Пентагон тестирует ракету MUTANT с изгибающейся носовой частью для борьбы с гиперзвуковым оружием РФ
Военно-воздушные силы Соединенных Штатов проводят испытания ракет "MUTANT", способных изгибаться в полете для точного поражения высокоманевренных целей, увеличивая вероятность поражения в воздушном бою. Об этом сообщает англоязычное издание Eurasian Times.
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Во время военного симпозиума Ассоциации воздушно-космических сил 2023 года в Авроре, штат Колорадо, Исследовательская лаборатория ВВС США (AFRL) ознакомила участников с проектом Missile Utility Transformation via Articulated Nose Technology (MUTANT).
По данным AFRL, основная концепция MUTANT основывается на результатах исследований и испытаний, проведенных еще в 1950-х годах, а также на работе, проделанной за последние шесть лет над родственными технологиями.
Концепция предполагает применение ракеты класса "воздух-воздух" с изгибающейся носовой частью для быстрого и эффективного поражения цели.
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ВВС США рассматривают использование ракетных технологий MUTANT как потенциальное решение для оснащения существующих и разрабатываемых боевых самолетов передовыми возможностями для борьбы со все более динамичными угрозами. К ним относится стелс-самолет шестого поколения, разрабатываемый в рамках программы Next Generation Air Dominance.
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На веб-странице агентства AFRL отмечается, что ракета с большей дальностью, маневренностью и гибким планером с ограниченным весом, как правило, более эффективна. Системы управления ракеты (CAS) играют решающую роль во всех трех этих параметрах, в конечном итоге влияя на способность ракеты успешно поражать цели.
На общие характеристики ракеты значительное влияние оказывает каждая из систем управления (СAS) или комбинация CAS, например, двойные канарды и оперение.
Как правило, системы управления эффективные с точки дальности стрельбы (только хвостовое оперение ракеты), плохо влияют на маневренность и гибкость планера. С другой стороны, из-за сопротивления или дополнительного веса, CAS, способные обеспечить более высокую маневренность и гибкость (канарды, крылья, реактивные двигатели, вектор тяги), зачастую оказываются недостаточными для обеспечения соответствующей дальности полета.
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Проект MUTANT призван изменить общепринятое представление о влиянии систем управления на характеристики ракеты. В отличие от традиционных конструкций ракет, в концептуальных проектах MUTANT в качестве управляющих частей используется только хвостовое оперение. Такой подход снижает сопротивление ракеты, делая ее более эффективной увеличивая дальность полета.
Как правило, при проектировании ракет с хвостовым оперением в жертву маневренности и гибкости приносится большая дальность полета. Однако ракета MUTANT способна преодолеть это ограничение благодаря наличию конформной конструкции в передней части корпуса ракеты, позволяющей ей отклоняться от центральной оси.
Такая уникальная особенность позволяет ракете сохранять увеличенную дальность полета, одновременно повышая ее маневренность и гибкость, что имеет решающее значение в боевых операциях "воздух-воздух".
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Журналисты издания EurAsian Times побеседовали с Кичем Ляо, помощником директора Глобального китайского центра Atlantic Council, чтобы получить больше информации о ракете "MUTANT"
Вот, что сказал Ляо: "Насколько я понимаю, вращающийся механизм позволяет ракете переориентировать свою разрывную боевую часть (или боеголовку со сплошным стержнем, я полагаю, такое тоже возможно) на другой вектор во время терминальной фазы, что эффективно расширяет пространство вероятного поражения".
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Он добавил: " В AFRL говорят, что новая ракета сможет поразить более маневренную цель без использования традиционных систем управления. Другим словами они увеличили эффективную "область поражения", в пределах которой ракета может достичь объекта и активировать боевую часть, что приведет к детонации и повреждению цели".
"Таким образом, учитывая, меньшую зависимость от поверхности управления и потенциально более низкую нагрузку, ракета может быть построена с меньшим весом и коэффициентом сопротивления в сравнении с той же ракетой без вращающейся передней секции, стремящейся достичь той же области поражения. В качестве альтернативы, при одинаковой прочности конструкции и одинаковых поверхностях управления, эта ракета будет иметь более широкую зону поражения", - добавил Ляо.
"Однако в этих расчетах не учитывается соотношение цены и качества вращающейся секции, начиная от требований к прочности конструкции (что потенциально сводит на нет часть экономии) и заканчивая весом и габаритами самого вращающегося механизма (что также потенциально сводит на нет часть экономии в массе)", - пояснил он.
Таким образом, рассуждает Ляо, пока неясно, насколько эффективным окажется это усовершенствование для ВВС или других военных ведомств, которые решат принять на вооружение эту систему.
Разница между MUTANT и обычной ракетой класса "воздух-воздух
При использовании обычной ракеты класса "воздух-воздух" весь боеприпас должен будет полностью изменить свой курс, если цель вдруг отклонится от прогнозируемой точки перехвата. В MUTANT же "корректировка курса" может быть эффективно осуществлена путем перемещения передней части ракеты для наведения ее на реальное местоположение угрозы.
