Несмотря на жесткие санкции США, Китай создает новый мир цифрового будущего
Пекин создает новый департамент для воплощения в жизнь своей программы "Цифровой Китай", направленной на улучшение инфраструктуры и регулирования информационных технологий в стране в течение следующего десятилетия.
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Хотя название нового органа - National Data Bureau, его мандат не будет ограничиваться лишь управлением информационными потоками Китая. Он заменит Администрацию киберпространства Китая (Cyberspace Administration of China (CAC), чтобы реализовывать долгосрочный план Пекина по цифровизации и стимулировать развитие так называемых "умных городов", заявил Госсовет во вторник.
Кроме того, это ведомство возьмет на себя некоторые функции Госсовета, такие как планирование стратегии Китая в области больших данных и цифровой инфраструктуры. Между тем, Министерство науки и технологий тоже будет реструктурировано. Большинство его полномочий перейдет к другим ведомствам, включая Министерство сельского хозяйства и сельских дел, Министерство промышленности и информационных технологий и Национальную комиссию по здравоохранению.
Министерство науки и технологий будет играть более активную роль в стратегическом планировании, распределении ресурсов и нормативном регулировании. Оно продолжит управлять лабораториями Китая, международными технологическими проектами и Национальным фондом естественных наук Китая. Все преобразования будут обсуждаться и утверждаться Всекитайским собранием народных представителей в ходе ежегодного заседания, которое состоится 13 марта.
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Все это стало известно после того, как 2 марта вице-премьер Лю Хэ заявил, что Китай должен развивать свой полупроводниковый сектор, используя "общегосударственный" подход, который позволит правительству мобилизовать ресурсы научно-исследовательских институтов и компаний страны для достижения технологических прорывов.
27 февраля Центральный комитет и Государственный совет Коммунистической партии Китая (КПК) опубликовали "Общий план развития цифрового Китая", призывающий к интеграции цифровой и реальной экономики страны. План направлен на содействие использованию цифровых технологий в экономической, политической, культурной, социальной и экологической сферах.
Согласно этой программе, к 2025 году Китай сформирует общенациональную систему для достижения намеченной цели "Цифровой Китай". Если все пойдет по плану, то к 2035 году Китай войдет в число ведущих стран мира по уровню цифровизации.
В программе говорится, что новые инфраструктурные проекты будут включать 5G и гигабитные оптические сети, вычислительные центры и центры обработки и хранения данных в западном регионе страны, а также объекты, связанные с мобильным Интернетом вещей. В документе отмечается, что план также будет способствовать запуску большего количества интернет-приложений и спутников Beidou.
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Huawei | Тяньцзиньский умный порт отправляется в будущее. Что такого умного в "умном порту"? В порту Тяньцзинь технологии AI + 5G помогли сократить время планирования погрузки / разгрузки судна с 8 часов до 40 минут, при этом сотрудники могут работать удаленно в более безопасной и комфортной атмосфере. Посмотрите, как цифровая трансформация помогает этой отрасли двигаться в будущее! Journal Asia Times, Central Portal of the Peoples Government of China.
По данным отраслевых источников, участвующих в развертывании сети, около 10 000 китайских предприятий, включая 6 000 фабрик, уже установили выделенные сети 5G, поддерживающие приложения искусственного интеллекта (ИИ) для повышения эффективности производства.
В их число входит корпорация Huawei Technologies, которая с 2018 года столкнулась с несколькими раундами санкций со стороны Соединенных Штатов - сегодня компания запрещена в США и некоторых странах Европы и Северной Америки якобы из-за соображений безопасности. В последние годы компания диверсифицировала свой бизнес, переключившись на "умные" морские порты и горнодобывающие предприятия Китая.
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Необходима дополнительная инфраструктура
На пути цифрового развития Китая еще много труднопреодолимых препятствий. "Существует множество нерешенных системных проблем, которые препятствуют обмену информацией", - говорит Пан Хелин, содиректор Исследовательского центра цифровой экономики и финансовых инноваций при Чжэцзянском университете. " К примеру, правительственные ведомства не имеют мандата на совместное использование своих баз данных, а инфраструктуры для развития сектора обработки и хранения информации недостаточно".
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Пань считает, что создание Национального бюро данных поможет решить эти задачи. Он отметил, что сбор и категоризация данных создадут новый спрос для китайских компаний, работающих в области Big Data, искусственного интеллекта и облачных технологий, операторов центров обработки информации, а также производителей микросхем и ИТ-оборудования.
Ян Чанг, главный аналитик Zhongtai Securities Co, сказал, что данные являются ключевым фактором роста производства после земельных ресурсов, рабочей силы, инвестиций и технологий, в то время как их стратегическая ценность растет. По мнению Яна, Национальное бюро данных будет стимулировать государственные и частные компании в использовании своих данных для получения коммерческой выгоды.
Чжан Ин, заместитель директора Шанхайской муниципальной комиссии по экономике и информатизации, сказал, что новое бюро обеспечит беспрепятственный обмен данными между регионами КНР. Чжан считает, что в связи с отсутствием стандартизированной платформы для обмена данными между материковыми и зарубежными компаниями, передаваемая информация обычно фрагментирована и непригодна для использования.
Кроме того, эксперт отметила, что, если зарубежным компаниям будет позволено экспортировать данные своих материковых подразделений, они будут более заинтересованы в инвестировании и развитии своего бизнеса в Китае.
31 октября 2019 года КПК впервые отнесла "данные" к категории производственных факторов наравне с традиционными, включая рабочую силу, капитал, земельные ресурсы, знания, ноу-хау и управление. С тех пор термин "data factors", под которым подразумеваются данные, имеющие экономическую ценность, часто используется в официальных документах и заявлениях.
В период с конца 2020 года до середины 2022 года правительство Китая запустило ряд новых антимонопольных правил и норм по защите частной жизни с целью регулирования технологического сектора. Оно также потребовало от китайских технологических компаний получать одобрение китайских регулирующих органов, если они хотят выйти на зарубежные рынки.
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В июне 2021 года постоянный комитет NPC принял Закон о безопасности данных, согласно которому платформы социальных сетей должны обеспечивать мгновенный обмен данными между пользователями различных приложениями и не допускать блокирования межплатформенного доступа и передачи файлов. Некоторые эксперты считают, что хорошо организованный и регулируемый поток данных поможет центральным и местным органам власти получить дополнительные доходы.
В октябре 2021 года бывший мэр города Чунцин Хуан Цифань заявил, что компании должны платить "налог на данные", если они торгуют любой информацией своих пользователей. Он заявил, что ставка налога может быть установлена в размере 20-30% от дохода, получаемого компаниями от операций с данными.
По его словам, центральное правительство Китая должно учредить центр по управлению всеми местными операциями с данными и разрешить нескольким ключевым мегаполисам создать биржи по обороту данных. Политик считает, что все транзакции с данными должны отслеживаться с помощью технологий искусственного интеллекта и блокчейна.
Источники и ссылки: Journal Asia Times, Central Portal of the Peoples Government of China
1. (https://asiatimes.com/2023/03/chinas-grand-plan-for-a-world-beating-digital-future/)
2. (http://lianghui.people.com.cn/2023/BIG5/n1/2023/0307/c452482-32639030.html)
3. (http://www.gov.cn/zhengce/2023-02/27/content_5743484.html)
4. (https://asiatimes.com/2021/11/china-hopes-to-launch-data-as-new-asset-class/)
5. (https://asiatimes.com/2021/11/data-tax-could-be-next-blow-to-chinese-tech-giants/)
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