В НОАК заявили, об использовании искусственного интеллекта (ИИ) для моделирования воздушного боя с участием гиперзвукового истребителя, движущегося на скорости более 11 Махов (примерно 16 тысяч км/час). В ходе симуляции, по словам китайских экспертов, AI разработал, "наиболее эффективную тактику" для уничтожения самолета противника.

Как правило, в условиях обычного воздушного боя противники пытаются атаковать друг друга лоб в лоб и избежать преследования со стороны соперника. Photo: Weibo Journal South China Morning Post (SCMP)

Как сообщает англоязычная газета South China Morning Post (SCMP), в эксперименте участвовала группа китайских инженеров под руководством доцента Лю Яньбина из Нанкинского университета аэронавтики и астронавтики (Nanjing University of Aeronautics and Astronautics). В сообщении отмечается, что результаты были опубликованы в военном журнале Beijing University of Aeronautics and Astronautics в конце прошлого месяца.

В рамках компьютерной симуляции гиперзвуковой летательный аппарат вступил в схватку с боевым самолетом противника, движущимся на скорости в 1,3 Маха, что примерно соответствует максимальной скорости американских малозаметных истребителей пятого поколения F-35 Lightning II. Затем пилот гиперзвукового истребителя получил приказ уничтожить вражеский самолет.

После этого пилот произвел запуск ракеты "через плечо", направив ее в сторону ЗПС противника. (Методика наведения в заднюю полусферу воздушной цели).

Компьютерное моделирование показало, что военное противостояние завершилось менее чем через восемь секунд после того, как ракета поразила истребитель противника, который находился в 30 километрах (18,6 мили) позади гиперзвукового самолета НОАК.

По словам китайских экспертов, эта нестандартная стратегия обеспечивает наибольшую дальность поражения при минимальном риске для пилота. Тем не менее, результаты эксперимента свидетельствуют о стремлении Китая использовать технологии искусственного интеллекта для предотвращения воздушных конфликтов, что подчеркивает неустанные попытки НОАК развивать это направление, сообщают журналисты SCMP.

Благодаря внедрению технологий искусственного интеллекта в систему управления огнем можно серьёзно улучшить ситуационную осведомленность летательного аппарата, а также увеличить эффективность реагирования системы при наступлении или обороне. Изображение Гиперзвукового летательного аппарата. File Image Hypersonic Missile. Journal South China Morning Post (SCMP)

Гиперзвуковые летательные аппараты многоразового использования обладают целым рядом перспективных достоинств в воздушном бою, включая относительно низкую стоимость миссии и способность летать на чрезвычайно высоких скоростях с высокой маневренностью.

Сначала летчики НОАК побеждали ИИ, но со временем нейросеть изучила навыки противника и в дальнейшем с успехом применяла ту же стратегию против пилотов-людей. По словам исследователей, самым удивительным результатом моделирования стало то, что при скорости 11 Маха противник находился практически за хвостом гиперзвукового самолета и при этом все еще оставался на расстоянии удара.

Проводя испытания на скоростях ниже 5 Махов, в обычном воздушном бою участники часто стремятся вступить друг с другом в лобовую атаку и избежать преследования со стороны противника. Таким образом, гиперзвуковой самолет может наносить удары вне зоны боевых действий, используя методику наведения на цель через плечо и осуществляя стрельбу на значительном расстоянии от самолета противника.

Ключевой фактор для систем воздушного боя будущего

В последние годы Китай добился огромного прогресса в развитии своих военно-воздушных сил, создав один из лучших в мире стелс-истребителей пятого поколения, поскольку Пекин намерен к середине этого века получить современные вооруженные силы, способные вести и выигрывать глобальные войны, пишет SMTP.

В статье также отмечается, что многоразовые гиперзвуковые самолеты обеспечивают ряд потенциальных преимуществ в воздушном бою, таких как низкая стоимость миссии и способность работать на чрезвычайно высоких скоростях, обладая при этом отличной маневренностью.

Тем не менее, самолеты, летящие на гиперзвуковых скоростях 5 Маха и выше, пока не имеют систем управления огнем для запуска ракет. Военный эксперты считают, что искусственный интеллект, разработанный специалистами группы Лю, позволит значительно повысить боевую эффективность гиперзвуковых самолетов.

Гиперзвуковая аэродинамическая труба в Китае. File Image: Hypersonic Wind Tunnel.

Однако системы управления огнем для запуска оружия для самолетов, летящих на гиперзвуковых скоростях 5 Маха и выше, еще только предстоит разработать. Гиперзвуковой полет требует быстрой реакции и новых стандартов для систем управления огнем, которые должны уметь выполнять расчеты с высокой точностью.

Китайские исследователи заявили, что применение в системе управления огнем технологий искусственного интеллекта позволит улучшить ситуационную осведомленность самолета и повысить оперативность наступательных и оборонительных действий системы.

Ситуации на поле боя становятся все сложнее, а боевые задачи - все более комплексными. Принятие оптимальных тактических решений требует от пилота быстрой обработки информации.

По мнению экспертов, такая стратегия позволит полностью реализовать потенциал гиперзвукового самолета и существенно увеличить шансы экипажа на выживание. Кроме того, она позволит быстро наносить удары на дальних расстояниях.

По словам команды, на следующем этапе своего исследования они будут использовать ИИ для координации действий сразу нескольких гиперзвуковых самолетов, а также для нанесения " многоволновых и многозадачных ударов".

Глобальный потенциал быстрого удара и глубина проникновения являются ключевыми факторами будущего стратегического сдерживания. В последние годы вооруженные силы многих стран мира интенсифицировали разработку высокоскоростных самолетов нового поколения.

