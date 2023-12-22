В этом месяце индийская Организация оборонных исследований и разработок (DRDO) провела успешные испытания Autonomous Flying Wing Technology Demonstrator - высокоскоростного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) отечественного производства на авиационном полигоне в Читрадурге, штат Карнатака.

В Нью-Дели заявили о прорыве в области беспилотных летательных аппаратов по схеме "летающее крыло", тем самым поставив Китай и Пакистан под удар дронов в оспариваемых горных районах. На снимке индийский малозаметный беспилотник Ghatak построенный по схеме "летающее крыло". (Изображение представлено интернет-изданием EurAsian Times Files / Global Look Press / Википедия)

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В заявлении пресс-службы индийского военного ведомства по поводу этого события говорится, что беспилотник спроектирован и разработан DRDO Aeronautical Development Establishment. Программа прошла шесть летных испытаний в различных конфигурациях на двух прототипах отечественного производства.

В заявлении от 15 декабря говорится, что автономная бортовая система управления посадкой беспилотного летательного аппарата продемонстрировала уникальные возможности, позволяющие взлетать и садиться с любой взлетно-посадочной полосы с заданными координатами. В сообщении отмечается, что этот результат был достигнут благодаря объединению данных бортовых датчиков и использованию региональной спутниковой системы дифференциальной коррекции (GAGAN), способной заметно улучшить качество GPS-навигации.

Представители индийского Министерства обороны отметили, испытания способствовали разработке надежных систем аэродинамики и управления, интегрированной системы программно-аппаратного моделирования в реальном времени, а также современной наземной станции управления.

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"Группа исследователей в рамках проекта завершила работы по оптимизации авионических систем, интеграции и управлению самолетом перед успешным седьмым испытанием финальной конфигурации аппарата", - говорится в пресс-релизе.

Представитель минобороны описал прототип самолета как сложную стреловидную платформу в форме крыла, изготовленную из легкого углеродного композитного материала типа "препрег" (композиционные материалы-полуфабрикаты), разработанного индийскими компаниями.

Он также отметил, что успешная разработка столь критически важной технологии "своими силами" еще больше укрепит индийскую армию и что Нью-Дели присоединился к "элитному клубу стран, освоивших управление летающим крылом в автономном режиме". Хотя индийское военное ведомство не сообщило, какой именно дрон участвовал в испытаниях, по всей видимости речь шла о варианте стелс-беспилотника Ghatak с летающим крылом.

В июне прошлого года мы сообщали, что на авиационном полигоне в Читрадурге, штат Карнатака, ВВС Индии провели успешные испытания автономного демонстратора технологий летающего крыла (Autonomous Flying Wing Technology Demonstrator).

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Народно-освободительная армия Китая успешно использует беспилотный потенциал в пограничных противостояниях с Индией, поскольку высокогорные районы Гималаев идеально подходят для проведения беспилотных боевых операций. Изображение неопознанного беспилотного летательного аппарата из заявления министерства обороны Индии. (Фотография представлена пресс-службой индийского оборонного ведомства.)

Беспилотник, также известный как Stealth Wing Flying Testbed (SWIFT), является важным этапом в попытках Индии индивидуализировать свои вооруженные силы и снизить зависимость от иностранных поставщиков оружия. По имеющимся данным, планер, шасси, системы управления полетом и бортовой комплекс беспилотника - все это разработано силами индийских производителей. Длина беспилотного летательного аппарата SWIFT составляет 3,96 метра, размах крыльев - 4,8 метра, а вес - около 1 043 килограммов.

И тем не менее, на нем установлен российский турбореактивная двухконтурная силовая установка НПО "Сатурн 36МТ", что говорит о том, что Индии еще предстоит отработать технологию производства малых двигателей для беспилотных летательных аппаратов.

Уменьшенная копия боевого беспилотника Ghatak предназначена для испытания технологии стелс и высокоскоростной посадки в автономном режиме. На тот момент было необходимо провести еще десять испытательных полетов для решения конструктивных проблем, прежде чем приступить к серийному производству дрона Ghatak.

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Эксперты считают, что такие малозаметные беспилотники, как Ghatak, потенциально могут сыграть важную роль в эскалации трансграничных столкновений между Индией, Пакистаном и Китаем. Так например, в своей статье для Carnegie India, опубликованной в июле 2023 года, военные аналитики Сурья Кришна и Ашима Сингх отмечают, что из 492 беспилотников, замеченных на индийско-пакистанской границе в период с 2020 по 2022 год, 311 были обнаружены в 2022 году, 104 - в 2021 году и 77 - в 2020 году.

