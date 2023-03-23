Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

США взволнованы: Армия Китая активно перебрасывает свои истребители в Африку

Активная переброска китайской военной техники в страны Африки серьезно обеспокоила Вашингтон
[ ] для раздела Блоги
+
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
4070 Ti Gigabyte Gaming дешевле любой другой
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Китай предложил Демократической Республике Конго многоцелевой истребитель-бомбардировщик JF-17 Thunder. Растущие продажи китайской военной продукции на африканском континенте в США назвали очень тревожным сигналом.

реклама

Направляя свои истребители JF-17, J-10 в Конго, Китай намерен еще больше укрепить свои экономические связи и связи в области безопасности со странами Африканского континента. Eurasiantimes Photo: Xinhua

Недавно в Киншасу прилетели высокопоставленные представители китайского оборонно-космического концерна CATIC (China National Aero-Technology Import & Export Corporation) и высшие офицеры НОАК.

рекомендации
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Основная задача визита - убедить президента Демократической Республики Конго в необходимости приобретения нескольких многоцелевых боевых самолетов JF-17 Thunder (Ченду FC-1 Сяолун) совместного производства КНР и Пакистана. 

Модель JF-17 Block III оснащена передовыми системами авионики, управлением полета, радиолокационной станцией с активной фазированной антенной матрицей (АФАР), мониторами в кабине пилота и некоторыми другими модернизациями. Таким образом, Китай пытается реализовать стремление президента Конго Феликса Антуана Чисекеди Чиломбо, желающего укрепить Военно-воздушные силы своего государства DRC Armed Forces (FARDC). 

Это интересно: Самые опасные ЗРK С-400 "Триумф" готовы к битве с Китаем

реклама

Пакистанский авиационно-производственный комплекс Камра (Pakistan Aeronautical Complex (PAC) Kamra) и китайского оборонно-космического концерна Chengdu Aircraft Industry совместно спроектировали и произвели легкий многоцелевой истребитель-бомбардировщик JF-17 Thunder. 

В настоящее время на вооружении ВВС Демократической Республики Конго находятся несколько самолетов Су-25 эпохи СССР. В январе один из этих самолетов был обстрелян из переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК), но благополучно приземлился в аэропорту Гомы. Власти Конго возложили ответственность за этот инцидент на Руанду и обвинили ее в поддержке повстанческой группировки "Движение 23 марта".

Согласно инсайдерской информации, кроме JF-17, китайцы также предложили всепогодный истребитель J-10. Правда цена на эти крылатые машины была значительно выше. Для справки: cегодня на вооружении Пакистана находятся оба класса этих истребителей и JF-17, и J-10C.

ЧЭНДУ FC-1 SUPER-7 (JF-17), Фронтовой истребитель. Дальнейшим этапом модернизации китайской линейки МиГ-21 - фронтового истребителя J-7, стал легкий многоцелевой самолет FC-1. Eurasiantimes Photo: Xinhua

реклама

Китайский J-10, известный по кодификации НАТО под названием "Жар-птица" или китайскому обозначению " Стремительный дракон", был первой попыткой НОАК сконструировать и произвести истребитель четвертого поколения на национальном рынке.

Согласно имеющимся сообщениям, Вооружённые силы ДРК уже заключили контракт с Аэрокосмической научно-технической корпорацией Китая (CASC) на приобретение девяти боевых и разведывательных беспилотников CH-4 Male (Medium Altitude Long Endurance - беспилотный летательный аппарат средней высоты и большой продолжительности действия).

Китай значительно нарастил объемы продаж военной продукции на Африканском континенте

За последние несколько лет КНР серьезно укрепила свои экономические связи и связи в области безопасности с Африкой, продавая на Африканском континенте гораздо больше вооружений, чем ее соперник - Соединенные Штаты.

Новость по теме:  Су-57 vs МиГ 1.42. Почему малозаметный истребитель  ВКС РФ вдвое дешевле советского предшественника - Military Watch Magazin 

Согласно недавнему отчету Атлантического совета, (аналитический центр в Вашингтоне), доля Китая в общем объеме экспорта вооружений в страны Африки к югу от Сахары составила 22% из 9,32 млрд долларов США в период с 2010 по 2021 год.

