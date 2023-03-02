Иранская крылатая ракета Asef способна уничтожить весь Израиль – Asia Times
Иран представил новый тип крылатых ракет воздушного базирования, известный как Asef. Как пишет журнал Asia Times эти боеприпасы призваны устранить недостатки точности в его арсенале, а также повысить живучесть и оперативную гибкость.
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В прошлом месяце Институт международных и стратегических исследований (IISS) сообщил, что Иран продемонстрировал ракету крылатую ракету большой дальности Asef на штурмовике Су-24. Документ утверждает, что она похожа на советскую ракету Х-55, которую Россия использует в Сирии и в специальной военной операции на Украине.
Хотя Иран смог изготовить планер Х-55, пишут эксперты IISS, он не смог изготовить турбовентиляторный двигатель ракеты - довольно сложную технологию, требующую значительных знаний в области металлургии и точного машиностроения.
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На Западе считают, что Иран мог прибегнуть к использованию менее эффективного отечественного турбореактивного двухконтурного двигателя (ТРДД) в жесткой конфигурации под планер ракеты, а не как на Х-55 размещающимся внутри фюзеляжа и выдвигаемым вниз перед отцепкой ракеты от самолета.
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В отчете IISS говорится, что благодаря боевому радиусу Су-24М в 560 км и возможной дальности стрельбы Asef в 1000-1500 км максимальная дальность удара нового боеприпаса превысит 2000 км, что позволит Ирану наносить удары по всей территории Израиля.
Х-55 является базовой платформой для многочисленных моделей иранских крылатых ракет. Как отмечает издание Missile Threat в августе 2021 года, Х-55 была разработана в 1971 году в СССР как стратегическая крылатая ракета, способная доставить ядерную боеголовку на дальность до 2500 километров с круговым вероятным отклонением (ВКО) в 25 метров.
Далее Missile Threat пишет, что Х-55 примерно похожа на американскую крылатую ракету "Томагавк", имеет примерно одинаковый диаметр и длину корпуса. Этот боеприпас способен нести 410-килограммовую ядерную боеголовку или 400-килограммовую обычную взрывную боевую часть в варианте Х-555. Обе ракеты управляются с помощью инерциальной системы наведения или системы определения контуров местности (TERCOM).
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Помимо Asef, Иран, возможно, создал целое семейство крылатых ракет на основе базовой конструкции Х-55, включая Soumar, Hoveyzeh и Abu Mahdi.
Иранская крылатая ракета большой дальности Soumar, впервые представленная в марте 2015 года, вероятно, является копией Х-55 с возможностью наземного запуска и заявленной дальностью полета 2500 км, пишут аналитики Missile Threat. Однако авторы отмечают, что неспособность Ирана произвести отечественную версию турбовентиляторного двигателя для Х-55 означает, что дальность полета может быть значительно меньше, чем заявило МО Ирана.
Далее Missile Threat упоминает, что в феврале 2019 года Иран показал крылатую ракету Hoveyzeh, заявленная дальность поражения которой составляет 1 350 километров, что значительно меньше, чем у Soumar. При этом журналисты Missile Threat обращают внимание на то, что корпус двигателя Hoveyzeh характерен скорее для турбореактивного, чем для турбовентиляторного двигателя.
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В августе 2020 года Иран представил военно-морскую версию Hoveyzeh, известную так же, как Abu Mahdi, с радиусом действия 1 000 километров. Однако неясно, как боеприпас "Абу Махди" будет управлять корректировкой наведения на среднюю дистанцию и почему он имеет меньшую дальность, чем "Ховейзе". Многие аналитики на Западе, подозревают, что это "Ховейзе", перепрофилированная для противокорабельных целей.
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Программа Ирана по разработке крылатых ракет может быть направлена на преодоление недостатка оперативного потенциала в арсенале баллистических ракет. Как уже писала Asia Times в прошлом месяце, точность остается главным фактором, ограничивающим потенциал иранских баллистических ракет. Ракеты Ирана имеют ограниченные возможности по поражению точечных целей, что препятствует их эффективному использованию против крупных объектов, в том числе городов и населенных пунктов.
