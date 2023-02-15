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Филиппины обвинили Китайскую Народную Республику в использовании боевого лазера против одного из своих военных судов в акватории Южно-Китайского моря во время выполнения задач по восполнению запасов на одном из заявленных форпостов. На Западе тут же не преминули заявить, что этот инцидент серьезно накалил и без того непростую обстановку в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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Корабль береговой охраны Народно-освободительная армия Китая - направил лазерный луч на судно береговой охраны Филиппин в районе отмели Аюнгин в акватории Южно-Китайского моря 6 февраля 2023 года. Информация предоставлена Береговой охраной Филиппин. Picture: Philippine Coast Guard. U.S. Department of Defense Non-Lethal Weapons Program

6 февраля корабль береговой охраны Китая (Chinese Coast Guard CCG) за бортовым номером 5205 обстрелял из лазера военного класса патрульный катер Филиппинской береговой охраны (Philippine Coast Guard, PCG) BRP Malapascua во время миссии по пополнению запасов на Второй отмели Томаса. Об этом 13 февраля сообщил репортерам официальный представитель Вооруженных сил Филиппин Медель Агилар.

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Лазерная вспышка временно ослепила экипаж филиппинского судна, сообщил Агилар.

Вторая отмель Томаса известна тем, что на ней находится корабль военно-морских сил Филиппин BRP Sierra Madre. Это американский танкодесантный корабль класса LST-542 времен Второй мировой войны, который в 1999 году был намеренно посажен на мель, чтобы выполнять роль временного передового форпоста в Южно-Китайском море.

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По сообщению телеканала PBS News, корабль береговой охраны Китая совершал опасные маневры на удалении 137 метров от судна BRP Malapascua, чтобы не позволить ему пополнить запасы BRP Sierra Madre. В заявлении ВМС Филиппин говорится, что "намеренное блокирование кораблей филиппинского правительства для доставки продовольствия и припасов нашим военнослужащим... является вопиющим пренебрежением и явным нарушением суверенных прав нашего государтсва".

"Мы считаем, что китайское правительство должно сдерживать свои силы, чтобы не совершать провокационных действий, которые ставят под угрозу жизни сотен людей", - заявил представитель филиппинского военного ведомства Агилар, согласно многочисленным сообщениям.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Китайской Народной Республики Ван Вэньбинь заявил, что филиппинское судно "вторглось в этот район без разрешения", и призвал Филиппины "уважать государственный суверенитет Китая, его интересы и морские права, а также воздерживаться от действий, которые могут привести к эскалации обстановки". Вэньбинь опроверг информацию о том, что Китай использовал лазеры против судна BRP Malapascua.

Однако, на Западе считают, что очередное использование Китаем ослепляющих лазеров несмертельного действия имеет серьезные последствия в спорах по Южно-Китайскому морю.

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Береговая охрана Филиппин утверждает, что судно береговой охраны Китая направило лазер на филиппинское судно 6 февраля 2023 года. Image: Philippine Coast Guard. U.S. Department of Defense Non-Lethal Weapons Program

В статье для Института Лоуи, опубликованной в феврале 2022 года, Питер Лейтон (британский военный эксперт, капитан группы RAAF в отставке) отмечает, что Народно-освободительная армия - ВМС (НОАК-Н) и береговая охрана Китая являются высоко дисциплинированными специалистами. Более того, на борту этих кораблей находятся несколько офицеров Коммунистической партии Китая (КПК), которые следят за тем, чтобы действия капитанов соответствовали директивам КПК. Лейтон утверждает, что использование таких лазеров не было бы случайностью, а скорее целенаправленной акцией, санкционированной на самом высоком уровне.

Во-вторых, утверждает британский эксперт, действия КНР в "серой зоне" в последние годы становятся все более агрессивными. Он напоминает о предыдущих случаях использования НОАК ослепляющих лазеров против самолетов и кораблей самолетов и кораблей Соединенных Штатов, Австралии и Японии.

В-третьих, по утверждению Лейтона, если Китай продолжит атаковать корабли с помощью лазеров, такие действия можно квалифицировать как враждебные, поскольку это подразумевает мгновенное наведение снарядов и ракет на цель.

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В-четвертых, использование Китаем лазеров противоречит Протоколу 1995 года об ослепляющем лазерном оружии, который Пекин подписал в 1998 году, и вызывает вопросы о том, как Китай может вести себя в любых будущих конфликтах, подводит итог экс-офицер.

В статье для журнала Proceedings за ноябрь 2022 года военные эксперты, офицеры ВМС США Венделл Леймбах и Эрик Дакворт отмечают, что использование Китаем лазеров в Южно-Китайском море может соответствовать его стратегической концепции "войны без выстрелов". Эти действия направлены на то, чтобы сбить с толку США, подорвать уверенность союзников в решимости Вашингтона и позволить Китаю постепенно нарастить свой боевой потенциал и первым нанести удар по позициям Соединённых Штатов и коллективному Западу в целом.

