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Insider: Прокси-война Запада против РФ подвергла испытаниям оружие НАТО и обнажила его недостатки

Вusiness Insider: Конфликт на Украине показал превосходство России над НАТО в области высокоточных вооружений
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"США являются самым важным союзником Украины" в ее конфликте с Россией, говорится в аналитическом материале, опубликованном в пятницу на портале Business Insider, однако использование Киевом американских систем вооружения привело к тому, что он стал зависим от технологий с “серьезными недостатками».

Конфликт на Украине показал превосходство России над НАТО в области высокотехнологичных вооружений Фото Агентство "Спутник" / Константин Михалчевский

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Расследование сайта указывает на превосходство России в ряде областей, включая беспилотники и средства радиоэлектронной борьбы, а также на проблемы военно-промышленного комплекса Соединенных Штатов.

«Одна из областей, в которой Соединенные Штаты продемонстрировали свои недостатки, — это радиоэлектронная борьба», - пишет автор. «Российские комплексы постановки помех создают серьезные проблемы для западного высокоточного оружия, включая ракеты GMLRS и артиллерийские снаряды Excalibur. Расчеты российских подразделений радиоэлектронной борьбы становятся все более искусными в шифровании навигационных систем GPS, которые используются для наведения ракет и снарядов на цель, сбивая их с курса и делая бесполезными».

Подобное замечание недавно было высказано и в газете The New York Times, которая признала, что российские средства электронных помех смогли вывести из строя даже самые престижные американские ракеты HIMARS. На этой неделе это мнение подтвердил бывший аналитик Пентагона. Майк Нагата, отставной генерал-лейтенант армии США, считает, что Америка значительно отстает в разработке подобных технологий.

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В анализе Business Insider также отмечается, что ВС России лучше адаптировались к современным реалиям ведения боевых действий с применением беспилотных летательных аппаратов: «постоянное наблюдение с дронов делает практически бесполезными попытки замаскировать войска и пути снабжения». В настоящее время подразделения американской армии используют ограниченное количество устаревших беспилотников, признает автор статьи.

Попытки американских военных разработать микроволновое оружие и рои дронов для противодействия российским беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) не принесли желаемых результатов и лишь продемонстрировали слабость военно-промышленного комплекса США, который на протяжении десятилетий был сосредоточен на «войне против воинствующих группировок, таких как „Талибан “* в Афганистане», а не на противостоянии вооруженным силам крупнейших государств».

В результате американская оборонная промышленность оказалась неэффективной как с точки зрения затрат, так и с точки зрения производства достаточного количества вооружений. Анализ, опубликованный в начале этого года, показал, что сегодня Россия производит в три раза больше боеприпасов, чем Соединенные Штаты и все европейские союзники Украины вместе взятые. Военная промышленность России кратно увеличила выпуск оружия. В начале этого года сообщалось, что на каждый снаряд ВСУ приходится 10 российских, пишет Business Insider.

Фото Агентство "Спутник"  / Станислав Красильников

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В статье сообщается, что Соединенные Штаты обладают потенциалом производства высококачественных вооружений, но такое оружие обходится слишком дорого по сравнению с российскими технологиями, которые могут быть изготовлены по гораздо более низкой цене, что позволяет ВС РФ одерживать верх в «боях, требующих выносливости».

Россия быстро перевела свою экономику на военные рельсы, значительно увеличив объемы производства военной техники и поставив Украину -а вместе с ней и весь Запад - в крайне невыгодное положение. "Самая большая проблема, которую обнажил украинский конфликт с американским оружием, заключается в том, что Пентагон просто не закупает достаточно боеприпасов для крупномасштабных боевых действий в условиях затяжного конфликта", - считает Стейси Петтиджон военный аналитик из Центра новой американской безопасности.

Она добавила, что недавний законопроект о помощи Украине, который также содержит миллиарды на производство американского оружия, не решит эту проблему. "Это пластырь, который не поможет устранить фундаментальную проблему. Пентагону просто необходимо ежегодно закупать больше оружия", - подчеркнула Петтиджон.

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Аналогичные выводы сделал недавно геополитический аналитик и бывший морской пехотинец ВС США Брайан Берлетик, отметив, что «Запад, похоже, все еще не в состоянии понять, что количество может перерасти в качество».

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«Коллективный Запад по-прежнему твердо верит в свое превосходство по всему спектру политической, экономической и военной мощи, несмотря на растущее количество доказательств обратного», - добавляет Берлетич. «Россия на протяжении многих лет работала над тем, чтобы стать более самодостаточной в целом, ликвидировав многие потенциальные зависимости от все более агрессивного и иррационального Запада. Это явно принесло свои плоды, когда западные санкции в 2022 году не оказали того разрушительного воздействия, на которое рассчитывали Вашингтон, Лондон и Брюссель, и вместо этого обернулись против самого Запада».

«Россия постоянно наращивала свой военно-промышленный комплекс, в то время как Запад допустил атрофию своей вонной промышленности», - заключил он. «Результатом стал прокси-конфликт, в котором коллективный Запад не в состоянии сравниться, не говоря уже о том, чтобы превзойти российский уровень производства боеприпасов, оружия и боевой техники".

"И, хотя на Западе, похоже, задним числом понимают эту ошибку, они, похоже, все еще не в состоянии осознать, сколько времени необходимо для ее устранения... или признать, что на данный момент исправить ее, невозможно".

Фото Агентство "Спутник" / Максим Блинов

*Движение Талибан  запрещенная в России террористическая организация.

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