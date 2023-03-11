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Военно-воздушные силы Соединенных Штатов проводят испытания ракет "MUTANT", способных изгибаться в полете для точного поражения высокоманевренных целей, увеличивая вероятность поражения в воздушном бою. Об этом сообщает англоязычное издание Eurasian Times.

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Пентагон решил разработать концептуально новые боеприпасы. Программа получила название "Mutant". В основе проекта создание ракеты с головной частью, вращающейся на шарнирах относительно планера. По замыслу конструкторов, такая концепция позволит увеличить радиус действия ракеты и точность поражения цели. Journal Eurasian Times, Air Force Research Laboratory.

Во время военного симпозиума Ассоциации воздушно-космических сил 2023 года в Авроре, штат Колорадо, Исследовательская лаборатория ВВС США (AFRL) ознакомила участников с проектом Missile Utility Transformation via Articulated Nose Technology (MUTANT).

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По данным AFRL, основная концепция MUTANT основывается на результатах исследований и испытаний, проведенных еще в 1950-х годах, а также на работе, проделанной за последние шесть лет над родственными технологиями.

Концепция предполагает применение ракеты класса "воздух-воздух" с изгибающейся носовой частью для быстрого и эффективного поражения цели.

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ВВС США рассматривают использование ракетных технологий MUTANT как потенциальное решение для оснащения существующих и разрабатываемых боевых самолетов передовыми возможностями для борьбы со все более динамичными угрозами. К ним относится стелс-самолет шестого поколения, разрабатываемый в рамках программы Next Generation Air Dominance.

На веб-странице агентства AFRL отмечается, что ракета с большей дальностью, маневренностью и гибким планером с ограниченным весом, как правило, более эффективна. Системы управления ракеты (CAS) играют решающую роль во всех трех этих параметрах, в конечном итоге влияя на способность ракеты успешно поражать цели.

На общие характеристики ракеты значительное влияние оказывает каждая из систем управления (СAS) или комбинация CAS, например, двойные канарды и оперение.

Как правило, системы управления эффективные с точки дальности стрельбы (только хвостовое оперение ракеты), плохо влияют на маневренность и гибкость планера. С другой стороны, из-за сопротивления или дополнительного веса, CAS, способные обеспечить более высокую маневренность и гибкость (канарды, крылья, реактивные двигатели, вектор тяги), зачастую оказываются недостаточными для обеспечения соответствующей дальности полета.

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Проект MUTANT призван изменить общепринятое представление о влиянии систем управления на характеристики ракеты. В отличие от традиционных конструкций ракет, в концептуальных проектах MUTANT в качестве управляющих частей используется только хвостовое оперение. Такой подход снижает сопротивление ракеты, делая ее более эффективной увеличивая дальность полета.

File Image: Ракета-мутант военно-воздушные силы Соединенных Штатов Америки. Journal Eurasian Times, Air Force Research Laboratory.

Как правило, при проектировании ракет с хвостовым оперением в жертву маневренности и гибкости приносится большая дальность полета. Однако ракета MUTANT способна преодолеть это ограничение благодаря наличию конформной конструкции в передней части корпуса ракеты, позволяющей ей отклоняться от центральной оси.

Такая уникальная особенность позволяет ракете сохранять увеличенную дальность полета, одновременно повышая ее маневренность и гибкость, что имеет решающее значение в боевых операциях "воздух-воздух".

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Журналисты издания EurAsian Times побеседовали с Кичем Ляо, помощником директора Глобального китайского центра Atlantic Council, чтобы получить больше информации о ракете "MUTANT"

Вот, что сказал Ляо: "Насколько я понимаю, вращающийся механизм позволяет ракете переориентировать свою разрывную боевую часть (или боеголовку со сплошным стержнем, я полагаю, такое тоже возможно) на другой вектор во время терминальной фазы, что эффективно расширяет пространство вероятного поражения".

Он добавил: " В AFRL говорят, что новая ракета сможет поразить более маневренную цель без использования традиционных систем управления. Другим словами они увеличили эффективную "область поражения", в пределах которой ракета может достичь объекта и активировать боевую часть, что приведет к детонации и повреждению цели".

"Таким образом, учитывая, меньшую зависимость от поверхности управления и потенциально более низкую нагрузку, ракета может быть построена с меньшим весом и коэффициентом сопротивления в сравнении с той же ракетой без вращающейся передней секции, стремящейся достичь той же области поражения. В качестве альтернативы, при одинаковой прочности конструкции и одинаковых поверхностях управления, эта ракета будет иметь более широкую зону поражения", - добавил Ляо.

"Однако в этих расчетах не учитывается соотношение цены и качества вращающейся секции, начиная от требований к прочности конструкции (что потенциально сводит на нет часть экономии) и заканчивая весом и габаритами самого вращающегося механизма (что также потенциально сводит на нет часть экономии в массе)", - пояснил он.

Таким образом, рассуждает Ляо, пока неясно, насколько эффективным окажется это усовершенствование для ВВС или других военных ведомств, которые решат принять на вооружение эту систему.

Графическое изображение концептуальной модели ракеты с шарнирно-сочлененной носовой частью. United States Air Force, Journal Eurasian Times, Air Force Research Laboratory.

Разница между MUTANT и обычной ракетой класса "воздух-воздух

При использовании обычной ракеты класса "воздух-воздух" весь боеприпас должен будет полностью изменить свой курс, если цель вдруг отклонится от прогнозируемой точки перехвата. В MUTANT же "корректировка курса" может быть эффективно осуществлена путем перемещения передней части ракеты для наведения ее на реальное местоположение угрозы.

