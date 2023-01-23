США озабочены полетами истребителя шестого поколения ВВС Китая - Military Watch
Центральным телевидением Китая, вызывают опасения в Пентагоне. В министерстве обороны США считают, что НОАК располагает действующим технологическим демонстратором истребителя шестого поколения J-XX. Как сообщается, видеозапись была сделана в институте 611, военно-научном учреждении, входящем в состав авиастроительной корпорации Чэнду, разработавшей истребитель пятого поколения J-20, который в настоящее время состоит на вооружении ВВС Китая.
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В Пентагоне пока не могут с уверенностью сказать, что изображено в этом видео. Одни специалисты говорят, что это действующий демонстрационный планер самолета-преемника J-20, другие утверждают, что это просто сгенерированное компьютером изображение, однако появление в октябре 2022 года демонстратора нового планера указывает на то, что это может быть именно он.
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Полёт демонстратора истребителя шестого поколения вполне согласуется с оценками китайского прогресса в разработке нового поколения боевых самолётов. Ожидается, что НОАК введет такой самолет в эксплуатацию примерно в то же время, что и ВВС США - при этом американские официальные лица неоднократно высказывали опасения, что китайская программа сделает это раньше Пентагона.
В ноябре 2021 года Пентагон объявил, что первый демонстратор технологий конкурирующей с Китаем программы истребителей шестого поколения Next Generation Air Dominance (NGAD) должен подняться в воздух не ранее 2030 года. На основании чего некоторые западные эксперты делают вывод, что даже при самых смелых прогнозах относительно прогресса Китая, полет истребителя шестого поколения в 2022 году представляется маловероятным.
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Российские Су-57, китайский J-20 и американский F-35 в настоящее время являются единственными в мире истребителями пятого поколения, находящимися в серийном производстве. Ожидается, что базовые варианты Су-57 поступят на вооружение в ограниченном количестве, а начиная с 2025 года на вооружение ВВС РФ поступят более мощные модификации Су-57М с усовершенствованными двигателями "Сатурн-30" и новой мощной авионикой.
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Пентагон признает, что в 1990-х годах разработка первых истребителей пятого поколения значительно затормозилась из-за сокращения оборонного бюджета и промышленной базы, а также из-за некоторого самоуспокоения после распада Советского Союза. Однако становление Китая как лидера в ключевых областях исследований и разработок, а также как крупнейшего инвестора оборонных проектов, сделало разработку самолетов будущего поколения гораздо более актуальной для обеих сторон.
Новый китайский истребитель отличается отсутствием хвостового оперения, что, как ожидается, станет одной из характерных особенностей боевых машин шестого поколения и позволит радикально улучшить малозаметность. Кроме того, есть мнение, что на таких самолетах будут использоваться крылья с изменяемой стреловидностью, что обеспечит им очень высокую маневренность, а также значительно улучшит их стелс-возможности.
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Технологический демонстратор, по-видимому, вообще не имеет предкрылков, (хотя у J-20 они присутствуют), что обеспечивает значительные преимущества в летных характеристиках перед американскими F-35 Lightning II. Согласно прогнозам, первые истребители шестого поколения будут введены в эксплуатацию примерно в 2030 году. Западные эксперты считают, что американские истребители шестого поколения будут стоить как минимум несколько сотен миллионов долларов за один самолет и будут производиться в очень небольших количествах. Хотя прецеденты, созданные эффективностью китайского сектора боевой авиации в других программах, показывают, что Пекин вполне может разработать сопоставимый самолет за гораздо меньшую стоимость.
Китайский истребитель шестого поколения готов к бою. Китай и США создают истребители шестого поколения. Но Китай намерен построить его быстрее и лучше американского, и это очень тревожит Пентагон. Journal Military WatchMagazin.
Sources and References: Site Airwar.ru, Journal Military WatchMagazin,Journal Thedrive, Lente.RU, Journal thedefensepost.
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1. (https://militarywatchmagazine.com/article/china-6thgen-fighter-flying-611)
2. (https://lenta.ru/news/2022/09/28/ngad/)
3. (https://www.thedrive.com/the-war-zone/new-next-generation-air-dominance-fighter-renderings-from-lockheed
4. (https://topwar.ru/174767-istrebitel-6-go-pokolenija-vs-istrebitel-5-go-pokolenija-v-chem-otlichija.html)
5. (https://www.thedefensepost.com/2022/11/11/china-rival-sixth-gen-fighter-concept/)
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