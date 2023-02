"Рособоронэкспорт" представит в Индии около 200 образцов наиболее перспективных вооружений и военной техники производства РФ, в том числе многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57Э, легкий тактический самолет Checkmate

Россия планирует продемонстрировать экспортную версию своего истребителя Су-57Э (проектный индекс Т-50, по кодификации НАТО: Felon — "Преступник"). Об этом журналистам сообщили в пресс-службе крупнейшей военно-промышленной компании ОА "Рособоронэкспорт". Многофункциональный авиационный комплекс 5-го поколения Су-57Э будет представлен на международном авиасалоне Aero India 2023 в городе Бангалор.

реклама

The main competitors of the new Russian Su-75 Checkmate are French (Rafale) and Swedish (Gripen) fourth-generation fighters, as well as the American fifth-generation F-35 Lightning II. However, UAC refused to consider Checkmate a direct analogue of F-35 Lightning II. Russian information agency TASS. Rosoboronexport Joint Stock Company.

Выставка начнет свою работу 13 и продлится до 17 февраля. Это уже 14-й по счету авиасалон Aero India. Он проходит на территории военно-воздушной базы Yelahanka недалеко от города Бангалор. По сообщению "Рособоронэкспорта", кроме Су-57Э в Индию отправится легкий тактический истребитель Су-75 Checkmate ("Шах и мат"), тяжёлый военно-транспортный Ил-76МД-90А(Е), самолет-заправщик Ил-78МК-90А, а также сверхманевренные истребители Су-35 и Су-30СМЭ и многоцелевой фронтовой истребитель МиГ-35Д.

The Su-57 is a multi-purpose fighter designed with low-observance technology. It can carry weapons in internal compartments of the fuselage and has a supersonis cruisings speed. The aircrafft is also capabl of manevering with highs gloads and is equipped with advanced electronic.Russian information agency TASS. Rosoboronexport Joint Stock Company.

Также на выставке будеbybт представлен легкий многоцелевой вертолет Ка-226, производство которого планируется развернуть на мощностях российско-индийского предприятия Indo Russian Helicopters Limited в рамках инициативы Make in India.

Кроме того, на индийском авиасалоне Aero India 2023 будет представлено несколько перспективных военных вертолетов различного назначения, включая модернизированные разведывательно-ударные Ка-52Е ("Аллигатор", по кодификации НАТО — Hokum B) и Ми-28Н ("Ночной охотник", по кодификации NATO, Havoc — "Опустошитель"), а также военно-транспортный вертолет Ми-171ШЭ. Все эти винтокрылые машины сегодня широко востребованы во многих странах Азиатско-Тихоокеанского региона.

В секторе средств ПВО российская компания представит весь ассортимент вооружений, которые могут использоваться как индивидуально, так и в эшелонированном комплексе противовоздушной обороны. На стенде "Рособоронэкспорта» появятся ЗРС С-350Е "Витязь", ЗРК "Тор-М2КМ", "Тор-М2Э" и "Панцирь-С1", а также ПЗРК (переносной зенитно-ракетный комплекс) "Игла-С" и "Верба". Гости экспозиции смогут ознакомиться с беспилотными технологиями производства РФ, включая системы "Репеллент", РЛК-МСЭ, РБ-504П-Э и РБ-504А-Э. Всего со стороны России будет представлено более двухсот образцов различных видов оружия и военной техники.

Ka-226T is a light multipurpose round-the-clock platform designed for air reconnaissance, patrolling, air drop of small reconnaissance and subversive groups, transportation of military and other cargo and personnel, as well as for special missions for various security agencies. Russian information agency TASS. Rosoboronexport Joint Stock Company.

Во время выставки Aero India 2023 сотрудники оборонной корпорации проведут серию встреч и переговоров с представителями МО и другими силовыми ведомствами Индии и стран АТР. Также в компании рассчитывают на активное сотрудничество не только с государственными, но и частными организациями индийской оборонной промышленности в рамках развития индустриального партнерства между Россией и Индией в рамках государственных инициатив Make in India и Self-Sufficient India.

Источники и ссылки: Российское информационное агентство ТАСС, Site Gazeta, Journal Bulgarian_Military, Journal Rosoboronexport Joint Stock Company.

рекомендации -17% на RTX 4070 Ti в Ситилинке 3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 -19% на 13900KF - цены рухнули 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte за 42 тр в Регарде

1. (https://tass.ru/armiya-i-opk/17004635)

2. (https://www.aex.ru/news/2023/2/9/253559/)

3. (https://www.aex.ru/news/2023/2/9/253542/)

4. (https://rostec.ru/news/rosoboroneksport-predlozhit-indii-novye-proekty-v-oblasti-aviatsii-/)

3. (https://bulgarianmilitarys.com/2023/02/08/russia-will-unveil-the-export-sukhoi-su-57e-fighter-in-india/)