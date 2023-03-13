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Спецназ ВМФ России в атаках на инфраструктуру Украины использует западное снаряжение

Боевые пловцы ВМФ РФ и КСИР Ирана используют снаряжение стран Запада в операциях на море
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Тем или иным образом, но западная военная техника появляется как в Иране, так и в России. В то время как Российская Федерация находится под жесткими экономическими санкциями Запада в связи с продолжающейся специальной военной операцией на Украине, Иран больше не подвергается оружейному эмбарго. Правда практически все страны НАТО не продают в эту ближневосточную страну оружие или товары двойного назначения. Тем не менее, некоторые военные системы этих государств в Иране можно увидеть, пишут журналисты англоязычного издания Bulgarian Military Magazin

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DPV - это германская модель Bonex. Она похожа на те, что используются элитными боевыми пловцами бундесвера "Kampf schwimmers". Фотография предоставлена: H I Sutton / Portal HISutton - Covert Shores, Journal Bulgarian Military Magazin

Независимый военный аналитик и известный в западных кругах публицист Х.И. Саттон опубликовал в своем блоге любопытную информацию. Эксперт поделился фотографией иранской подводной лодки. Прямо рядом с ней, красной стрелкой, автор указал на некий любопытный объект. По словам Саттона, это немецкий подводный скутер, известный как Bonex.

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Когда была сделана эта фотография, неизвестно. Как сообщает Саттон, недавно в Бандар-Аббасе прошел парад Корпуса стражей исламской революции [КСИР]. Хотя дата и место съемки непосредственно не упоминаются, можно заключить, что это фото сделано примерно в то время. Саттон отмечает, что во время парада КСИР продемонстрировал довольно много образцов военной техники. В частности, автор упоминает быстроходный зенитный катер класса "Зульфикар", называя его "уникальным". (Это малое судно в качестве основного боевого оружия использует ракеты класса "земля-воздух" малой дальности.)

По мнению военного эксперта, кроме Ирана, подводные скутеры немецкой компании Bonex могут использоваться морским спецназом ВМФ России. Судя по фотографии, размещенной в личном блоге Саттона, видно, что подводный буксировщик Bonex установлен на армейском контейнере, что указывает на то, что это не гражданское оборудование.

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В предыдущей статье, опубликованной в феврале этого года, Саттон показал видео, распространенное в социальных сетях, на котором якобы запечатлены российские боевые пловцы, атакующие объекты на Украине. На некоторых кадрах видно, как подводный спецназ ВМФ России устанавливает мины- лимпеты. Другие кадры показывают, как дайверы готовятся к погружению в воду. Видно, что они используют итальянские ребризеры (изолирующие дыхательные аппараты) OMG/SIEL Caimano MK4 CDV Pro и водолазные скутеры немецкого производителя Bonex.

Каким образом Ирану удалось приобрести современное западное снаряжение для сил специального назначения, неизвестно. Аналогичное устройство Bonex появилось на вооружении российских боевых пловцов. Иранский экземпляр был установлен на военном транспортировочном кейсе, что указывает на то, что это не обычная гражданская продукция. Фотография предоставлена: H I Sutton / Portal HISutton - Covert Shores, Journal Bulgarian Military Magazin

О компании BONEX Military DPV

Подводные скутеры Bonex, также называемые буксировщиками водолазов [Diver Propulsion Vehicles - DPV], изготавливают в немецкой Баварии. Помимо военного назначения, эти буксировщики используются и для гражданских целей, например, для спортивного или технического дайвинга.

По словам производителя, Bonex DPV является идеальным средством для глубоководных погружений, а также для дайвинга в подводных пещерах. Скутер весит не очень много, утверждают в Bonex, при этом аккумуляторная батарея отличается высоким качеством и долговечностью. Подводное устройство может помочь водолазу не только быстро перемещаться вперед, но и перевозить снаряжение для дайвинга.

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Навигационная панель водолаза, по-видимому, представляет собой российский Interspectech DON Mk 5. Судя по всему, фирма Interspectech принимала участие в приобретении итальянских рециркуляционных дыхательных аппаратов. Фотография предоставлена: H I Sutton / Portal HISutton - Covert Shores, Journal Bulgarian Military Magazin

В общей сложности компания Bonex разработала шесть моделей подводных скутеров. Из фотографии, которой поделился Саттон, неясно, какая именно модификация находится в Иране. Авторы статьи обращают внимание на то, что распознать образец довольно сложно, поскольку все шесть вариантов имеют очень незначительные видимые различия между собой.

Диаметр скутеров Bonex варьируется от Ø 218 до Ø 300 мм. Вес от 15 кг до 40 кг. Что касается глубины погружения скутеров, то она составляет от 120 метров до 200 метров. Аккумулятор способен проработать до 310 минут при максимальной скорости скутера. Однако это касается только самой мощной модели. Максимальная скорость подводного аппарата в зависимости от модификации скорости колеблется от 60 м/мин до 90 м/мин.

Часть моделей Bonex работает только на одной батарее. Однако некоторые варианты рассчитаны на эксплуатацию двух и даже четырех аккумуляторов. Соответственно, различается и уровень тяги, которую может обеспечить подводный буксировщик. Сила тяги варьируется от 220 Н до 340 Н.

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Подводный буксировщик Bonex — это самый компактный в мире профессиональный скутер, отличающийся непревзойденным соотношением веса и мощности. Легкий вес в 25 кг и запас хода до 18 километров - идеальное сочетание высокой эффективности. Подводные буксировщики Bonex могут легко транспортировать двух боевых пловцов в полной экипировке. Специально разработанный навигационный модуль обеспечивает точное позиционирование при длительных погружениях даже в условиях ограниченной видимости. H I Sutton / Portal HISutton - Covert Shores, Journal Bulgarian Military Magazin.

По словам немецкой компании-производителя Bonex, подводные скутеры подходят для любого вида дайвинга. Например, для дайвинга на озерах, погружений к затонувшим судам, пещерного дайвинга, глубоководных погружений или исследовательских работ.

Источники и ссылки: Portal HISutton - Covert Shores, Journal Bulgarian Military Magazin, Journal Military platform.

1. (http://www.hisutton.com/Iran-IRGC-Bonex-DPV.)
2. (http://www.hisutton.com/Russian-Spetsnaz-Attack-Ukraine.html)
3. (https://www.militaryplatform.ru/11873-iran-predstavljaet-pervyj-v-mire-kater-protivovozdushnoj-oborony-sposobnyj-zapuskat-smertonosnye-rakety-iz-sistemy-vertikalnogo-puska.html)
4. (https://bulgarianmilitary.com/2023/03/12/irans-irgc-and-russian-spetsnaz-use-german-underwater-scooters/)

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