убытках в размере 315 миллионов долларов США и чистых убытках в размере 433 миллионов долларов США. Таким образом, пишет АТ, штраф в размере 300 миллионов долларов примерно равен очередному убыточному кварталу в нижней точке технологического цикла.

Компания Huawei тоже сделала для себя соответствующие выводы, заменив более 13 000 импортных комплектующих на альтернативу китайского производства и изменив дизайн более 4000 печатных плат, избежав таким образом санкций США.

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