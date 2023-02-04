Лондон передаст Киеву 30 самоходных гаубиц AS-90 и фактически оставит страну без артиллерии
Лондон пообещал отправить в Киев 30 штук 155-мм самоходных гаубиц AS-90. Впоследствии выяснилось, что это были исправные и готовые к эксплуатации орудия, стоящие на вооружении британской армии. Теперь в министерстве обороны Великобритании "чешут в затылке" усиленно пытаясь сообразить, как восстановить боеспособность своей артиллерии.
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Британский таблоид Daily Mail пишет о полном отсутствии в стране необходимого количества исправных боевых машин. "Плохие новости в первую очередь коснутся танковых и артиллерийских экипажей. Они почувствуют на себе этот удар", сокрушается начальник британского Генштаба генерал Патрик Сандерс. В то же время он оптимистично смотрит в будущее, считая, что передача Украине самоходных гаубиц открывает перед Лондоном новые возможности для начала модернизации и реформирования армии.
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Генерал Сандерс подчеркнул, что в настоящее время не Великобритания, а Украина нуждается в 30 самоходных артиллерийских установках AS-90. Он считает, пишет Daily Mail, что украинцы смогут грамотно, качественно и эффективно использовать наземные артиллерийские системы.
Скорее всего англосаксам придется искать новых поставщиков на внешнем рынке. Лондон не испытывает проблем с закупками американских или европейских артиллерийских систем. Однако по сообщениям источников, правительство британского премьер-министра Риши Сунака подумывает о приобретении корейских K9 Thunder или шведских Archer.
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Сегодня британцы в своей несокрушимой вере в победу Запада вышла на новый уровень в плане военных поставок и помощи Украине.В начале года Лондон резко изменил курс и взял на себя повышенные обязательства в своей глобалистской борьбе с российскими вооруженными силами, участвующими в специальной военной операции на Украине. Пообещав Киеву 14 танков Challenger 2, Великобритания стала первой страной, решившаяся предоставить Украине тяжелое наземное штурмовое вооружение.
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На этом англосаксы не остановились. За 14 обещанными танками последовали 30 самоходных гаубиц AS-90. Вся эта канитель вдохновила других союзников по НАТО смелые анонсировать поставки тяжелой бронетехники Украине. Так, например на днях Берлин разрешил союзникам и партнерам реэкспорт танков "Леопард-2" Киеву. Как пишут западные СМИ — это решение далось очень нелегко. Канцлер Германии Олаф Шольц подвергся серьёзному прессингу со стороны Вашингтона, и даже ходили слухи, что Германии пригрозили изоляцией со стороны её западных партнёров.
Дабы продемонстрировать свою солидарность с Киевом, Вашингтон последовал примеру Лондона и Берлина, и также анонсировал поставки танков "Абрамс" в количестве 31 единицы, правда (вот незадача) к концу 2023 или даже началу 2024 года. В последнее время даже ведутся разговоры об отправке на Украину истребителей. Польша и Нидерланды первыми кинулись на амбразуру выразив желание поставить украинским ВВС истребители F-16. (General Dynamics F-16 Fighting Falcon - многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения производства Lockheed Martin и General Dynamics, США).
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С другой стороны, Россия не беспокоится по поводу заявленных поставок для Киева. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что Вооруженные Силы РФ уничтожат любое поставленное Западом оружие и продолжат наступательные действия на Украине.
По сообщениям Министерства обороны РФ, южная группировка российских вооруженных сил в пятницу с боями захватила ключевые позиции на донецком направлении, уничтожив два склада боеприпасов, один склад ГСМ и две единицы боевой техники, включая американский мобильный радиолокационный комплекс AN/TPQ-37, а также ликвидировав более 40 военнослужащих противника.
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"На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск в ходе наступления заняли более выгодные рубежи и позиции. За прошедшие сутки на этом направлении уничтожено более 40 украинских военнослужащих, 152-мм гаубица "Мста-Б", а также контрбатарейная РЛС AN/TPQ-37 американского производства", - заявили в пресс-службе военного ведомства.
Кроме того, российские войска уничтожили два склада боеприпасов в селах Кураховка и Михайловка, а также топливохранилище ВСУ вблизи подконтрольного Киеву города Покровск (бывший Красноармейск).
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МО РФ сообщает, что оперативно-тактические авиационные, ракетные и артиллерийские подразделения российских вооруженных сил поразили в общей сложности 78 артиллерийских установок на огневых позициях, а также личный состав и военное снаряжение в 105 населенных пунктах.
"В районе города Краматорска Донецкой Народной Республики уничтожены пусковые установки американского производства M142 HIMARS и M270 MLRS", - говорится в сообщении.
Источники и ссылки: Al Mayadeen English Television Channel, Journal Bulgarian Mmilitary, Military Watch Magazin
1. (https://english.almayadeen.net/news/politics/russians-gain-upper-hand-in-donetsk)
2. (https://english.almayadeen.net/news/politics/ukraine-should-divert-attention-from-bakhmut:-us-official)
3. (https://bulgarianmilitary.com/2023/02/02/uk-was-left-without-155mm-serviceable-self-propelled-artillery/)
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