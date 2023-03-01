Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

ВВС Китая в симуляции гиперзвукового воздушного боя сбили американский стелс-истребитель F-35

Искусственный интеллект, разработанный китайскими учеными, свел в условном воздушном бою два истребителя, скорость одного из которых превышала 11 Махов.
[ ] для раздела Блоги
+
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс
3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

В НОАК заявили, об использовании искусственного интеллекта (ИИ) для моделирования воздушного боя с участием гиперзвукового истребителя, движущегося на скорости более 11 Махов (примерно 16 тысяч км/час). В ходе симуляции, по словам китайских экспертов, AI разработал, "наиболее эффективную тактику" для уничтожения самолета противника.

реклама

Как правило, в условиях обычного воздушного боя противники пытаются атаковать друг друга лоб в лоб и избежать преследования со стороны соперника. Photo: Weibo Journal South China Morning Post (SCMP)

Как сообщает англоязычная газета South China Morning Post (SCMP), в эксперименте участвовала группа китайских инженеров под руководством доцента Лю Яньбина из Нанкинского университета аэронавтики и астронавтики (Nanjing University of Aeronautics and Astronautics). В сообщении отмечается, что результаты были опубликованы в военном журнале Beijing University of Aeronautics and Astronautics в конце прошлого месяца.

рекомендации
RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
-7% на ASUS 3050 = 25 тр
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
3080 за 70тр с началом несмотря на курс
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13600K дешевле 30 тр в Регарде

В рамках компьютерной симуляции гиперзвуковой летательный аппарат вступил в схватку с боевым самолетом противника, движущимся на скорости в 1,3 Маха, что примерно соответствует максимальной скорости американских малозаметных истребителей пятого поколения F-35 Lightning II. Затем пилот гиперзвукового истребителя получил приказ уничтожить вражеский самолет.

Читайте также: Истребители Су-57 ВКС России сбивают ракетами Р-37М самолеты ВСУ один за другим - Источник в британской разведке МИ-6

После этого пилот произвел запуск ракеты "через плечо", направив ее в сторону ЗПС противника.  (Методика наведения в заднюю полусферу воздушной цели).

реклама

Компьютерное моделирование показало, что военное противостояние завершилось менее чем через восемь секунд после того, как ракета поразила истребитель противника, который находился в 30 километрах (18,6 мили) позади гиперзвукового самолета НОАК.

По словам китайских экспертов, эта нестандартная стратегия обеспечивает наибольшую дальность поражения при минимальном риске для пилота. Тем не менее, результаты эксперимента свидетельствуют о стремлении Китая использовать технологии искусственного интеллекта для предотвращения воздушных конфликтов, что подчеркивает неустанные попытки НОАК развивать это направление, сообщают журналисты SCMP.

Благодаря внедрению технологий искусственного интеллекта в систему управления огнем можно серьёзно улучшить ситуационную осведомленность летательного аппарата, а также увеличить эффективность реагирования системы при наступлении или обороне. Изображение Гиперзвукового летательного аппарата. File Image Hypersonic Missile. Journal South China Morning Post (SCMP)

Гиперзвуковые летательные аппараты многоразового использования обладают целым рядом перспективных достоинств в воздушном бою, включая относительно низкую стоимость миссии и способность летать на чрезвычайно высоких скоростях с высокой маневренностью.

реклама

Сначала летчики НОАК побеждали ИИ, но со временем нейросеть изучила навыки противника и в дальнейшем с успехом применяла ту же стратегию против пилотов-людей. По словам исследователей, самым удивительным результатом моделирования стало то, что при скорости 11 Маха противник находился практически за хвостом гиперзвукового самолета и при этом все еще оставался на расстоянии удара.

Проводя испытания на скоростях ниже 5 Махов, в обычном воздушном бою участники часто стремятся вступить друг с другом в лобовую атаку и избежать преследования со стороны противника. Таким образом, гиперзвуковой самолет может наносить удары вне зоны боевых действий, используя методику наведения на цель через плечо и осуществляя стрельбу на значительном расстоянии от самолета противника.

Это интересно: Вашингтон пытается заставить Индию отказаться от российских истребителей Су-57 в пользу своих F-35

Ключевой фактор для систем воздушного боя будущего

В последние годы Китай добился огромного прогресса в развитии своих военно-воздушных сил, создав один из лучших в мире стелс-истребителей пятого поколения, поскольку Пекин намерен к середине этого века получить современные вооруженные силы, способные вести и выигрывать глобальные войны, пишет SMTP.

