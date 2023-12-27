31 января 2012 года для французской авиационной компании Dassault Aviation стал знаменательным днем. Компания только что была объявлена победителем в тендере индийских ВВС на закупку 126 истребителей Дассо «Рафаль». Согласоно контракту, 18 истребителей поставляет Париж, остальные 108 будут собраны на предприятиях Индии. На эту тему рассуждает индийский военный эксперт, бывший командир эскадрильи, летавший на МиГ-21 и МиГ-29, генерал-лейтенант ВВС Индии Т.П. Шривастава в своей статье для англоязычного издания EurAsian Times.

Истребители Rafale: Почему Индия в 2004 году отказалась от французских самолетов даже за 25 процентов от их номинальной стоимости

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Еще в 2011-12 годах Париж запланировал финансирование оборонного бюджета в размере 60 миллиардов американских долларов, при этом около 50 миллиардов долларов США уже было израсходовано на строительство истребителей Rafales. Следует отметить, что на тот момент истребители Rafale не пользовались особой популярностью в мире, до тех пор, пока Дели не оказала финансовую поддержку практически обанкротившейся французской военной промышленности, заключив крайне выгодную для Парижа сделку на сумму 10,4 миллиарда долларов США.

В далеком прошлом, а именно в конце 50-х — начале 1960-х годов прошлого века, истребительный флот ВВС Индии (IAF) был оснащен французскими самолетами Ouragon (в индийской терминологии - Toofani) и Mysteres. А надежные вертолеты Aerospatiale Alouette и их производные можно до сих пор повстречать в индийском небе.

В начале 1980-х годов отношения между Индией и Францией еще более укрепились, после того как индийские ВВС приобрели две эскадрильи Mirage-2000, которые на тот момент, являлись одними из самых передовых образцов истребительной авиации. Казалось, что "золотая эра" индийско-французских отношений наступила в 2004 году, когда Чак Эддлстон, генеральный директор Dassault Aviation, в сопровождении своей команды отправился в Индию с "привлекательным односторонним предложением".

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Однако, оно было отвергнуто тогдашним министром обороны. Призрак компании "Бофорс" (коррупционный скандал) нанес ощутимый удар по индийским вооруженным силам. Французское предложение о поставках Mirage-2000-5 и одновременного поступления Rafales на вооружение французских и индийских ВВС было отклонено по причине сохранения прозрачности оборонных сделок; соответственно, "единичные тендерные контракты" не рассматривались.

24 марта 1986 года шведский оборонный концерн Bofors и правительство Раджива Ганди подписали крупный военный контракт на поставку 410 самодвижущихся орудий FH77B. Общая стоимость соглашения составила 1,2 миллиарда долларов (что равнялось примерно 14 миллиардам индийских рупий). Впоследствии выяснилось, что сотрудники этой компании подкупили людей из окружения Ганди и тем самым добились от членов правительства поддержки при заключении контракта.

Франция предлагала своими силами осуществить поставку и монтаж всего сборочно-производственного комплекса для строительства Mirage-2000-5. Передовые технологии, в которых Индия так остро нуждалась, возможно, стали бы автоматическим сопутствующим продуктом, помимо авиадвигательных технологий. Кульминационным моментом сделки стало предложение Франции предоставить конкретное количество разрабатываемых в то время "Рафалей" по цене 25 процентов от их полной стоимости.

Для сравнения: сделки по Mirage-2000 с Францией и МиГ-29 с Россией (по две эскадрильи на каждую) в начале 80-х годов прошлого век были одноразовыми во всех отношениях.

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В октябре этого года Совет по оборонным закупкам (DAC), возглавляемый министром обороны Раджнатом Сингхом, одобрил ряд проектов. Официальный представитель индийского оборонного ведомства заявил, что 98 процентов от общего объема закупок будет произведено на отечественных предприятиях. Репрезентативное изображение премьер-министра Нарендры Моди во время полета на отечественном лёгком многоцелевом истребителе четвёртого поколения Tejas в Бенгалуру. (Фотография предоставлена индийским агентством Press Trust of India, PTI.)

Контракт на поставку Dassault Rafale индийским ВВС

Проект по закупке "Рафалей" уже пережил четыре разных этапа, каждый из которых разделяли несколько лет.

