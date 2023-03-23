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Китай предложил Демократической Республике Конго многоцелевой истребитель-бомбардировщик JF-17 Thunder. Растущие продажи китайской военной продукции на африканском континенте в США назвали очень тревожным сигналом.

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Направляя свои истребители JF-17, J-10 в Конго, Китай намерен еще больше укрепить свои экономические связи и связи в области безопасности со странами Африканского континента. Eurasiantimes Photo: Xinhua

Недавно в Киншасу прилетели высокопоставленные представители китайского оборонно-космического концерна CATIC (China National Aero-Technology Import & Export Corporation) и высшие офицеры НОАК.

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Основная задача визита - убедить президента Демократической Республики Конго в необходимости приобретения нескольких многоцелевых боевых самолетов JF-17 Thunder (Ченду FC-1 Сяолун) совместного производства КНР и Пакистана.

Модель JF-17 Block III оснащена передовыми системами авионики, управлением полета, радиолокационной станцией с активной фазированной антенной матрицей (АФАР), мониторами в кабине пилота и некоторыми другими модернизациями. Таким образом, Китай пытается реализовать стремление президента Конго Феликса Антуана Чисекеди Чиломбо, желающего укрепить Военно-воздушные силы своего государства DRC Armed Forces (FARDC).

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Пакистанский авиационно-производственный комплекс Камра (Pakistan Aeronautical Complex (PAC) Kamra) и китайского оборонно-космического концерна Chengdu Aircraft Industry совместно спроектировали и произвели легкий многоцелевой истребитель-бомбардировщик JF-17 Thunder.

В настоящее время на вооружении ВВС Демократической Республики Конго находятся несколько самолетов Су-25 эпохи СССР. В январе один из этих самолетов был обстрелян из переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК), но благополучно приземлился в аэропорту Гомы. Власти Конго возложили ответственность за этот инцидент на Руанду и обвинили ее в поддержке повстанческой группировки "Движение 23 марта".

Согласно инсайдерской информации, кроме JF-17, китайцы также предложили всепогодный истребитель J-10. Правда цена на эти крылатые машины была значительно выше. Для справки: cегодня на вооружении Пакистана находятся оба класса этих истребителей и JF-17, и J-10C.

ЧЭНДУ FC-1 SUPER-7 (JF-17), Фронтовой истребитель. Дальнейшим этапом модернизации китайской линейки МиГ-21 - фронтового истребителя J-7, стал легкий многоцелевой самолет FC-1. Eurasiantimes Photo: Xinhua

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Китайский J-10, известный по кодификации НАТО под названием "Жар-птица" или китайскому обозначению " Стремительный дракон", был первой попыткой НОАК сконструировать и произвести истребитель четвертого поколения на национальном рынке.

Согласно имеющимся сообщениям, Вооружённые силы ДРК уже заключили контракт с Аэрокосмической научно-технической корпорацией Китая (CASC) на приобретение девяти боевых и разведывательных беспилотников CH-4 Male (Medium Altitude Long Endurance - беспилотный летательный аппарат средней высоты и большой продолжительности действия).

Китай значительно нарастил объемы продаж военной продукции на Африканском континенте

За последние несколько лет КНР серьезно укрепила свои экономические связи и связи в области безопасности с Африкой, продавая на Африканском континенте гораздо больше вооружений, чем ее соперник - Соединенные Штаты.

Согласно недавнему отчету Атлантического совета, (аналитический центр в Вашингтоне), доля Китая в общем объеме экспорта вооружений в страны Африки к югу от Сахары составила 22% из 9,32 млрд долларов США в период с 2010 по 2021 год.

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Китайские продажи оружия странам Африки к югу от Сахары, оцениваемые в 2,04 млрд долларов США, занимают второе место после России и почти в три раза превышают экспорт из США в этот регион. Большая часть этой доли пришлась всего на пять африканских государств, в которые Китай вложил значительные инвестиции в рамках инициативы "Пояс и путь".

Например, Нигерия, которая в 2021 году потратила 4,5 миллиарда долларов на свои вооруженные силы и в настоящее время ведет борьбу с исламскими инсургентами, закупила 34,4% вооружений у КНР. На долю России пришлось более 6%, а на долю США - немногим более 2%. По мнению исследователей из Атлантического совета, эта тенденция, согласно прогнозам, сохранится. Нигерия вынуждена искать альтернативы из-за санкций Соединенных Штатов против нескольких российских оборонных подрядчиков.

Китайский ударный беспилотник Caihong-5 давно продается на мировых рынках. Eurasiantimes Photo: Xinhua

По мере укрепления связей между Китаем и Нигерией Пекин опередил в последние два года Москву по экспорту оружия в Абуджу. В докладе также отмечается, что Китай, несомненно, является предпочтительной альтернативой. И хотя широко известно, что Китай экспортирует в Африку в основном легкое оружие, в последнем отчете говорится, что Пекин начал отправлять в Нигерию более современное и более тяжелое оружие, что подчеркивает геополитические расчеты азиатского гиганта в этом регионе.

Одним из важнейших экспортных товаров, которые заинтересованы приобретать африканские страны, являются оснащенные китайским оружием беспилотники. Эксперты отметили, что у США нет ничего похожего на китайские беспилотники. Ударные беспилотники полезны в ситуациях, напоминающих повстанческие операции, которые характерны для африканского континента. Африканские страны ведут активные переговоры с Пекином об их покупке, поскольку в США действуют жесткие правила экспорта, особенно вооруженных беспилотников.

Кроме того, поставки китайского оружия в Африку стимулируются его низкой стоимостью, улучшенным, качеством, простотой эксплуатации и низкими требованиями к техническому обслуживанию.