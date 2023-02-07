ВВС США подняли в воздух целый истребитель F-22 Raptor поколения 5, чтобы уничтожить стратегически важный объект - китайский метеорологический аэростат

4 февраля 2023 года многоцелевой стелс-истребитель пятого поколения F-22 Raptor вступил в свой первый в истории воздушный бой, пишут эксперты западного журнала Military Watch Magazine. Это случилось после того, как командующий авиабазой ВВС США Лэнгли в штате Вирджиния поднял в воздух один из самолетов, который мужественно сбил китайский метеорологический зонд над акваторией Атлантического океана.

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Эпопея с китайским воздушным шаром-шпионом, парящим над территорией Соединенных Штатов, стала очередным позором для Вашингтона. ВВС США в итоге сбили объект, но, судя по всему, шар нанес ответный удар. Al Mayadeen English Television Channel

Вначале многие западные СМИ объявили шар, средством китайской разведки, шпионившим за военными объектами Соединенных Штатов. Однако эксперты тут же опровергли эту версию, заявив, что подобно средство наблюдения не только слишком бросается в глаза, но и является довольно устаревшим.

Вот как отреагировала на подобные инсинуации китайская государственная газета "Чайна Дейли": "Чтобы шпионить за США с помощью технологии 1940-х годов, нужно быть либо полным идиотом, либо суперкрутым специалистом способным управлять полетом воздушного шара через океан. Те, кто сочиняет такие небылицы, лишь демонстрирует свое невежество".

Как утверждается, воздушный шар вошел в воздушное пространство Соединенных Штатов после того, как потерял контроль и отклонился от заданного курса из-за сильного ветра. Кстати, еще один точно такой же "потерявшийся" метеозонд сейчас болтается над Латинской Америкой. (В народе их уже окрестили "Джо-1" и "Педро").

Этот инцидент был примечателен тем, что из-за большой высоты, очень маленького размера и отсутствия значимой радиолокационной заметности шар было очень сложно сбить - оправдывают действия солнечного Пиндостана аналитики Military Watch - при чем наиболее эффективным средством поражения стала ракета с инфракрасной головкой самонаведения, ориентирующаяся в полёте на тепловой силуэт цели (в данном случае на освещенную солнцем сторону метеозонда).

AIM-9X Sidewinder использовавшаяся во время атаки (модернизированная версия боеприпаса AIM-9, разработанного в 1953 году), является основным оружием малой дальности истребителей F-22. Выстрел AIM-9X стоимостью более 400 000 долларов вызвал резкую критику со стороны общественности, особенно после того, как стало известно, что цена аэростата была в десятки раз меньше указанной суммы.

И буквально на днях стало известно, что китайский метеозонд нанес ответный удар по Пиндостану. И не куда-нибудь, а прямо по Джо Байдену. И не один раз, а сразу три - прямой наводкой. В результате президент-альцгеймер чуть не кувыркнулся с трапа самолета, а сериал мемов пополнился новым видеороликом. The Chinese ball strikes back. Al Mayadeen English Television Channel.

Многоцелевой истребитель пятого поколения Lockheed/Boeing F-22 Raptor, впервые поступил на вооружение Военно-воздушные силы Соединённых Штатов Америки в декабре 2005 года. Однако его производство было очень коротким и было прервано в 2011 году из-за многочисленных проблем, с которым столкнулись ВВС. Среди них - ограниченная дальность полета, более высокая по сравнению с предшественником F-15 стоимость технического обслуживания, проблемная компьютерная архитектура и многочисленные сбои в работе систем генерации кислорода пилота (OBOGS).

В результате было принято решение с 2023 начать постепенный вывод этих самолетов из эксплуатации, не дожидаясь окончания срока их службы. Впервые об этом стало известно в мае 2021 года, когда начальник штаба Военно-воздушных сил Соединённых Штатов генерал Чарльз Браун-младший объявил, что "истребители F-22 не станут частью будущего ВВС США".

В отличие от более новых F-15EX и F-35, F-22 в первую очередь разрабатывался как перехватчик, для борьбы с авиацией противника и прикрытия наземных объектов от ударов с воздуха. Поэтому его боекомплект ограничивался ракетам "воздух-воздух". Наносить удары по наземным мишеням он способен разве что корректируемыми по GPS свободнопадающими бомбами JDAM, ну или управляемыми GBU-31 и GBU-39. Таким образом, учитывая крайне ограниченное количество миссий этого малозаметного самолета, сбитый китайский воздушный шар стал первым случаем, когда F-22 выпустил ракету в боевых условиях, пишут западные журналисты.

Впрочем, досталось и "лбгтплюсному" пресс-секретарю Белого дома Карин Жан-Пьер. Ее поразительно познавательные доклады стали достойным ответом ушедшей в отставку Джен Псаки. Кто знает, может быть, следующий метеозонд будет гораздо опаснее. Al Mayadeen English Television Channel.

F-22 был первым в мире истребителем пятого поколения, и в течение многих лет не имел аналогов за рубежом. Тем не менее, актуальность этого самолёта была поставлена под сомнение не только из-за его недостаточной экономической эффективности с точки зрения эксплуатационных расходов, но и из-за того, что новый F-35 и модернизированный F-15EX имеют гораздо более современную авионику и сталкиваются с гораздо меньшим количеством проблем в эксплуатации. Его разработка началась в конце 1970-х годов как ответ на программу создания советского истребителя четвертого поколения Су-27 "Фланкер". В настоящее время США усиленно разрабатывают его преемника в рамках программы истребителя шестого поколения Next Generation Air Dominance.

Источники и ссылки: Al Mayadeen English Television Channel, Lenta.ru, Портал Московский Комсомолец, Телеканал Царьград.

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1. (https://lenta.ru/articles/2011/07/20/f22/)

2. (https://militarywatchmagazine.com/article/f-22-fires-first-ever-missile-balloon)

3. (https://www.mk.ru/politics/2018/02/25/rossiya-vozvrashhaetsya-v-siriyu-na-khmeymim-prileteli-istrebiteli-pyatogo-pokoleniya.html)

4. (https://tsargrad.tv/news/kitajskij-shar-nanosit-otvetnyj-udar-pozor-ssha-na-ves-mir-obros-memami_718231)