Головная часть, способная перемещать и корректировать свое положение, может повысить точность боеголовки ракеты класса "воздух-воздух", имеющей, как правило, небольшие размеры, за счет концентрации ее воздействия на предполагаемую цель. Она также позволит обеспечить фиксацию искателя ракеты или нескольких искателей в случае многорежимных конструкций.

Ракеты, использующие многорежимные искатели, особенно такие, которые объединяют инфракрасные и активные радиолокационные технологии, нередко оснащены сложными механизмами, способными повлиять на дальность обзора датчиков в конкретных боевых ситуациях.

AFRL признает, что в прошлом требования к размерам, весу и мощности технологии морфинга делали ее непрактичной для использования в ракетных системах. Однако сегодня программа MUTANT склоняет баланс в пользу интеграции функций морфинга в новые виды вооружений.

Если верить информации официального сайта проекта MUTANT, AFRL создала электронно-управляемую систему привода, состоящую из небольших электромагнитных двигателей, подшипников, шестеренок и конструктивных элементов, и уместила все это в корпусе компактной ракеты.

Если верить информации официального сайта проекта MUTANT, AFRL создала электронно-управляемую систему привода, состоящую из небольших электромагнитных двигателей, подшипников, шестеренок и конструктивных элементов, и уместила все это в корпусе компактной ракеты.

Тщательное моделирование позволило создать в корпусе ракеты кольцевую трассу для прокладки кабелей между компонентами конструкции. AFRL отметила, что шарнирный элемент системы MUTANT в общих чертах напоминает механизм реактивного сопла, установленного на F-35B, ударном истребителе с укороченным взлетом и вертикальной посадкой.

Потенциально возможные препятствия на пути создания этой технологии связаны с вопросами материаловедения. Чтобы артикуляционная конструкция эффективно работала в ракетах класса "воздух-воздух", она должна быть достаточно прочной, способной выдерживать высокие температуры и напряжения, возникающие во время высокоскоростного полета.

На графике AFRL дается общее представление о том, насколько высокие температуры должна выдерживать конструкция MUTANT на различных скоростях. United States Air Force, Journal Eurasian Times, Air Force Research Laboratory.

Кроме того, вся лобовая часть такого боеприпаса должна выдерживать влияние быстрых изменений направления полета. Учитывая эти требования, AFRL разрабатывает композитный корпус с внутренним стальным каркасом, покрытым эластомером.

В продолжение беседы Ляо сказал: "Я вижу гораздо меньше возможностей для применения другого заявленного преимущества - возможности наведения головки в противоположном направлении. Такое решение не изменит того факта, что поле зрения головной части остается прежним. При этом, если бы она "изгибалась" для удержания цели, а остальная часть ракеты продолжала бы двигаться по первоначальному вектору для оптимизации перехвата, мы бы столкнулись с внезапным увеличением сопротивления и связанными с этим потерями в производительности. Впрочем, я уже отвлекся от темы - достаточно сказать, что это преимущество далеко не так очевидно, как видится на первый взгляд. Требуется гораздо больше данных и испытаний, чтобы понять, насколько эффективна эта технология".

Ляо подчеркнул: "Из того, что нам известно на данный момент, это выглядит как эволюционное и потенциально несущественное улучшение существующих технологий класса "воздух-воздух". Скорее это напоминает внезапную тенденцию оснащения боевых и экспериментальных самолетов технологиями векторной тяги в 90-х годах. Это продолжалось до тех пор, пока разработчики не поняли, что полученный эффект не стоит увеличения веса и сложности конструкции и может быть компенсирован аэродинамическими доработками. Я сильно подозреваю, что это могли быть проекты, которые пытались устранить несуществующие проблемы".

При этом на сайте MUTANT говорится, что окончательная конструкция этой системы, как ожидается, будет пригодна для использования в ракетах, движущихся на сверхзвуковых скоростях, где детали могут подвергаться воздействию температур свыше 900 градусов Цельсия.

Все компоненты системы уже прошли через несколько наземных испытаний AFRL в лабораторных условиях и в аэродинамической трубе. Прототип построен на базе сильно модифицированной ракеты класса "воздух-земля" AGM-114 Hellfire.

По заявлению специалистов AFRL, следующий раунд наземных испытаний планируется провести до конца 2024 финансового года, после чего прототип на базе Hellfire сможет осуществлять пилотирование с двойной артикуляцией и контролем оперения.

AFRL Трансформация ракетных боеприпасов с помощью технологии артикулированного носа MUTANT

Источники и ссылки: Journal Eurasian Times, Air Force Research Laboratory, Portal Mama Creatives Com, Journal The Drive - Automotive News

1. (https://afresearchlab.com/technology/mutant/)

2. (https://eurasiantimes.com/us-air-force-testing-mutant-missile-that-can-twist-tweak-strike-highly/)

3. (https://mama-creative.com/vvs-ssha-testiruyut-raketu-mutanta-so-zagibayushhejsya-nosovoj-chastyu-dlya-istrebitelya-shestogo-pokoleniya-i-borby-protiv-giperzvukovogo-oruzhiya/)

4. (https://www.thedrive.com/the-war-zone/11092/israel-is-testing-an-air-to-air-variant-of-its-dolphin-nosed-stunner-missile)

5. (https://afresearchlab.com/wp-content/uploads/2023/03/AFRL_MUTANT_FS_0323_V2.pdf)