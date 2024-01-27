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Евросоюз пытается тайно защитить свои чувствительные технологии от России и Китая

Европейская комиссия пытается призвать страны ЕС к скрытому мониторингу прямых иностранных инвестиций (ПИИ) и потенциально заблокировать доступ таких стран, как Россия и Китай к чувствительным технологиям
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Европейская комиссия в ближайшее время обратится к членам Евросоюза с требованием тайно отслеживать прямые зарубежные инвестиции (ПИИ) и, максимально блокировать доступ некоторых стран, в первую очередь России и Китая, к таким чувствительным для национальной безопасности, обороны, разведки и экономических интересов технологиям, как производство микросхем, искусственный интеллект (ИИ) и квантовые вычисления.

Европейская комиссия пытается призвать страны ЕС к скрытому мониторингу прямых иностранных инвестиций (ПИИ) и потенциально заблокировать доступ таких стран, как Россия и Китай к своим чувствительным технологиям. На снимке: председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен (слева) во время встречи с премьером Государственного совета Китайской Народной Республики Ли Цянем в кулуарах ежегодного Всемирного экономического форума 2024 в Давосе 16 января. Фотография предоставлена агентством Синьхуа: Xinhua.

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В ближайшие дни Евросоюз планирует объявить о своем пакете мер по обеспечению европейской экономической безопасности (European Economic Security Package, EESP), в рамках которого всем странам-членам ЕС будет предписано создать механизмы контроля и расширить сферу действия существующих стандартов. Согласно проекту плана, с которым ознакомилось агентство Bloomberg, в него будут включены инвестиции компаний, которые прямо или косвенно контролируются иностранными организациями.

Кроме того, предлагается учредить фонд для развития ключевых технологий, которые могут служить как военным, так и гражданским целям. Следует отметить, что на подготовку этого предложения у ЕС ушло более полугода. Оно было озвучено после встречи премьера Государственного совета Китайской Народной Республики Ли Цяня с председателем Европейской комиссии в кулуарах Всемирного экономического форума 2024 в Давосе 16 января.

Во время встречи глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС не намерен отделяться от Китая. В свою очередь, Ли отметил, что Пекин готов импортировать из Европы больше товаров, отвечающих требованиям рынка, и надеется, что ЕС ослабит ограничения на экспорт высокотехнологичной продукции в Китай.

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Китайские государственные средства массовой информации заявили, что новая инициатива Евросоюза может сильно ударит по китайским фирмам, которые заинтересованы в приобретении европейских высокотехнологичных компаний.

Некоторые китайские журналисты и политические обозреватели считают, что Пекин должен наладить и поддерживать диалог с каждым из государств-членов Евросоюза в отдельности и убедить их смягчить правила инвестирования. По их мнению, в ответ Китай будет импортировать больше товаров из этих стран.

"После того как в начале прошлого года Урсула фон дер Ляйен предложила странам Евросоюза сократить риски, связанные с Китаем, в июне ЕС объявил о запуске Европейской стратегии экономической безопасности. Теперь он собирается объявить о принятии EESP. Все эти три шага были хорошо срежиссированы", - сказал в интервью Global Times Чжао Юншэн, политик и профессор Института региональных и международных исследований Университета международного бизнеса и экономики в Пекине.

"Европейская стратегия экономической безопасности, опубликованная в июне прошлого года, была явно направлена против Китая", - подчеркнул он. "Если предстоящие меры EESP будут реализованы, это негативно отразится на самых разнообразных сферах, включая торговлю, инвестиции и обмен технологиями между Китаем и странами Европейского Союза".

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Он отметил, что Китаю следует изучить возможность увеличения инвестиций в экономику Европы, а также сотрудничества с европейскими компаниями в различных секторах, включая промышленное оборудование, космические аппараты и пусковые устройства. По его словам, Пекин также должен стремиться к расширению своих производственных мощностей по изготовлению солнечных батарей в Восточной и Центральной Европе, а также в других странах региона.

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"Имея в своем составе 27 государств-членов, ЕС является организацией, которая не способна достичь консенсуса по большей части вопросов", - говорит Джулиан Куо, тайваньский политолог и бывший законодатель.