Головная часть, способная перемещать и корректировать свое положение, может повысить точность боеголовки ракеты класса "воздух-воздух", имеющей, как правило, небольшие размеры, за счет концентрации ее воздействия на предполагаемую цель. Она также позволит обеспечить фиксацию искателя ракеты или нескольких искателей в случае многорежимных конструкций.
Ракеты, использующие многорежимные искатели, особенно такие, которые объединяют инфракрасные и активные радиолокационные технологии, нередко оснащены сложными механизмами, способными повлиять на дальность обзора датчиков в конкретных боевых ситуациях.
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AFRL признает, что в прошлом требования к размерам, весу и мощности технологии морфинга делали ее непрактичной для использования в ракетных системах. Однако сегодня программа MUTANT склоняет баланс в пользу интеграции функций морфинга в новые виды вооружений.
Если верить информации официального сайта проекта MUTANT, AFRL создала электронно-управляемую систему привода, состоящую из небольших электромагнитных двигателей, подшипников, шестеренок и конструктивных элементов, и уместила все это в корпусе компактной ракеты.
Если верить информации официального сайта проекта MUTANT, AFRL создала электронно-управляемую систему привода, состоящую из небольших электромагнитных двигателей, подшипников, шестеренок и конструктивных элементов, и уместила все это в корпусе компактной ракеты.
Тщательное моделирование позволило создать в корпусе ракеты кольцевую трассу для прокладки кабелей между компонентами конструкции. AFRL отметила, что шарнирный элемент системы MUTANT в общих чертах напоминает механизм реактивного сопла, установленного на F-35B, ударном истребителе с укороченным взлетом и вертикальной посадкой.
Потенциально возможные препятствия на пути создания этой технологии связаны с вопросами материаловедения. Чтобы артикуляционная конструкция эффективно работала в ракетах класса "воздух-воздух", она должна быть достаточно прочной, способной выдерживать высокие температуры и напряжения, возникающие во время высокоскоростного полета.
Кроме того, вся лобовая часть такого боеприпаса должна выдерживать влияние быстрых изменений направления полета. Учитывая эти требования, AFRL разрабатывает композитный корпус с внутренним стальным каркасом, покрытым эластомером.
В продолжение беседы Ляо сказал: "Я вижу гораздо меньше возможностей для применения другого заявленного преимущества - возможности наведения головки в противоположном направлении. Такое решение не изменит того факта, что поле зрения головной части остается прежним. При этом, если бы она "изгибалась" для удержания цели, а остальная часть ракеты продолжала бы двигаться по первоначальному вектору для оптимизации перехвата, мы бы столкнулись с внезапным увеличением сопротивления и связанными с этим потерями в производительности. Впрочем, я уже отвлекся от темы - достаточно сказать, что это преимущество далеко не так очевидно, как видится на первый взгляд. Требуется гораздо больше данных и испытаний, чтобы понять, насколько эффективна эта технология".
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Ляо подчеркнул: "Из того, что нам известно на данный момент, это выглядит как эволюционное и потенциально несущественное улучшение существующих технологий класса "воздух-воздух". Скорее это напоминает внезапную тенденцию оснащения боевых и экспериментальных самолетов технологиями векторной тяги в 90-х годах. Это продолжалось до тех пор, пока разработчики не поняли, что полученный эффект не стоит увеличения веса и сложности конструкции и может быть компенсирован аэродинамическими доработками. Я сильно подозреваю, что это могли быть проекты, которые пытались устранить несуществующие проблемы".
При этом на сайте MUTANT говорится, что окончательная конструкция этой системы, как ожидается, будет пригодна для использования в ракетах, движущихся на сверхзвуковых скоростях, где детали могут подвергаться воздействию температур свыше 900 градусов Цельсия.
Все компоненты системы уже прошли через несколько наземных испытаний AFRL в лабораторных условиях и в аэродинамической трубе. Прототип построен на базе сильно модифицированной ракеты класса "воздух-земля" AGM-114 Hellfire.
По заявлению специалистов AFRL, следующий раунд наземных испытаний планируется провести до конца 2024 финансового года, после чего прототип на базе Hellfire сможет осуществлять пилотирование с двойной артикуляцией и контролем оперения.
AFRL Трансформация ракетных боеприпасов с помощью технологии артикулированного носа MUTANT
Источники и ссылки: Journal Eurasian Times, Air Force Research Laboratory, Portal Mama Creatives Com, Journal The Drive - Automotive News
2. (https://eurasiantimes.com/us-air-force-testing-mutant-missile-that-can-twist-tweak-strike-highly/)
3. (https://mama-creative.com/vvs-ssha-testiruyut-raketu-mutanta-so-zagibayushhejsya-nosovoj-chastyu-dlya-istrebitelya-shestogo-pokoleniya-i-borby-protiv-giperzvukovogo-oruzhiya/)
4. (https://www.thedrive.com/the-war-zone/11092/israel-is-testing-an-air-to-air-variant-of-its-dolphin-nosed-stunner-missile)
5. (https://afresearchlab.com/wp-content/uploads/2023/03/AFRL_MUTANT_FS_0323_V2.pdf)
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