Однако Дж. Мэтью Макиннис в докладе Американского института предпринимательства за 2017 год отмечает, что арсенал крылатых ракет Ирана обладает гораздо большей точностью, чем его баллистические ракеты, а также большей оборонительной и наступательной оперативной гибкостью.
Шахрияр Пасандидех в статье War on The Rocks за сентябрь 2019 года утверждает, что внедрение Ираном крылатых ракет в свой арсенал компенсирует ограничения точности его баллистических ракет.
Наличие у Ирана крылатых ракет повышает уязвимость военных объектов в регионе Персидского залива, поскольку они идеально подходят для поражения точечных целей, таких как самолеты в защищенных укрытиях. Пасандидех также отмечает, что защита от крылатых ракет является непростой задачей, так как их полет на малой высоте с высокой дозвуковой скоростью значительно сокращает время реакции средств противовоздушной обороны.
Более того, Иран, возможно, разрабатывает крылатые ракеты воздушного базирования для повышения живучести своего ракетного арсенала. В этом месяце издание The Intercept сообщило, что США выделили секретные ассигнования на иранский план действий в чрезвычайной ситуации (CONPLAN) под кодовым названием "Support Sentry".
Хотя детали CONPLAN засекречены, в докладе отмечается, что в январе США и Израиль провели крупнейшие двусторонние военные учения под названием Juniper Oak, в рамках которых самолеты B-52 сбрасывали бункерные бомбы на имитируемые иранские ядерные объекты.
Помимо баллистических и крылатых ракет, Иран, возможно, находится на пути к созданию гиперзвукового оружия. Так, в ноябре 2022 года издание Asia Times сообщило, что Иран, возможно, уже разработал гиперзвуковые ракеты благодаря помощи России в качестве компенсации за предоставление Ираном беспилотников в рамках продолжающейся СВО на Украине.
На Западе считают, что Россия уже давно оказывает помощь иранской программе по созданию баллистических ракет средней дальности (БРСД). Однако пока нет проверенных данных о том, что Иран когда-либо испытывал гиперзвуковое оружие.
Кроме того, несмотря на попытки Ирана достичь самодостаточности и обойти санкции, наложенные на его ядерную программу, он по-прежнему в значительной степени полагается на импортные компоненты. В докладе "Foreign Policy" за 2019 год Роберт Эйнхорн и Ванн Х. Ван Дипен отмечают, что Иран по-прежнему приобретает за рубежом важнейшие ракетные компоненты и технологии.
При этом авторы перечисляют такие импортируемые компоненты, как системы наведения, сверхпрочные стали и высококачественный алюминий, подшипники для жидкотопливных ракетных двигателей, сырье для производства композитных материалов, (например, углеродное волокно), графитовые детали для термостойких ракетных деталей (типа лопаток), оборудование и запчасти для наземных испытаний ракет, а также вольфрамовый порошок и пластины из сплавов для систем управления тягой.
Фронтовые бомбардировщики Су-24МК ВВС Ирана значительно увеличили свой ударный потенциал. Согласно информационному агентству Tasnim, на самолеты были установлены крылатые ракеты Asef.
Источники и ссылки: Portal lenta.ru, Journal Asia Times, Journal Tasnim News Agency, Journal War on The Rocks, Institute of International and Strategic Studies (IISS).
1. (https://lenta.ru/news/2023/02/09/asef/)
2. (https://asiatimes.com/2023/03/irans-asef-air-missile-can-hit-all-of-israel/)
3. (https://www.tasnimnews.com/en/news/2023/02/07/2849810/iran-displays-new-cruise-missile-adapted-for-su-24-bomber)
4. (https://warontherocks.com/2019/09/under-the-radar-irans-cruise-missile-capabilities-advance/)
5. (https://www.iiss.org/blogs/military-balance/2023/02/range-anxiety-irans-route-to-a-longer-cruise)
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