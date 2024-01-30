По данным ряда исследований, большое количество зарубежных компаний, в том числе западного толка, действующих на территории Китая в 2024 году, ожидают ухудшения экономической ситуации в КНР.

Многие компании на Западе крайне встревожены замедлением темпов роста экономики Китая. Фото: Wikimedia Commons

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Так, например, около 39 процентов филиалов японских фирм в Китае считают, что экономическая ситуация в КНР этом году ухудшится, и только 25 процентов ожидают ее улучшения. Эти данные были получены в результате опроса 1713 компаний, проведенного Японской торгово-промышленной палатой в Китае. Около 37 процентов опрошенных японских фирм считают, что экономика Китая останется на прежнем уровне.

При этом примерно 48 процентов японских предприятий сократили свои инвестиции или не стали инвестировать в Китай в 2023 году, в то время как 15 процентов увеличили объемы капиталовложений. Остальные 38 процентов в прошлом году сохранили объем инвестиций в КНР на том же уровне, что и в 2022.

Кроме того, согласно опросу, проведенному Немецкой торговой палатой в Китае, 83 процента из 566 филиалов немецких компаний заявили, что экономика КНР в этом году будет развиваться по "нисходящей траектории". С этим не согласны почти 10 процентов. Оставшиеся 7 % респондентов не знают, что сказать по этому поводу.

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Примерно 64 процента немецких компаний в Китае, придерживающихся "медвежьих" взглядов на перспективы китайской экономики, заявили, что Пекинку потребуется от одного до трех лет для возвращения к активному экономическому росту, в то время как 22 процента сказали, что на это уйдет от трех до пяти лет. Около 8 процентов респондентов считают, что на это потребуется более пяти лет, а 6 процентов - менее одного года.

Примерно 64 процента немецких компаний в Китае, придерживающихся "медвежьих" взглядов на перспективы китайской экономики, заявили, что Пекинку потребуется от одного до трех лет для возвращения к активному экономическому росту, в то время как 22 процента сказали, что на это уйдет от трех до пяти лет. Около 8 процентов респондентов считают, что на это потребуется более пяти лет, а 6 процентов - менее одного года. Вместе с тем 91 % участников опроса заявили, что не планируют закрывать бизнес в КНР.

Примерно 9 % отметили, что планируют покинуть Китай в течение ближайших двух лет или рассматривают такую возможность. В аналогичном опросе, проведенном в 2020 году, этот показатель составлял всего 4 процента.

Председатель правления южного и юго-западного отделения Немецкой торговой палаты в Китае Ульф Райнхардт в минувшую среду заявил, что 2023 год стал для немецких компаний в Китае проверкой на прочность. По его словам, многие бизнесмены считали, что китайская экономика начнет расти в прошлом году, но пока их прогнозы не оправдались.

Прямые иностранные инвестиции в Китай

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В прошлом году объем фактически используемых прямых иностранных инвестиций (ПИИ) снизился на 8 процентов по сравнению с 2022 годом и составил 1,13 трлн юаней (153 млрд долларов США). Об этом 19 января сообщило Министерство торговли КНР.

Объем ПИИ, направленных в фонды обрабатывающей промышленности, снизился на 1,8 процента до 317,9 миллиарда юаней (44 миллиарда долларов США). ПИИ в производство медицинского и телекоммуникационного оборудования увеличились на 32,1 % и 12,2 % соответственно. Министерство торговли не стало раскрывать информацию об отраслях, в которые поступило меньше всего иностранного капитала.

Объем ПИИ, использованных в сфере услуг, снизился на 13,4 процента до 776 миллиардов юаней (108 миллиардов долларов США). ПИИ, направленные в строительную отрасль, выросли на 43,7 процента. На 8,9 % выросли ПИИ в сферу процессов преобразования научно-технических достижений, на 4,1 % - в сферу услуг по научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам (НИОКР) и проектированию.

Объем ПИИ в высокотехнологичный сектор экономики упал на 4,9 процента до 423,3 миллиарда юаней в 2023 году с 445 миллиардов юаней в 2022 году, хотя его доля в общем объеме ПИИ выросла с 36,1 до 37,3 процента.

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Чжу Бин, директор департамента управления иностранными инвестициями министерства торговли КНР, 8 января заявил, что западные СМИ "совершенно необоснованно" охарактеризовали колебания китайских ПИИ как "бегство иностранного капитала".

