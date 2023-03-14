Китай разворачивает гиперзвуковое оружие, способное поразить базы США в Тихом океане
В то время как использование ВС России гиперзвуковых ракет на Украине привлекает внимание всего мира, представители оборонного ведомства Соединенных Штатов считают, что Китай опережает Россию в разработке гиперзвукового оружия и, возможно, уже разработал оружие, способное поразить военные базы США, расположенные в бассейне Тихого океана.
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10 марта руководитель научно-технического департамента Разведывательного управления Пентагона заявил американским законодателям, что Пекин и Москва провели успешные испытания гиперзвуковых технологий и, возможно, уже развернули соответствующие боевые системы. Вместе с тем, Китай в настоящий момент опережает Россию в отношении инфраструктуры поддержки и количества действующих комплексов.
Пол Фрайстлер, главный научный сотрудник аналитического отдела DIA, сообщил членам комитету Палаты представителей по вопросам вооружений, что Пекин достиг значительных успехов в разработке технологий и возможностей гиперзвукового оружия с обычными и ядерными боевыми частями. Это произошло благодаря интенсивному и сосредоточенному инвестированию, активным разработкам, испытаниям и развертыванию.
Кроме того, начиная с 2014 года, Народно-освободительная армия Китая проводит испытательные пуски межконтинентальных баллистических гиперзвуковых боеприпасов с обычными и ядерными боевыми частями. Эти ракеты продемонстрировали свою способность обогнуть земной шар в июле 2021 года, добавил эксперт.
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Фрайстлер отметил, что Китайская академия аэрокосмической аэродинамики, согласно источникам, использует как минимум три гиперзвуковые аэродинамические трубы с рабочими скоростями на 8, 10 и 12 Махов.
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Гиперзвуковые ракеты, способные двигаться со скоростью, превышающей скорость звука более чем в пять раз, наносят удар по цели в виде ослепительной, разрушительной вспышки, практически не оставляя времени для оборонительных мероприятий, пишут журналисты издания EurAsianTimes.
В США до сих пор не разработано ни одного надежного способа защиты от гиперзвукового оружия. Скорость, эффективность, точность и неотвратимость поражения на современном поле боя - редкие, но весьма ценные качества.
Согласно данным Исследовательской службы Конгресса Соединенных Штатов и Разведывательного управления Пентагона, на территории Китая находятся по меньшей мере два исследовательских центра гиперзвукового оружия на которых расположены 21 аэродинамическая труба.
Успехи Китая в разработке гиперзвуковых видов вооружений
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В июле 2021 года китайская гиперзвуковая ракета успешно совершила облет вокруг земного шара в ходе комплексных испытаний. Это событие один из высших чиновников оборонного ведомства Соединенных Штатов сравнил с началом первой космической гонки в 50-х годах прошлого столетия.
Боеприпас DF-17 (Дунфэн) — это баллистическая ракета средней дальности, являющаяся важной составляющей гиперзвукового арсенала Китая. Ракета имеет дальность поражения около 2 500 км и может запускаться с мобильной транспортно-пусковой платформы. Кроме того, DF-17 может быть запущена как гиперзвуковой планирующий аппарат (Hypersonic Glide Vehicles, HGV) со штатного ракетного ускорителя.
Помимо этого, Китай располагает межконтинентальной твёрдотопливной баллистической ракетой DF-41 (Дунфэн-41), оснащённой гиперзвуковым глайдером. По данным китайских медиа, ракета DF-41 способна нести около десяти ядерных боеголовок с независимой системой наведения и дальностью действия более 14 000 километров, что позволяет боеприпасу наносить удары по любой точке Земного шара.
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Пекин также разработал прототип гиперзвукового самолета под названием Starry Sky-2, который может транспортировать ядерные ракеты со скоростью, в шесть раз превышающей скорость звука, то есть в 6 Махов.
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Между тем, в минувший четверг, 9 марта, Вооружённые Силы Российской Федерации нанесли сокрушительный ракетный удар по инфраструктуре Украины, используя в числе других боеприпасов шести гиперзвуковых авиационных комплексов "Кинжал". Ракета "Кинжал" имеет дальность полета около 2 000 километров и может развивать скорость до 12 Махов или 14.700 километров в час.
Кроме того, у ВС РФ на вооружении имеется гиперзвуковой ракетный комплекс "Авангард". Дальность поражения комплекса 15П771 "Авангард", более 10 тысяч километров, максимальную скорость 20 Махов. Помимо этого, существует запускаемая с корабля гиперзвуковая ракета "Циркон", которая имеет дальность полета 1 000 километров и максимальную скорость 8 Махов.
По словам Фрайстлера, недавно Москва рассказала о планах по установке гиперзвукового планера на межконтинентальную баллистическую ракету "Сармат", а также о разработке гиперзвуковой ракеты воздушного базирования (Х-95). В Пентагоне заявили, что они тоже пытаются создать гиперзвуковое оружие, но все прототипы пока находятся на стадии предварительных испытаний или или на бумаге. В отличие от России и Китая, чиновники США заявили, что Вашингтон не планирует оснащать гиперзвуковое оружие ядерными боевыми частями.
Второй полк с ракетным комплексом "Авангард" поставлен на боевое дежурство в Ясненской ракетной дивизии / Author: Ministry of Defense of the Russian Federation. Site Russian weapon - Rossiyskaya Gazeta
Американские чиновники обеспокоены тем, что Народно-освободительная армия Китая может использовать гиперзвуковое оружие для атак на американские боевые самолеты или иные объекты на авиабазах в Японии или на Гуаме.
Гиперзвуковое оружие России или Китая может внезапно разнести палубу одного из 11 многомиллиардных американских авианосцев, мгновенно завершив авиационные операции в районе проведения операции, заявили в Пентагоне. Аналитики в области обороны отмечают, что подобная уязвимость однажды может превратить авианосцы США в плавучие консервные банки.
Согласно прогнозам оборонного ведомства США, в ближайшие десятилетия подобные виду вооружений смогут выполнить задачи, для которых ранее предполагалось использовать ядерное оружие: нанести первый удар по правительству или арсеналам другой страны, нарушить ключевые каналы связи, а также вывести из строя ключевые силы возмездия.
И главное, всего этого можно достичь без радиоактивных осадков и общественного резонанса, который может возникнуть в результате взрыва ядерных боеприпасов, заключили эксперты.
Источники и ссылки: Journal EurAsianTimes, Site Russian weapon - Rossiyskaya Gazeta, Journal Voyennoye Obozreniye (Military Review)
1. (https://eurasiantimes.com/china-deploys-invincible-hypersonic-missile-to-strike-us-bases/)
2. (https://topwar.ru/199951-giperzvukovoj-raketnyj-kompleks-df-17-i-ego-potencial.html)
3. (https://rg.ru/2019/09/19/chto-predstavliaet-soboj-giperzvukovaia-raketa-cirkon.html)
4. (https://rg.ru/2023/03/01/reg-szfo/tass-vtoroj-raketnyj-polk-polnostiu-ukomplektuiut-avangardami-k-2025-godu.html)
5. (https://topwar.ru/208353-pervyj-pohod-i-bolshoe-buduschee-razvertyvanie-raket-cirkon.html)
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