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США намерены продать Тайваню 100 новейших ракет Patriot PAC-3
Соединенные Штаты обратились к тайваньским властям с предложением поставить Тайваню около 100 ракет Patriot и сопутствующее оборудование
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Соединенные Штаты обратились к тайваньским властям с предложением поставить Тайваню до 100 ракет Patriot PAC-3 Missile Segment Enhancement (MSE) и сопутствующее оборудование. Об этом 6 декабря 2022 года сообщил новостной портал Taiwan News.

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Ракетные комплексы Patriot армии США 5-го батальона 7-й зенитной артиллерии прибыли в Хорватию 17 мая 2021 года для участия в сопутствующих учениях DEFENDER-Europe 21, Astral Knight 21 и Immediate Response 21. (Picture source U.S. Department of Defense)

По сообщению международного информационного агентства Bloomberg, предложение было сделано в соответствии с условиями контракта на поставку вооружений США за рубеж от 2010 года. Общая стоимость контракта составляет около 2,81 миллиарда долларов США.

29 января Агентство по сотрудничеству в области оборонной безопасности США (Defense Security Cooperation Agency - DSCA) уведомило Конгресс о возможной продаже Тайбэйскому экономическому и культурному представительству в США 114 ракет Patriot Advanced Capability (PAC-3), 3 комплектов радаров AN/MPQ-65 и других сопутствующего оборудования и услуг. Оценочная стоимость контракта составляет $2,81 млрд.

Patriot MIM-104. Surface-to-air missile defence system - United States of America

Тайбэй направил в США запрос на приобретение 114 ракет PATRIOT Advanced Capability (PAC-3), 3 комплектов радаров AN/MPQ-65, одного информационно-координационного центра AN/MSQ-133, одного тактического командного пункта, трех релейных групп связи, трех пунктов управления огнем AN/MSQ-132, 26 пусковых станций M902, 5 групп групп мачтовых антенн, одну полевую электростанцию  (EPP-III), оборудование для обслуживания батарей, а также тягачи, генераторы, электрические силовые установки, коммуникационное оборудование, инструменты,  испытательные комплекты и запчасти. 

Кроме того, в рамках контракта фирмы-подрядчики и правительство США должны будут провести обучение персонала, обеспечить техническую поддержку, инженерные и логистические услуги, а также другие сопутствующие элементы материально-технической поддержки.

AN/MPQ-53 - американский мобильный радар на колесной платформе, входящий в состав тактической системы противовоздушной обороны MIM-104 Patriot. 

В настоящее время вооруженные силы Тайваня имеют 72 зенитно-ракетных комплекса MIM-104F Patriot PAC-3 и 50 зенитно-ракетных комплексов Tien Kung II. Ссылаясь на официальный источник в военных кругах, газета Taiwan News сообщает, что в настоящее время Тайвань эксплуатирует системы Patriot Advanced Capability 2 (PAC-2) и PAC-3 Guided Enhancement Missiles (GEM).

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Ракеты PAC-3 MSE (Missile Segment Enhancement) отличаются расширенными возможностями по защите воздушного пространства и повышенной летальностью. Система способна обнаруживать, отслеживать и поражать баллистические ракеты и крылатые ракеты малой дальности. Ракета PAC-3 позволяет уничтожать баллистические ракеты на дальностях до 30 километров.

Источники и ссылки: Journal Army Recognition
1. (https://www.armyrecognition.com/defense_news_december_2022_global_security_army_industry/ us_proposes_to_supply_taiwan_with_up_to_100_patriot_pac-3_surface-to-air_missiles.html)
2. (https://www.armyrecognition.com/united_states_american_missile_system_vehicle_uk/ patriot_mim-104_surface-to-air_defense_missile_system_data_fact_sheet.html)

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#сша #тайвань #патриот
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