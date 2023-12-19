Вьетнам стал единственной страной в этом году, принимающей у себя лидеров двух самых могущественных государств мира, что свидетельствует об удивительном росте некогда бедной и пострадавшей от боевых действий страны.

Китайские эксперты считают, что Вьетнам должен не напрямую экспортировать редкоземельные металлы, а отправлять их в КНР для переработки. На снимке: добыча редкоземельных металлов во Вьетнаме. Фото: Vietnam Briefing.

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Знаменитая "бамбуковая" дипломатия Вьетнама на этой неделе заработала в полную силу: страна Юго-Восточной Азии принимала китайского верховного лидера Си Цзиньпина, ознаменовав тем самым "новую историческую веху" в двусторонних отношениях. Этот важный визит состоялся всего через несколько месяцев после того, как Ханой посетил президент Соединенных Штатов Джозеф Байден, подписавший новый договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

В сопровождении первой леди Китая Пэн Лиюань Си был встречен в Ханое 21-пушечным салютом, серенадой военного оркестра и множеством улыбающихся, размахивающих флагами детей. Это был первый визит председателя Си во Вьетнам за последние шесть лет и всего лишь четвертая зарубежная поездка с тех пор, как в прошлом году он вступил в свой третий президентский срок. Эксперты отметили, что его двухдневный официальный визит не был лишен символизма.

Китайский верховный лидер возложил венок к мавзолею вьетнамского революционного лидера Хо Ши Мина, который в период одного из самых бурных антиколониальных конфликтов XX века во многом опирался на поддержку китайской коммунистической партии. Лидер Китая также встретился со всеми высшими чинами Вьетнама, включая премьер-министра Фам Минь Чиня, председателя Национального собрания Вьетнама Вуонг Динь Хюэ и президента. Во Ван Тхыонга.

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В 16-страничном совместном заявлении соседние государства обязались укреплять сотрудничество во всех ключевых аспектах двусторонних отношений, тем самым фактически поставив Китай на первое место в рейтинге внешних контактов Вьетнама. Стороны договорились о создании стратегического китайско-вьетнамского "сообщества совместного будущего", которое будет способствовать развитию китайско-вьетнамских отношений", - заявил Си во время встречи с Хуэ.

Что немаловажно, оба коммунистических государства выразили общую озабоченность по поводу "цветных революций" у себя дома, что, собственно, выглядело как тонко завуалированная критика подпитываемых Западом протестных движений против существующих режимов в Восточной Европе и на Ближнем Востоке за последние десятилетия.

"Политическое доверие"

Глава Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонг приветствовал "новое позиционирование отношений" и отметил историческую возможность поднять вьетнамо-китайские отношения на "новую высоту" на фоне бурного роста торговых и инвестиционных контактов.

Стороны договорились "неустанно укреплять политическое доверие" и развивать двусторонние отношения "на основе взаимного уважения, равноправного и взаимовыгодного сотрудничества". Вместе с тем Вьетнам призвал уважать "независимость, суверенитет и территориальную целостность" друг друга, тонко намекая на давние морские спорные вопросы между двумя странами в Южно-Китайском море.

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В связи с этим Китай и Вьетнам договорились о совместном военном патрулировании Тонкинского залива в Южно-Китайском море, а также об укреплении военных контактов по "горячей линии" в случае "неожиданных инцидентов, возникающих в результате промысловой деятельности на море".

Эксперты отмечают, что время и характер визита председателя Си свидетельствуют о готовности Вьетнама оптимально использовать вновь обретенное стратегическое "сладкое пятно" с помощью гиперактивной стратегии "многостороннего сотрудничества". Напомним, что несколькими неделями ранее высшие руководители Вьетнама посетили Соединенные Штаты и Японию с целью дальнейшего укрепления стратегического партнерства.

В своей торжественной речи перед японским парламентом президент Вьетнама. Во Ван Тхыонг официально приветствовал "более важную и активную роль Японии в Индо-Тихоокеанском и Азиатско-Тихоокеанском регионах".

На снимке председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин (слева) пожимает руку генеральному секретарю Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгу в Ханое, 12 декабря 2023 года. Фотография предоставлена агентством Синьхуа.