1. Одностороннее предложение Парижа в 2004 году. Если бы эта сделка была реализована, индийские вооруженные силы были бы намного сильнее, чем сейчас. Более того, в то время стоимость всего контракта составила бы 25 процентов от текущей. Однако амбиции политиков и бюрократические препоны помешали осуществлению этой компании.

2. Победитель тендера в 2012 году. Тендер объединённого прогрессивного альянса (правительства UPA, United Progressive Alliance) на поставку 126 "Рафаэлей" был объявлен 31 января 2012 года, но не был завершен в силу различных административных проблем.

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3. 36 "Рафалей" для индийских ВВС в 2016 году. Правительство Нарендры Моди изменило условия соглашения после прихода к власти в 2014 году. Ранее объявленный тендер на поставку 126 самолетов был аннулирован. Количество закупаемых истребителей в летном состоянии было сокращено до 36. Новое соглашение, подписанное в 2016 году, стало первым крупным оружейным контрактом, заключенным правительством Моди посредством межправительственного соглашения (Inter-Governmental Agreement, IGA). В настоящее время Dassault Aviation поставила все 36 "Рафалей".

4. 26 палубных истребителей Rafale для военно-морских сил Индии в 2024 году. Сделка на поставку 26 реактивных самолетов Rafale Marine для ВМС Индии, возможно, будет подписана во время предстоящего визита французского лидера Макрона в январе 2024 года, когда он будет присутствовать на праздновании Дня Республики в Индии в качестве гостя. Этот договор также будет заключен в рамках IGA. Если сделка состоится, Франция поставит Индии 62 самолета Rafael. 26 реактивных самолетов Rafale Marine заметно укрепят воздушную мощь индийских вооруженных сил.

"Взгляд в будущее".

Сегодня Париж изо всех сил пытается убедить индийское правительство приобрести еще больше "Рафалей", дабы восполнить дефицит самолетов в парке IAF, насчитывающем 126 современных истребителей. На данный момент заявка индийских военно-воздушных сил на приобретение дополнительных 114 истребителей еще не рассмотрена.

Возможно, пишет Шривастава, президент Макрон пойдет еще дальше, и предложит трансфер технологий производства авиадвигателей, а также долгосрочную сделку на продажу следующей партии из 64 самолетов Rafale. Точные сроки поставок палубных вариантов Rafale станут известны только после подписания соглашения в январе 2024 года. Можно даже предположить, что это произойдет не ранее начала 2027 года.

Сегодня у Индии нет другого выхода, кроме как привлечь зарубежных производителей к поставкам новых истребителей для индийских вооруженных сил. Численность истребительных эскадрилий стремительно сокращается, а три оставшиеся полка МиГ-21, скорее всего, уйдут на заслуженный отдых в ближайшие пару лет.

Предстоящий контракт на приобретение палубных истребителей "Рафаль" в рамках межправительственного соглашения также подчеркивает бесперспективность существующих процедур оборонных закупок. На этом фоне даже сам премьер-министр Индии Нарендра Моди осознал, что существующая структура, занимающаяся закупками вооружений, некомпетентна и малоэффективна.

При этом не стоит забывать о соглашении на строительство 97 отечественных легких боевых самолетов Tejas и 156 ударных вертолетов Prachand. К тому же в очереди на выгодный контракт на поставку 114 истребителей стоят и другие зарубежные партнеры Индии.

Су-30МКИ: ВВС Индии планируют за 7,5 миллиардов долларов модернизировать свои "Фланкеры". Вместе с тем индийские военные эксперты отмечают, что в процессе модернизации не будут меняться ни двигатель, ни планер. Иллюстрация предоставлена Military Watch Magzin / онлайн-изданием Euro AsianTimes.

В октябре этого года Совет по оборонным закупкам (DAC), возглавляемый министром обороны Раджнатом Сингхом, одобрил предложение Военно-воздушных сил Индии о модернизации парка истребителей Су-30МКИ силами государственного аэрокосмического концерна Hindustan Aeronautics Ltd (HAL).

Модернизация будет проводиться в Индии при "тесном сотрудничестве" с российскими специалистами. По данным издания ET, переговоры о модернизации парка Су-30МКИ ведутся с Москвой как минимум с 2017 года, при этом Дели пытается максимизировать количество отечественных систем на этих машинах. По итогам 19-го заседания IRIGC-M&MTC, состоявшегося в Москве 6 ноября 2019 года, стало известно, что российские специалисты помогут Индии в разработке прототипа модернизированного Су-30МКИ на предприятиях HAL.

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