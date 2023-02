За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Во вторник, 14 февраля 2023 года, высокопоставленный источник в руководстве Североатлантического альянса (НАТО), на который ссылается агентство Bloomberg, предупредил, что министерства обороны государств-участников западного блока готовят планы по активному участию альянса в нескольких военных конфликтах одновременно, включая конфликты за рамками его привычных зон ответственности.

Earlier, North Atlantic Alliance fighter escorteds Russians aircraft over neutral waters in the Baltic Sea, the Arctics and the Pacifics Ocean. This was reported by the National Defenses Controls Center of the Russian Federation. Журнал Military Watch Magazine.

Во время встреч в Брюсселе 14-15 февраля министры обороны стран НАТО подпишут секретное соглашение, согласно которому будут разработаны планы действий для ведения конфликтов "высокой интенсивности" и конфликтов "за пределами зоны ответственности" альянса. Эти документы будут предусматривать требования к военным инвестициям членов НАТО. Кроме того, участникам альянса будет дано указание перенаправить инвестиции в те сектора, которые считаются наиболее приоритетными для обеспечения коллективной безопасности (в частности, бронетанковые войска или средства противоракетная оборона), с целью укрепления коллективного боевого потенциала военного блока.

Данный доклад появился на фоне растущего вмешательства стран-членов НАТО в военный конфликт на Украине. Например, НАТО в лице Великобритании направило сотни морских пехотинцев на поле боя, пишут западные журналисты издания Military Watch Magazine. Или же Польша, которая в числе прочих участников альянса выделила еще большее количество военных специалистов через частные военные компании. По мере усиления вмешательства коллективного Запада в конфликт, члены Североатлантического альянса решили расширить свое военное присутствие в регионе Восточной Азии, нацелившись на Китай - недавно это было сделано в рамках военно-воздушных учений с участием Соединенных Штатов, Великобритании и Австралии.

В последние время пишут, западные журналисты, все большее число стран-участниц Североатлантического альянса называют Китай проблемой для безопасности, а его растущее военное, экономическое и технологическое превосходство ставит под угрозу сложившийся веками мировой порядок, основанный на превосходстве Запада. Являясь, безусловно, крупнейшей и наиболее развитой экономикой за пределами сферы влияния Запада, (и это уже давно подчеркивают в Пентагоне), Китай остается главной и долгосрочной целью западного блока, несмотря на текущий конфликт с Российской Федерацией.

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что роль Североатлантического альянса в поддержке мер по сохранения баланса сил в Восточной Азии в пользу Запада будет только возрастать, пишет издание Military Watch. Кроме противостояния с Китаем, вторым фронтом конфликта высокой интенсивности за пределами традиционной зоны операций НАТО может стать война с одним из двух других великих (!) противников Соединенных Штатов - Северной Кореей и Ираном.

Британские истребители Eurofighter Typhoon на недавних учениях "Красный флаг". Журнал Military Watch Magazine

Потенциальные атаки со стороны Вашингтона на эти государства в прошлом получили значительную поддержку во всем западном мире. Переговорные процессы, начатые в конце и середине 2010-х годов, были сорваны во время правления Дональда Трампа и сегодня не имеют признаков возобновления. При этом, сообщает MWM, американские войска неоднократно проводили репетицию ударов по обеим странам - по первой в партнерстве с Южной Кореей, а по второй - вместе с израильскими военными

Тем временем президент Соединенных Штатов Джо Байден издал официальный, публичный указ о проведении межведомственной проверки полетов неопознанных летающих объектов (UFO). Как же теперь бедные пиндосы будут сражаться сразу на трех фронтах: Россия, Китай и НЛО с таинственной Звезды Смерти? Один из них должен сдаться, издевается на администрацию США, российский эксперт Марат Баширов в своем Telegram-канале Политджойстик.

Одновременно с этим Сеймур Херш продолжает "раскачивать" тему взрыва "Северного потока" спецслужбами Соединенных Штатов. С самого начала было понятно, что он собрал большое досье и впереди еще много интересного. Любопытно, что администрация Байдена не торопится обращаться в суд, чтобы уличить Херша в обмане. А почему? Да потому что Белому Дому нужно удостовериться, что у команды Херша (а за ним стоят очень влиятельные люди) нет никаких доказательств или свидетельств. А все указывает на то, что они у них есть.

Подать на Херша в суд — значит устроить уголовный процесс самим себе. Решить вопрос иным образом, без суда, например, убить журналиста, тоже не выход, так как в итоге это придет к новому уголовному процессу. Так что ситуация патовая, рассуждает Марат Баширов.