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Назвав Токио "одним из ключевых партнеров Ханоя, он рассказал о "предопределенных связях" перед тем, как подписать соглашение о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве" с премьер-министром Японии Фумио Кисидой.

В свою очередь, Япония, выступившая с новой инициативой Официальной помощи в области безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе, пообещала не только увеличить объем высококачественных инвестиций в эту юго-восточную азиатскую страну, но и содействовать развитию потенциала Вьетнама в области морской безопасности в условиях растущей напряженности в Южно-Китайском море.

Отношения между Вьетнамом и США

Несколькими днями ранее президент Вьетнама находился в Сан-Франциско на форуме саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), где он выразил одобрение стремительной трансформации отношений между Вашингтоном и Ханоем за последние десять лет.

В ходе своего визита в Ханой в сентябре этого года президент США Джо Байден попытался придать двусторонним контактам статус всеобъемлющего стратегического партнерства. В данный момент обе стороны рассматривают возможность налаживания "беспрецедентного" военного, экономического и высокотехнологичного сотрудничества, в том числе в области производства полупроводников. Естественно, с оглядкой на Китай.

В то же время Вьетнам без лишнего шума прорабатывает вопрос заключения многомиллиардной оборонной сделки со своим историческим партнером, Россией несмотря на то, что она все еще находится под жесткими западными санкциями. Окрыленный своими разнообразными стратегическими партнерствами, Вьетнам считает, что теперь может разговаривать с Китаем намного увереннее, чем когда-либо. Внутренние тенденции в Ханое, в свою очередь, также способствуют укреплению партийных связей с Пекином.

В последние годы относительно либеральные и дружественные Западу лидеры Вьетнама постепенно оттесняются на задний план под предлогом антикоррупционных инициатив. В результате на фоне десятилетия экономического роста в стране сформировался новый, более идеологизированный режим, который в большей степени озабочен проблемой среднего класса, ориентированного на Запад.

Более того, эксперты считают, что коммунистическое руководство Вьетнама, сформировавшееся в результате десятилетий ожесточенного конфликта с западными силами, в целом разделяет стремление Китая к созданию пост-американского мирового порядка. Официальная позиция Ханоя по украинскому конфликту и конфликту между Газой и Израилем совпадает с позицией Пекина, что свидетельствует о глубоком сближении взглядов двух государств на ситуацию в мире.

Во время своего визита лидер Китая Си заявил, что две страны "должны проявлять бдительность и противостоять любым попыткам разрушить мир в Азиатско-Тихоокеанском регионе", что на Западе вновь назвали тонко завуалированной критикой попыток США сколотить региональный альянс против азиатской сверхдержавы. "Мы должны укреплять координацию и сотрудничество в международных вопросах, а также совместно поддерживать благоприятную внешнюю среду", - добавил китайский лидер.

Воодушевленный теплым приемом в Ханое, Си Цзиньпин выразил оптимизм по поводу полной поддержки Вьетнамом дальнейших планов Пекина в тайваньском вопросе: "[Мы верим], что Вьетнам продолжит оказывать поддержку Китаю в противостоянии внешнему вмешательству и твердом продвижении великого дела национального воссоединения".

Со своей стороны, Фам Минь Чинь подчеркнул, что Ханой "поддерживает Пекин в стремлении к еще большему развитию, усилению и повышению своей роли в международных делах. Вьетнам поддерживает инициативы товарища Си Цзиньпина, направленные на укрепление международного взаимопонимания, сотрудничества и мира во всем мире".

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин и вьетнамский лидер Нгуен Фу Чонг. Фотография предоставлена изданием China Daily: China Daily

Экономические связи

Вместе с тем, главным связующим звеном в двусторонних отношениях является экономика. Сегодня, когда Вьетнам превратился в промышленную страну, он также стал больше зависеть от китайского сырья, капитала и технологий. Более того, значительная часть вьетнамского экспорта имеет китайскую составляющую, что усиливает незаметную, но серьезную интеграцию страны Юго-Восточной Азии в более широкую производственную структуру, доминирующую в Пекине и сосредоточенную на юге Китая.

Для Китая это государство в Юго-Восточной Азии является важнейшей платформой по обходу западных санкций и препятствует "разрыву" глобальных цепочек поставок.

