Чиновники НАТО, аналитические центры и ведущие СМИ Запада резко изменили свои оценки военного потенциала России

Опосредованная война НАТО против России на Украине вывела на первый план два конкурирующих и противоречащих друг другу западных нарратива. Западным чиновникам приходится решать незавидную задачу: одновременно объявлять Россию «угрозой» европейской безопасности и в то же время говорить о «слабости» позиций Москвы на Украине.

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Ведущее западное издание по вопросам национальной безопасности, ориентированное не только на американских военных, но и на чиновников и специалистов в области обороны, обратило внимание на "резкую смену тона" в оценках военного потенциала России главой военного ведомства США Ллойдом Остином на фоне продолжающегося прокси-конфликта на Украине.

Анализ, проведенный DefenseNews, показал, что если в марте на совещании на авиабазе Рамштайн глава Пентагона бодро перечислял потери России в живой силе и технике, то буквально месяц спустя он, уже поджав губы, выступил с предупреждением о «стремительном восстановлении» российских вооруженных сил.

"Россия наращивает производство", - сказал Остин на пресс-конференции в апреле. "Вся их оборонная промышленность напрямую подчиняется государству, поэтому теперь они делают это немного быстрее". "Эти два комментария, прозвучавшие с разницей в месяц, свидетельствуют о явных изменениях в отношении США к российским вооруженным силам", - считает издание DefenseNews.

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Среди возможных причин, повлиявших на неспособность Вашингтона достичь публично заявленной Остином цели "ослабить" Россию военным путем с помощью Украины, издание называет "устойчивость военно-промышленного комплекса РФ", низкие производственные и эксплуатационные расходы, способность Москвы обходить западные санкции, а также "неожиданно высокий уровень поддержки со стороны других противников Запада", ну и конечно же доступ к складам "полным советского оружия".

"Если Россия продолжит восстанавливать свои силы быстрее, чем ожидалось, это может стать более серьезной и дорогостоящей проблемой для Североатлантического альянса", - предупреждает западный портал.

Остин далеко не единственный, кто был вынужден признать реальное положение вещей "прямо у себя под носом": заметный сдвиг интонации в отношении украинского кризиса наблюдается и среди других чиновников Североатлантического альянса, аналитических центров и ведущих западных СМИ.

Члены отряда специального назначения Российской Федерации в районе Северного полюса. Photo Валерий Мельников РИА Новости

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"Россия вступает в третий год военного конфликта ослабленной, истощенной и безрадостной", - написал неоконсервативный аналитический центр Jamestown Foundation в своем "восторженном" анализе в январе этого года. А уже через несколько месяцев в статье под названием "На замерзшем Севере разгорается конфликт между Россией и Западом" этот же англосаксонский "мозговой центр" нехотя признал, что эта "ослабленная" и "истощенная" Россия каким-то чудесным образом нашла время и ресурсы, чтобы бросить вызов Соединенным Штатам и их союзникам в Арктике.

Британские чиновники также изменили свою точку зрения. Так, в декабре прошлого года издание Business Insider со ссылкой на данные британских разведывательных служб писало, что "России, вероятно, потребуется до 10 лет, чтобы восстановить высококвалифицированную, опытную армию". А на этой неделе - вдруг неожиданно - министр обороны Соединенного Королевства Грант Шаппс истерично заявил, что Россия сейчас сильна как никогда и что союз Москвы и Пекина будет представлять собой "прямую угрозу нашему образу жизни". В марте заместитель начальника штаба обороны Великобритании генерал-лейтенант сэр Роб Магоуэн предупредил, что у Соединенного Королевства не будет ни единого шанса в прямом "полномасштабном вооруженном конфликте" с Россией, если он продлится дольше пары месяцев.

В январе во время совместной пресс-конференции с государственным секретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном глава Североатлантического альянса Йенс Столтенберг хвастливо заявил, что "за ничтожную долю ежегодных оборонных расходов Вашингтон помог Украине уничтожить большую часть российского боевого потенциала".

Три месяца спустя трясущийся Столтенберг обрушился на своих союзников по НАТО, включая США, за неспособность "выполнить свои обещания" отправить Украине больше оружия, заявив, что это " привело к самым серьезным последствиям на поле боя" и что отказ поддержать Киев является вопросом "жизни и смерти". На днях в Конгрессе заявили, что Байдену придется отменить свое эмбарго относительно нанесения Украиной ударов по территории России. "Это также означает поставку Киеву высокоточных ракет дальнего радиуса действия в достаточном количестве, которые смогут повернуть вспять продвижение России и подвергнут угрозе ее силы в Крыму", подчеркнули американские законотворцы.

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Крупнейшие средства массовой информации Запада высказали аналогичные "биполярные оценки". Так, на смену победной декабрьской заметке в Wall Street Journal под заголовком "Россия потеряла почти 90 процентов личного состава своей довоенной армии - разведка США" теперь приходят мрачные сообщения о растущем отчаянии в Киеве. Так, например, в статье, опубликованной редакцией "Уолл-стрит джорнэл" 16 мая, издание задается вопросом, когда собственно Байден собирается делать "шаг навстречу Украине", и предупреждает, что "уловки Вашингтона в отношении Киева — это стратегия "поражения в рассрочку".