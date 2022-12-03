Российский парк Су-57 в 2026 году достигнет 50 единиц. Всего же к 2028 году будет выпущено 76 истребителей 5-го поколения, которыми укомплектуют три авиаполка

Первым боевым подразделением, получившим истребители нового поколения Су-57, стал 23-й российский истребительный авиационный полк. Заместитель командира авиаполка подполковник Илья Сизов заявил, что в настоящее время летчики проходят курс теоретической и боевой подготовки. Обучение ведется в 4-м Государственном центре боевого применения и переучивания летного состава ВВС в Липецке*. В задачи центра входит тестирование первых партий боевых самолетов нового поколения, а также разработка тактик и тренировка пилотов. 23-й истребительный авиационный полк** на протяжении десятилетий занимал высокий статус в ВВС России и первым получил новейшие Су-57. Кроме того, именно это подразделение первым получило усовершенствованную модификацию Су-27 - многоцелевые истребители Су-35С. Эта машина поступила на вооружение в 2014 году, и в некоторой степени выполняла роль промежуточного варианта из-за задержек в создании Су-57.

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Су-57 - российский многофункциональный истребитель пятого поколения

В январе этого года Су-35 из состава 23-го полка были переброшены в Беларусь на фоне растущей напряженности в отношениях с НАТО и с тех пор принимают участие в операциях против украинских вооруженных формирований. В ходе специальной военной операции экипажи Су-35 совершили множество успешных боевых вылетов, уничтожив как воздушные, так и наземные цели на территории противника. По оценкам экспертов, Су-57 позволит кардинально изменить возможности подразделения. После получения более мощных машин Су-35 скорее всего, будут передислоцированы в другие части.

Су-57 впервые поступили на вооружение Воздушно-космических сил Российской Федерации в 2020 году. Несмотря на то, что они уже были задействованы для нанесения ударов на территории Украины, в настоящее время в строю находятся всего шесть боевых машин пятого поколения. До последнего момента все они дислоцировались в Южном военном округе и главным образом использовались в испытательных целях.

Российский парк Су-57 пятого поколения в 2026 году достигнет 50 единиц

23-й Гвардейский Таллинский Истребительный авиационный полк стал основным кандидатом на получение новых истребителей высшего класса отчасти благодаря своей дислокации в Дзёмгах, которые находятся недалеко от Комсомольска-на-Амуре авиационном заводе им. Ю.А. Гагарина. Именно на этом предприятии в настоящее время производятся Су-35 и Су-57. Ранее, в 1990-х и 2000-х годах, завод производил Су-30 на экспорт, а до этого - Су-27.

Как было уже анонсировано ранее, до конца 2024 года ВКС России планируют получить на вооружение еще 22 такие машины. Всего же к 2028 году будет выпущено 76 истребителей 5-го поколения, которыми укомплектуют три авиационных полка. В дальнейшем производство будет наращиваться по мере сокращения заказов на более старые модификации Су-30 и Су-35

Су-57 на конвейере

Российская Федерация стала третьей страной, принявшей на вооружение истребитель пятого поколения, после США и Китая, но при этом его разработка во многом опиралась на успехи, достигнутые советскими конструкторами в программах Су-47 и, в первую очередь, МиГ 1.42. Многофункциональный истребитель МиГ 1.42 должен был поступить на вооружение в конце 1990-х - начале 2000-х годов, но распад СССР и стремительная рецессия в экономике и технологическом секторе поставили страну в крайне затруднительное положение для продолжения разработок. Кстати, в свое время проект МиГ 1.42 считался более революционным чем Су-57.

Су-57 (проектный индекс Т-50, по кодификации НАТО: Felon — «Преступник») с двигателями Сатурн 30

Ожидается, что базовая модель Су-57 поступит на вооружение в ограниченном количестве, а начиная с 2025 года на вооружение ВКС России поступит более мощный вариант Су-57М с усовершенствованными двигателями Saturn 30 и более эффективной авионикой. Несмотря на то, что в настоящее время китайский J-20 является единственным в мире серийным истребителем четвертого поколения, обладающим способностью к сверхскоростному полету, ожидается, что двигатель Saturn 30 позволит Су-57 делать то же самое причем на гораздо дальних дистанциях. Не исключено, что будет выпущен только один полк на базовых Су-57, а 23-й Гвардейский Истребительный Авиационный Полк, возможно, будет переведен на Су-57М в 2025 или 2026 году в силу тех же причин, по которым он был выбран в качестве первого, принявшего на вооружение своих предшественников.

Серийный образец Су-57 на взлетно-посадочной полосе

В конце ноября мы писали о том как перспективные российские тяжёлые ударные БПЛА С-70 "Охотник" были обнаружены западными службами на спутниковых снимках Google Earth. Напомним, БПЛА С-70 "Охотник" предназначен для работы в тандеме с истребителями пятого поколения Су-57 "Преступник". В США заявили, что российские ВВС могут испытать " Hunter" в рамках специальной военной операции в Украине.

* ГЦ ПАП и ВИ МО РФ - Центр представляет собой специальное летное, научно-исследовательское и учебное формирование, предназначенное для разработки и освоения способов боевого применения военной авиации, подготовки и переподготовки личного состава на уже существующие и поступающие авиационные технологии и системы вооружений.

** 17 ноября 2022 года истребительный авиационный Таллиннский полк получил звание гвардейский.

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Источники и ссылки: Липецкий авиацентр, Journal Military Watch Magazine, Портал Airwar

https://gtsenter.mil.ru/about

http://www.airwar.ru/enc/fighter/su57.html

https://militarywatchmagazine.com/article/far-east-unit-su57-23rd-reg