После падения в этом году на 12,2 процента акции Гонконга во вторник выросли на 2,63 пукнта на фоне новостей о том, что Пекин может направить около 2 триллионов юаней ( почти 300 миллиардов долларов США) через оффшорные структуры для стабилизации своего фондового рынка.

В общей сложности с момента пика, достигнутого в 2021 году, из рыночной стоимости акций Китая и Гонконга было выведено более 6 триллионов долларов, что подчеркивает проблему, с которой сталкивается Пекин, пытаясь восстановить доверие инвесторов. Рост китайских акций на снимке показан красным цветом, а падение - зеленым. (Изображение предоставлено онлайн-изданием East Asia Forum / Baidu)

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Индекс Hang Seng - эталонный показатель гонконгских рынков - вырос на 392 пункта и закрылся во вторник на отметке 15 353. Но несмотря на это, он все равно подешевел на 32 % по сравнению с 22 566 годом ранее.

Для сравнения, японский индекс Nikkei 225 с конца прошлого года увеличился на 9,7 процента до 36 517 пунктов во вторник. За последний год он прибавил в цене 33,8 процента. Тайваньский взвешенный фондовый индекс (TSEC) в этом году снизился на 0,3 процента до 17 874 пунктов, однако в прошедшем году его рост составил 19,7 процента.

Индекс Доу-Джонса в понедельник закрылся на отметке 38 001, что на 13 процентов выше, чем год назад, а фондовый индекс S&P 500 вырос на 22,7 процента до 4 850. Рост акций Гонконга последовал сразу после того, как агентство Bloomberg сообщило, что правительство Китая планирует принять пакет мер по спасению своего фондового рынка за счет оффшорных средств, в попытке поднять настроения инвесторов на рынке H-акций.

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По мнению некоторых аналитиков, падение котировок акций Гонконга в последние недели частично объясняется тем, что инвесторы были обескуражены возможной задержкой снижения процентных ставок в Соединенных Штатах. По их словам, на снижение гонконгских акций также повлияло более медленное, чем ожидалось, восстановление потребительских рынков Китая.

Линус Йип, главный стратег First Shanghai Securities, заявил китайским СМИ, что в краткосрочной перспективе индекс Hang Seng получит поддержку на уровне 14 600 пунктов, но дальнейшая динамика гонконгских акций будет зависеть от состояния китайской экономики и потребительской способности населения. Кенни Ван, глава отдела инвестиционной стратегии KGI Asia, отметил, что на индекс Hang Seng влияют масса различных факторов, включая процентные ставки в США и геополитику. По его словам, многие инвесторы заняли выжидательную позицию и надеются, что Пекин примет ряд мер для поддержки рынка акций. Между тем, некоторые инвесторы-ветераны уже успели обвинить китайских политиков в непоследовательности в борьбе с дефляцией.

"Большая ошибка"

Чуа Сун Хок, основатель и главный инвестиционный директор сингапурской компании Asia Genesis Asset Management, заявил во вторник, что его фирма решила закрыть фонд Asia Genesis Macro Fund и вернуть деньги своим клиентам.

В письме Чуа к инвесторам, с которым удалось ознакомиться агентству Reuters, говорится, что за первые несколько недель января акции фонда, запущенного в 2020 году, снизились на 18,8 процентаОн признал, что совершил большую ошибку, увеличив длинные позиции в Гонконге и Китае и короткие в Японии. Он считает, что в этом году Китай обгонит Японию после последних трех лет распродаж, в то время как рынок Токио скорректирует свои позиции после 30-процентного роста в 2023 году.

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"Я до сих пор не понимаю нелогичное поведение китайских политиков, которые даже не пытаются бороться с дефляцией. Все это приводит к потере доверия клиентов и затяжному медвежьему рынку", - отметил он в своем письме. "Я растерял свои знания, торговое и психологическое преимущество", - написал он. "Я достиг той стадии, когда моя уверенность как трейдера утрачена". По его словам, его прошлый опыт больше не действует, а скорее работает против него.

В прошлом месяце Чуа в своем посте на LinkedIn заявил, что 2024 год станет началом многолетнего бычьего рынка для акций китайских компаний. Инвесторы ожидали, что Народный банк Китая снизит ставку по среднесрочным кредитам (MLF) 15 января, но этого не случилось.

