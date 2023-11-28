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amv212
В России возобновится производство Hyundai Solaris, Hyundai Creta и Kia Rio, но есть нюанс
Производство автомобилей Hyundai и Kia на заводе "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" в Сестрорецке возобновится в 2024 году,

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Сегодня в российских СМИ появились сообщения о том, что производство автомобилей Hyundai Solaris, Hyundai Creta и Kia Rio будет возобновлено, но под уже другим брендом. Автомобили будут выпускаться под китайской маркой GAC.

Производство автомобилей Hyundai и Kia на заводе "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" в Сестрорецке возобновится в 2024 году,

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Hyundai Motor Company, часто сокращаемая до Hyundai Motors или просто Hyundai, - южнокорейский транснациональный автопроизводитель со штаб-квартирой в Сеуле (Южная Корея), основанный в 1967 году. В настоящее время компания контролирует 33,88% акций Kia Corporation, а также полностью владеет двумя брендами, включая дочернюю компанию по производству автомобилей класса люкс Genesis и суббренд электромобилей Ioniq. В целом все эти три бренда и составляют костяк корпорации Hyundai Motor Group.

Завод "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" в Сестрорецке анонсировал планы по возобновлению производства автомобилей в 2024 году. Как сообщает Telegram-канал "Русский автомобиль", возвращение завода в строй стало возможным после смены собственника - им стала группа компаний "Авалон".

 Преемственность на фоне перемен

Несмотря на смену собственника, ассортимент продукции, по прогнозам, останется на уровне докризисных предложений. Потенциальные заказчики могут ожидать появления на конвейере привычных моделей, в том числе седана Hyundai Solaris, седана и хэтчбека Kia Rio, а также городского кроссовера Hyundai Creta. Однако интересный момент заключается в том, что теперь эти модели будут выпускаться под китайским брендом GAC. Это связано с тем, что GAC Motor стала ключевым индустриальным партнером "Авалона".

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"Авалон" и GAC: новый этап сотрудничества в автомобилестроении

В настоящее время "Авалон" является владельцем одного автомобилестроительного предприятия - бывшего завода Volkswagen в Калуге, ныне именуемого АГП. Однако в настоящее время эта площадка не используется. Как сообщает "Русский автомобиль", "Авалон" и GAC разработали масштабный план по сборке 70 тысяч автомобилей Hyundai и Kia из комплектующих, хранящихся на складах Сестрорецкого завода. Этот шаг является ярким свидетельством решимости новых владельцев возродить производство и сохранить выпуск популярных автомобилей.

Глобальная стратегия Hyundai

На этом фоне Hyundai Motor Co объявила о планах по остановке своего завода в г. Асан (Южная Корея) для строительства мощностей по производству автомобилей EV. Приостановка производства, которая, согласно пресс-релизу, продлится с 31 декабря 2023 года по 13 февраля 2024 года, подчеркивает стремление компании сосредоточиться на выпуске электромобилей. Ожидается, что завод в Асане возобновит работу 14 февраля, что будет соответствовать растущему спросу на электромобили (EV), говорится в заявлении компании.

Подразделение Supernal компании Hyundai в прошлом году представило летательный аппарат S-A1 eVTOL - Future Flight. По мнению разработчиков, они смогут "трансформировать" воздушный транспорт с помощью серийных летательных аппаратов eVTOL, как например, модель S-A1, которую Hyundai недавно представила на крупном авиасалоне. Созданное компанией подразделение Supernal пытается сократить "углеродный след" авиации, а также изменить образ жизни и работы людей за счет улучшения транспортной инфраструктуры в крупных городах и их окрестностях.

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Кроме того, дочернее предприятие Hyundai Motor Group - компания Supernal - планирует построить в Соединенных Штатах завод по производству летающих электротакси , сообщает пресс-служба южнокорейского автоконцерна.

#hyundai creta #hyundai solaris #kia rio
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