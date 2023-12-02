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Китай накопил достаточно сил, чтобы одержать победу в войне с США — американский эксперт

США уже давно находятся в состоянии войны, и могут проиграть, утверждает отставной офицер морской пехоты США и бывший американский дипломат Грант Ньюшем.
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Самое быстрое наращивание вооруженных сил со времен Второй мировой войны и огромное количество невоенных операций говорят о том, что Китай фактически уже находится в состоянии войны с США. Об этом пишет Грант Ньюшем - отставной офицер морской пехоты США и бывший американский дипломат. Он является автором книги "Когда нападет Китай: Предупреждение для США".

США уже давно находятся в состоянии войны, и могут проиграть, утверждает отставной офицер морской пехоты США и бывший американский дипломат Грант Ньюшем. Учения сил ядерной обороны Китая по запуску ракеты 4 августа 2022 года. Photo: Синьхуа

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Недавно Министерство обороны Соединенных Штатов опубликовало ежегодный доклад "Военные события и события в области безопасности, связанные с Китаем". В этом документе содержится подробное описание всех аспектов Народно-освободительной армии Китайской Народной Республики, а также ее возможностей и вероятных целей. Особый ажиотаж в Вашингтоне вызвал раздел о стремительном наращивании Китаем ядерного арсенала - более того, многих американских экспертов это застало врасплох.

Но так ли стремительно наращивает Китай свою военную мощь?

Американские аналитики сегодня в целом согласны с тем, что ядерный арсенал Китая стремительно расширяется. Это связано с более широким и быстрым ростом потенциала Народно-освободительной армии Китая (НОАК) за последние 20 лет. Этот рост вполне обоснованно считается самым крупным и быстрым наращиванием военного потенциала, наблюдавшимся в любой стране со времен Второй мировой войны и, возможно, самым стремительным в истории человечества, пишет Ньюшем.

В течение многих лет эксперты сходились во мнении, что количество ядерных боеголовок в Китае составляет около 300 или чуть меньше. Затем, в 2021 году, эти цифры внезапно изменились - до более чем 400. А сейчас ядерный арсенал Пекина насчитывает 500 боеголовок, и это число, как ожидается, удвоится к 2030 году. Стоит отметить, что "экспертный консенсус" обычно недооценивает темпы развития китайского военного потенциала разного рода. Более того, эксперты как правило ошибаются на десятилетие или даже на два.

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Взять хотя бы авианосцы ВМС НОАК. Раньше считалось, что китайцам потребуются десятки лет, чтобы научиться управлять авианосцами. Действительно, раньше Вашингтон проявлял такое безразличие, если не сказать попустительство, что тогдашний командующий Тихоокеанским флотом США адмирал Тимоти Китинг в 2009 году заявил, что не видит ничего плохого в том, что у ВМС НОАК есть авианосцы. И что он сделает все возможное, чтобы оказать содействие, если китайцы его об этом попросят.

Теперь на вооружении Китая есть три авианосца, и ВМС НОАК прекрасно понимают, как "правильно" их использовать.

А как дела с китайским ядерным арсеналом?

На этом фоне у американского эксперта напрашивается вопрос, не произошло ли нечто подобное с оценками китайского ядерного арсенала. Он предлагает, "как минимум", рассмотреть возможность того, что американские спецслужбы допустили большую оплошность. В этом нет ничего удивительного, пишет бывший морпех, признание того, что у КНР на самом деле может быть гораздо больше ядерных боеголовок, чем принято считать сегодня, также могло бы помочь.

Еще в 2011, Фил Карбер, служивший советником по стратегии министра обороны Рональда Рейгана Каспара Уайнбергера, заявил, что Китай может иметь намного больше, чем небольшой арсенал в несколько сотен боеголовок. Отчасти это предположение основывалось на том, что 2-е артиллерийское ракетное соединение Китая (отвечающее за операции с ядерным оружием) располагает несколькими тысячами километров подземных туннелей, в которых можно спрятать ядерное боеприпасы.

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За такие рассуждения Карбер подвергся нападкам и насмешкам со стороны "китайской руки". Более того, по имеющейся информации, высшие чины американской разведки распорядились дискредитировать его. Ньюшем утверждает, что в США по-прежнему слишком много "экспертов по Китаю", которые, из кожи вон лезут, чтобы преуменьшить военный потенциал КНР. Они настаивают на том, что беспокоиться не о чем - особенно когда речь идет о Тайване. Они заявляют, что у нас есть достаточно времени, чтобы подготовиться, прежде чем Китай станет реальной угрозой.

