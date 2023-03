По маневренности и ударному потенциал Су-27 превосходит американский F-16

Потенциал российского истребителя Су-27 и американского Lockheed F-16 Fighter Falcon сравнивают постоянно. Сегодня причина вполне ясна - в последнее время в западных СМИ вновь стала муссироваться тема о том, что Украина вот-вот получит американские истребители F-16.

реклама

High manoeuvrability and the most complex aerobatics were made possible by the electrical remote control (EDC) system. The Su-27 was the first domestis fighter to be equiped with such a systems. The Su-27 was in demant throughout the world. Exports version, the Su-27SK and Su-27UBK, were produced from 1991, and in 1998 China started to produced the Su-27S under the designation F/J-11 under licenses. Journal Bulgarian Military Magazin.

Несмотря на то, что официальный Вашингтон продолжает опровергать такую возможность, украинские пилоты уже приступили к тренировкам на учебных F-16 В США. Об этом сообщают сразу несколько источников в оборонном ведомстве Соединенных Штатов.

Военный аналитик, экс-начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВКС РФ Сергей Хатилев заявил, что российские Су-27 Flanker в первую очередь превосходят F-16 Fighting Falcon ВВС США по тяговооруженности (отношение тяги к весу). Далее эксперт подчеркнул, что российский самолет обладает гораздо лучшими ударным потенциалом, чем его американский конкурент. Впрочем, все зависит от мастерства летчика, заявил специалист. "В умелых руках Су-27 - грозное оружие", - отметил в заключение Хатылев.

Майор ВКС РФ Андрей Красноперов, считает, что превосходство российского двухмоторного истребителя было отмечено и американскими специалистами, участвовавшими в разработке F-16. Красноперов - военный летчик-инструктор Воздушно-космических сил России и мастер спорта по высшему пилотажу на реактивных самолетах.

Далее Красноперов рассказал известную в авиастроительных кругах историю создания российских истребителей. Су-27 — самолет, с которого все началось. Не всегда то, что планировалось изначально, разрабатывается так, как ожидалось. "Хотели сделать фронтовой бомбардировщик, а получился истребитель с пилотажными характеристиками. Идеальный центроплан (центральная часть оперения соединяющая левую и правую полуплоскости крыла). После стали создавать различные модификации", - делится специалист...

Напомним, что некоторое время назад российский Су-27 и американский F-16 сравнивал украинский пилот подполковник ВВС Украины Фишер Дмитрий Вильгельмович. Он признался, что летал на F-16 в первые годы его эксплуатации и остался доволен американским "Соколом". При этом он практические повторяет слова российских экспертов, утверждая, что F-16 по своим характеристикам сильно уступает советским Су-27.

General Dynamics F-16 Fighting Falcon — американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения. Journal Bulgarian Military Magazin.

Украинский летчик сравнил Су-27 и F-16 по маневренности и ближнему бою. По его мнению, прежде всего, никто не превзойдет российские истребители по маневренности, а что касается ближнего боя, то Су-27 и здесь будет на голову выше американских F-16.

По западным меркам у Су-27 немного выше рейтинг BVR - 80% по сравнению с 78% у F-16. Одним из преимуществ российского истребителя является его вооружение ракетой Р77 "Вымпел". В отличие от AIM-120 AMRAAM, которая находится под крыльями F-16 и имеет максимальную дальность действия 150 км, R77 "Вымпел" может поражать цели на расстоянии почти в 200 км. Именно эта ракета обеспечивает российскому истребителю лучший показатель BVR, считают западные эксперты.

Использование боеприпасов Р77 (РВВ-АЕ) "Вымпел" наделяет Су-27 еще одним преимуществом. В определенной конфигурации и модификации максимальная скорость полета ракеты достигает 5 Махов. В то время как стандартные боеприпасы американских истребителей, включая ракету AIM-120 AMRAAM, летят на скорости - 4 Маха.

Источники и ссылки: Journal Bulgarian Military Magazin, Site Russian weapon - Rossiyskaya Gazeta, Journal Military Review Magazin.

рекомендации RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Компьютеры от 10 тр в Ситилинке MSI 3060 за 30 тр в Регарде Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут -7% на ASUS 3050 = 25 тр 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

1. (https://rg.ru/2023/02/02/ukrainskij-letchik-posle-poleta-na-f-16-skazal-chto-on-ustupaet-su-27.html)

2. (https://bulgarianmilitary.com/2023/03/04/su-27-strike-capabilities-are-superior-to-those-of-the-us-f-16/)

3. (https://www.5-tv.ru/news/419314/nas-prevoshodit-rossijskie-letciki-sravnili-istrebiteli-su27-if16/)

4. (https://www.5-tv.ru/news/419262/cej-lucse-ukrainskie-letciki-sravnili-istrebiteli-su27-if16/)

5. (https://topwar.ru/210637-slomat-lico-boevomu-sokolu-ili-gadjuke-prosto-ili-ne-ochen.html)