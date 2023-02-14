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Российский истребитель Су-35С во время патрулирования уничтожил самолет ВСУ
Пока российские летчики выполняют поставленные задачи по уничтожению противника, Запад не может понять, кто поставляет России комплектующие для истребителей и систем ПВО
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Российский истребитель Су-35С во время боевого патрулирования зоны боевых действий обнаружил и уничтожил самолет воздушных сил Украины. Об этом рассказала пресс-служба Минобороны России в своем телеграмм канале.Некоторые американские СМИ утверждают, что Китай поставляет России запчасти для Су-35С и С-400 для СВО на Украине: но насколько правдоподобна такая история? На фото Российский многоцелевой сверхманевренный истребитель СУ-35С. Journal MilitaryWatchMagazine.

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При патрулировании в конкретном районе многоцелевые самолеты Су-35С осуществляли истребительное сопровождение бомбардировщиков и штурмовиков. Параллельно российские вертолеты, воспользовавшись доминированием Су-35С в воздухе, атаковали позиции и технику вооруженных сил Украины. На вооружении многоцелевых истребителей Су-35 ВКС РФ находятся крылатые ракеты различных классов и типов.

На истребителе, запечатленном на видео, установлено оружие на все случаи жизни: под крыльями и фюзеляжем размещены четыре ракеты класса "воздух-воздух" средней и малой дальности, под левым крылом - ракета Х-31, а сзади, виден большой боеприпас, сильно напоминающий гиперзвуковую рекордсменку по дальности - ракету класса "воздух-воздух" Р-37М. В общей сложности Су-35С может нести до 8 тонн боевой нагрузки установленной на 12 точках подвески.

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 Ранее (4 февраля), американское издание Wall Street Journal заявило, что Китай не только поставляет широкий спектр товаров двойного назначения, но и военное оборудование для Вооруженных сил Российской Федерации. В этих обвинениях приводились данные некоммерческой организации C4ADS, расположенной в Вашингтоне.

В частности, западные журналисты утверждают, что Китай поставляет в Россию запчасти для систем ПВО С-400 "Триумф" и истребителей Су-35, которые, кстати, Китай закупил у России в 2015 году для своей армии НОАК. "24 октября китайская государственная авиастроительная компания AVIC International Holding Corp. отправила в адрес российской компании AO "Крет", (дочернее предприятия оборонного гиганта "Ростех", находящегося под санкциями Запада), запчасти для истребителей Су-35 на сумму 1,2 млн долларов. Ранее, 4 октября в адрес российского государственного ракетостроительного предприятия "Алмаз-Антей", также находящегося под давлением санкций США, были отправлены комплектующие для мобильных радиолокационных станций 96Л6Е (Всевысотный обнаружитель).

Некоторые военные эксперты на Западе считают, что Китай помогает Российской Федерации в СВО на Украине. Несмотря на санкции, Москва вооружает свои истребители, подводные лодки и солдат с помощью китайских компаний, считают журналисты газеты "Уолл-стрит джорнэл". На фотографии изображены истребители Су-35 и батарея С-400. Journal MilitaryWatchMagazine.

Однако военные эксперты из другого западного издания Military Watch Magazine, сомневаются, что комплектующие для самолетов и ракет поставляет Китай. Несмотря на то, что системы С-400 и истребители Су-35 находятся на вооружении как Китая, так и России, достоверность заявлений о том, что КНР поставляет запасные части в РФ, находится под большим сомнением, утверждает MWM.

В настоящее время на вооружении НОАК находятся всего один или два полка Су-35 и С-400, считают эксперты, которые, по общему мнению, были приобретены в основном в рамках сделок по передаче технологий, а не для реальной трансформации китайских возможностей по ведению воздушных боевых действий. Никаких соглашений о лицензионном производстве этих двух систем никогда не было заключено, а количество запасных частей, которыми располагает Китай, не превышает тех, что поставлялись по первоначальным контрактам.

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 Таким образом, поставки в Россию не только серьезно подорвут возможности Китая по эксплуатации дорогостоящих российских систем вооружения, (в особенности С-400 - технологии, обладающей рядом уникальных возможностей), но и малочисленность имеющихся запасов ставит под сомнение целесообразность подобных сделок. Далее журналисты рассуждают, что более жизнеспособной могла бы стать версия о том, что комплектующие для российских истребителей Су-30СМ поставляет Индия, поскольку у нее на вооружении находится около 240 истребителей Су-30МКИ. Следовательно большинство запасных частей к ним производится внутри страны. Поэтому обе стороны могут получить реальную выгоду от подобной сделки.

Ключевым фактором, опровергающим утверждения о том, что Россия импортирует детали для Су-35 или С-400 из Китая, является то обстоятельство, что российские запасы этих систем не только не сократились в ходе СВО, но и значительно возросли. Более того, Россия продолжает экспортировать С-400 и Су-35, что свидетельствует об отсутствии дефицита комплектующих. Россия значительно форсировала поставки С-400 в Индию (третий дивизион был отправлен в январе 2023 года, а до конца года будут поставлены еще два). И при всем при этом российские военные продолжают увеличивать свои собственные арсеналы, сокрушаются в Пентагоне.

96L6-1 / 96L6E All-altitude detector. Mobile radar system for detection of aerodynamic and ballistic objects at low, medium and high altitudes. The radar is developed and produced by the Almaz-Antey Air Defense Concern. Journal MilitaryWatchMagazine

Что касается Су-35: недавно Москва подписала с Тегераном контракт, в рамках которого в марте этого года Иран получит 24 модернизированных истребителя. По сообщениям американских СМИ, иранские пилоты уже приступили к обучению в России. Таким образом, если бы у России возник серьезный дефицит Су-35 и С-400, и ей пришлось бы закупать комплектующие у Китая, она вряд ли смогла бы экспортировать эти системы в крупных количествах, рассуждает издание.

Если на то пошло, ситуация на Украине заставила Пекин задуматься о том, что США и их союзники в будущем могут пойти на эскалацию конфликта в Восточной Азии. А это вполне может вполне привести к тому, что Китай начнет наращивать запасы запчастей для Су-35 и С-400, которые, скорее всего, будут оплачиваться в национальных валютах в рамках нового китайско-российского соглашения о дедолларизации торговых операций, заключили журналисты MilitaryWatchMagazine.

Источники и ссылки: Portal "Big Aviation Encyclopedia", United Aircraft Corporation, PJSC, Журнал Military WatchMagazine, Rossiyskaya Gazeta, Journal Bulgarian Military, Wall Street Journal.

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1. (http://www.airwar.su/enc/fighters/su35s.html)    
2. (https://rg.ru/2023/02/10/rossijskij-su-35s-unichtozhil-samolet-vsu.html)    
3. (https://militarywatchmagazine.com/article/claim-china-supply-su35-s400-parts)    
4. (https://www.wsj.com/articles/china-aids-russias-war-in-ukraine-trade-data-shows-11675466360)    
5. (https://bulgarianmilitary.com/2023/02/10/while-covering-a-bomber-a-su-35-shot-down-a-ukrainian-plane/)

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#китай #россия #истребители #су-35с #с-400
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