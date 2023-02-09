Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
amv212 За пост начислено вознаграждение
Россия покажет на Аero India более 200 образцов военной техники, включая самолеты Су-57Э и Checkmate
"Рособоронэкспорт" представит в Индии около 200 образцов наиболее перспективных вооружений и военной техники производства РФ, в том числе многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57Э, легкий тактический самолет Checkmate
рекомендации
-20% на 4070 Ti в Ситилинке
Samsung S23 и S23 Ultra уже в Ситилинке
RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке
MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр
Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить
3070 Gigabyte дешевле 50 тр
3060 дешевле 30тр в Ситилинке

Россия планирует продемонстрировать экспортную версию своего истребителя Су-57Э (проектный индекс Т-50, по кодификации НАТО: Felon — "Преступник"). Об этом журналистам сообщили в пресс-службе крупнейшей военно-промышленной компании ОА "Рособоронэкспорт". Многофункциональный авиационный комплекс 5-го поколения Су-57Э будет представлен на международном авиасалоне Aero India 2023 в городе Бангалор. 

реклама

The main competitors of the new Russian Su-75 Checkmate are French (Rafale) and Swedish (Gripen) fourth-generation fighters, as well as the American fifth-generation F-35 Lightning II. However, UAC refused to consider Checkmate a direct analogue of F-35 Lightning II. Russian information agency TASS. Rosoboronexport Joint Stock Company.

Выставка начнет свою работу 13 и продлится до 17 февраля. Это уже 14-й по счету авиасалон Aero India. Он проходит на территории военно-воздушной базы Yelahanka недалеко от города Бангалор. По сообщению "Рособоронэкспорта", кроме Су-57Э в Индию отправится легкий тактический истребитель Су-75 Checkmate ("Шах и мат"), тяжёлый военно-транспортный Ил-76МД-90А(Е), самолет-заправщик Ил-78МК-90А, а также сверхманевренные истребители Су-35 и Су-30СМЭ и многоцелевой фронтовой истребитель МиГ-35Д.

The Su-57 is a multi-purpose fighter designed with low-observance technology. It can carry weapons in internal compartments of the fuselage and has a supersonis cruisings speed. The aircrafft is also capabl of manevering with highs gloads and is equipped with advanced electronic.Russian information agency TASS. Rosoboronexport Joint Stock Company.

Также на выставке будеbybт представлен легкий многоцелевой вертолет Ка-226, производство которого планируется развернуть на мощностях российско-индийского предприятия Indo Russian Helicopters Limited в рамках инициативы Make in India.

Кроме того, на индийском авиасалоне Aero India 2023 будет представлено несколько перспективных военных вертолетов различного назначения, включая модернизированные разведывательно-ударные Ка-52Е ("Аллигатор", по кодификации НАТО — Hokum B) и Ми-28Н ("Ночной охотник", по кодификации NATO, Havoc — "Опустошитель"), а также военно-транспортный вертолет Ми-171ШЭ. Все эти винтокрылые машины сегодня широко востребованы во многих странах Азиатско-Тихоокеанского региона.

               

Это интересно: Стелс-истребитель пятого поколения F-22 Raptor провел свой первый воздушный бой.

В секторе средств ПВО российская компания представит весь ассортимент вооружений, которые могут использоваться как индивидуально, так и в эшелонированном комплексе противовоздушной обороны. На стенде "Рособоронэкспорта» появятся ЗРС С-350Е "Витязь", ЗРК "Тор-М2КМ", "Тор-М2Э" и "Панцирь-С1", а также ПЗРК (переносной зенитно-ракетный комплекс) "Игла-С" и "Верба". Гости экспозиции смогут ознакомиться с беспилотными технологиями производства РФ, включая системы "Репеллент", РЛК-МСЭ, РБ-504П-Э и РБ-504А-Э. Всего со стороны России будет представлено более двухсот образцов различных видов оружия и военной техники.

Ka-226T is a light multipurpose round-the-clock platform designed for air reconnaissance, patrolling, air drop of small reconnaissance and subversive groups, transportation of military and other cargo and personnel, as well as for special missions for various security agencies. Russian information agency TASS. Rosoboronexport Joint Stock Company.

Во время выставки Aero India 2023 сотрудники оборонной корпорации проведут серию встреч и переговоров с представителями МО и другими силовыми ведомствами Индии и стран АТР. Также в компании рассчитывают на активное сотрудничество не только с государственными, но и частными организациями индийской оборонной промышленности в рамках развития индустриального партнерства между Россией и Индией в рамках государственных инициатив Make in India и Self-Sufficient India.

Источники и ссылки: Российское информационное агентство ТАСС, Site Gazeta, Journal Bulgarian_Military, Journal  Rosoboronexport Joint Stock Company.

