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ВВС США приступили к созданию беспилотного воздушного танкера, чтобы заполнить пробел в возможностях дозаправки в воздухе в бассейне Индо-Тихоокеанского региона в условиях растущей напряженности в отношениях с Китаем.

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ВВС США пытаются повысить потенциал дозаправки военных самолётов в воздухе, чтобы преодолеть "тиранию расстояния" в Индо-Тихоокеанском регионе и сохранить возможность силового воздействия на Китай. Asia-Pacific Center for Security Studies, Journal Asia Times.

“США намерены более эффективно использовать рассредоточение и мобильность, обеспечиваемых региональными базами и авианосцами, на фоне совершенствования китайского оружия класса "воздух-воздух" с дальностью поражения за пределами прямой видимости (англ. Beyond Visual Range, BVR), а также в рамках концепции сдерживания (англ. anti-access and area denial A2/AD) путём создания повышенной опасности для дислокации или перемещения сил противника на защищаемой территории”.

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На прошлой неделе журнал " Air and Space Forces" опубликовал статью о том, что ВВС США (USAF) ищут подрядчиков для создания системы воздушной дозаправки следующего поколения (NGAS) - малозаметного беспилотного воздушного танкера, который должен поступить на вооружение в 2040 году.

В докладе отмечается, что Военно-воздушные силы США "заинтересованы в разработке инновационных решений во всех классах типоразмеров и характеристик, которые могли бы удовлетворить самые высокие требования миссии", при этом скорость представленных концепций "должна быть соизмерима с возможностями современных самолетов".

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В отчете также упоминается, что риски, связанные с новыми технологиями и их операционными концепциями, должны достичь уровня технологической готовности № 6, то есть модель или прототип должны быть испытаны до 2032 года.

Как сообщается, ВВС США проинструктировали потенциальных подрядчиков о необходимости детального описания их проектов, включая "размер, вес, характеристики взлета, посадки, набора высоты, крейсерского полета и репрезентативный показателей миссии". Помимо этого, необходимо обозначить возможность использования беспилотными танкерами "региональных или импровизированных аэродромов или других, нестандартных мест дислокации".

Согласно имеющейся информации, ВВС США особо отметили, что предложенные варианты должны быть способны принимать топливо в воздухе и передавать его другим самолетам.

В кадре американский беспилотный танкер MQ-25 Stingray заправляет F/A-18 Super Hornet. 4 июня 2021 испытательный самолет Boeing MQ-25 T1 произвел заправку топливом самолета ВМС США F/A-18 Super Hornet, что стало первым случаем в истории, когда беспилотный самолет произвел дозаправку другого летательного аппарата. MQ-25 Stingray возьмет на себя роль заправщика на борту авианосца, выполняемую сегодня самолетами F/A-18. Это позволит более эффективно использовать боевые ударные истребители и увеличить радиус действия авианосного авиакрыла. Asia-Pacific Center for Security Studies, Journal Asia Times. Photo: Boeing.

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В репортаже издания " Air and Space Forces" также отмечается, что ВВС США требуют от потенциальных подрядчиков определить уровень технологической зрелости своих разработок, предоставить сроки ввода в эксплуатацию, объяснить, как их предложения могут изменить порядок выполнения операций по дозаправке в воздухе и как их концепты смогут противостоять предполагаемым угрозам в период до 2040 года.

"Тирания расстояния" диктует свои условия, поэтому ВВС США нуждаются в эффективных средствах воздушной дозаправки в бассейне Индо-Тихоокеанского региона. В статье "Foreign Policy" за 2016 год американский дипломат Джеймс Холмс (бывший офицер надводных войск ВМС США) отмечает, что география серьезно снижает потенциал или вовсе сводит на нет преимущества более сильной армии перед лицом более слабого противником, воюющего на своей территории.

Ему вторят военный эксперты Патрик Халм и Эрик Гарцке в статье, опубликованной в январе 2021 года в журнале 19fortyfive, отметившие, что Соединенные Штаты всегда терпят поражение в войнах, когда воюют вдали от своих территорий. Далее они предупреждают, что подобная тенденция к ухудшению военных результатов должна насторожить американских политиков.

Авторы указывают, что, несмотря на технологический прогресс, появление программы сдерживания A2/AD повышает сложность проецирования силы на обороняемые территории.

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Учитывая трудности, связанные с "тиранией расстояния", возможности дозаправки в воздухе будут играть все более важную роль в преодолении оперативных задач. В докладе Института Хадсона, опубликованном в ноябре 2021 года, аналитики Тимоти Уолтон и Брайан Кларк отмечают, что проецирование силы является одним из наиболее важных преимуществ, которые дает возможность воздушной дозаправки.