Да, продолжил Чжу Бин, некоторые зарубежные компании закрыли свои заводы по производству мобильных телефонов, компьютеров и бытовой техники, но другие открыли новые высокотехнологичные заводы по изготовлению дисплеев и аккумуляторов. По его словам, часть иностранных фирм была вынуждена перенаправить свои средства в другие регионы, поскольку ряд государств ввел ограничения на инвестиции в Китай.

Правительство Китайской Народной Республики настоятельно рекомендует руководителям государственных предприятий (SOE) уделять больше внимания рыночной деятельности компаний, зарегистрированных на бирже. На снимке: президент Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер приветствует Премьера Государственного совета Китайской Народной Республики Ли Цяна . (Изображение предоставлено онлайн-изданием East Asia Forum / Baidu)

Основная задача премьера Госсовета КНР

С тех пор как в начале 2023 года Пекин отменил все антиковидные ограничения, премьер Госсовета Китайской Народной Республики Ли Цян регулярно проводит встречи с руководителями иностранных бизнес-структур и поощряет их к инвестированию в экономику страны.

На встрече с японской бизнес-делегацией в Пекине в четверг Ли заявил, что Китай готов поддержать предприятия КНР и Японии для расширения сотрудничества в самых различных областях. Пекин приветствует компании из всех стран, включая Японию, которые продолжают инвестировать в Китай.

"Экономики Китая и Японии глубоко интегрированы. Экономическое и торговое сотрудничество играет немаловажную роль в качестве опоры и движущей силы двусторонних отношений", - подчеркнул политик.

По его словам, две страны должны укреплять сотрудничество в сферах научно-технических инноваций, цифровой экономики, "зеленого" развития, медицинской помощи и ухода за пожилыми людьми, совместно обеспечивать стабильную и бесперебойную работу промышленных и логистических цепочек, достигая при этом взаимовыгодных результатов.

За последний год политическая напряженность между Китаем и Японией усилилась после нескольких инцидентов, включая наложенный в июле запрет на экспорт японского оборудования для производства микросхем в Китай, выброс якобы очищенных сточных вод АЭС "Фукусима" в Тихий океан в августе и арест руководителя японской компании в Пекине в октябре.

Ли также придает большое значение привлечению инвестиций из Германии, специализирующейся в том числе на производстве автомобилей и высокотехнологичного оборудования. Во время своего последнего визита в ФРГ в июне прошлого года он посетил ряд немецких компаний и побеседовал с их руководителями.

И хотя в первой половине прошлого года прямые инвестиции Германии в Китай сократились на 14 процентов до 10,31 миллиарда евро (11,17 миллиарда долларов США) по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, их доля в общем объеме ПИИ Германии выросла с 11,6 до 16,4 процента. Об этом сообщает агентство Reuters.

За первые шесть месяцев 2023 года отток ПИИ из Германии сократился до 63 млрд евро со 104 млрд евро годом ранее из-за роста стоимости финансирования, вызванного повышением ставок в Соединенных Штатах. Некоторые экономисты считают, что в связи с возможным снижением ставок в США в этом году глобальные компании увеличат свои инвестиции за рубежом.

Лю Цзе, глава отдела макростратегии китайского подразделения Standard Chartered, в минувший четверг сообщила, что в этом году отток капитала из Китая сократится. По ее словам, в 2024 году отток ПИИ из Китая сократится как минимум вдвое, поскольку иностранные компании уже вывели достаточно средств и с сентября прошлого года увеличили скупку китайских облигаций.

В исследовательской заметке Economist Intelligence Unit (EIU) говорится, что приток капитала в Китай в этом году восстановится. Однако эти потоки будут в основном сосредоточены в краткосрочных инвестициях. По словам специалистов, иностранные инвесторы будут сохранять осторожность на фоне сложных отношений между Соединенными Штатами и Китаем, а также недоверия к операционной среде КНР.

Белая книга Китая

Тем временем в Китае возникла еще одна проблема, связанная с привлечением иностранных инвестиций: в среду Европейская комиссия в своем документе потребовала от стран-участниц ЕС разработать механизмы проверки входящих и исходящих инвестиций и запретить те из них, которые приведут к передаче чувствительных технологий и ноу-хау другим государствам.

