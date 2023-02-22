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США пытаются заставить Индию отказаться от российских истребителей Су-57 в пользу своих F-35

F-35C: Весь покрытый ржавчиной абсолютно весь истребитель палубный у пиндосов есть
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За всю 27-летнюю историю индийской выставки Aero India 2023 в этом году присутствие американских военных наиболее ощутимо. В принимающем городе Бангалоре было представлено несколько американских решений. Однако появление на авиасалоне истребителей F-35 Lightning II и F-21 от компании Lockheed Martin имело не просто символическое значение. Об этом пишет 21 февраля прозападное издание Bulgarian Military.

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Air and Space Forces pilots have fully mastered the Su-57 aircraft in all flight modes, including extreme altitudes, speeds and g-loads. In the course of the flight missions, the Air Force pilots practiced single and group aerobatics, group flying as a team, flying at low and extremely low altitudes, as well as the combat use of aerial weapons. На фотографии многофункциональные российские истребители пятого поколения Су-57. Journal Military Watch Magazine.

Есть основания полагать, что Вашингтон намерен обсудить с Индией вопросы приобретения истребителей пятого поколения. Эти домыслы уже подтвердили некоторые высокопоставленные чиновники из Пентагона. Решение о том, нужен ли Индии истребитель пятого поколения, находится "на очень ранней стадии". Именно так выразился контр-адмирал Майкл Л. Бейкер, атташе по вопросам обороны при посольстве Соединенных Штатов в Нью-Дели.

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Бейкер заявил, что дискуссии касательно поставок F-35 для Индии ведутся, но пока по этому поводу нечего сказать. Он подчеркнул, что Индия является стратегическим партнером Соединенных Штатов в рамках индо-тихоокеанской стратегии Белого дома.

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В настоящее время нет никаких признаков того, пишет издание, что Нью-Дели. готово приобрести американские самолеты. Индийский военный летчик, ныне капитан в отставке Т.П. Шривастава, не считает, что американские F-35 могут найти применение в составе военно-воздушных или военно-морских сил Индии. При этом главной проблемой он считает эксплуатационные расходы. С технологической точки зрения, говорит военный эксперт, F-35 ни в коей мере не соответствует требованиям Индийских вооруженных сил. "Даже если бы мне предложили F-35 бесплатно, я бы отказался", - говорит Шривастава.

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Шривастава указывает на массу проблем, которые на данном этапе сдерживают потенциальное приобретение этого истребителя. Например, проблемы с покрытием "стелс", катапультным креслом и многое другое. При этом не стоит забывать, что до сих пор неизвестно, удалось ли производителю самолетов компании Lockheed Martin устранить основные 13 проблем F-35 из списка более чем 800 претензий пилотов.

Весь покрытый ржавчиной абсолютно весь истребитель палубный у пиндосов есть. Фотография из журнала "Военное обозрение"

(Самолеты палубной авиации F-35C военно-морских сил Соединенных Штатов покрылись слоем ржавчины после нескольких месяцев нахождения на море. Как стало известно, радиопоглощающие материалы, которые делают истребители "невидимыми" для радаров, не способны противостоять воздействию морской соли. Об этом январе прошлого года сообщил американский журнал The Drive. Позже выяснилось, коррозия значительно снижает малозаметность самолета).

Еще одной нерешенной проблемой самолетов F-35 является перегрев лопаток турбины двигателя. В результате они трескаются, а следовательно, двигатели приходится выводить из эксплуатации раньше положенного срока. Кроме того, F-35 оказался очень требовательным в плане технического обслуживания по сравнению с F-16, на замену которому он был разработан. Час полета F-35 составляет $42 000 по сравнению с $2700 для F-16.

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Так зачем тогда Пентагон примчался в Индию? По мнению многих экспертов и аналитиков, это "замануха", Вашингтон пытается убедить Нью-Дели отказаться от контрактов с "Рособоронэкспортом" на поставку и совместное производство российских Су-57 Felon и Су-75 Checkmate. Именно так можно расценитьсовместное присутствие на выставке самолетов F-21 и F-35. США хотят выиграть тендер на поставку 114 многоцелевых истребителей, которые хочет приобрести Индия. F-21 является одним из кандидатов на этот контракт со стороны компании Lockheed Martin.

В Lockheed Martin уже заявили, что F-21 позволит индийским ВВС приблизиться к технологиям истребителей 5-го поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II.