рекомендации
-17% на RTX 4070 Ti в Ситилинке
3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
13600K дешевле 30 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
-19% на 13900KF - цены рухнули
12900K за 40тр с началом в Ситилинке
RTX 4090 за 140 тр в Регарде
3060 Ti Gigabyte за 42 тр в Регарде

1. (https://tass.ru/armiya-i-opk/17004635)        
2. (https://www.aex.ru/news/2023/2/9/253559/)        
3. (https://www.aex.ru/news/2023/2/9/253542/) 
4. (https://rostec.ru/news/rosoboroneksport-predlozhit-indii-novye-proekty-v-oblasti-aviatsii-/)
3. (https://bulgarianmilitarys.com/2023/02/08/russia-will-unveil-the-export-sukhoi-su-57e-fighter-in-india/)

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#checkmate #рособоронэкспорт #су-57э
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Новая авиационная ракета Х-69 квадратного сечения имеет точность в пять метров
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Западные СМИ сообщают о подготовке ВС РФ масштабного наступления с участием колоссального количества бронетехники и авиации
2
Украинцы начали использовать российский высокоточный боеприпас "Краснополь" и показали видео
1
ЧВК "Вагнер" уверенно и методично организовывает мясорубку для бахмутского гарнизона
15
США разместили эсминец с ракетами Tomahawk на расстоянии удара по Крыму и Донбассу
19
Боксер Александр Усик высказался об участии России на Олимпиаде «Париж-2024»
15
ЧВК «Вагнер» больше не набирает заключённых, а Пригожин совершил боевой вылет на самолёте СУ-24
15
Видеокарты NVIDIA продолжают дешеветь в магазинах РФ - геймерская GeForce RTX 4070 Ti скинула 20%
23
Как ЧВК “Вагнер” выдавливает США и Францию из Африки, и почему “Чёрный” континент важен для России
7
С начала СВО в акватории Черного моря впервые появился ударный корабль ВМС США
4
Смартфон Realme GT Neo 5 представлен с зарядкой мощностью 240 Вт
1
О чём никогда не говорят авторы эталонных тестов, и почему Ryzen 9 5950Х выгоднее Ryzen 9 7950Х
5
Раскрыта европейская цена и время запуска Xiaomi 13 Lite
+
Номенклатура военных поставок Украине меняется для возвращения украинских территорий - Блинкен
4
Европа де-факто разрешила России обходить потолок цен на нефть
3
Atomic Heart вызывает оппозицию у украинских блогеров из-за восхваления коммунизма и женских тел
17
Навязчивая реклама в Windows 10 стала работать как вирус-вымогатель, требуя данных банковской карты
3
"Нет патронов, но вы держитесь" - украинским военным из 30-й бригады практически не выдали патронов
6
От американских гаубиц M101 запорожское направление "обеззаразил" отечественный комплекс Пенициллин
+
Аэростат из КНР висел долгое время над объектами и сделал более детальные снимки, чем спутник
5
В России создали гранаты, способные защитить бойцов и технику от управляемых ракет
1

Популярные статьи

Подробно об уникальной снайперской винтовке ОРСИС Т-5000, имеющей охотничий вариант за 400 000р
29
Пентагон готовится к войне с Китаем: ВВС США строят беспилотные самолеты заправщики нового поколения
5
Устанавливаем и тестируем облегченную версию Windows 11 Tiny11 — похоже, это идеальная Windows 11
27
Потенциал С-400 для кораблей ВМФ РФ: Фрегаты проекта 22350 оснастят дальнобойными зенитными ракетами
10
Топ 7 самых популярных игр для Steam Deck по статистике Valve
3
Heroes of Might and Magic III - игра на все времена с большой буквы, которая актуальна до сих пор
29
Истребитель МиГ-29К производства РФ впервые совершил посадку на авианосец Vikrant ВМС Индии — Видео
3
Вместо истребителей F-16 Англия даст Украине старые Тайфуны, которые не пригодны для боевых условий
+
Поговорим еще раз "за Аватар" и не только - ответ хейтерам
39
Обзор Gigabyte APP Center: Как Gigabyte навязывает проблемную утилиту пользователям Windows 10/11
6

Сейчас обсуждают

wolfire
16:48
для начала надо посмотреть на карту, а потом это читать Бахмут это вроде бы Донбас, нет? и до 2402 того года там вроде бы было всё тихо или нет?
ЧВК "Вагнер" уверенно и методично организовывает мясорубку для бахмутского гарнизона
Данил Васин
16:48
надо всего лишь пустить инфу о случайно уплывших минах в сторону турецкой стороны, пусть задумаются и очканут
США разместили эсминец с ракетами Tomahawk на расстоянии удара по Крыму и Донбассу
Sam Ivanov
16:45
Смысл, если соотношение цена/производительность теперь стоит на месте у Хуанга..
Выход RTX 4070 ожидается в апреле
Лакорос
16:43
Американский товарищ майор и всем кто платит майкрософт.
Windows 11 собирает огромное количество телеметрии о вашем компьютере по сравнению с Windows XP
Александр Олейников
16:40
Тоже ChatGPT юзаешь ? Два полностью одинаковых вопроса разным людям задал
ChatGPT от OpenAI - невероятный прорыв или угроза для рабочих мест
Дмитрий
16:39
да ну на, гнилые поляки!)))
Премьер Польши назвал поражение России смыслом существования его страны
Жидомир Златоуст
16:38
Дык в poco x3 это было давным давно на каком то старом андроиде.
Android 14 позволит клонировать приложения и входить в них с двумя аккаунтами одновременно
Vetali
16:38
Пилот, который летает на мигах и сушках без проблем освоит все это за пару месяцев.
Зеленский не знал, что обучаться управлению истребителем Typhoon нужно 3 года
Дмитрий
16:38
Да Маск на качелях, то вам то нам!)))
Илон Маск запретил использовать Starlink в военных целях в Украине – запускать дроны уже нельзя
Дмитрий
16:37
Взял бы себе такой смарт после рилми 9 про плюс, но бабла пока нет да 9-ка всем устраивает!)))
Смартфон Realme GT Neo 5 представлен с зарядкой мощностью 240 Вт
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем