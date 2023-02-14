Российский истребитель Су-35С во время боевого патрулирования зоны боевых действий обнаружил и уничтожил самолет воздушных сил Украины. Об этом рассказала пресс-служба Минобороны России в своем телеграмм канале.
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При патрулировании в конкретном районе многоцелевые самолеты Су-35С осуществляли истребительное сопровождение бомбардировщиков и штурмовиков. Параллельно российские вертолеты, воспользовавшись доминированием Су-35С в воздухе, атаковали позиции и технику вооруженных сил Украины. На вооружении многоцелевых истребителей Су-35 ВКС РФ находятся крылатые ракеты различных классов и типов.
На истребителе, запечатленном на видео, установлено оружие на все случаи жизни: под крыльями и фюзеляжем размещены четыре ракеты класса "воздух-воздух" средней и малой дальности, под левым крылом - ракета Х-31, а сзади, виден большой боеприпас, сильно напоминающий гиперзвуковую рекордсменку по дальности - ракету класса "воздух-воздух" Р-37М. В общей сложности Су-35С может нести до 8 тонн боевой нагрузки установленной на 12 точках подвески.
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Ранее (4 февраля), американское издание Wall Street Journal заявило, что Китай не только поставляет широкий спектр товаров двойного назначения, но и военное оборудование для Вооруженных сил Российской Федерации. В этих обвинениях приводились данные некоммерческой организации C4ADS, расположенной в Вашингтоне.
В частности, западные журналисты утверждают, что Китай поставляет в Россию запчасти для систем ПВО С-400 "Триумф" и истребителей Су-35, которые, кстати, Китай закупил у России в 2015 году для своей армии НОАК. "24 октября китайская государственная авиастроительная компания AVIC International Holding Corp. отправила в адрес российской компании AO "Крет", (дочернее предприятия оборонного гиганта "Ростех", находящегося под санкциями Запада), запчасти для истребителей Су-35 на сумму 1,2 млн долларов. Ранее, 4 октября в адрес российского государственного ракетостроительного предприятия "Алмаз-Антей", также находящегося под давлением санкций США, были отправлены комплектующие для мобильных радиолокационных станций 96Л6Е (Всевысотный обнаружитель).
Однако военные эксперты из другого западного издания Military Watch Magazine, сомневаются, что комплектующие для самолетов и ракет поставляет Китай. Несмотря на то, что системы С-400 и истребители Су-35 находятся на вооружении как Китая, так и России, достоверность заявлений о том, что КНР поставляет запасные части в РФ, находится под большим сомнением, утверждает MWM.
В настоящее время на вооружении НОАК находятся всего один или два полка Су-35 и С-400, считают эксперты, которые, по общему мнению, были приобретены в основном в рамках сделок по передаче технологий, а не для реальной трансформации китайских возможностей по ведению воздушных боевых действий. Никаких соглашений о лицензионном производстве этих двух систем никогда не было заключено, а количество запасных частей, которыми располагает Китай, не превышает тех, что поставлялись по первоначальным контрактам.
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Таким образом, поставки в Россию не только серьезно подорвут возможности Китая по эксплуатации дорогостоящих российских систем вооружения, (в особенности С-400 - технологии, обладающей рядом уникальных возможностей), но и малочисленность имеющихся запасов ставит под сомнение целесообразность подобных сделок. Далее журналисты рассуждают, что более жизнеспособной могла бы стать версия о том, что комплектующие для российских истребителей Су-30СМ поставляет Индия, поскольку у нее на вооружении находится около 240 истребителей Су-30МКИ. Следовательно большинство запасных частей к ним производится внутри страны. Поэтому обе стороны могут получить реальную выгоду от подобной сделки.
Ключевым фактором, опровергающим утверждения о том, что Россия импортирует детали для Су-35 или С-400 из Китая, является то обстоятельство, что российские запасы этих систем не только не сократились в ходе СВО, но и значительно возросли. Более того, Россия продолжает экспортировать С-400 и Су-35, что свидетельствует об отсутствии дефицита комплектующих. Россия значительно форсировала поставки С-400 в Индию (третий дивизион был отправлен в январе 2023 года, а до конца года будут поставлены еще два). И при всем при этом российские военные продолжают увеличивать свои собственные арсеналы, сокрушаются в Пентагоне.
Что касается Су-35: недавно Москва подписала с Тегераном контракт, в рамках которого в марте этого года Иран получит 24 модернизированных истребителя. По сообщениям американских СМИ, иранские пилоты уже приступили к обучению в России. Таким образом, если бы у России возник серьезный дефицит Су-35 и С-400, и ей пришлось бы закупать комплектующие у Китая, она вряд ли смогла бы экспортировать эти системы в крупных количествах, рассуждает издание.
Если на то пошло, ситуация на Украине заставила Пекин задуматься о том, что США и их союзники в будущем могут пойти на эскалацию конфликта в Восточной Азии. А это вполне может вполне привести к тому, что Китай начнет наращивать запасы запчастей для Су-35 и С-400, которые, скорее всего, будут оплачиваться в национальных валютах в рамках нового китайско-российского соглашения о дедолларизации торговых операций, заключили журналисты MilitaryWatchMagazine.
Источники и ссылки: Portal "Big Aviation Encyclopedia", United Aircraft Corporation, PJSC, Журнал Military WatchMagazine, Rossiyskaya Gazeta, Journal Bulgarian Military, Wall Street Journal.
1. (http://www.airwar.su/enc/fighters/su35s.html)
2. (https://rg.ru/2023/02/10/rossijskij-su-35s-unichtozhil-samolet-vsu.html)
3. (https://militarywatchmagazine.com/article/claim-china-supply-su35-s400-parts)
4. (https://www.wsj.com/articles/china-aids-russias-war-in-ukraine-trade-data-shows-11675466360)
5. (https://bulgarianmilitary.com/2023/02/10/while-covering-a-bomber-a-su-35-shot-down-a-ukrainian-plane/)