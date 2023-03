За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Иран представил новый тип крылатых ракет воздушного базирования, известный как Asef. Как пишет журнал Asia Times эти боеприпасы призваны устранить недостатки точности в его арсенале, а также повысить живучесть и оперативную гибкость.

The Iranian Air Force's Su-24MK frontline bombers have significantly increased their strike capability. According to the Tasnim news agency, the planes were fitted with Asef cruise missil. Journal Asia Times, Journal Tasnim News Agency.

В прошлом месяце Институт международных и стратегических исследований (IISS) сообщил, что Иран продемонстрировал ракету крылатую ракету большой дальности Asef на штурмовике Су-24. Документ утверждает, что она похожа на советскую ракету Х-55, которую Россия использует в Сирии и в специальной военной операции на Украине.

Хотя Иран смог изготовить планер Х-55, пишут эксперты IISS, он не смог изготовить турбовентиляторный двигатель ракеты - довольно сложную технологию, требующую значительных знаний в области металлургии и точного машиностроения.

На Западе считают, что Иран мог прибегнуть к использованию менее эффективного отечественного турбореактивного двухконтурного двигателя (ТРДД) в жесткой конфигурации под планер ракеты, а не как на Х-55 размещающимся внутри фюзеляжа и выдвигаемым вниз перед отцепкой ракеты от самолета.

В отчете IISS говорится, что благодаря боевому радиусу Су-24М в 560 км и возможной дальности стрельбы Asef в 1000-1500 км максимальная дальность удара нового боеприпаса превысит 2000 км, что позволит Ирану наносить удары по всей территории Израиля.

Х-55 является базовой платформой для многочисленных моделей иранских крылатых ракет. Как отмечает издание Missile Threat в августе 2021 года, Х-55 была разработана в 1971 году в СССР как стратегическая крылатая ракета, способная доставить ядерную боеголовку на дальность до 2500 километров с круговым вероятным отклонением (ВКО) в 25 метров.

Iran has a large but limiteds missile arsenals. Image: Twitter / Arab News.Journal Asia Times, Journal Tasnim News Agency.

Далее Missile Threat пишет, что Х-55 примерно похожа на американскую крылатую ракету "Томагавк", имеет примерно одинаковый диаметр и длину корпуса. Этот боеприпас способен нести 410-килограммовую ядерную боеголовку или 400-килограммовую обычную взрывную боевую часть в варианте Х-555. Обе ракеты управляются с помощью инерциальной системы наведения или системы определения контуров местности (TERCOM).

Помимо Asef, Иран, возможно, создал целое семейство крылатых ракет на основе базовой конструкции Х-55, включая Soumar, Hoveyzeh и Abu Mahdi.

Иранская крылатая ракета большой дальности Soumar, впервые представленная в марте 2015 года, вероятно, является копией Х-55 с возможностью наземного запуска и заявленной дальностью полета 2500 км, пишут аналитики Missile Threat. Однако авторы отмечают, что неспособность Ирана произвести отечественную версию турбовентиляторного двигателя для Х-55 означает, что дальность полета может быть значительно меньше, чем заявило МО Ирана.

Иранская ракета "Абу-Махди" на выставке. Image: Iran Press. Journal Asia Times, Journal Tasnim News Agency

Далее Missile Threat упоминает, что в феврале 2019 года Иран показал крылатую ракету Hoveyzeh, заявленная дальность поражения которой составляет 1 350 километров, что значительно меньше, чем у Soumar. При этом журналисты Missile Threat обращают внимание на то, что корпус двигателя Hoveyzeh характерен скорее для турбореактивного, чем для турбовентиляторного двигателя.

В августе 2020 года Иран представил военно-морскую версию Hoveyzeh, известную так же, как Abu Mahdi, с радиусом действия 1 000 километров. Однако неясно, как боеприпас "Абу Махди" будет управлять корректировкой наведения на среднюю дистанцию и почему он имеет меньшую дальность, чем "Ховейзе". Многие аналитики на Западе, подозревают, что это "Ховейзе", перепрофилированная для противокорабельных целей.