реклама

Китайские продажи оружия странам Африки к югу от Сахары, оцениваемые в 2,04 млрд долларов США, занимают второе место после России и почти в три раза превышают экспорт из США в этот регион. Большая часть этой доли пришлась всего на пять африканских государств, в которые Китай вложил значительные инвестиции в рамках инициативы "Пояс и путь".

Например, Нигерия, которая в 2021 году потратила 4,5 миллиарда долларов на свои вооруженные силы и в настоящее время ведет борьбу с исламскими инсургентами, закупила 34,4% вооружений у КНР. На долю России пришлось более 6%, а на долю США - немногим более 2%. По мнению исследователей из Атлантического совета, эта тенденция, согласно прогнозам, сохранится. Нигерия вынуждена искать альтернативы из-за санкций Соединенных Штатов против нескольких российских оборонных подрядчиков.

Китайский ударный беспилотник Caihong-5 давно продается на мировых рынках. Eurasiantimes Photo: Xinhua

По мере укрепления связей между Китаем и Нигерией Пекин опередил в последние два года Москву по экспорту оружия в Абуджу. В докладе также отмечается, что Китай, несомненно, является предпочтительной альтернативой. И хотя широко известно, что Китай экспортирует в Африку в основном легкое оружие, в последнем отчете говорится, что Пекин начал отправлять в Нигерию более современное и более тяжелое оружие, что подчеркивает геополитические расчеты азиатского гиганта в этом регионе.

Одним из важнейших экспортных товаров, которые заинтересованы приобретать африканские страны, являются оснащенные китайским оружием беспилотники. Эксперты отметили, что у США нет ничего похожего на китайские беспилотники. Ударные беспилотники полезны в ситуациях, напоминающих повстанческие операции, которые характерны для африканского континента. Африканские страны ведут активные переговоры с Пекином об их покупке, поскольку в США действуют жесткие правила экспорта, особенно вооруженных беспилотников.

Кроме того, поставки китайского оружия в Африку стимулируются его низкой стоимостью, улучшенным, качеством, простотой эксплуатации и низкими требованиями к техническому обслуживанию.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

сша китай истребители jf-17 ноак
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование игрового монитора Mastero C2722H
9
Обзор веб-камеры Streamplify CAM
+
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4080 Suprim X
15
Главные игры марта 2023 года
7
Обзор и тестирование процессорных кулеров Mastero
21
Обзор микрофона Streamplify MIC ARM
12
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Ti Suprim X
46
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B760M Mortar WIFI
5
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4080 Gaming X Trio
34
Обзор и тестирование смартфона Doogee V Max
5

Интересные материалы

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Под Бахмутом заметили украинские Leopard 2 – ожидается наступление и попытка окружить ЧВК «Вагнер»
20
Поставка урановых снарядов Украине усилит тренд на уничтожение запасов оружия на Западе
5
Повышение напряжения до 1,55 В моментально испортило Ryzen 9 7950X3D
5
Почему GeForce RTX 3070 Ti не подходит для игр в 2К, и есть ли более выгодные альтернативы
51
53 смартфона Xiaomi получили официальную прошивку MIUI 14 на базе Android 13
3
Дроны-камикадзе атаковали Севастополь – удар координировал американский шпион RQ-4 Global Hawk
9
Чем Россия может ответить на решение Великобритании поставить Киеву снаряды с ураном
2
Nvidia объявила о прорыве в области вычислительной литографии
7
Польша продолжает входить в тройку крупнейших европейских экспортеров в Россию
1
Украинский военный рассказал о последствиях утечек информации о воздушном пространстве страны
4
Специалисты нашли одну из причин падения fps в ряде современных игр на платформах Intel и AMD
2
Санкции США в сфере литографии вряд ли ограничатся предлагаемыми сейчас мерами
3
CCP Games получила $40 млн на создание блокчейн-игры во вселенной EVE Online
+
Известный оверклокер в прямом эфире сжёг самый быстрый игровой процессор Ryzen 9 7950X3D
6
Российские ученые создали протез левого желудочка сердца для детей
+
Инженеры Tesla долго сопротивлялись решению Илона Маска отказаться от радаров
1
Замечен поезд с расконсервированными T-55 на открытых платформах
21
Почему мы не рекомендуем покупать Core i9-13900KF, и сколько можно сэкономить на старых флагманах
7
Почему Си Цзиньпин так и не позвонил Зеленскому
41
Как не попасть на уловки брендов и сэкономить на покупке GeForce RTX 4090 до 70 000 рублей
7