Авианосец ВМС Китая "Ляонин" был замечен в Тихом океане к востоку от Окинавы 21-22 декабря 2022 года. Авианосец неоднократно осуществлял операции по запускам и посадкам истребителей и вертолетов, в общей сложности это происходило около 180 раз. Photo: Ministry of Defense Joint Staff Office

"Но, так ли страшна ядерная угроза Китая, как ее малюют"?

В этом плане для США все очень печально. У Китая вскоре будет огромный ядерный арсенал - даже если сейчас его нет. И дело не только в количестве. Это также вопрос "воли" и того, думает ли ваш противник (в первую очередь США), что вы можете применить свои ядерные бомбы.

В этом плане для США все очень печально. У Китая вскоре будет огромный ядерный арсенал - даже если сейчас его нет. И дело не только в количестве. Это также вопрос "воли" и того, думает ли ваш противник (в первую очередь США), что вы можете применить свои ядерные бомбы. Преимущество получит более жестокий противник. Скорее всего, китайцы будут использовать свое ядерное оружие для запугивания Соединенных Штатов, а также их партнеров и союзников.

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Не следует забывать, что у партнера Китая по "безлимитному" сотрудничеству, России, есть огромный ядерный арсенал. Бывший американский дипломат опасается, что Москва может объединить с Пекином свои ядерные силы. Кроме того, северокорейское, а в перспективе и иранское ядерное оружие также лучше рассматривать в контексте ядерного инструментария КНР. Эти страны не являются идеальными союзниками, но их стратегические интересы совпадают с интересами свободного мира, пишет Ньюшем.

Однако, если отчет Министерства обороны говорит, что целью КПК является создание армии "мирового класса" к 2049 году, разве у США нет времени на подготовку?

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Вы собираетесь ждать 2049 года? Серьезно? НОАК уже сейчас является настолько боеспособной армией, что в некоторых областях догнала и превзошла вооруженные силы США. Например, у нее более мощный военно-морской флот, значительно возросший судостроительный потенциал и более мощные ракетные вооружения. В том числе гиперзвуковые ракеты.

Следует помнить, что военные должны действовать определенным образом только в определенное время и в определенном месте. На самом деле, если Китай выберет правильное время и место, он если и не победит американцев, то, во всяком случае, устроит им кровавую бойню. Особенно это касается Южно-Китайского моря, где НОАК установила контроль "де-факто" по крайней мере пять или шесть лет назад.

Проецирование китайской военной мощи в рамках открытой войны быстро снижается, как только вы удаляетесь, скажем, на 1500 километров от берегов Китая. Но Пекин стремительно исправляет этот недостаток - а также создает глобальную систему портов и авиабаз, к которым у него будет доступ, - и тога он сможет действовать в масштабах всего мира, так же как и вооруженные силы США. Грант Ньюшем предлагает своим соотечественникам, подождать пять или десять лет и посмотреть, насколько далеко продвинулась НОАК. Скорее всего, намного дальше, чем предполагают "китайские эксперты" в Вашингтоне, пишет он.

Китай вам не игрушка

Эксперт утверждает, что КНР уже несколько десятилетий атакует США на экономическом, финансовом, биологическом (имеется в виду "Ковид"), химическом (подразумевается фентанил), кибернетическом, политическом, психологическом и медийном/пропагандистском фронтах.

Китай накопил достаточно сил, чтобы одержать победу в войне с США, считает американский эксперт  и отставной офицер морской пехоты США Грант Ньюшем. Иллюстрация имитации нападения на Тайвань со стороны материкового Китая, размещенная командованием Восточного театра военных действий Китая на своем официальном аккаунте в WeChat 10 апреля 2023 года. Photo: Twitter Screenshot / Kyodo

Вскоре дойдет очередь и до "кинетической" войны, если она вообще понадобится, чтобы добить США. Американская элита и политические круги в большинстве своем отказываются признавать, что на самом деле творит Китай и что он держит "за пазухой" против США. Китай нацелен на то, чтобы победить США и доминировать над США, считает Ньюшем.

Еще более пугающим является тот факт, что Уолл-стрит и американские бизнес-элиты финансируют наращивание вооружений Китая. Они оказывали и оказывают давление на сменяющие друг друга правительства и американских политиков, чтобы те не реагировали, утверждая, что Вашингтон не должен делать ничего такого, что не понравилось бы Китаю и что могло бы угрожать их собственным денежным потокам.

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США уже находятся в состоянии войны, и могут проиграть, подводит итог бывший морпех.

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