В статье также отмечается, что многоразовые гиперзвуковые самолеты обеспечивают ряд потенциальных преимуществ в воздушном бою, таких как низкая стоимость миссии и способность работать на чрезвычайно высоких скоростях, обладая при этом отличной маневренностью.

реклама

Тем не менее, самолеты, летящие на гиперзвуковых скоростях 5 Маха и выше, пока не имеют систем управления огнем для запуска ракет. Военный эксперты считают, что искусственный интеллект, разработанный специалистами группы Лю, позволит значительно повысить боевую эффективность гиперзвуковых самолетов.

Гиперзвуковая аэродинамическая труба в Китае. File Image: Hypersonic Wind Tunnel. 

Однако системы управления огнем для запуска оружия для самолетов, летящих на гиперзвуковых скоростях 5 Маха и выше, еще только предстоит разработать. Гиперзвуковой полет требует быстрой реакции и новых стандартов для систем управления огнем, которые должны уметь выполнять расчеты с высокой точностью.

Китайские исследователи заявили, что применение в системе управления огнем технологий искусственного интеллекта позволит улучшить ситуационную осведомленность самолета и повысить оперативность наступательных и оборонительных действий системы.

Ситуации на поле боя становятся все сложнее, а боевые задачи - все более комплексными. Принятие оптимальных тактических решений требует от пилота быстрой обработки информации.

По мнению экспертов, такая стратегия позволит полностью реализовать потенциал гиперзвукового самолета и существенно увеличить шансы экипажа на выживание. Кроме того, она позволит быстро наносить удары на дальних расстояниях.

Новость по теме: Китайский истребитель более часа преследовал самолет-шпион ВВС США с американскими журналистами

По словам команды, на следующем этапе своего исследования они будут использовать ИИ для координации действий сразу нескольких гиперзвуковых самолетов, а также для нанесения " многоволновых и многозадачных ударов".

Глобальный потенциал быстрого удара и глубина проникновения являются ключевыми факторами будущего стратегического сдерживания. В последние годы вооруженные силы многих стран мира интенсифицировали разработку высокоскоростных самолетов нового поколения.

Источники и ссылки: Journal South China Morning Post (SCMP), Journal Eurasian_times, Journal Politexpert, Журнал "Военное обозрение".

1. (https://www.scmp.com/news/china/science/article/3211730/chinese-ai-simulates-hypersonic-air-battle-offering-surprising-tactic-winning-mach-11-dogfight)
2. (https://politexpert.net/23917177-eurasian_times_kitai_neozhidannim_obrazom_sbil_istrebitel_f_35_v_smodelirovannom_boyu)
3. (https://eurasiantimes.com/china-shoots-down-f-35-like-fighter-in-simulated-hypersonic/)
4. (https://topwar.ru/211881-kitajskie-inzhenery-proveli-modelirovanie-vozdushnogo-boja-na-giperzvukovyh-skorostjah.html)

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

сша китай искусственный интелект искусственная нейронная сеть
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор микрофона streamplify MIC ARM
4
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Ti Suprim X
44
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B760M Mortar WIFI
5
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4080 Gaming X Trio
36
Обзор и тестирование смартфона Doogee V Max
5
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom MiniAir 11
27
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4090 Gaming X Trio
26
Главные игры февраля 2023 года
16
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z790 Edge WIFI DDR4
16
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Skribble
14

Интересные материалы

Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Ti Suprim X
23 февраля 2023 44
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4080 Gaming X Trio
17 февраля 2023 36

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Есть силы, которые умышленно «подсушивают ЧВК «Вагнер» – Пригожин поведал о наборе новобранцев
67
Китай и Турция стали главными поставщиками электроники в Россию
+
Евгений Пригожин подтвердил своё спонсирование проекта "Видеопереворот"
11
Китайский истребитель более часа преследовал самолет-шпион ВВС США с американскими репортёрами
2
ВСУ начали минировать подбитую западную технику
4
Пригожин рассказал о попытке создать «Универсального солдата» в рядах украинской армии
4
В рамках подготовки к конфликту на Тайване китайцы показали, как взрывали Северные Потоки
+
Гаубице Д-30 требуется менее 2-х минут на огневую подготовку после получения информации о противнике
1
CNN назвали Javelin, HIMARS и Bayraktar TB2 самым эффективным оружием, поставленным Украине
27
Главные ошибки геймеров при выборе видеокарты – почему GeForce RTX 3060 Ti дешевле GeForce RTX 3060
15
В Украину прибыли старые Leopard 2А4, выпущенные больше 35 лет назад
56
Минобороны: За сутки ВС РФ поразили 98 артиллерийских подразделений ВСУ
2
Виктория Нуланд: Вдова президента Украины сможет получить гражданство США по ускоренной процедуре
4
Из 300 немецких танков Leopard менее 90 сейчас готово к бою - глава союза военнослужащих Германии
9
Microsoft ошибочно разослала обновление до Windows 11 на неподдерживаемые устройства
1
Зрелищный роглайт-экшен Ravenbound получил дату релиза
+
GELID выпустила 240-мм AIO систему охлаждения с производительностью 240 Вт и ценой 85 Евро
3
Двухчиповая профессиональная карта Radeon Pro W6800X Duo опережает RTX 4080
+
Дональд Трамп-младший объяснил, почему СВО скоро закончится
12
Белорусский ВПК собирается организовать серийное производство беспилотников
+