В опубликованном на прошлой неделе пакете мер по обеспечению европейской экономической безопасности Еврокомиссия (ЕК) заявила, что ранее ЕС неоднократно накладывал ограничения на экспорт технологий двойного назначения. Однако, есть все основания полагать, что в результате инвестиций извне (ПИИ) некоторые чувствительные технологии и ноу-хау могут попасть в "чужие руки". В число стран, вызывающих особую озабоченность ЕС, входят Россия, Китай, а также страны-члены Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ)

В документе Еврокомиссии речь идет о четырех технологических областях, включая передовые полупроводники, искусственный интеллект, квантовые и биотехнологии. ЕК призвала страны-участницы Евросоюза обсудить предлагаемые меры. Запад встревожен замедлением экономического роста Китая. На этом фоне 91 процент западных компаний имеющих филиалы в Китае заявили, что не планируют закрывать свой бизнес в КНР. На снимке проект недвижимости в провинции Шаньдун. (Изображение предоставлено онлайн-изданием East Asia Forum / Baidu / Jiwe.co)

Пекин пытается повысить стоимость китайских акций

Пекин потребовал от руководителей государственных предприятий принять самые решительные меры по стимулированию роста котировок акций подконтрольных компаний.

В своей попытке улучшить настроение на фондовых рынках власти Китая подготовили ряд новых мер, включая повышение ликвидности в банковском секторе, что уже дало положительные результаты и привело к кратковременному росту китайских фондовых рынков в среду.

Другие шаги, в том числе призыв к госкомпаниям повысить котировки своих акций, будут менее заметны по своему воздействию, считают эксперты.

Народный банк КНР (PBoC) в среду объявил о своем решении снизить резервные требования (RRR) для кредиторов на 50 базисных пунктов с 5 февраля. Этот шаг позволит китайским банкам увеличить кредитный портфель на один триллион юаней (140 миллиардов долларов США) и привлечь внимание целевых компаний, в том числе застройщиков элитной недвижимости и фирм, специализирующихся на высоких технологиях.

Недавно глава ЦБ Китая Пань Гуншэн заявил, что в 2024 году центральный банк КНР создаст департамент кредитного рынка. Он будет заниматься развитием пяти наиболее приоритетных направлений: финансированием технологий, "зеленым" финансированием, инклюзивным финансированием, пенсионным финансированием и цифровым финансированием.

На фоне этих заявлений индекс Hang Seng в среду вырос на 545 пунктов, или 3,56 процента, и закрылся на отметке 15 899. Индекс Shanghai Composite вырос на 1,8 процента до 2 820, а индекс Shenzhen Component увеличился на 1 процент до 8 682.

После нескольких недель падения в этом году фондовые рынки Гонконга восстановились во вторник, после сообщений о том, что правительство КНР рассматривает возможность выделения средств из оффшорных зон, чтобы поднять рыночные настроения. Так агентство Bloomberg в своей статье пишет, что Пекин может привлечь около 2 триллионов юаней (почти 300 миллиардов долларов США) посредством оффшорных структур, пытаясь оказать поддержку сильно подешевевшим китайским акциям.

"Чувство выгоды"

До двухдневного роста во вторник и среду индекс Hang Seng потерял 33 процента за последний год, а индекс Shanghai Composite опустился на 16 процентов. "За это время фондовый рынок ослабел, а волатильность возросла. Многие инвесторы глубоко встревожены и высказывают свои соображения и рекомендации на этот счет", - заявил в среду Ван Цзяньцзюнь, заместитель председателя Комиссии по регулированию рынка ценных бумаг Китая (China Securities Regulatory Commission, CSRC)

"Мы внимательно их выслушали и сочувствуем им", - сказал он. Мы прекрасно понимаем, что стабильное и здоровое развитие фондового рынка возможно только тогда, когда у большинства инвесторов есть реальное "чувство выгоды". На CSRC возложена серьезная ответственность за обеспечение надежной защиты интересов инвесторов, поскольку фондовые рынки стали важным инструментом распределения активов между людьми, подчеркнул чиновник.

Он отметил, что CSRC будет прилагать максимум усилий для повышения качества листинговых компаний путем дальнейшего совершенствования стандартов оценки их деятельности. Кроме того, комиссия намерена уделять больше внимания требованиям к возврату инвестиций и активно поощрять листинговые компании к повышению доходности инвестиций за счет обратного выкупа акций и увеличения дивидендов.

Руководители госпредприятий должны сосредоточиться на стоимости акций

Се Сяобин, глава управления имущественными правами Комитета по надзору и контролю за государственными активами Китая (SASAC), заявил, что правительство КНР будет "стимулировать" руководителей государственных предприятий (SOE) уделять больше внимания рыночным показателям зарегистрированных на бирже компаний.

По словам Се, руководителям госкомпаний будет настоятельно рекомендовано “вселять уверенность” в инвесторов с помощью ориентированных на рынок инструментов. В частности, речь идет об оперативном увеличении доли в уставном капитале и выкупе акций, стабилизации ожиданий и увеличении денежных дивидендов - подобные действия позволят инвесторам получить более высокую прибыль.

Главный инвестиционный стратег компании Industrial Securities Чжан Идун считает, что инвесторам следует обратить внимание на то, не попытаются ли богатые государственные предприятия КНР увеличить свою капитализацию за счет слияний и поглощений в высокотехнологичном секторе.

Спрос на недвижимость

Помимо стимулирования фондовых рынков, Китай также хочет укрепить свой рынок недвижимости. Недавно ряд китайских муниципалитетов анонсировали меры поддержки в этом секторе.

Так, например в среду народное правительство города Чунцин заявило, что отныне при покупке жилья налогом на недвижимость, или гербовым сбором, облагается только 70% от полной стоимости сделки (раньше налог уплачивался от полной стоимости). Также были снижены налоговые ставки на элитные дома и квартиры с 1-1,2 до 0,5 процента. Этот налог взимается только с недвижимости площадью более 180 квадратных метров.

"Мы ожидаем, что проблемы в секторе недвижимости сохранятся, что приведет к побочным эффектам для внутренних инвестиций и потребления", - заявил Джереми Зук, ведущий аналитик Fitch Ratings по Китаю, на конференции Fitch по кредитным перспективам в АТР в среду.

В минувшую среду Европейская комиссия призвала страны-члены Евросоюза к негласному мониторингу прямых иностранных инвестиций (ПИИ), а также к блокированию доступа таких стран, как Россия и Китай, к своим передовым научным достижениям. | (Изображение предоставлено онлайн-изданием East Asia Forum / Baidu) Leon Nial/ Getty Images

"Поддержка правительства сыграет решающую роль в компенсации слабой динамики роста в нашем базовом прогнозе, но риски снижения при этом сохранятся", - отметил он, -"По нашим прогнозам, рост внутреннего валового продукта на материковом Китае замедлится с 5,2 процента в прошлом году до 4,6 процента в 2024 году. Скорее всего, китайским политикам предстоит еще не один год преодолевать трудности, связанные со снижением внутреннего и внешнего спроса".

"В последние месяцы жесткий спрос со стороны потенциальных покупателей жилья и тех, кто хочет улучшить свои жилищные условия, остается вялым. Сокращение ипотечных кредитов для тех, кто впервые покупает недвижимость, станет в 2024 году очевидным выбором для политиков", - говорит Ли Юцзя, главный научный сотрудник исследовательского центра жилищной политики Гуандунского института планирования.

В прошлом году центральный банк Китайской Народной Республики трижды снижал ставки по депозитам, пишет Ли, но при этом лишь на 10 базисных пунктов уменьшил ставку по пятилетним кредитам (LPR). Таким образом, в наступившем году высока вероятность, что ЦБ КНР может значительно снизить ипотечные ставки, утверждает Ли. Несколько китайских банкиров пожелавших остаться анонимными в интервью финансовому новостному интернет-ресурсу Cailian Press, владельцем которого является Shanghai United Media Group, сообщили, что не ожидают от кредиторов значительного повышения ставок по ипотечным кредитам в этом году из-за слабого спроса со стороны покупателей недвижимости.

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В конце сентября 2023 года непогашенная сумма ипотечных кредитов в Китае снизилась на 1,2 процента в годовом исчислении до 38,42 триллиона юаней (5,35 триллиона долларов США). Об этом в ноябре прошлого года сообщила пресс-служба Народного банка Китая (PBoC). По данным China Index Academy, общий объем продаж 100 крупнейших застройщиков страны в 2023 году упал на 17,3 процента до 6,28 триллиона юаней (870 миллиардов долларов США) по сравнению с показателем годичной давности. В декабре снижение этого показателя в годовом исчислении достигло 35,9 процента.