Кришна и Сингх утверждают, что участившиеся случаи вторжения пакистанских беспилотников представляют собой новый вызов для пограничников Индии. Эксперты считают, что пакистанские беспилотники летают на большой высоте и с малой скоростью, что затрудняет их обнаружение и перехват. Кроме того, пишут авторы, использование беспилотников значительно снижает риски для военных, участвующих в операциях по проникновению.

Кришна и Сингх подчеркивают, что, поскольку беспилотники могут переносить полезную нагрузку на большие расстояния, они являются эффективным инструментом для транспортировки оружия, взрывчатки, наркотиков и других грузов через границу. По их словам, беспилотники также могут использоваться для шпионажа против военных объектов, критически важных инфраструктур или других целей.

Народно-освободительная армия Китая также активно использует дроны в пограничных спорах с Индией, поскольку высокогорные районы Гималаев идеально подходят для проведения беспилотных боевых операций.

В статье, опубликованной в июле 2023 года для Фонда стратегических исследований, Антуан Бондаз и Симон Берто утверждают, что беспилотные летательные аппараты стали незаменимой военной силой НОАК в суровых условиях Гималаев, обеспечивая автономность систем поддержки, интеллектуальное управление, поиск и спасение, а также эффективное выполнение "роевых" атак.

Китай, пишут эксперты, использует БПЛА на границе с Индией для выполнения самых разных задач, включая логистическую поддержку, наблюдение за приграничными территориями, оценку ущерба от боевых действий, артиллерийскую и снайперскую разведку, разминирование и обеспечение коммуникаций.

Эксперты считают, что такие малозаметные беспилотники, как Ghatak, потенциально могут сыграть важную роль в эскалации трансграничных столкновений между Индией, Пакистаном и Китаем. На снимке индийский малозаметный беспилотник Ghatak построенный по схеме "летающее крыло". (Изображение представлено интернет-изданием EurAsian Times Files / Global Look Press / Википедия.)

При этом они также отмечают проблемы, связанные с использованием Китаем БПЛА в Гималаях, включая суровый климат, способный потенциально привести к сбоям в работе дронов и снижению аэродинамических характеристик из-за разреженного воздуха на больших высотах, индийские средства обнаружения, защиты и подавления БПЛА, а также отсутствие квалифицированных специалистов для анализа данных и изображений, полученных с помощью разведывательных аппаратов.

Не желая оставаться в стороне, Индия также пытается использовать все преимущества применения дронов в своих пограничных спорах с Пакистаном и Китаем.

Как отмечает в своей статье для Journal of Defense Studies в октябре 2022 года Пинту Махла, в последние годы Индия все более широко применяет беспилотники, поскольку ее пограничные споры с Пакистаном и Китаем привели к необходимости разработки соответствующих стратегий и политики в отношении беспилотных авиационных платформ.

Интенсивные вторжения беспилотников на приграничные территории, пишет Махла, могут привести к непропорциональным разрушениям и "пустить Индии кровь тысячей порезов", предоставив Пакистану возможность использовать асимметричный подход для нанесения ущерба превосходящим по численности конвенциональным вооруженным силам Индии, а Китаю - для оспаривания территориальных притязаний Индии, избегая при этом прямой военной конфронтации.

Учитывая все вышесказанное, Махла отмечает, что Индия стремительно наращивает внутренние исследования и разработки в области дронов в соответствии со своей программой "Сделай в Индии", чтобы стать самодостаточной в области беспилотных технологий.

Более того, в своем отчете от мая 2023 года для Международного фонда Вивекананды Харшини Наг утверждает, что беспилотные технологии, как наступательные, так и оборонительные, имеют решающее значение для безопасности Индии, особенно для противодействия угрозам и использования возможностей в ее геополитическом ландшафте.

Наг отмечает, что Индия должна развивать этот потенциал за счет собственного производства и международных закупок в ответ на возникающие вызовы национальной безопасности.Эксперт также рассматривает последствия применения беспилотных технологий в рамках самых разносторонних военных операций, подчеркивая их роль в качестве средства повышения эффективности наблюдения, нанесения точных ударов и борьбы с терроризмом.

В дополнение к сказанному Наг обращает внимание на важность развития технологий защиты от дронов и связанных с этим проблем, учитывая масштабы распространение беспилотных технологий в среде государственных и негосударственных субъектов.

Индия заявила о прорыве в области беспилотных авиационных платформ "летающее крыло", что ставит Китай и Пакистан перед необходимостью вести боевые действия с дронами в оспариваемых горных территориях. На снимке индийский солдат на борту грузовика в районе Гандербал после пограничного конфликта с Китаем в Ладакхе. (Изображение представлено интернет-изданием EurAsian Times Files / Global Look Press / Музамил Матту / NurPhoto).

Наг считает, что война с беспилотниками является неотъемлемым аспектом современной военной стратегии, и подчеркивает, что Индии необходимо срочно развивать эту область, чтобы эффективно защищать свои национальные интересы.

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