Программа Ирана по разработке крылатых ракет может быть направлена на преодоление недостатка оперативного потенциала в арсенале баллистических ракет. Как уже писала Asia Times в прошлом месяце, точность остается главным фактором, ограничивающим потенциал иранских баллистических ракет. Ракеты Ирана имеют ограниченные возможности по поражению точечных целей, что препятствует их эффективному использованию против крупных объектов, в том числе городов и населенных пунктов.

Однако Дж. Мэтью Макиннис в докладе Американского института предпринимательства за 2017 год отмечает, что арсенал крылатых ракет Ирана обладает гораздо большей точностью, чем его баллистические ракеты, а также большей оборонительной и наступательной оперативной гибкостью.

Шахрияр Пасандидех в статье War on The Rocks за сентябрь 2019 года утверждает, что внедрение Ираном крылатых ракет в свой арсенал компенсирует ограничения точности его баллистических ракет.

Наличие у Ирана крылатых ракет повышает уязвимость военных объектов в регионе Персидского залива, поскольку они идеально подходят для поражения точечных целей, таких как самолеты в защищенных укрытиях. Пасандидех также отмечает, что защита от крылатых ракет является непростой задачей, так как их полет на малой высоте с высокой дозвуковой скоростью значительно сокращает время реакции средств противовоздушной обороны.

Более того, Иран, возможно, разрабатывает крылатые ракеты воздушного базирования для повышения живучести своего ракетного арсенала. В этом месяце издание The Intercept сообщило, что США выделили секретные ассигнования на иранский план действий в чрезвычайной ситуации (CONPLAN) под кодовым названием "Support Sentry".

Запад утверждает, что иранские беспилотники Shahed-136 были переоборудованы ВС России в более эффективное оружие. Image: Iranian Ministry of Defense. Journal Asia Times, Journal Tasnim News Agency.

Хотя детали CONPLAN засекречены, в докладе отмечается, что в январе США и Израиль провели крупнейшие двусторонние военные учения под названием Juniper Oak, в рамках которых самолеты B-52 сбрасывали бункерные бомбы на имитируемые иранские ядерные объекты.

Помимо баллистических и крылатых ракет, Иран, возможно, находится на пути к созданию гиперзвукового оружия. Так, в ноябре 2022 года издание Asia Times сообщило, что Иран, возможно, уже разработал гиперзвуковые ракеты благодаря помощи России в качестве компенсации за предоставление Ираном беспилотников в рамках продолжающейся СВО на Украине.

На Западе считают, что Россия уже давно оказывает помощь иранской программе по созданию баллистических ракет средней дальности (БРСД). Однако пока нет проверенных данных о том, что Иран когда-либо испытывал гиперзвуковое оружие.

Кроме того, несмотря на попытки Ирана достичь самодостаточности и обойти санкции, наложенные на его ядерную программу, он по-прежнему в значительной степени полагается на импортные компоненты. В докладе "Foreign Policy" за 2019 год Роберт Эйнхорн и Ванн Х. Ван Дипен отмечают, что Иран по-прежнему приобретает за рубежом важнейшие ракетные компоненты и технологии.

При этом авторы перечисляют такие импортируемые компоненты, как системы наведения, сверхпрочные стали и высококачественный алюминий, подшипники для жидкотопливных ракетных двигателей, сырье для производства композитных материалов, (например, углеродное волокно), графитовые детали для термостойких ракетных деталей (типа лопаток), оборудование и запчасти для наземных испытаний ракет, а также вольфрамовый порошок и пластины из сплавов для систем управления тягой.

Источники и ссылки: Portal lenta.ru, Journal Asia Times, Journal Tasnim News Agency, Journal War on The Rocks, Institute of International and Strategic Studies (IISS).