Популярные статьи

Истребители Су-57 ВКС РФ сбивают ракетами Р-37М самолеты ВСУ один за другим - Британская разведка
39
Почему китайские ПТРК HJ-12 станут лучшим ответом ВС РФ на атаки бронетехники ВСУ - Military Watch
13
Microsoft официально планирует закрытие консольного подразделения Xbox
43
10 самых надежных и долговечных SSD-накопителей большого объема
16
Американский наёмник прорвался к русским с пакетом секретных данных – в РФ появился ещё один Сноуден
106
Sapphire Nitro+ Radeon RX 6600 XT - обзор и андервольт видеокарты от компании, которая разочаровала
42
ЧВК "Редан" новая субкультура, захватившая сердца подростков России и Украины - кто они и опасны ли
7
Китай поставляет России сотни разведывательно-ударных БПЛА - Пентагон
6
Ремейк культовой компьютерной игры Gothic получит официальную озвучку на русский язык
12
Краткое тестирование в игре Hogwarts Legacy
30

Сейчас обсуждают

Kasyan
09:08
Т72Б3М, прототип был в 2016 году в серию поступил в 2018 году. https://rg.ru/2018/08/17/obnovlennyj-t-72b3m-poluchil-moshchnyj-dvigatel-i-novoe-orudie.html https://rg.ru/2022/12/08/evoliuciia-t-72-ot-...
В Украину прибыли старые Leopard 2А4, выпущенные больше 35 лет назад
Archimedes
09:08
Первый раз я проходил игру где-то в 2007-м году. У меня на даче был собран старенький компьютер на Pentium-III с видеокартой GeForce-2, для Готики он подошёл отлично. Сыграл два раза - за лагерь палад...
Ремейк культовой компьютерной игры Gothic получит официальную озвучку на русский язык
nutty8711
09:04
болот пришли, в болота и вернулись...
Истребители Су-57 ВКС РФ сбивают ракетами Р-37М самолеты ВСУ один за другим - Британская разведка
Kasyan
08:59
1935 год, что серьезно?! ГТД-1250 С 1968 г. на "Заводе имени В.Я.Климова" ведутся работы по танковым газотурбинным двигателям. Первым результатом этой работы стало принятие на вооружение Советской Ар...
В Украину прибыли старые Leopard 2А4, выпущенные больше 35 лет назад
NOFX
08:54
Только бизнес-ничего личного! 🙂
Китай поставляет России сотни разведывательно-ударных БПЛА - Пентагон
Шабашу В-Долгосрок
08:54
СВО идет по плану, а благодаря разрухе окраины, красивые хохлушки едут к нам в Россию на заработки и торгуют писей за копейки. Пока их мужья гибнут в рядах ВСУ. Пока их братья гибнут в окопах, они вын...
Истребители Су-57 ВКС РФ сбивают ракетами Р-37М самолеты ВСУ один за другим - Британская разведка
Шах-мимоза-боярышник, чёрт eбaный, тебя здесь будут банить постоянно
08:53
Razer DeathAdder Essential 2021 - отличная мышь с большим количеством нюансов
Алекс Жмышенко
08:51
Лагов нет @ 30 фпс Ахаха
Краткое тестирование в игре Hogwarts Legacy
Владимир Андреев
08:44
Ответный удар( если он всетаки когда нибудь последует) в сторону Украины( а это и США и Европа)должен быть такой силы, мощи и результативности, что бы у коллективного Запада начался мандраж лет эдак н...
Упавший в подмосковье БПЛА UJ-22 свидетельствует о том, что Запад ищет эскалации
Владимир Дранников
08:42
Опять скакуаские сказки
Украинский посол опубликовал список обещаний МИД Израиля по поддержке Украины
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем