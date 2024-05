Инцидент в Сингапуре пополнил череду неприятностей для американского авиастроительного концерна Boeing.

Рейс Boeing 777-300ER из Лондона в Сингапур 21 мая обернулся трагедией, когда из-за сильной турбулентности пришлось совершить экстренную посадку в Бангкоке, в результате чего погиб один и были госпитализированы более 70 пассажиров. Пассажиры в салоне самолета Singapore Airlines, совершившего 21 мая экстренную посадку в Бангкоке. С потолка свисают кислородные маски и прочее оборудование.После 11 часов полета с момента взлета в Лондоне лайнер попал в воздушную яму и за пять минут резко снизился на 2 000 метров, устроив хаос в салоне. В результате инцидента экипаж был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Суварнабхуми в Бангкоке.

Перепуганные пассажиры рассказали, что они не успели пристегнуть ремни, как самолет внезапно рухнул вниз, пока бортпроводники подавали завтрак. Один из пассажиров сказал, что в момент падения многих людей ударило об потолок салона. Из 211 пассажиров и 18 членов экипажа один человек погиб и около 70 получили ранения. По словам официальных лиц, как минимум семь человек получили серьезные травмы головы.

Генеральный директор аэропорта Суварнабхуми Киттипонг Киттикачорн на пресс-конференции сообщил, что погибшим был 73-летний британец, который путешествовал со своей женой. Скорее всего, у него случился сердечный приступ, уточнил чиновник.

«Внезапно самолет стал крениться, его затрясло... Вдруг лайнер стал стремительно снижаться, и все, кто сидел и не был пристегнут, ударились об потолок», - сообщил агентству Рейтер Дзафран Азмир, 28-летний студент, летевший этим рейсом. «Некоторые головами ударились о багажные отсеки, так что там остались вмятины, ударились о места, где находятся светильники и маски, и пробили их насквозь», - рассказывает он.

Самолет снизился примерно с высоты 11300 до 9400 метров всего за пять минут, когда он пересекал Андаманское море и приблизился к Таиланду. Лайнер, зарегистрированный как 9V-SWM, был перенаправлен в международный аэропорт Суварнабхуми в Бангкоке, где совершил экстренную посадку в 15:45 по местному времени, сообщила авиакомпания на своей странице в Facebook. По расписанию самолет должен был приземлиться в сингапурском аэропорту Чанги в 18.10 по местному времени.

Президент Сингапура Тарман Шанмугаратнам заявил, что он «очень опечален гибелью одного из пассажиров и травмами, полученными другими людьми». Министр транспорта Сингапура Чи Хонг Тат заявил, что правительство его страны окажет необходимую помощь пассажирам и их семьям.

Это далеко не первое происшествие с самолетами Boeing, произошедший за последнее время.

Вот краткий обзор некоторых инцидентов, произошедших с лайнерами Boeing только за 2024 год.

Инциденты с участием высокопоставленных политиков:

Государственный секретарь США Антони Блинкен дважды столкнулся с неполадками Boeing - 17 января его самолет был посажен в Швейцарии после «критической поломки» из-за утечки кислорода, а 3 апреля из-за «механических проблем» с лайнером Блинкену и другим сотрудникам Госдепа пришлось добираться из Парижа в Брюссель на автомобиле;

Самолет Boeing 737-800 NG польского президента Анджея Дуды совершил аварийную посадку в Варшаве 25 марта, когда тот направлялся на встречу с Джо Байденом в Жешув.

Технические инциденты на регулярных рейсах:

10 мая: Boeing 747-8 авиакомпании «Люфтганза» был вынужден развернуться над Атлантическим океаном из-за странного запаха в салоне самолета.

9 мая: Boeing 737-300 выехал за пределы взлетно-посадочной полосы в Сенегале, в результате чего пострадали по меньшей мере 10 человек.

7 марта: рейс авиакомпании «Юнайтед Эйрлайнз» потерял колесо во время взлета.

4 марта: спустя 20 минут после взлета самолета авиакомпании United Airlines произошло возгорание одного из двигателей.

27 апреля: борт авиакомпании Delta через несколько минут после вылета из аэропорта JFK был вынужден вернуться обратно, после того как от самолета отвалилась задвижка аварийного люка.

19 февраля: во время полета рейса United Airlines произошло частичное разрушение правого крыла самолета Boeing 757-200.

5 января: вскоре после взлета из Портленда, штат Орегон, у самолета Boeing 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines отвалилось часть фюзеляжа и вылетело окно.

Кислородные маски свисают с потолка салона самолета авиакомпании Singapore Airlines

Согласно отчету американской газеты The New York Times, компания Boeing провалила 33 из 89 проверок, проведенных Федеральным управлением гражданской авиации Соединенных Штатов. В целом, в 2020-х годах было зарегистрировано 12 инцидентов с участием различных моделей Boeing, включая 737 Original, 737 Classic, 737 Next Generation и 737 MAX.

