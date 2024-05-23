Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
amv212
Летевший в Сингапур Boeing 777 попал в зону сильной турбулентности и резко снизился на 2 км
Инцидент в Сингапуре пополнил череду неприятностей для американского авиастроительного концерна Boeing.

Рейс Boeing 777-300ER из Лондона в Сингапур 21 мая обернулся трагедией, когда из-за сильной турбулентности пришлось совершить экстренную посадку в Бангкоке, в результате чего погиб один и были госпитализированы более 70 пассажиров.Пассажиры в салоне самолета Singapore Airlines, совершившего 21 мая экстренную посадку в Бангкоке. С потолка свисают кислородные маски и прочее оборудование.После 11 часов полета с момента взлета в Лондоне лайнер попал в воздушную яму и за пять минут резко снизился на 2 000 метров, устроив хаос в салоне. В результате инцидента экипаж был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Суварнабхуми в Бангкоке.

Перепуганные пассажиры рассказали, что они не успели пристегнуть ремни, как самолет внезапно рухнул вниз, пока бортпроводники подавали завтрак. Один из пассажиров сказал, что в момент падения многих людей ударило об потолок салона. Из 211 пассажиров и 18 членов экипажа один человек погиб и около 70 получили ранения.  По словам официальных лиц, как минимум семь человек получили серьезные травмы головы.

реклама

Генеральный директор аэропорта Суварнабхуми Киттипонг Киттикачорн на пресс-конференции сообщил, что погибшим был 73-летний британец, который путешествовал со своей женой. Скорее всего, у него случился сердечный приступ, уточнил чиновник.

«Внезапно самолет стал крениться, его затрясло... Вдруг лайнер стал стремительно снижаться, и все, кто сидел и не был пристегнут, ударились об потолок», - сообщил агентству Рейтер Дзафран Азмир, 28-летний студент, летевший этим рейсом. «Некоторые головами ударились о багажные отсеки, так что там остались вмятины, ударились о места, где находятся светильники и маски, и пробили их насквозь», - рассказывает он.

Самолет снизился примерно с высоты 11300 до 9400 метров всего за пять минут, когда он пересекал Андаманское море и приблизился к Таиланду.  Лайнер, зарегистрированный как 9V-SWM, был перенаправлен в международный аэропорт Суварнабхуми в Бангкоке, где совершил экстренную посадку в 15:45 по местному времени, сообщила авиакомпания на своей странице в Facebook. По расписанию самолет должен был приземлиться в сингапурском аэропорту Чанги в 18.10 по местному времени.

Президент Сингапура Тарман Шанмугаратнам заявил, что он «очень опечален гибелью одного из пассажиров и травмами, полученными другими людьми». Министр транспорта Сингапура Чи Хонг Тат заявил, что правительство его страны окажет необходимую помощь пассажирам и их семьям.

Это далеко не первое происшествие с самолетами Boeing, произошедший за последнее время. 
Вот краткий обзор некоторых инцидентов, произошедших с лайнерами Boeing только за 2024 год.  

Инциденты с участием высокопоставленных политиков:

  • Государственный секретарь США Антони Блинкен дважды столкнулся с неполадками Boeing - 17 января его самолет был посажен в Швейцарии после «критической поломки» из-за утечки кислорода, а 3 апреля из-за «механических проблем» с лайнером Блинкену и другим сотрудникам Госдепа пришлось добираться из Парижа в Брюссель на автомобиле;
  • Самолет Boeing 737-800 NG польского президента Анджея Дуды совершил аварийную посадку в Варшаве 25 марта, когда тот направлялся на встречу с Джо Байденом в Жешув.

Технические инциденты на регулярных рейсах:

  • 10 мая: Boeing 747-8 авиакомпании «Люфтганза» был вынужден развернуться над Атлантическим океаном из-за странного запаха в салоне самолета.
  • 9 мая: Boeing 737-300 выехал за пределы взлетно-посадочной полосы в Сенегале, в результате чего пострадали по меньшей мере 10 человек.
  • 7 марта: рейс авиакомпании «Юнайтед Эйрлайнз» потерял колесо во время взлета.
  • 4 марта: спустя 20 минут после взлета самолета авиакомпании United Airlines произошло возгорание одного из двигателей.
  • 27 апреля: борт авиакомпании Delta через несколько минут после вылета из аэропорта JFK был вынужден вернуться обратно, после того как от самолета отвалилась задвижка аварийного люка.
  • 19 февраля: во время полета рейса United Airlines произошло частичное разрушение правого крыла самолета Boeing 757-200.
  • 5 января: вскоре после взлета из Портленда, штат Орегон, у самолета Boeing 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines отвалилось часть фюзеляжа и вылетело окно.

Кислородные маски свисают с потолка салона самолета авиакомпании Singapore Airlines

Согласно отчету американской газеты The New York Times, компания Boeing провалила 33 из 89 проверок, проведенных Федеральным управлением гражданской авиации Соединенных Штатов. В целом, в 2020-х годах было зарегистрировано 12 инцидентов с участием различных моделей Boeing, включая 737 Original, 737 Classic, 737 Next Generation и 737 MAX.

