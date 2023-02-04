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Лондон пообещал отправить в Киев 30 штук 155-мм самоходных гаубиц AS-90. Впоследствии выяснилось, что это были исправные и готовые к эксплуатации орудия, стоящие на вооружении британской армии. Теперь в министерстве обороны Великобритании "чешут в затылке" усиленно пытаясь сообразить, как восстановить боеспособность своей артиллерии.

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Подбитый и сгоревший немецкий средний танк Panzerkampfwagen IV версии G или H из 8-й роты 26-го танкового полка. 26-й танковой дивизии вермахта (26. Panzers-Divisions). Заводской номер - "813. Al Mayadeen English Television Channel, Journal Bulgarian Mmilitary

Британский таблоид Daily Mail пишет о полном отсутствии в стране необходимого количества исправных боевых машин. "Плохие новости в первую очередь коснутся танковых и артиллерийских экипажей. Они почувствуют на себе этот удар", сокрушается начальник британского Генштаба генерал Патрик Сандерс. В то же время он оптимистично смотрит в будущее, считая, что передача Украине самоходных гаубиц открывает перед Лондоном новые возможности для начала модернизации и реформирования армии.

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Генерал Сандерс подчеркнул, что в настоящее время не Великобритания, а Украина нуждается в 30 самоходных артиллерийских установках AS-90. Он считает, пишет Daily Mail, что украинцы смогут грамотно, качественно и эффективно использовать наземные артиллерийские системы.

Скорее всего англосаксам придется искать новых поставщиков на внешнем рынке. Лондон не испытывает проблем с закупками американских или европейских артиллерийских систем. Однако по сообщениям источников, правительство британского премьер-министра Риши Сунака подумывает о приобретении корейских K9 Thunder или шведских Archer.

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Переборщили: Лондон передал Киеву 30 самоходных гаубиц AS-90, фактически оставив страну без артиллерии. Al Mayadeen English Television Channel, Journal Bulgarian Mmilitary. Photograph by Private Rhondas Js. Rotd-Cameron

Сегодня британцы в своей несокрушимой вере в победу Запада вышла на новый уровень в плане военных поставок и помощи Украине.В начале года Лондон резко изменил курс и взял на себя повышенные обязательства в своей глобалистской борьбе с российскими вооруженными силами, участвующими в специальной военной операции на Украине. Пообещав Киеву 14 танков Challenger 2, Великобритания стала первой страной, решившаяся предоставить Украине тяжелое наземное штурмовое вооружение.

На этом англосаксы не остановились. За 14 обещанными танками последовали 30 самоходных гаубиц AS-90. Вся эта канитель вдохновила других союзников по НАТО смелые анонсировать поставки тяжелой бронетехники Украине. Так, например на днях Берлин разрешил союзникам и партнерам реэкспорт танков "Леопард-2" Киеву. Как пишут западные СМИ — это решение далось очень нелегко. Канцлер Германии Олаф Шольц подвергся серьёзному прессингу со стороны Вашингтона, и даже ходили слухи, что Германии пригрозили изоляцией со стороны её западных партнёров.

Дабы продемонстрировать свою солидарность с Киевом, Вашингтон последовал примеру Лондона и Берлина, и также анонсировал поставки танков "Абрамс" в количестве 31 единицы, правда (вот незадача) к концу 2023 или даже началу 2024 года. В последнее время даже ведутся разговоры об отправке на Украину истребителей. Польша и Нидерланды первыми кинулись на амбразуру выразив желание поставить украинским ВВС истребители F-16. (General Dynamics F-16 Fighting Falcon - многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения производства Lockheed Martin и General Dynamics, США).

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Боец ДНР в Донбассе идет перед собравшимися людьми, размахивающими флагами Российской Федерации и Донецкой Народной Республики (Photo Reuters). Al Mayadeen English Television Channel, Journal Bulgarian Mmilitary.

С другой стороны, Россия не беспокоится по поводу заявленных поставок для Киева. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что Вооруженные Силы РФ уничтожат любое поставленное Западом оружие и продолжат наступательные действия на Украине.

По сообщениям Министерства обороны РФ, южная группировка российских вооруженных сил в пятницу с боями захватила ключевые позиции на донецком направлении, уничтожив два склада боеприпасов, один склад ГСМ и две единицы боевой техники, включая американский мобильный радиолокационный комплекс AN/TPQ-37, а также ликвидировав более 40 военнослужащих противника.

"На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск в ходе наступления заняли более выгодные рубежи и позиции. За прошедшие сутки на этом направлении уничтожено более 40 украинских военнослужащих, 152-мм гаубица "Мста-Б", а также контрбатарейная РЛС AN/TPQ-37 американского производства", - заявили в пресс-службе военного ведомства.

Кроме того, российские войска уничтожили два склада боеприпасов в селах Кураховка и Михайловка, а также топливохранилище ВСУ вблизи подконтрольного Киеву города Покровск (бывший Красноармейск).

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МО РФ сообщает, что оперативно-тактические авиационные, ракетные и артиллерийские подразделения российских вооруженных сил поразили в общей сложности 78 артиллерийских установок на огневых позициях, а также личный состав и военное снаряжение в 105 населенных пунктах.

"В районе города Краматорска Донецкой Народной Республики уничтожены пусковые установки американского производства M142 HIMARS и M270 MLRS", - говорится в сообщении.

Источники и ссылки: Al Mayadeen English Television Channel, Journal Bulgarian Mmilitary, Military Watch Magazin

1. (https://english.almayadeen.net/news/politics/russians-gain-upper-hand-in-donetsk)

2. (https://english.almayadeen.net/news/politics/ukraine-should-divert-attention-from-bakhmut:-us-official)

3. (https://bulgarianmilitary.com/2023/02/02/uk-was-left-without-155mm-serviceable-self-propelled-artillery/)