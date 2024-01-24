Страны Глобального Юга становятся все более важными действующими лицами на мировой арене. Хотя термин "Глобальный Юг" является довольно расплывчатым, и некоторые эксперты выступают за его отмену, в данном контексте он используется для обозначения ряда крупных и наиболее богатых развивающихся стран. Требования Глобального Юга породили политические и экономические сдвиги, к последствиям которых Западу так или иначе придется приспосабливаться. Об этом пишет Барбара Сталлингс, старший научный сотрудник Института международных и общественных отношений имени Уотсона Университета Брауна (США) и приглашенный профессор Программы стипендиатов Шварцмана Университета Цинхуа (КНР) в своей статье для онлайн-издания East Asia Forum.

Глобальный Юг стремится к Китаю и отдаляется от Запада. Чтобы выжить в стремительно эволюционирующем мире, Западу придется принять во внимание текущие требования Глобального Юга и предоставить ему определенное место в существующей мировой системе. Изображение: Twitter Screengrab

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В результате экономического роста эти страны становятся все более влиятельными. По объему внутреннего валового продукта с поправкой на паритет покупательной способности Индия занимает третье место в мире, Индонезия - седьмое, а Бразилия - восьмое. На этом фоне доля стран "Большой семерки" в глобальном ВВП за последние 50 лет снизилась с 65 до 44 процентов, что отчасти обусловлено ростом Китая, а также подъемом государств Глобального Юга.

Глобальный Юг становится все более заметным и влиятельным игроком в экономическом плане, пытаясь при этом сохранить активную позицию неприсоединения к США и Китаю.

Глобальный Юг использует всю свою мощь, пытаясь влиять на международные экономические и политические процессы. Одним из таких примеров является призыв к "активному нейтралитету" как в отношении политики США, так и Китая. Это уже не прежнее "неприсоединение" 20-го века, а новое движение, способное изменять альянсы в зависимости от того, какой вопрос стоит на повестке дня.

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Недавний пример - специальная военная операция России на Украине. Хотя некоторые страны неодобрительно относятся к событиям на Донбассе, они не желают участвовать в санкциях против России, несмотря на давление со стороны Запада. В качестве другого примера можно привести Юго-Восточную Азию, балансирующую между тесным экономическим сотрудничеством с Китаем и вопросами безопасности с Соединенными Штатами.

Вместе с тем существуют определенные препятствия на пути превращения стран Глобального Юга в гораздо более значимую международную политическую структуру. Интересы отдельных стран весьма разнообразны и зависят от географического положения, размера, наличия природных ресурсов и уровня развития.

Например, соседи Китая в Юго-Восточной Азии находятся в совершенно иной ситуации, чем латиноамериканские страны, входящие в сферу влияния США. Аналогичным образом, такая огромная держава, как Индия, вряд ли будет иметь одинаковые мировоззренческие взгляды с небольшим государством Чили. У экспортеров природных ресурсов иные интересы, чем у экспортеров промышленных товаров.

Кроме того, в странах Глобального Юга не хватает серьезных политических фигур. Можно было бы предположить, что группа БРИКС - Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка и еще шесть недавно присоединившихся членов - сформируют лидерское ядро, однако участие Китая может усложнить эту задачу, пишет западный эксперт.

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Поскольку Глобальный Юг пытается занять место между США и Китаем и черпать ресурсы из обеих стран, то присутствие КНР в составе его лидеров является несколько противоречивым. Пока не появится "собственное" руководство, Глобальный Юг не сможет эффективно проводить политику активного неприсоединения.

События на Украине заставили западных экспертов вспомнить о том, что существует мир за пределами "великих держав" и их основных союзников. Этот мир, состоящий преимущественно из стран Африки, Азии и Латинской Америки, не желает принимать однозначную позицию в этом вопросе. На снимке премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент Южной Африканской Республики Сирил Рамафоса в Йоханнесбурге, август 2023 года. Алет Преториус / агентство Reuters.

Понять потенциальные последствия усиления влияния Глобального Юга можно, внимательно ознакомившись с требованиями, которые выдвигают организации, ассоциирующиеся с Глобальным Югом, включая альянс БРИКС и "Группу семидесяти семи".

В настоящее время Глобальный Юг предъявляет высокие требования к существующим международным институтам, особенно к Международному валютному фонду, Всемирному банку и Совету Безопасности Организации Объединенных Наций, а также добивается большего равноправия при распределении международных ресурсов. В настоящее время на международной повестке дня стоит вопрос о создании фонда "для возмещения потерь и ущерба" в рамках переговоров по климату.

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В целом, пишет Сталлингс, все более активная роль Глобального Юга на международной арене, скорее всего, усложнит процесс принятия решений, как это уже наблюдается во Всемирной торговой организации и Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций. Также, весьма вероятно, что повышение роли Глобального Юга будет означать и усиление позиции Китая, учитывая его успешные ухаживания за рядом государств Глобального Юга.

Чтобы выжить в таких условиях, Западу придется учитывать требования глобального Юга занять “определенное” место в существующей мировой системе. Запад должен содействовать укреплению роли Глобального Юга как в международных финансовых институтах, так и в Организации Объединенных Наций. Одним из шагов в этом направлении было создание клуба "Большой двадцатки", теперь же для этого необходимо более регулярное сотрудничество. Условием такого сотрудничества может стать соглашение о программе действий на ближайшее десятилетие и правилах работы международных институтов.

Чтобы выжить Западу необходимо первому инициировать шаги по совместному использованию ресурсов. Одним из таких инструментов может стать учреждение, пусть пока и без финансирования, фонда для возмещения потерь и ущерба. Среди других шагов, - дополнительные раунды размещения специальных прав заимствования и увеличение финансовой поддержки для достижения Целей устойчивого развития.

Хотя подобные шаги были бы полезны с точки зрения глобальной безопасности, пишет Сталлингс, Западу во главе с США следовало бы оказать содействие странам Юга, в том числе для того, чтобы укрепить позиции демократии. Китай эффективно использует свою растущую роль главного торгового партнера и важного источника финансирования в отношениях со многими развивающимися странами для продвижения своей авторитарной политической системы.

В Юго-Восточной Азии соперничество между Соединенными Штатами и Китаем - это не просто "игра" двух команд. Историческая карта Китая и Юго-Восточной Азии в Дананге, Вьетнам, 1 ноября 2017 года. (Куинн Райан Маттингли/The New York Times)

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Таким образом, если Запад хочет действительно защитить свои политические и экономические интересы, он должен приложить немало усилий для оказания помощи странам Глобального Юга.