Китайские акции падают. Китайские акции достигли пятилетнего минимума на фоне попыток Пекина спасти ситуацию. В данный момент китайские чиновники рассматривают несколько вариантов стабилизации рынка и могут объявить о некоторых из них уже на этой неделе, если их одобрит высшее руководство КНР. Однако все может измениться. Комиссия по регулированию ценных бумаг Китая не ответила на просьбу Bloomberg прокомментировать ситуацию. (Изображение предоставлено онлайн-изданием East Asia Forum / Bloomberg)

Зима на фондовых рынка Китая

12 января Национальное бюро статистики КНР сообщило, что индекс потребительских цен (ИПЦ) в Китае в декабре 2023 года снизился на 0,3 процента в годовом исчислении. Эксперты отмечают, что этот показатель снижается уже третий месяц подряд.

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Государственное информационное агентство "Синьхуа" заявило, что многие зарубежные средства массовой информации как минимум заблуждаются, делая поспешные выводы о том, что Китай скатился в дефляцию, и даже преувеличивают возможность долгосрочной дефляции. Издание пишет, что низкие показатели ИПЦ в основном обусловлены конструктивными причинами. Авторы статьи утверждают, что базовый индекс потребительских цен, исключающий волатильные цены на продукты питания и энергоносители, в 2023 году демонстрировал довольно стабильный рост в годовом исчислении.

"Патриотически настроенный" политолог и бывший главный редактор Global Times Ху Сицзинь попытался поднять доверие людей к фондовым рынкам, купив акции А на свои собственные сбережения. В июне прошлого года этот "новичок" положил на свой инвестиционный счет около 100 000 юаней (14 тысяч долларов США) и постепенно увеличил сумму до 480 000 юаней (68 тысяч долларов США).

Когда в минувший понедельник индекс Shanghai Composite упал на 2,7 процента до 2 754 пунктов, что стало самым низким показателем с апреля 2020 года, Ху сказал, что ему очень обидно, что за один день он потерял сразу 10 444 юаня (1500 долларов США). По его словам, на данный момент его потери уже превысили 71 024 юаня (10 тысяч долларов США), или 17,4 процента от всех вложенных им средств.

Он заявил, что политикам необходимо срочно принять меры - стимулировать экономический рост и повысить настроение рынка. В прошлом месяце, когда его совокупные потери превысили 42 000 юаней (около 6 тысяч долларов США), он продолжал верить, что зима на китайских фондовых рынках скоро пройдет, и вот-вот наступит весна.

"Готовьтесь к худшему"

В понедельник на очередном заседании государственного совета Китая под председательством премьер-министра КНР Ли Цяня было заявлено, что правительство намерено повысить качество и инвестиционную ценность зарегистрированных на бирже компаний, стимулировать приток средне- и долгосрочного капитала и стабилизировать фондовые рынки.

Вслед за этим заявлением последовало сообщение Bloomberg о возможном запуске пакета спасательных мер для поддержки акций Гонконга. Более того, многие китайские средства массовой информации на прошлой неделе сообщили, что некоторые государственные фонды уже вышли на рынки акций категории А.

Впрочем, финансовый аналитик из Гонконга Лау Кван-мин в своей заметке от 16 января отметил, что после того, как американские и европейские фондовые рынки начнут корректироваться с нынешних высоких отметок, индекс Hang Seng, скорее всего, упадет еще больше, возможно даже пробьет отметку в 12 000 пунктов. Он утверждает, что инвесторам следует готовиться к худшему - к обвалу рынка, похожему на тот, что наблюдался во время Азиатского финансового кризиса в 1998 году и Глобального финансового кризиса в 2008 году.

На двухдневном заседании под председательством генерального секретаря Коммунистической партии Китая Си Цзиньпина 11 и 12 декабря Центральная рабочая конференция по экономике постановила, что правительству страны необходимо стимулировать "общественное мнение" для продвижения светлых моментов китайской экономики.

Пекин намерен создавать стабилизационный фонд на 2 триллиона юаней для стабилизации рынка акций. В статье "Синьхуа" говорится, что Пекин уже выделил 300 миллиардов юаней из местных фондов, которые будут направлены на инвестиции в акции категории А. (Изображение предоставлено онлайн-изданием East Asia Forum / Baidu / Twitter Screengrab)

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7 декабря Лю Цзипэн, декан Института капитальных финансов Китайского университета политических наук и права, сообщил, что покинул свой пост. Его внезапный уход последовал после того, как 1 декабря на форуме он сообщил, что индивидуальным инвесторам следует избегать выхода на рынок акций категории А, поскольку некоторые устаревшие правила листинга требуют серьезных изменений.