Противокорабельные баллистические ракеты DF-21D и DF-26 (ASBM) стали основой китайской системы противоракетной обороны (A2/AD). Photo: Xinhua

Уолтон и Кларк отмечают, что в настоящее время американские самолеты-заправщики работают с весьма высокой интенсивностью, практически на износ. Как следствие, необходимо увеличить резервные мощности для выполнения новых задач по мере обострения конкуренции между Россией и Китаем уже сегодня, в мирное время.

Кроме того, они обращают внимание на старение парка воздушных танкеров США: в среднем возраст таких самолетов составляет 52 года. Кроме старения, они подчеркивают растущую уязвимость американских воздушных заправщиков, учитывая, растушуй потенциал Китая для нанесения ударов по американским самолетам и авиабазам. Эта угроза повышает потребность в дозаправке в воздухе, поскольку боевым самолетам все чаще приходится добираться до вражеских целей с авиабаз, расположенных на довольно большом расстоянии.

Экс отмечает, что воздушные танкеры крайне необходимы, но учитывая их огромные габариты и низкую скорость, они слишком уязвимы и нуждаются в сопровождении истребителей, которые, в свою очередь, нуждаются в воздушных танкерах, и так до бесконечности.

Эксперт считает, что у Китая есть ракеты класса "воздух-воздух" повышенной дальности с многорежимными искателями, способные поражать воздушные танкеры на огромных расстояниях. Принимая во внимание такую уязвимость, Экс отмечает, что обычным воздушным танкерам придется курсировать на расстоянии не менее 1 200 километров от побережья Китая, а это чревато тем, что у истребителей сопровождения не хватит выносливости, для охраны заправщиков.

Поэтому, отмечает Экс, небольшие, малозаметные роботизированные воздушные танкеры смогут действовать в непосредственной близости от защищаемого воздушного пространства. Кроме того, такие БПЛА могут базироваться на большом количестве гражданских и военных аэродромов

Таким образом, ВВС США разработают беспилотный воздушный танкер в дополнение к усилиям Пентагона по развитию технологии для решения проблем, связанных с тиранией расстояния, а также с растущими возможностями Китая в области A2/AD и стареющим флотом танкеров Соединённых Штатов.

В июле 2021 года издание Defense News опубликовало статью о том, что в том же месяце ВМС США провели первую дозаправку в воздухе между беспилотным воздушным танкером и пилотируемым истребителем: беспилотник Boeing MQ-25 Stingray дозаправил F/A-18 Super Hornet в небе над Маскаутой, штат Иллинойс.

Самолет F/A-18F Super Hornet в воздухе. Asia-Pacific Center for Security Studies, Journal Asia Times, Image: Facebook

В отчете отмечается, что использование БПЛА MQ-25 Stingray позволит снизить затраты F/A-18 на дозаправку, которые иногда достигают одной трети летных часов Super Hornet во время выполнения операций в составе авианосной ударной группы ВМС США.

Проектирование беспилотных самолетов-заправщиков может быть частью более широкой стратегии, в которой особое внимание уделяется рассредоточению сил и резервированию для минимизации уязвимости, увеличения живучести и повышения эффективности воздушной мощи США в Тихом океане. В Пентагоне считают, что этого можно достичь путем увеличения дальности, выносливости и полезной нагрузки американских самолетов, что позволит им действовать за пределами китайской "Бьендонгской зоны A2/AD" и успешно проникать в нее.

Малозаметный беспилотный воздушный танкер также может быть интегрирован в будущие концепции воздушной мощи Соединенных Штатов, включая истребитель 6-го поколения Next Generation Air Dominance (NGAD) и стелс-бомбардировщик B-21 Raider. Обе эти машины предназначены для действий на огромных просторах Тихого океана, проникновения в защищенное воздушное пространство противника, выполнения задач по завоеванию превосходства в воздухе или нанесению ударов, а затем дозаправки для последующих миссий.

Источники и ссылки: Asia-Pacific Center for Security Studies, Journal Asia Times, Journal Air and Space Forces Magazine, Journal Foreignpolicy, Journal 19fortyfive, Forbes, Journal Defensenews.

1. (https://foreignpolicy.com/2016/01/18/desert_storm_saddam_hussein/)

2. (https://asiatimes.com/2023/02/us-taking-bids-for-next-gen-stealth-aerial-drone-tankers/)

3. (https://www.19fortyfive.com/2021/01/the-u-s-militarys-real-foe-the-tyranny-of-distance/)

4. (https://www.forbes.com/sites/davidaxe/2021/09/16/the-us-air-forces-next-tanker-must-be-small-stealthy-and-robotic/)

5. (https://www.defensenews.com/naval/2021/06/07/us-navy-boeing-conduct-first-ever-aerial-refueling-with-unmanned-tanker/https://www.airandspaceforces.com/air-force-launches-new-stealthy-tanker-program-with-delivery-projected-for-2040/)