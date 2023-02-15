НАТО против России, Китая и Ирана: Западный блок планирует начать несколько конфликтов одновременно
Во вторник, 14 февраля 2023 года, высокопоставленный источник в руководстве Североатлантического альянса (НАТО), на который ссылается агентство Bloomberg, предупредил, что министерства обороны государств-участников западного блока готовят планы по активному участию альянса в нескольких военных конфликтах одновременно, включая конфликты за рамками его привычных зон ответственности.
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Во время встреч в Брюсселе 14-15 февраля министры обороны стран НАТО подпишут секретное соглашение, согласно которому будут разработаны планы действий для ведения конфликтов "высокой интенсивности" и конфликтов "за пределами зоны ответственности" альянса. Эти документы будут предусматривать требования к военным инвестициям членов НАТО. Кроме того, участникам альянса будет дано указание перенаправить инвестиции в те сектора, которые считаются наиболее приоритетными для обеспечения коллективной безопасности (в частности, бронетанковые войска или средства противоракетная оборона), с целью укрепления коллективного боевого потенциала военного блока.
Данный доклад появился на фоне растущего вмешательства стран-членов НАТО в военный конфликт на Украине. Например, НАТО в лице Великобритании направило сотни морских пехотинцев на поле боя, пишут западные журналисты издания Military Watch Magazine. Или же Польша, которая в числе прочих участников альянса выделила еще большее количество военных специалистов через частные военные компании. По мере усиления вмешательства коллективного Запада в конфликт, члены Североатлантического альянса решили расширить свое военное присутствие в регионе Восточной Азии, нацелившись на Китай - недавно это было сделано в рамках военно-воздушных учений с участием Соединенных Штатов, Великобритании и Австралии.
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В последние время пишут, западные журналисты, все большее число стран-участниц Североатлантического альянса называют Китай проблемой для безопасности, а его растущее военное, экономическое и технологическое превосходство ставит под угрозу сложившийся веками мировой порядок, основанный на превосходстве Запада. Являясь, безусловно, крупнейшей и наиболее развитой экономикой за пределами сферы влияния Запада, (и это уже давно подчеркивают в Пентагоне), Китай остается главной и долгосрочной целью западного блока, несмотря на текущий конфликт с Российской Федерацией.
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Таким образом, можно с уверенностью сказать, что роль Североатлантического альянса в поддержке мер по сохранения баланса сил в Восточной Азии в пользу Запада будет только возрастать, пишет издание Military Watch. Кроме противостояния с Китаем, вторым фронтом конфликта высокой интенсивности за пределами традиционной зоны операций НАТО может стать война с одним из двух других великих (!) противников Соединенных Штатов - Северной Кореей и Ираном.
Потенциальные атаки со стороны Вашингтона на эти государства в прошлом получили значительную поддержку во всем западном мире. Переговорные процессы, начатые в конце и середине 2010-х годов, были сорваны во время правления Дональда Трампа и сегодня не имеют признаков возобновления. При этом, сообщает MWM, американские войска неоднократно проводили репетицию ударов по обеим странам - по первой в партнерстве с Южной Кореей, а по второй - вместе с израильскими военными
Тем временем президент Соединенных Штатов Джо Байден издал официальный, публичный указ о проведении межведомственной проверки полетов неопознанных летающих объектов (UFO). Как же теперь бедные пиндосы будут сражаться сразу на трех фронтах: Россия, Китай и НЛО с таинственной Звезды Смерти? Один из них должен сдаться, издевается на администрацию США, российский эксперт Марат Баширов в своем Telegram-канале Политджойстик.
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Одновременно с этим Сеймур Херш продолжает "раскачивать" тему взрыва "Северного потока" спецслужбами Соединенных Штатов. С самого начала было понятно, что он собрал большое досье и впереди еще много интересного. Любопытно, что администрация Байдена не торопится обращаться в суд, чтобы уличить Херша в обмане. А почему? Да потому что Белому Дому нужно удостовериться, что у команды Херша (а за ним стоят очень влиятельные люди) нет никаких доказательств или свидетельств. А все указывает на то, что они у них есть.
Подать на Херша в суд — значит устроить уголовный процесс самим себе. Решить вопрос иным образом, без суда, например, убить журналиста, тоже не выход, так как в итоге это придет к новому уголовному процессу. Так что ситуация патовая, рассуждает Марат Баширов.
Источники и ссылки: Журнал Military Watch Magazine, Журнал Topcor.ru
1. (https://militarywatchmagazine.com/article/nato-target-china-plan-multiple-conflicts)
2. (https://topcor.ru/32116-nato-gotovit-plan-uchastija-aljansa-v-neskolkih-voennyh-konfliktah.html )
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