В своем совместном коммюнике обе стороны пообещали расширять инфраструктурные связи, а также развивать "сотрудничество в области цифровых технологий". В рамках инициативы "Два коридора и один экономический круг" Си предложил выделить крупные средства на инвестиции в железнодорожный сектор и важнейшие объекты инфраструктуры, в первую очередь между южным китайским городом Куньмин и северным вьетнамским портом Хайфон. В целом обе стороны подписали 36 соглашений о сотрудничестве из первоначально предложенных 45, что, вероятно, отражает осторожный подход Вьетнама к своему более могущественному соседу.

Вьетнам пытается к середине века превратиться в страну с высоким уровнем доходов и прагматично старается выстраивать отношения с Китаем "на ровном киле", поддерживая бурно развивающиеся двусторонние экономические и инвестиционные связи.

Китай желает принять активное участие в разработке редкоземельных металлов Вьетнама

На фоне разгорающейся "чиповой войны" с Западом Китай очень заинтересован в получении доступа к вьетнамским редкоземельным металлам. После завершения своего визита в Ханой в начале этой недели председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай - лучший выбор Вьетнама для торговых и дипломатических партнерств в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Станет ли Вьетнам напрямую экспортировать свои редкоземы, как надеются США, или отправит их на переработку в Китай? Китайские эксперты хотели бы знать это. Они также хотят знать, предоставит ли Ханой в аренду Вашингтону свой военный порт.

Как было отмечено выше, в среду Китай и Вьетнам подписали 36 соглашений, в том числе в рамках инициативы "Пояс и путь", взаимодействия в области развития, цифровой экономики, "зеленого" развития, транспорта, инспекций и карантина, обороны и правоохранительной деятельности, а также морского сотрудничества. Однако вьетнамские СМИ сообщили, что Пекин и Ханой не смогли достичь договоренностей по девяти другим вопросам, включая добычу металлов и редкоземов.

Во время своей поездки в Ханой в сентябре президент США Джо Байден подписал с Вьетнамом соглашения по полупроводникам и редкоземельным металлам. Он призвал американские компании инвестировать в разведку редкоземельных металлов во Вьетнаме, занимающем третье место в мире по запасам редкоземов, с тем чтобы противостоять мировому господству Китая в добыче этих минералов.

На этом фоне некоторые китайские эксперты заявили, что Китай будет развивать торговлю и инвестиции с Вьетнамом до тех пор, пока Ханой будет поддерживать хорошие отношения с Пекином. По их словам, если Вьетнам собирается использовать американские инвестиции для разведки своих редкоземельных запасов, ему следует рассмотреть вопрос об отправке месторождений в Китай для переработки.

По данным Геологической службы США, запасы редкоземельных металлов во Вьетнаме составляют 22 миллиона метрических тонн, в то время как в Китае - 44 млн метрических тонн. До сих пор месторождения редкоземельных металлов во Вьетнаме остаются практически неосвоенными из-за низких цен, которые, по сути, устанавливает Китай, ставший в прошлом году крупнейшим поставщиком редкоземельных металлов в мире.

На этой неделе Пекин заявил, что готов предоставить Вьетнаму субсидии на строительство железной дороги между Куньмином и вьетнамским портовым городом Хайфон. Железная дорога пройдет через регион Вьетнама богатый редкоземельными металлами.

Китайские аналитики считают, что Вьетнам должен не напрямую экспортировать редкоземельные металлы, а отправлять их в КНР для обогащения. Арт. Война во Вьетнаме.

"Если Вьетнам попросит Китай построить железную дорогу на его территории, то для обеих сторон будет вполне естественно сформировать редкоземельное партнерство", - пишет обозреватель из Шаньси в своей статье, опубликованной в минувшую пятницу. "Будет очень неприятно, если Китай будет строить железную дорогу, пока США будут добывать полезные ископаемые во Вьетнаме".

По его словам, планируемое строительство трансграничной железнодорожной магистрали между Китаем и Вьетнамом создаст серьезные проблемы для налаживания партнерских отношений между Ханоем и Вашингтоном в области редкоземельных металлов. Даже если Соединенные Штаты начнут добычу, им придется отправлять минералы в Китай для переработки, утверждает эксперт.