Популярные статьи

Почему малозаметный Су-57 ВКС РФ вдвое дешевле советского предшественника МиГ 1.42 - Military Watch
6
Почему я больше не прикоснусь к продукции компании Logitech
67
Как сэкономить при сборке игрового компьютера в 2023 году — 5 полезных советов
9
Обзор топовой внешней звуковой карты Creative Sound Blaster X5
85
5 игр типа GTA, о которых вы могли не знать
6
Большая весенняя распродажа легального ПО – лицензионный Windows 11 Pro стоит всего $10.45
Топовый конфиг на RTX 4090 в начале 2023 года
18
Почему визит Си Цзиньпиня в Москву для Украины не предвещает ничего хорошего
16
Видеокарта RTX2060 от Gigabyte в 2023 году - краткий обзор
16
Перед отправкой Киеву советские МиГ-29 вооружат современными ракетами и установят РЛС от ЗРК NASAMS
+

Сейчас обсуждают

Bernigan
21:09
Да дурачок, то были скорее всего какие нибудь иглы, а не аорусы, или недалеко ушедшие от иглов средняки, которые судя по обзорам даже 3050 плохо охлаждают. И сдохли карты из за некачественной компонен...
Бета-версия Diablo 4 выводит из строя видеокарты
saf-saf
21:07
Вот не фига ни разу. Комп - это убер комбайн, в том числе вполне себе может быть ресивером. Я привык к той компоновке акустики, с которой очень долго использую свой ПК. Комп у меня для мультимедии (иг...
Обзор топовой внешней звуковой карты Creative Sound Blaster X5
Роман Ефимочкин
21:07
Господин, а что сделал ты ???
Медведев назвал Т-90М «Прорыв» лучшим танком в мире
Ваш хозяин
21:04
Что и следовало доказать - мощнейший суперкомпутер полностью сделан из комплектующих AMD.
О самых впечатляющих суперкомпьютерах в мире
KremlinGremlin
20:59
В чорных пакетах их в Африку повезут или как?
Пригожин планирует переброс ЧВК «Вагнер» в Африку - Bloomberg
Bernigan
20:58
В чём глупость дегрод? Карты сдохли от Гигабит? Почему? Наверное потому это дерьмо, а не карты, раз от других производителей не сдохли, логику включи и не пиши мне ничтожная тварь. Как же я ненавижу т...
Бета-версия Diablo 4 выводит из строя видеокарты
dimon_volkov
20:49
И опять 8 гб... Даже 12 гигов 3060 сейчас едва хватает, какие нах 8? Ну и на что эта поделка вообще годна? Столько лет бл прошло, игры, технологии идут вперёд, а они всё жмотят на память, причём в это...
Gigabyte подтвердила разработку RTX 4070 с 12Gb и RTX 4060 с 8Gb памяти
TM1
20:46
хороший обзор, спасибо. Ширина рамки указана 2мм - это только пластик или от внешнего края рамки до изображения? Померяйте - это важно, когда 3 экрана рядом.
Обзор и тестирование игрового монитора Mastero C2722H
Vadim Iljin
20:46
слышь "знаток" ответь на один простой вопрос- кто по пьяне собирает компьютеры? Хотя похоже ты и сейчас не свежего ума судя по орфографии
Обзор полезных мелочей и инструментов для компьютера, которые я собирал 20 лет
dimon_volkov
20:39
Мозги бы вам купить...
Курс биткоина подорожал на 25%: почему начинают расти цифровые валюты
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем