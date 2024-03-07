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Дроны "Упырь" и ПТРК "Корнет" уничтожают Абрамсы один за другим

Последние новости СВО и не только: наземные контратаки Украины провалились, российские войска за последние дни сожгли 3 американских танка Абрамс и 3 РСЗО HIMARS, Байден отправил Викторию Нуланд в отставку — Мисс "Печенька" мешает налаживанию отношений с Кремлем
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Американские Абрамсы за $10 миллионов и сравнить нельзя с российскими дронами за 500 баксов

Последние новости СВО и не только: наземные контратаки Украины провалились, российские войска за последние дни сожгли 3 американских танка Абрамс и 3 РСЗО HIMARS, Байден отправил Викторию Нуланд в отставку — Мисс "Печенька"  мешает налаживанию отношений с Кремлем

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Вдоль линии боевого соприкосновения украинцы предприняли ряд контратак, в некоторых случаях задействовав резервные силы. Несмотря на то, что сводки еще не получены, похоже, что все попытки Киева вернуть потерянные позиции провалились, за исключением, быть может, Роботино. Об этом пишет Стивен Брайен, бывший директор по персоналу подкомитета по Ближнему Востоку комитета по международным отношениям американского Сената и помощник заместителя министра обороны США.

Тем временем российские войска освободили или вскоре освободят ряд населенных пунктов, включая Ивановку, Белогоровку, Бердичев, Победу и Новомихайловку. За последнею неделю Вооруженные силы России уничтожили три американских ОБТ Abrams. Последний из них был подбит 4 марта противотанковой ракетой, возможно, российским "Корнетом". Первые два ОБТ Abrams были поражены бюджетными ударными дронами способными нести гранаты ПГ-7ВЛ от РПГ-7 и противотанковые гранаты РКГ-3М.

Недорогие БПЛА называются "Упырь". Это квадрокоптер работающий от аккумуляторных батарей. Управление беспилотником осуществляется по принципу FPV (first-person view, или "вид от первого лица"). "Упырь" оснащен ретранслятором связи и может взаимодействовать с родственными БЛПА, что увеличивает дальность его применения и делает его максимально эффективным боевым инструментом в холмистых и плотно застроенных районах, так как его радиосигналы, передаваемые в пределах прямой видимости, ретранслируются аналогичными аппаратами.

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Российские военные эксперты отмечают, что дрон "Упырь" используют спецчастоту передачи данных, и его технически невозможно полностью заглушить. По словам производителя из Свердловской области, стоимость FPV-дрона "Упырь" составляет порядка 500 долл. Он изготовлен из термопластика, причем большая часть его компонентов напечатана методом 3-D печати. Для сравнения, стоимость американского ОБТ Abrams колеблется в районе $10 млн.

ВСУ теряют одну за другой американские системы РСЗО HIMARS. Только за последние несколько дней Вооруженные силы РФ уничтожили три таких комплекса. В общей сложности за несколько минут сгорело более 15 миллионов баксов.

Также ВС России неоднократно использовали ударные БПЛА для поражения БМП Bradley, а также машина разграждения на базе танка M1 Abrams - M1150 Assault Breacher Vehicle. Согласно информации Oryx (портал Oryxspioenkop) более 80 западных Bradleyбыли уничтожены, повреждены или брошены. Реальные цифры, вероятно, намного выше. Российский боец с позывным "Рассвет" утверждает, что у американского "Абрамса" есть два уязвимых места. Одно из них находится за башней над двигательным отсеком. Другое - между башней и корпусом ОБТ.

ВСУ старались не использовать танки Abrams до 25 февраля, когда первый из них был замечен на поле боя. Через пару дней либо эта, либо другая американская бронированная машина была уничтожена в результате удара FPV-дрона, после того как в гусеницу ОБТ прилетела граната из РПГ-7, обездвижив Abrams.

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Танки Abrams, переданные Киеву, подверглись "деградации" со стороны Пентагона, чтобы защитить некоторые секретные технологии, в частности, броневую защиту. ОБТ были оснащены взрывной реактивной броней (ERA), но броня, разработанная компанией EBAD — это устаревшая конструкция. Пентагон начал устанавливать ее на танки Abrams, развернутые в Европе, начиная с 1999 года.

В ходе наступления на н.п. Бердичев на Авдеевском направлении ВСУ задействовали американский ОБТ Abrams и машину разграждения M1150 Assault Breacher Vehicle. В результате обе единицы были уничтожены ударами "Упырей" с боезарядами РПГ (ПГ-7ВЛ).

Эта реактивная броня, получившая название M19 ARAT-1 (и ее изогнутый вариант M-32 ARAT), концептуально напоминает комплекс динамической защиты первого поколения "Контакт-1". На жаргоне Пентагона комплекты ERA известны как “наборы дополнительного оборудования и бронирования, повышающий боевые возможности ОБТ в городских условиях”.

Во время иракской войны около 23 танков Abrams были повреждены или уничтожены. До этого конфликта в США считали, что конструкции комбинированной брони достаточно для защиты "Абрамса".  Но в ходе боевых действий в Ираке танки "Абрамс" выводились из строя противотанковыми "Корнетами" и старыми добрыми РПГ-7.

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В перспективе американские военные планируют отказаться от брони M-32 ARAT. Недавно вооруженные силы США подписали контракт с оборонным подрядчиком General Dynamics, сотрудничающим с израильской компанией Rafael, на разработку более совершенной динамической защиты (ERA) на базе легкой взрыво-реактивной брони Rafael "Armor Shield R". (Для справки, на Украине она не используется).

Израиль был первой страной, которая установила динамическую защиту на свои танки "Меркава".   Конструктором был немец по имени Манфред Хельд. Затем последовали русские разработав сначала "Контакт-1", затем "Контакт-5", а в последнее время модульный комплекс ДЗ "Реликт". Комплекс был принят на вооружение в 2006 году и может быть установлен на танки Т-72Б и Т-90. Основной боевой танк Российской армии Т-72Б3М также получил новую систему ДЗ "Реликт".  Судя по всему, большая часть западной замеченной в ходе специальной военной операции на Украине оснащена более старыми модификациями динамической защиты (ERA).

Проблема ДЗ в том, что она не может защитить весь танк и не гарантирует, что оружие не сможет пробить элементы ERA. Танки подвержены высокому риску поражения кинетическим вооружением: ракетами, артиллерийскими снарядами и старыми и более медленными боеприпасами, такими как РПГ-7.

Немецкие "Леопарды" не имеют реактивной брони. Тем не менее известно о попытках ВСУ модернизировать западные Леопарды" блоками "Контакт-1" снятых со старых танков советской эпохи. ВСУ также начали устанавливать над башней танка "мангалы". Такой козырек при попадании вражеского боеприпаса рассеивает кумулятивную струю от взрыва.  Некоторые танки "Меркава", используемые в ходе боевых действий в секторе Газа, также получили защитные "мангалы".

На снимке: американский оснновной боевой танк M1A2 Abrams ведет стрельбу во время Кубка Салливана 2022 года в Школе армейской бронетехники на базе Форт-Беннинг, штат Гавайи, 29 апреля 2022 года. Кубок Салливана — это соревнование, которое проводится раз в два года в Форт-Беннинге, штат Джорджия, для оценки действий лучших танковых экипажей из бронетанкового отделения, Корпуса морской пехоты США и международных вооруженных сил-партнеров. (Фото: сержант Джошуа Тэкенс) Credit: Spc. Joshua Taeckens

ВСУ контратакуют русских, а не отступают на новую линию обороны по одной простой причине: там попросту нет хорошо укрепленных позиций. А они там должны были быть построены. Это породило множество вопросов, и есть все основания полагать, что средства на строительство укреплений были украдены. На Украине процветает коррупция, и, несмотря на слабые попытки ее обуздать, она продолжает расти. По мере ухудшения ситуации на поле боя растет число схем обогащения и вывода денег из страны.

Пару дней назад президент Украины сменил еще одного генерала на фоне "кадровой чистки", которая началась с Залужного. Мэр Киева Кличко - давний политический соперник Зеленского – вчера заявил, что увольнение Залужного было серьезной ошибкой. Он призвал сформировать национальное правительство, на замену Зеленскому.

Глава оборонного ведомства ФРГ Борис Писториус подтвердил, что утечка информации о разговоре четырех немецких офицеров, предлагавших использовать ракеты Taurus для атаки на Крымский мост и цели на территории Российской Федерации, произошла в результате разговора по Webex в Сингапуре, где один из (неназванных) офицеров принимал участие в Singapore Air Show.

Писториус заявил, что за использование незащищенной линии связи может последовать наказание. Германский офицер в Сингапуре для участия в дискуссии использовал либо бщедоступный Wi-Fi отеля, либо свое мобильное устройство. В Сингапуре есть квалифицированная служба безопасности, которая наверняка отслеживает зарубежные телефонные переговоры. Есть также все признаки того, что китайские спецслужбы активно мониторят ситуацию в Сингапуре.

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И раз уж заговорили о Сингапуре. 3 марта министр обороны Сингапура Нг Энг Хен заявил, что в небе над Украиной летают американские истребители F-35 Lightning II. По его словам, западные самолеты занимаются разведкой и определением местоположения российских систем противовоздушной обороны.

Руководитель военного ведомства сообщил, что информация о целеуказании передается союзникам Соединенных Штатов по Североатлантическому альянсу и, предположительно, ВСУ.  На борту F-35 установлен одна из самых передовых в мире радиолокационных станций с синтезированной апертурой, что позволяет видеть цели даже при плохих погодных условиях.

Вашингтон отверг заявление сингапурского министра, заявив, что ни один F-35 не действовал и не действует в воздушном пространстве Украины.

Из политических новостей: Виктория Нуланд покидает Госдеп. “дама с печеньками” занимала должность заместителя госсекретаря более 35 лет, но недавно "ее ушли", после того как на этот пост верхняя палата Конгресса утвердила Курта Кэмпбелла. Нуланд надеялась, что ее оставят в должности заместителя, однако этого не произошло. Свыше 10 лет она курировала политику Госдепартамента в отношении Украины. Нуланд называют "архитектором" правительства, сформировавшегося в Киеве после госпереворота в 2014 году. Госсекретарь США Блинкен заявил, что Нуланд покинет свой пост в ближайшие недели.

Наиболее правдоподобной выглядит версия о том, что Нуланд мешает налаживанию диалога Москвы и Вашингтона по украинскому вопросу. Байден вынужден убирать "ястребов", чтобы подчеркнуть свои намерения. Все прекрасно понимают, что мирный договор рано или поздно будет заключен. Также понятно, чем дольше не будет достигнуто договоренностей, тем больше территорий потеряет Украина.Израильские танки "Меркава" с защитными "мангалами" над башнями.

“Нуланд и бывший премьер-министр Джонсон - раздражители для Кремля. Оттеснить Нуланд в сторону и лишить ее доступа к информации о переговорах - закономерно. Она упрямая тетка, и Байден для нее не указ”, - считает российский политический обозреватель, Марат Баширов.

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