"Соединенные Штаты предложили Вьетнаму помощь в развитии горнодобывающей промышленности, чтобы в итоге получить доступ к редким минералам, но такой шаг только укрепит сотрудничество между Вьетнамом и Китаем", - пишет в своей статье Хуан Сюань, журналист из провинции Хэйлунцзян. Он также отмечает, что в отличии от СЩА Китай знает толк в обогащении редкоземельных металлов.

Тот же самый писатель хвалит Вьетнам за то, что он поддерживает дружеские отношения с Китаем, в частности, импортирует китайское сырье и комплектующие, отказывается осуждать специальную операцию России на Украине и поддерживает Палестину. По ее словам, Вьетнам и Китай согласны с тем, что сохранение стабильности в Южно-Китайском море отвечает интересам обеих сторон.

В среду Си Цзиньпин обратился к президенту Вьетнама. Во Ван Тхыонгу с заявлением, что и Китай, и Вьетнам должны быть "бдительны и противостоять любым попыткам создать беспорядок в Азиатско-Тихоокеанском регионе".

В прошлом Министерство иностранных дел Китая заявляло, что Соединенные Штаты и Североатлантический альянс — это "чужаки", которые пытаются внести беспорядок в Азиатско-Тихоокеанский регион. Внешнеполитическое ведомство КНР не раз критиковало Вашингтон и Манилу за укрепление военных связей после того, как президент Филиппин Бонгбонг Маркос вступил в должность в июне 2020 года.

"Нам следует признать, что окружение, разворачиваемое США в Южно-Китайском море, приобретает форму и создает риски и угрозы для безопасности Китая", - пишет в своей статье, опубликованной в пятницу, пользователь под ником "Чжэньцзян".

"К счастью, за последние несколько десятков лет Китаю удалось укрепить свою военную мощь в регионе", - считает он. "Если Соединенные Штаты хотят объединить своих союзников, чтобы создать проблемы перед порогом Китая, им необходимо учитывать военно-морскую и военно-воздушную мощь Народно-освободительной армии КНР".

По его словам, Вашингтон определенно пытается восстановить военно-морскую базу во вьетнамской бухте Камрань, которая во времена холодной войны была американским военным портом. По его словам, если это произойдет, НОАК развернет истребители J-20 и запустит противокорабельные баллистические ракеты Dongfeng-21D, чтобы покарать нарушителей.

В пятницу Министерство иностранных дел Китая заявило, что Визит Си Цзиньпина во Вьетнам 12-13 декабря имеет большое историческое значение и знаменует собой новую веху в двусторонних отношениях двух государств. Мао Нин, официальный представитель МИД КНР, заявила, что вьетнамская сторона твердо придерживается предложенных Си инициатив "Пояс и путь", "Глобальная инициатива развития", "Глобальная инициатива безопасности" и "Глобальная инициатива цивилизации" и будет активно участвовать в их реализации.

"Вьетнамская сторона подчеркнула, что Китай - единственное государство, способное внести вклад во все приоритеты вьетнамской дипломатии, а развитие отношений с Пекином - главный приоритет и стратегический выбор Ханоя, который не смогут нарушить или саботировать какие-либо внешние силы", - подчеркнула Мао. "Это закладывает прочный политический фундамент для построения китайско-вьетнамского сообщества с общим будущим".

Поездка Си во Вьетнам направлена в первую очередь на то, чтобы донести до жителей материкового Китая и Запада, что Пекин по-прежнему имеет сильное влияние на своих соседей, отметил в интервью United Daily News Хуонг Ле Тху, заместитель директора Азиатской программы Международной кризисной группы.

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"Вьетнамские лидеры до сих пор довольно успешно балансировали между США и Китаем", - подчеркнула она. "Они понимают проблемы и возможности, возникающие в ходе соперничества между великими державами, и то, как следует правильно использовать стратегическое положение Вьетнама". По ее словам, вопрос в том, как долго Ханой сможет поддерживать такой баланс. Лидерам Вьетнама следует вести себя с Китаем и США очень осторожно, поскольку в прошлом обе эти страны воевали с Вьетнамом, отметила она.