Он утверждает, что именно поэтому Китай пригласил лидеров Германии, Франции, Нидерландов и Испании посетить Пекин, а премьер КНР Ли Цян ранее в этом месяце с этой целью побывал в Ирландии и Швейцарии. По его словам, Китай будет вести диалог с каждой европейской страной в отдельности и формировать двусторонние отношения с каждой из них.

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"Китай четко понимает, что вести дела с Европейским союзом - бесполезная трата времени. Все то, о чем тут понарассказывала госпожа фон дер Ляйен, в большинстве случаев не будет реализовано. Даже Франция и Германия придерживаются различных точек зрения", - отметил специалист.

В сентябре прошлого года, пишет Куо, комиссия Евросоюза инициировала 13-месячное расследование по вопросу о том, насколько государственные субсидии "помогли" китайским производителям электромобилей отвоевать долю рынка в странах ЕС за последние годы. С очень высокой долей вероятности после окончания этого антисубсидиарного расследования ЕС не предпримет никаких действий в адрес Китая, считает он.

В действительности, хотя французское правительство и поддерживает это расследование, некоторые немецкие автопроизводители заявили, что они обеспокоены тем, что гонка карательных тарифов и торговых барьеров между Китаем и Евросоюзом нанесет ущерб их бизнесу в КНР.

В сентябре прошлого года глава внешнеэкономического отдела Федеральной ассоциации торгово-промышленных палат Германии (DIHK) Фолькер Трайер заявил, что нарушение конкуренции со стороны Китая — это особая проблема, с которой Европе следует бороться. При этом он добавил, что надеется, что по окончании 13-месячного расследования не обнаружится никаких чрезмерных субсидий или новых карательных тарифов.

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Чувствительные сектора

В июне прошлого года Европейская комиссия и Верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности опубликовали совместное сообщение о Европейской стратегии экономической безопасности, в рамках которого предлагалось провести тщательную оценку рисков для экономической безопасности по четырем направлениям:

  • риски устойчивости цепочек поставок, включая безопасность энергетики;
  • риски, связанные с физической и кибербезопасностью критической инфраструктуры;
  • риски, связанные с технологической безопасностью и утечкой технологий;
  • риски применения экономического оружия или экономического принуждения.

"В этом документе изложен наш план по снижению степени риска, а не разделения экономической взаимозависимости в отношении технологий, в которых мы больше всего нуждаемся", - заявила в июне 2023 года Маргрете Вестагер, исполнительный вице-президент Европейской комиссии, курирующая вопросы реализации инициативы "Европа, пригодная для цифровой эпохи". "Когда действуем врозь, мы превращаемся в игровую площадку. Когда мы действуем сообща, мы - игроки", - подчеркнула политик.

В своем интервью агентству Financial Times 20 января европейский комиссар по вопросам торговли Валдис Домбровскис заявил, что страны Европейского союза должны найти способы предотвратить "попадание в чужие руки" своих наиболее чувствительных технологий, компаний и активов. Он подчеркнул, что грядущий пакет ESSP будет целенаправленным и пропорциональным и не станет поводом для проявления протекционизма.

По их словам, Комиссия Европейского Союза может только рекомендовать процедуры в отношении иностранных инвестиций - в том числе со стороны России или Китая - но принимать эти рекомендации или нет - остается полностью на усмотрение государств-членов ЕС.

Financial Times сообщает, что решения об инвестициях и экспортном контроле находятся в руках стран-членов ЕС. Однако, учитывая растущую торговую напряженность между США и Китаем, а также давление на экономику еврозоны из-за российско-украинского конфликта, Брюссель считает необходимым более тесное сотрудничество в рамках ЕС... На этом фоне, пишут эксперты, Китай воспользуется отсутствием единого мнения в рядах Евросоюза и сосредоточит свою стратегию на работе с каждым государством в отдельности.

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В настоящее время некоторые страны Евросоюза имеют свои собственные механизмы проверки прямых иностранных инвестиций. Например, из-за соображений безопасности в ноябре 2022 года Германия заблокировала продажу Китаю завода по производству полупроводниковой продукции

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