Авторы отмечают, что большинство тактик, техник и процедур (ТТП) военно-морских сил Соединенных Штатов - и, соответственно, союзных ВМС Филиппин (PN) - разработаны для поражения противника с помощью летального оружия.

Однако большинство повседневных действий и операций в "серой зоне" не требуют применения летальных вооружений. Подобный пробел в возможностях оперативного реагирования лишает США и Филиппины возможности эффективно противостоять тактике Китая в "серой зоне", например, ослепляющим лазерным атакам.

С точки зрения глобальной стратегии, лазерная атака Китая на корабль BRP Malapascua вероятно должна была продемонстрировать, что США не в состоянии эффективно защитить своих союзников на море.

Подобные настроения могли укорениться в Маниле после недостаточно решительного ответа США во время противостояния на отмели Скарборо в 2012 году, на Второй отмели Томаса в 2013 году и на рифе Уитсун в 2021 году, когда Китай и Филиппины вступили в конфронтацию из-за спорных территорий.

Члены береговой охраны Филиппин патрулируют риф Уитсун в Южно-Китайском море 14 апреля 2021 года. Photo: Philippine Coast Guard. U.S. Department of Defense Non-Lethal Weapons Program

Лазерная атака может также быть косвенным предупреждением Китая Филиппинам за то, что в начале этого месяца Манила допустила Пентагон к четырем ключевым военным объектам для предварительного размещения военных ресурсов, включая филиппинские военные объекты, стратегически расположенные в акватории Южно-Китайского моря.

На Западе, считают, что новая инициатива Китая по использованию ослепляющих лазеров может заставить Военно-морские силы Филиппин и других стран АТР отступить из-за отсутствия соответствующего потенциала, желания избежать эскалации и опасения, что США не отреагируют, чтобы спасти филиппинские корабли, самолеты и персонал во время лазерной атаки.

Однако, по заявлениям Вашингтона, существуют определенные меры, которые США и Филиппины могут предпринять для решения проблем, связанных с развитием "серой зоны" Китая в Южно-Китайском море.

Так, например, в статье, опубликованной в журнале Small Wars Journal в июне 2022 года, офицер Корпуса генерального прокурора ВВС США, Мэтью Ормсби предлагает Соединенным Штатам разработать и предложить существенные изменения к Договору о взаимной обороне (ДВО) 1951 года с Филиппинами. Он заявил, что в этом документе необходимо, чётко прописать, что представляет собой угроза "серой зоны", уточнить обязательства США по взаимной обороне и развеять страхи Филиппин касательно того, что их могут бросить на произвол судьбы.

В этом направлении, отмечает Ормсби, Соединенные Штаты и Филиппины могли бы провести четкие "красные линии" в отношении вторжений Китая на территории, на которые претендуют Филиппины. По его мнению, эти "красные линии" должны ясно показать, что попытки Китая проникнуть в исключительную экономическую зону (ИЭЗ) Филиппин будут встречены объединенными силами, в случае если Пекин нарушит права Манилы в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву (UNCLOS).

Далее американский военный эксперт пишет, что два союзника могли бы прямо заявить, что если дипломатические призывы окажутся безрезультатными, то в ответ на такие вторжения будет применяться кинетическое вмешательство. При этом он подчеркивает, что дипломатические и военные источники должны четко информировать Китай о текущих проблемах в исключительной экономической зоне Филиппин.

Ормсби также рекомендует Соединенным Штатам усвоить принцип, согласно которому поддерживаемые правительством невоенные субъекты могут считаться агрессорами и подвергаться контрмерам в "серой зоне".

Кроме того, он предлагает Филиппинам выступить с дипломатическими требованиями к Китаю объяснить свои действия, иначе такие действия будут рассматриваться как прелюдия к вооруженному конфликту, тем самым устраняя двусмысленность, которая служит прикрытием для эскалации провокаций Китая в "серой зоне".

Источники и ссылки: Small Wars Journal, Journal Asiatimes, Lowy Institute Analysis Center, U.S. Department of Defense Non-Lethal Weapons Program, Public Broadcasting Service



1. (https://asiatimes.com/2023/02/china-points-laser-sharp-threat-at-the-philippines/)

2. (https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/china-s-grey-zone-tactics-amount-far-more-just-laser-games)

3. (https://smallwarsjournal.com/jrnl/art/gray-dismay-strategy-identify-and-counter-gray-zone-threats-south-china-sea)

4. (https://www.pbs.org/newshour/world/philippines-accuses-china-of-using-military-grade-laser-against-coast-guard-vessel)

5. (https://jnlwp.defense.gov/Portals/50/Documents/Resources/Publications/ Journal_Articles/Prevailing%20without%20Gunsmoke%20in%20the%20South%20China%20Sea.pdf)