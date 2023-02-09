Россия планирует продемонстрировать экспортную версию своего истребителя Су-57Э (проектный индекс Т-50, по кодификации НАТО: Felon — "Преступник"). Об этом журналистам сообщили в пресс-службе крупнейшей военно-промышленной компании ОА "Рособоронэкспорт". Многофункциональный авиационный комплекс 5-го поколения Су-57Э будет представлен на международном авиасалоне Aero India 2023 в городе Бангалор.
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Выставка начнет свою работу 13 и продлится до 17 февраля. Это уже 14-й по счету авиасалон Aero India. Он проходит на территории военно-воздушной базы Yelahanka недалеко от города Бангалор. По сообщению "Рособоронэкспорта", кроме Су-57Э в Индию отправится легкий тактический истребитель Су-75 Checkmate ("Шах и мат"), тяжёлый военно-транспортный Ил-76МД-90А(Е), самолет-заправщик Ил-78МК-90А, а также сверхманевренные истребители Су-35 и Су-30СМЭ и многоцелевой фронтовой истребитель МиГ-35Д.
Также на выставке будеbybт представлен легкий многоцелевой вертолет Ка-226, производство которого планируется развернуть на мощностях российско-индийского предприятия Indo Russian Helicopters Limited в рамках инициативы Make in India.
Кроме того, на индийском авиасалоне Aero India 2023 будет представлено несколько перспективных военных вертолетов различного назначения, включая модернизированные разведывательно-ударные Ка-52Е ("Аллигатор", по кодификации НАТО — Hokum B) и Ми-28Н ("Ночной охотник", по кодификации NATO, Havoc — "Опустошитель"), а также военно-транспортный вертолет Ми-171ШЭ. Все эти винтокрылые машины сегодня широко востребованы во многих странах Азиатско-Тихоокеанского региона.
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В секторе средств ПВО российская компания представит весь ассортимент вооружений, которые могут использоваться как индивидуально, так и в эшелонированном комплексе противовоздушной обороны. На стенде "Рособоронэкспорта» появятся ЗРС С-350Е "Витязь", ЗРК "Тор-М2КМ", "Тор-М2Э" и "Панцирь-С1", а также ПЗРК (переносной зенитно-ракетный комплекс) "Игла-С" и "Верба". Гости экспозиции смогут ознакомиться с беспилотными технологиями производства РФ, включая системы "Репеллент", РЛК-МСЭ, РБ-504П-Э и РБ-504А-Э. Всего со стороны России будет представлено более двухсот образцов различных видов оружия и военной техники.
Во время выставки Aero India 2023 сотрудники оборонной корпорации проведут серию встреч и переговоров с представителями МО и другими силовыми ведомствами Индии и стран АТР. Также в компании рассчитывают на активное сотрудничество не только с государственными, но и частными организациями индийской оборонной промышленности в рамках развития индустриального партнерства между Россией и Индией в рамках государственных инициатив Make in India и Self-Sufficient India.
Источники и ссылки: Российское информационное агентство ТАСС, Site Gazeta, Journal Bulgarian_Military, Journal Rosoboronexport Joint Stock Company.
1. (https://tass.ru/armiya-i-opk/17004635)
2. (https://www.aex.ru/news/2023/2/9/253559/)
3. (https://www.aex.ru/news/2023/2/9/253542/)
4. (https://rostec.ru/news/rosoboroneksport-predlozhit-indii-novye-proekty-v-oblasti-aviatsii-/)
3. (https://bulgarianmilitarys.com/2023/02/08/russia-will-unveil-the-export-sukhoi-su-57e-fighter-in-india/)