Сумма контракта, предложенного Индией, весьма заманчива - почти 20 миллиардов долларов США. Поэтому Пентагон сделает все возможное, чтобы выиграть его, тем более в Вашингтоне будут особенно рады, если эти средства не достанутся Москве.

Как стало известно, радиопоглощающие материалы, которые делают истребители "невидимыми" для радиолокационных комплексов, не способны противостоять воздействию морской соли. Об этом январе прошлого года сообщил американский журнал The Drive. Позже выяснилось, коррозия значительно снижает малозаметность самолета. Фотография из журнала "Военное обозрение".

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В настоящее время Индия находится в таком положении, когда Нью-Дели вынуждена гарантированно защищать свои границы от двух соседей - Пакистана и Китая. При этом Индия, может без проблем закупать российское оружие, не беспокоясь об американских санкциях. Сегодня США попросту не могут себе позволить потерять многомиллиардный рынок, если глупость политиков или ложная мораль возьмут верх и Вашингтон введет санкции в соответствии с законом CAATSA против Нью-Дели, пишет издание.

Более того, США хотят видеть Индию в качестве своего союзника, даже несмотря на то, что она не согласилась с санкциями, наложенными Западом на Россию после начала специальной военной операции на Украине. Напомним, что весной прошлого года официальный Вашингтон закатил настоящую истерику из-за того, что Нью-Дели не только отверг западные рестрикции, но и не ввел собственные санкции против Российской Федерации. Благодаря такой позиции Индии удается сохранить давние партнерские и дружеские отношения с Россией.

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Индия исторически имела разногласия с Западом, и теперь ему приходится мириться с позицией Нью-Дели по Украине, так же как Индии приходится мириться с политикой Запада в отношении Пакистана. Об этом заявил министр иностранных дел Индии Субраманиам Джайшанкар.

Именно в этом, пишет издание, и заключается смысл представленных на индийском авиасалоне истребителей F-35 и F-21. Вашингтон как бы подчеркивает, что не будет накладывать на Индию санкции за покупку российского оружия, и при этом готов поставить свое, если вдруг Москва не сможет этого сделать.

Похожую логику можно усмотреть и в словах генерал-майора Джулиана С. Читера, помощника заместителя министра по международным делам ВВС США. Прошло не так много времени с тех пор, как он в последний раз говорил об Индии и партнерстве США с этой страной. Так вот, по его словам, выставка Aero India 2023 - это возможность для Вашингтона показать Нью-Дели, что он готов к сотрудничеству, к обмену технологиями. Более того, США готовы поставлять летальное оружие, совместимое с индийскими интересами и системами вооружений. Пакет F-35/F-21 должен "сразиться" с российскими истребителями Су-57/Су-75 и предложением "Рособоронэкспорта", заявил американский чиновник.

   The Su-57 is a 5th generation fighter designed to engage air, ground and naval targets. The aircraft is equipped with armament accommodated in intra-fuselage compartments, the latest complex of onboard equipment, as well as radio absorption coating developed with the use of low-visibility technology. Russian weapon - Rossiyskaya Gazeta.

Как мы писали ранее, российское информационное агентство ТАСС сообщило, что в настоящее время между Россией и Индией ведутся активные переговоры о совместном производстве Су-57. Однако на какой стадии они находятся, пока неизвестно.

Источники и ссылки: Journal Bulgarian Military Magazin, Journal Military Watch Magazine, Military Review magazine, Russian weapon - Rossiyskaya Gazeta, Portal Eadaily, Журнал "Военное обозрение" .

1. (https://rg.ru/2021/02/15/problemy-s-istrebitelem-f-35-podryvaiut-boegotovnost-vvs-ssha.html)
2. (https://topwar.ru/191732-palubnye-istrebiteli-f-35c-bystro-pokryvajutsja-rzhavchinoj.html)
3. (https://bulgarianmilitary.com/2023/02/21/f-35-is-a-lure-for-india-to-move-away-from-the-russian-su-57/)
4. (https://eadaily.com/ru/news/2023/02/17/indiyu-peremanivayut-istrebitelyami-ssha-otgovarivayut-tradicionnogo-klienta-ot-rossii)
5. (https://militarywatchmagazine.com/article/engine-problems-for-americas-f-35-stealth-fighter-continue-to-undermine-fleet-s-operational-readiness)

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