Инцидент в Сингапуре пополнил череду неприятностей для американского авиастроительного концерна

#boeing #инцидент в сингапуре
+
Написать комментарий (0)
Первый пилотируемый полёт космического корабля Boeing Starliner снова отложен из-за утечки гелия
Испытательный полет Starliner с экипажем к МКС отложен на неопределенный срок
Импортозамещающее производство теплообменников запущено под Тверью
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Зеленский потребовал у ЕС 120 истребителей F-16, которые нужно прислать на Украину вместе с пилотами
11
В Европе заявили о скорой победе над атомной энергетикой и переходе на солнечную энергию к 2042 году
5
Microsoft представляет Surface Pro 11 с процессорами Snapdragon и OLED-дисплеем
+
Разработан бетон с высоким содержанием угольной золы, превосходящий обычный цемент
1
Мишустин раскритиковал новую линейку автомобилей Volga за низкий уровень локализации производства
25
Космический корабль обнаружил потерянный зонд InSight на Марсе
+
В Саудовской Аравии возобновилось строительство небоскреба Jeddah Tower высотой в 1000 метров
+
В случае захвата Тайваня ASML и TSMC имеют возможность вывести из строя оборудование для выпуска чипов
14
История о том, как SEGA спасла NVIDIA о разорения, но сама вынуждена была сдаться под натиском Sony
2
GTA 6 может стать первой ААА-игрой стоимостью 80 долларов
2
Российские инженеры начали производство конкурента Raspberry Pi из отечественных компонентов
5
TrendForce: высокий спрос на HBM память вызовет рост цен на DDR5 и DDR4
+
Энтузиасты показали Ghost of Tsushima в 8K с трассировкой лучей на RTX 4090
2
Galaxy Z Fold 6 может иметь менее заметные складки благодаря улучшенной конструкции шарнира
2
Samsung готовится к релизу смарт-часов Galaxy Watch Ultra и Watch FE
+
Apple готовит новые цвета для iPhone 16: Титановый розовый заменит синий
+
КМЗ выиграл тендер на производство 199 катеров для Министерства по чрезвычайным ситуациям
+
Маск назвал эпизодом «Чёрного зеркала» новую функцию Windows 11, делающую снимки экрана пользователя
3
Дизайн будущего iPhone 17 Slim похож на Google Pixel 8 Pro
+
Отечественный смартфон Р-ФОН поступит в продажу в 2025 году
1

Популярные статьи

GeForce GTX 1070 Ti vs GeForce RTX 4070 Ti – сколько fps видеокарты NVIDIA прибавили за 5 лет
93
Краткий обзор игры Dungeons & Dragons: Dark Alliance
+
Выясняем, насколько мощный игровой ПК можно купить за стоимость смартфона Apple iPhone 15
41
Как поживает GeForce GTX 1080 Ti в 2024 году, и стоит ли покупать кота в мешке за 24 000 рублей
16
11 самых популярных SSD 2024 года — покупатели экономят на скорости, но не на объеме
81
Колонизация Марса - научная фантастика или ближайшее будущее
32
AMD Radeon RX 560 - маленький шедевр, растоптанный майнингом
19
Экспериментальное восстановление изношенной клавиатуры подручными средствами
42
Опять поломали что работало, или как я обновил Wine и получил новые проблемы с играми в Linux
59
СМИ: Провал проекта Vulcan показывает, что США так и не смогли заменить российский двигатель РД-180
30

Сейчас обсуждают

Сергей Гончаров
04:14
Что следует понять - она двухпортовая. Т.е. повторяет фишку старой дорогой видеопамяти. Тут два зайца. Он-чип двухканальность снижает гранулярность эффективного случайного доступа до считанных байтов,...
Память DDR6 будет в два раза быстрее самых быстрых модулей DDR5
Михаил Курчатов
04:01
Согласен, не вижу смысла сидеть там как кроты в норах и переживать, что от какой-нибудь технической аварии вымрет вся колония. На сегодняшнем уровне развития технологий, по крайней мере.
Колонизация Марса - научная фантастика или ближайшее будущее
Александр Пурвин
03:56
и тайминги за 300
Память DDR6 будет в два раза быстрее самых быстрых модулей DDR5
Михаил Курчатов
03:44
Для начала надо бы прочитать статью и понять, о чем в ней речь.
В США в десятки раз завышены цены на обслуживание и ремонт автомобилей
nukemall
03:33
Мало ли там поклонников культа карго.
Почему получение Киевом очередной партии ЗРК Patriot не спасут Украину
Сергей Гончаров
03:21
Я играю в 4К
Энтузиасты показали Ghost of Tsushima в 8K с трассировкой лучей на RTX 4090
lighteon
03:14
Общался с процессором VIA с ядром Nehemiah - процессор времен Pentium 4. Его можно было позиционировать как аналог Celeron, если бы не одно не маленькое "но" - аппаратное ускорение шифрования AES. Пре...
Пытаюсь приспособить к жизни нестандартного представителя X86 совместимых компьютеров
Арман Сариев
03:04
За Аску плюс сам взял ее тока из за цундерки, жду Аянами
Почему сегодня плохое время для покупки GeForce RTX 4090, и сколько времени нужно подождать
Арман Сариев
03:02
Не понимаю его выражение : - превратится в тыкву. Але как моя 4090 превратится в твою злосчастную *тыкву*. Она что игры перестанет запускать или нейронку? Будет так же хорошей картой, нет не флагманом...
Почему сегодня плохое время для покупки GeForce RTX 4090, и сколько времени нужно подождать
Качан
03:00
Чумба, а каков смысл? Такая клава стоит ну 30 BYN, это не топовая механика. Не легче ли было сходить и купить такую же новую?
Экспериментальное восстановление изношенной клавиатуры подручными средствами
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем